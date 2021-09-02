Головні новини 20 серпня: санкції проти Гужви, Шаріїв і Деркача, знесення садиби Барбана
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Рада національної безпеки і оборони запровадила нові санкції, Меркель зустрілася з Путіним, у Києві зі скандалом знесли садибу Барбана, - головні новини України та світу 20 серпня.
РНБО запровадила санкції проти Гужви, Шаріїв і Деркача
Цього разу у санкційному списку - проросійські пропагандисти Гужва, Анатолій і Ольга Шарії, а також позафракційний депутат Андрій Деркач. Також санкції запровадили проти 12 юросіб - ЗМІ з Криму і Севастополя, які ведуть інформаційну війну проти України.
Зустріч Меркель і Путіна
Меркель побувала у Москві - востаннє як глава уряду ФРН. Вона пообіцяла підтримувати територіальну цілісність України, виступила за відновлення зустрічей у нормандському форматі і пообіцяла шукати в Києві порядок денний, який дозволить вийти з глухого кута в реалізації Мінських угод. Путін на спільній пресконференції заявив, що якщо Україна ухвалить закон про перехідний період - це фактично означатиме вихід з Мінських угод.
Джерела повідомляють про призначення Мельника головою БЕБ
За даними Цензор.НЕТ, чинного главу ДФС обрали на роль керівника Бюро економічної безпеки. Двоє інших кандидатів - член Ради НБУ Василь Горбаль і прокурор Офісу Генпрокурора Атілла Ковчі - втратили шанс очолити Бюро. Офіційно про призначення поки не повідомляли.
Розслідування справи Медведчука і Козака закінчено
Про це заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова. Тепер матеріали справи відкриють для підозрюваних, а коли вони ознайомляться з матеріалами - справу передадуть до суду.
У Києві знесли історичну садибу Барбана
Садибу на вул. Обсерваторній знесли рано-вранці - при цьому напередодні цілий вечір тривали акції протесту, а в натовп захисників будівлі в'їхала бетономішалка забудовника. Тепер влада обмінюється звинуваченнями у знесенні. Міністр культури Олександр Ткаченко звинуватив у цьому мера Києва Віталія Кличка, Кличко - відповів, що це Мінкульт раніше погодив будівництво. Крапку вирішила поставити РНБО: доручила садибу відновити.
Флагшток впав на "Лексус" чиновника, який відповідає за будівництво
Це був найвищий флагшток області, встановлений спеціально до Дня Незалежності. "Лексус", який він перетворив на купу металобрухту, належить Віталію Караваєву - чиновнику, який відповідає в місті за капітальне будівництво і всі підряди.
Репетиція параду: знову "Путін - х#йло!"
Цього разу "привіт" президенту РФ передали не в пісні, а в прозі.
Будь ласка, зачекайте...
🤣🤣
Информационное поле устроено так, что ни одно из существующих СМИ не способно покрыть его полностью. Дело не только в количестве новостей.
Главная причина - у каждого СМИ своя аудитория. В когось це патріотично налаштована прогресивна частина суспільства. У кого-то - патриотично настроенная прогрессивная часть общества. Поэтому любое медиа продает не новости, а трактовки. Объяснения происходящих событий. Это называется редакционной политикой.
Власть любой страны хочет, чтобы новости подавались только так, как выгодно ЕЙ. Она хочет, чтобы не работали те СМИ, которые публикуют невыгодную ей информацию. Или чтобы они начали вести себя правильно (и не публиковали...).
Но мы как граждане Украины хотим иметь СВОЕ мнение. А для этого нам нужно больше информации из разных полюсов. Чтобы понять ситуацию, в идеале нужно изучить информацию от тех, кто:
- хвалит
- обвиняет
- отстраненно комментирует.
Получив разные трактовки одного и того же события, вы наконец включаете мышление. И через время формируете свое мнение.
Тогда вы более-менее защищены от манипуляций.
