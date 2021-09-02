Головні новини 20 серпня: санкції проти Гужви, Шаріїв і Деркача, знесення садиби Барбана

Рада національної безпеки і оборони запровадила нові санкції, Меркель зустрілася з Путіним, у Києві зі скандалом знесли садибу Барбана, - головні новини України та світу 20 серпня.

РНБО запровадила санкції проти Гужви, Шаріїв і Деркача

Цього разу у санкційному списку - проросійські пропагандисти Гужва, Анатолій і Ольга Шарії, а також позафракційний депутат Андрій Деркач. Також санкції запровадили проти 12 юросіб - ЗМІ з Криму і Севастополя, які ведуть інформаційну війну проти України.

Зустріч Меркель і Путіна

Меркель побувала у Москві - востаннє як глава уряду ФРН. Вона пообіцяла підтримувати територіальну цілісність України, виступила за відновлення зустрічей у нормандському форматі і пообіцяла шукати в Києві порядок денний, який дозволить вийти з глухого кута в реалізації Мінських угод. Путін на спільній пресконференції заявив, що якщо Україна ухвалить закон про перехідний період - це фактично означатиме вихід з Мінських угод.

Джерела повідомляють про призначення Мельника головою БЕБ

За даними Цензор.НЕТ, чинного главу ДФС обрали на роль керівника Бюро економічної безпеки. Двоє інших кандидатів - член Ради НБУ Василь Горбаль і прокурор Офісу Генпрокурора Атілла Ковчі - втратили шанс очолити Бюро. Офіційно про призначення поки не повідомляли.

Розслідування справи Медведчука і Козака закінчено

Про це заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова. Тепер матеріали справи відкриють для підозрюваних, а коли вони ознайомляться з матеріалами - справу передадуть до суду.

У Києві знесли історичну садибу Барбана

Садибу на вул. Обсерваторній знесли рано-вранці - при цьому напередодні цілий вечір тривали акції протесту, а в натовп захисників будівлі в'їхала бетономішалка забудовника. Тепер влада обмінюється звинуваченнями у знесенні. Міністр культури Олександр Ткаченко звинуватив у цьому мера Києва Віталія Кличка, Кличко - відповів, що це Мінкульт раніше погодив будівництво. Крапку вирішила поставити РНБО: доручила садибу відновити.

Флагшток впав на "Лексус" чиновника, який відповідає за будівництво

Це був найвищий флагшток області, встановлений спеціально до Дня Незалежності. "Лексус", який він перетворив на купу металобрухту, належить Віталію Караваєву - чиновнику, який відповідає в місті за капітальне будівництво і всі підряди.

Репетиція параду: знову "Путін - х#йло!"

Цього разу "привіт" президенту РФ передали не в пісні, а в прозі.