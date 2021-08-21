Одна країна відмовилася від участі в "Кримській платформі" через тиск РФ, - Данілов

Що це за держава - секретар Ради національної безпеки і оборони не уточнив.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, для Росії проведення саміту Кримської платформи в Києві є великою поразкою.

"Вони робили, роблять і робитимуть до останнього все від них залежне, щоб якомога менше гостей приїхало до Києва", - сказав Данілов.

Він зазначив, що до останнього часу питання окупованого Росією Криму відходило на другий план.

"Це буде дуже потужний поштовх для розуміння, чий Крим і чому ми маємо цим питанням займатися, повертати нашу землю. У нас шалений тиск РФ. Ми заслухали доповідь наших розвідок. Повірте, Росія працює по всьому світу, щоб перешкодити Україні проводити цей захід", - заявив секретар РНБО.

Данілов розповів, що під тиском РФ одна з країн, яка раніше підтвердила свою участь у Кримській платформі, відмовилася від неї.

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"Вважати, що в іншому все буде добре і в нас усі заходи відбудуться", - додав він.