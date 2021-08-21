УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
22004 відвідувача онлайн
Новини Політика України
29809 47
Данілов (591) Росія (28488) Кримська платформа (258)

Одна країна відмовилася від участі в "Кримській платформі" через тиск РФ, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Одна країна відмовилася від участі в "Кримській платформі" через тиск РФ, - Данілов

Що це за держава - секретар Ради національної безпеки і оборони не уточнив.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, для Росії проведення саміту Кримської платформи в Києві є великою поразкою.

"Вони робили, роблять і робитимуть до останнього все від них залежне, щоб якомога менше гостей приїхало до Києва", - сказав Данілов.

Він зазначив, що до останнього часу питання окупованого Росією Криму відходило на другий план.

"Це буде дуже потужний поштовх для розуміння, чий Крим і чому ми маємо цим питанням займатися, повертати нашу землю. У нас шалений тиск РФ. Ми заслухали доповідь наших розвідок. Повірте, Росія працює по всьому світу, щоб перешкодити Україні проводити цей захід", - заявив секретар РНБО.

Данілов розповів, що під тиском РФ одна з країн, яка раніше підтвердила свою участь у Кримській платформі, відмовилася від неї.

Також читайте: Делегацію США на саміті Кримської платформи очолить міністерка енергетики Гренхолм

"Вважати, що в іншому все буде добре і в нас усі заходи відбудуться", - додав він.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+17
Имя, сестра!!!
показати весь коментар
20.08.2021 23:42
+15
все настокa окружено какой то зеленой тайной с какого то беса,
шо иногда кажется зеленые свои кокаиновые сны озвучивают...
показати весь коментар
20.08.2021 23:52
+14
шо за дитячий садок. сказав А говори і Б. артист недороблений. нафіга мені ці театральні паузи. Не можна перетворювати Совбез на шапіто!!!
показати весь коментар
21.08.2021 00:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Успехов вам
показати весь коментар
20.08.2021 23:40 Відповісти
Афганистан отказался?..
показати весь коментар
20.08.2021 23:41 Відповісти
Или бульбастан, точней его свихнувшийся президент
показати весь коментар
21.08.2021 22:34 Відповісти
Имя, сестра!!!
показати весь коментар
20.08.2021 23:42 Відповісти
****** от мадьяр.
показати весь коментар
21.08.2021 08:59 Відповісти
все настокa окружено какой то зеленой тайной с какого то беса,
шо иногда кажется зеленые свои кокаиновые сны озвучивают...
показати весь коментар
20.08.2021 23:52 Відповісти
скорее всего Венгрия
показати весь коментар
21.08.2021 19:22 Відповісти
неужто макаронники
сдрыснули
на них похоже
показати весь коментар
20.08.2021 23:43 Відповісти
Германия отказалась после визита Меркель к )(уйлу
показати весь коментар
21.08.2021 10:02 Відповісти
Отказалась Турция.
показати весь коментар
20.08.2021 23:44 Відповісти
италия или кто то из ср. азиат....
показати весь коментар
20.08.2021 23:48 Відповісти
Найн, найн, найн !!! ?
показати весь коментар
20.08.2021 23:51 Відповісти
Да не парьтесь. Ливан
показати весь коментар
20.08.2021 23:52 Відповісти
І якраз Меркельша в маасквє. Совпадєніє?
показати весь коментар
20.08.2021 23:56 Відповісти
Одна країна відмовилася від участі в "Кримській платформі" через тиск РФ, - Данілов - Цензор.НЕТ 5752
показати весь коментар
20.08.2021 23:57 Відповісти
1. Не 28, а 30. Не ви, а весь український нарід через нездатність сприймати реальність та аналізувати.
2. За згоди цього народу привели до влади Януковича у 2010 році Ющенко з папою Кучмою, регіонали під патронатом олігархічного консенсусу і з братерською підтримкою пу, плюс усі наші демократичні "лідери" - Яценюк, Гриценко, тощо під гаслом "а какая разніца?!".
показати весь коментар
21.08.2021 08:56 Відповісти
шо за дитячий садок. сказав А говори і Б. артист недороблений. нафіга мені ці театральні паузи. Не можна перетворювати Совбез на шапіто!!!
показати весь коментар
21.08.2021 00:03 Відповісти
Ёпрст, неужели Бурунди не приедет?
показати весь коментар
21.08.2021 00:15 Відповісти
Бурунди - это там где бурундуки живут? Одна країна відмовилася від участі в "Кримській платформі" через тиск РФ, - Данілов - Цензор.НЕТ 7653
показати весь коментар
21.08.2021 17:53 Відповісти
Вот именно! Ну какая, нахрен, Крымская платформа без бурундуков из Бурунди?
показати весь коментар
21.08.2021 18:06 Відповісти
касапи мають вплив на декого з Балкан, тому не виключено, що відмовилась, для прикладу, Македонія чи Чорногорія.
показати весь коментар
21.08.2021 00:32 Відповісти
Министр транспорта США Пи́тер Бу́ттиджич не приедет на "Крымскую платформу".
Кто его заменит пока не ясно.

