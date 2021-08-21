Зустріч Зеленського і Байдена перенесли на 31 серпня через розширення формату переговорів, - Никифоров
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Перенесення зустрічі президентів України і США на 31 серпня зумовлене розширенням формату та організації спілкування віч-на-віч лідерів двох держав.
Про це розповів прессекретар Зеленського Сергій Никифоров на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ви вже знаєте, що трошки у нас змінився формат зустрічі Володимира Зеленського та Джозефа Байдена через те, що додався такий елемент, як зустріч без свідків, віч-на-віч, вирішили змістити ці заходи на 31 серпня", - зазначив Никифоров.
Він додав, що перенесення зустрічі дозволить президентові України повноцінно взяти участь у заходах 29 серпня щодо вшанування пам’яті загиблих під Іловайськом.
Топ коментарі
+13 Владимир Пономаренко 336ef173
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А про себе думає: "блін, у мене ж на 31 купа справ, але відмовляти Зеленському незручно, доведеться якось щось попереносити..."
1) Розігнать кацапню коло себе, віддать Коломойського і виконувать програму побудовану Порошенком;
2)Тихо "злинять" з посади президента;
3) "Бикувать" і далі - в очікуванні осіннього Майдану...
глубину шири по конкретнее можна?
но ето Президента, а не скрипучего клована... и без стыда
І зробив це всього за 10 днів до самої зустрічі
Прокинутись, пожерти, посерти і нанюхатись. Можна хоч на коли відкладати, він завжди вільний
як зависне десь посеред океану назавжди, то нiхто i не помiтить i не схаменеться...
Бо підходить обом.
участники не прибудут по физиологичеким причинам.
https://www.youtube.com/watch?v=sW1ukBEhgXE&feature=emb_logo
Відсунули зустріч , бо таким чином доводить США - не дуже поважна персона оте ЗЕ ….
Інше від брехунів з опИ
А єта наівєлічайчий лідєр і прєтєндєнт в нату.
-как на ×y|~|?
Ви читали стенограму розмови.
Расширили ширину.
😂
https://www.youtube.com/watch?v=l4MEPHaul4k
Не було б скавчали - *не приймають *..Буде все одно для сексот та *лаптеносних * погано .
це важливо.