Одна країна відмовилася від участі в "Кримській платформі" через тиск РФ, - Данілов
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Що це за держава - секретар Ради національної безпеки і оборони не уточнив.
Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, для Росії проведення саміту Кримської платформи в Києві є великою поразкою.
"Вони робили, роблять і робитимуть до останнього все від них залежне, щоб якомога менше гостей приїхало до Києва", - сказав Данілов.
Він зазначив, що до останнього часу питання окупованого Росією Криму відходило на другий план.
"Це буде дуже потужний поштовх для розуміння, чий Крим і чому ми маємо цим питанням займатися, повертати нашу землю. У нас шалений тиск РФ. Ми заслухали доповідь наших розвідок. Повірте, Росія працює по всьому світу, щоб перешкодити Україні проводити цей захід", - заявив секретар РНБО.
Данілов розповів, що під тиском РФ одна з країн, яка раніше підтвердила свою участь у Кримській платформі, відмовилася від неї.
"Вважати, що в іншому все буде добре і в нас усі заходи відбудуться", - додав він.
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шо иногда кажется зеленые свои кокаиновые сны озвучивают...
сдрыснули
на них похоже
2. За згоди цього народу привели до влади Януковича у 2010 році Ющенко з папою Кучмою, регіонали під патронатом олігархічного консенсусу і з братерською підтримкою пу, плюс усі наші демократичні "лідери" - Яценюк, Гриценко, тощо під гаслом "а какая разніца?!".
Кто его заменит пока не ясно.
8:09 пп · 20 серп. 2021·Twitter Web App
https://twitter.com/tZEinform/status/1428766130236272648
По версии Данилова испугалось США
Минсельхоз России приостановил публикацию данных о сборе урожая, чтобы «уточнить формы и структуры оперативных данных». Ранее российское ведомство предоставляло статистику на своем сайте каждый рабочий день, пишет «Информационный навигатор».
С 6 августа данные о сборе урожая зерновых и о севе озимых культур перестали выходить на сайте Минсельхоза, а с 12 августа - на сайте Центра агроаналитики при ведомстве.
Этому предшествовало появление данных о резком ухудшении сборов пшеницы, за которыми последовало стремительное повышение цен на внутреннем российском рынке, а также пессимистичный прогноз Минсельхоза США о том, что сбор урожая в России будет в этом году на 15% меньше, чем ожидалось из-за засухи и неурожая - на 12,5 млн. тонн ниже изначальных оценок в 72,5 млн. тонн.
Т.е. несостоявшаяся страна, столкнётся с повышенным спросом на продукты питания в связи с их недостатком, .....и вот почему еще им и нужна Украина.
Ели вы потенциально созданы рукожопыми, т.е. физически руки у вас зримо растут их жопы, то никакой расссийский хирург вам их не перешьет, нет таких технологий во вселенной.
В касабів це очко над вигрібною ямою