8:09 пп · 20 серп. 2021·Twitter Web App

https://twitter.com/tZEinform/status/1428766130236272648

По версии Данилова испугалось США
показати весь коментар
21.08.2021 00:38 Відповісти
це підвищення статусу представництва США; незначне, але підвищення.
показати весь коментар
21.08.2021 10:07 Відповісти
микрон нарно
показати весь коментар
21.08.2021 00:52 Відповісти
Тоже попробую ванговать: Молдова? И только лишь из-за раиси, или ермак с чаусом нагадил?
показати весь коментар
21.08.2021 02:09 Відповісти
Приїде, не приїде, яка різниця? Ця платформа тільки імітація процеса, як імітацією реформ і державного будівництва є політика Зеленського і його зелених макак-резусів.
показати весь коментар
21.08.2021 04:52 Відповісти
Давление РФ?? Какое может быть давление, когда работает мода Н21? А это пожары, вихри, наводнения. Т.е. на такой территории, где проживает неуправляемый сброд, государство в принципе не может функционировать. Это те же пожары, которых не надо тушить??....патамушта ани не рентабельные. В итоге имеем прогнозируемую вооот такую ситуацию.....

Минсельхоз России приостановил публикацию данных о сборе урожая, чтобы «уточнить формы и структуры оперативных данных». Ранее российское ведомство предоставляло статистику на своем сайте каждый рабочий день, пишет «Информационный навигатор».
С 6 августа данные о сборе урожая зерновых и о севе озимых культур перестали выходить на сайте Минсельхоза, а с 12 августа - на сайте Центра агроаналитики при ведомстве.
Этому предшествовало появление данных о резком ухудшении сборов пшеницы, за которыми последовало стремительное повышение цен на внутреннем российском рынке, а также пессимистичный прогноз Минсельхоза США о том, что сбор урожая в России будет в этом году на 15% меньше, чем ожидалось из-за засухи и неурожая - на 12,5 млн. тонн ниже изначальных оценок в 72,5 млн. тонн.
Т.е. несостоявшаяся страна, столкнётся с повышенным спросом на продукты питания в связи с их недостатком, .....и вот почему еще им и нужна Украина.
Ели вы потенциально созданы рукожопыми, т.е. физически руки у вас зримо растут их жопы, то никакой расссийский хирург вам их не перешьет, нет таких технологий во вселенной.
показати весь коментар
21.08.2021 07:18 Відповісти
Лапотные рукожопы - особо упоротые, у них руки растут не из жопы, а в жопу.
Одна країна відмовилася від участі в "Кримській платформі" через тиск РФ, - Данілов - Цензор.НЕТ 5964 Одна країна відмовилася від участі в "Кримській платформі" через тиск РФ, - Данілов - Цензор.НЕТ 6744 Одна країна відмовилася від участі в "Кримській платформі" через тиск РФ, - Данілов - Цензор.НЕТ 5964
показати весь коментар
21.08.2021 17:57 Відповісти
Осмілюся запитати, а з перших лєдєй ніхто не відмовився приїзджати? Нікого з них не "притисли"?
показати весь коментар
21.08.2021 07:43 Відповісти
Предатели всегда были и от них необходимо избавляться.
показати весь коментар
21.08.2021 07:59 Відповісти
Замена открытого гея Питера Бутиджича, который для основных союзников в деле деоккупации Крыма лидеров Мусульманских стран, Турции, Омана, Катара и других, как красная тряпка для быка, на Дженнифер Грэнхолм, это конечно хорошо, но теперь новая беда. Она не знает твёрдо, чей Техас!
показати весь коментар
21.08.2021 08:06 Відповісти
Почему не озвучивают название предателей?
показати весь коментар
21.08.2021 09:22 Відповісти
Озвучиваю: германия!
показати весь коментар
21.08.2021 10:06 Відповісти
"Это будет очень мощный толчок..." Источник: https://censor.net/ru/n3283961 ,
В касабів це очко над вигрібною ямою
показати весь коментар
21.08.2021 10:23 Відповісти
А до чого тут Бутусов, якщо сам Данілов не назвав країну?
показати весь коментар
21.08.2021 22:36 Відповісти
Это как барбамбия киргуду Одна країна відмовилася від участі в "Кримській платформі" через тиск РФ, - Данілов - Цензор.НЕТ 5623
показати весь коментар
21.08.2021 12:20 Відповісти
Мадьяры сдрыснули, скорей всего...
показати весь коментар
21.08.2021 12:52 Відповісти
"Это будет очень мощный толчок для понимания, чей Крым - начиная с 2014 года , уже без платформ , каждой стране имеется понимание ,чей Крым . Платформа без толку, за исключением траты денег из украинской казны ,для кормежки гостей- халявщиков ,которые никаким образом не помогут вернуть Украине Крым ,разве,что "помогут" аналогично фрицовской "помощи" ,воплощением какого-то проэкта с мацковским оккупантом Украины, для его и личной пользы
показати весь коментар
21.08.2021 13:38 Відповісти
Страна отказалась по незнанию.В повестке дня Крымской платформы будет только один вопрос - модальность(!) выхода РФ из полуострова, - Кулеба. Страна не знает ни как РФ будет выходить из полуострова, ни что такое модальность выхода.
показати весь коментар
21.08.2021 17:16 Відповісти
какая чунга чанга синий небосклон??
показати весь коментар
21.08.2021 20:42 Відповісти
Одна країна відмовилася від участі в "Кримській платформі" через тиск РФ, - Данілов - Цензор.НЕТ 1808
показати весь коментар
21.08.2021 20:50 Відповісти
 
 