Тогда вы понимаете, что происходит вокруг "Большой стройки" и закупок для армии, почему одни "активисты" пинают других "активистов".
Но власть понимает: если вы сами формируете свое мнение, то ОНА ваше мнение сформировать НЕ СМОЖЕТ. А это уже грозит ей смертельной опасностью. Так возникают все эти штуки вроде санкций против "Страны".
Приведу несколько примеров:
О "Большой стройке" власть хочет писать исключительно как о великой пользе для Украины. А вот информацию о картеле дорожных фирм, которые "распиливают" десятки миллиардов между собой, она видеть не хочет.
Порохоботы при Порошенко хотели разделить все на перемоги и зрады. Порошенко был рыцарь, Турчинов, Гладковский и Пашинский - тоже. А вот разговоров о том, что они сдали Крым и воровали с оборонного заказа - они не хотели. Сразу лепили ярлык "зрада" и давили комментами. О торговле с РФ в разгар войны вообще молчу.
О том, что СБУ крышует С14, а МВД - "Нацкорпус" - власть тоже не хочет слышать. Она хочет слышать, что эти парни - активисты, патриоты, "общественность".
Во времена Коболева о "Северном потоке-2" власть хотела говорить только как о победе Украины. Любого, кто высказывал сомнение, клеймили позорною сокырою. А потом выяснилось, что за несколько лет мы потеряли массу возможностей, и теперь останемся со ржавой трубой на руках.
Ну и так далее. Сценарий один и тот же, только лица меняются.
И вот, всегда находятся те, кто готовы выполнить грязную работу и немного "рихтануть" информационное поле. Чтобы осталось только то, что нужно - но не осталось того, что ранит нежную душу власти. Так на сцене появляются Ольга Герасимьюк, Александр Ткаченко и его несдержанный паж Никита Потураев. За ними с ниточками в руках стоят Кирилл Тимошенко и Андрей Ермак. Они готовы принимать карающие решения по принципу дедушки Сталина: нет медиа - нет проблемы. Ну а поскольку нельзя вот так прямо признаться - "Нам не нравилось, мы их @бнули" - то придумывают всякое там. "Зрада", "враги народа", "продались путену".
Итак, свою проблему парни решают. Но я спрашиваю вас, граждан Украины - вы от этого выиграли или нет? Были медиа, которые давали вам другой взгляд на события, который отличается от взгляда власти. А теперь - их нет.
Что получается с вашей информированностью? Правильно, вы попадаете в режим, когда власть ввела цензуру. Она отрезает вас от источников той информации, которая ей не выгодна. Так происходит в России и Беларуси. И вот, Зеленский поступает в точности как Путин и Лукашенко. Поступает с ВАМИ.
Как должно быть, чтобы власть не могла так поступать? Ответ: должен быть закон. Закон должен установить ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ перечень причин, по которым можно закрыть то или иное медиа. Если "Страна" нарушила пункт закона - обвинения на стол и через суд накладывайте взыскание вплоть до закрытия. Иначе - уберите руки.
А вот это все - "мы получили секретную информацию, на основе которой приняли правильное решение" - это все понос. Понос власти, которая устала от нелицеприятных комментариев в свой адрес. А именно их давала "Страна".
Что касается вашего личного отношения к изданию... Если вам не нравится контент "Страны" - не читайте. Если вы считаете, что вам достаточно одного издания, чтобы быть информированными, - не читайте "Страну". Открывайте свои любимые издания и читайте их. Но знайте: есть люди, которые читают именно "Страну". Ее контент им необходим. И вполне возможно, они не любят те издания, которые вы боготворите. Но все мы - украинцы. Это и есть демократия.
Если будут желающие рассказать, что "не нравится - вали из Украины" - идите нах@й.
Не питаю иллюзий, что этим постом я что-то изменю. Просто хочется, чтобы вы понимали ситуацию более полно.
Желаю коллективу издания стойкости.
Сергей Лямец
Да Леркача давно в СИЗО надо кинуть ! ..
Под СУД !