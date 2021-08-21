Упродовж минулої доби і від початку поточної на Донбасі зберігається режим тиші, - штаб ООС
Новини Цензор.НЕТ Події
За минулу добу п'ятниці, 20 серпня, і від початку поточної доби суботи, 21 серпня, на Донбасі зберігається режим тиші.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook пресцентру штабу ООС.
"Протягом минулої доби, 20 серпня, та станом на 7:00 ранку 21 серпня в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
"Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та дотримуються режиму припинення вогню", - запевнили в штабі.
Топ коментарі
+4 хужє не будєт
показати весь коментар21.08.2021 08:26
+3 Люцифер
показати весь коментар21.08.2021 08:48
+3 Николай Нестор Нагорняк
показати весь коментар21.08.2021 08:51
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Щоденний звіт № 194/2021, опублікований Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 20 серпня 2021 року
Короткий виклад
У Донецькій області СММ зафіксувала 117 порушень режиму припинення вогню, зокрема 62 вибухи. За попередній звітний період у цій області зафіксовано 160 порушень.
У Луганській області Місія зафіксувала 12 порушень режиму припинення вогню, зокрема 7 вибухів. За попередній звітний період у цій області зафіксовано 475 порушень.
Жінка дістала поранення внаслідок вогню зі стрілецької зброї у підконтрольному урядові Чермалику Донецької області.
Спостерігачі уточнювали повідомлення про те, що пошкоджено два житлові будинки у непідконтрольному урядові Золотому-5 (Михайлівці) Луганської області.
У підконтрольній урядові Красногорівці Донецької області поруч із патрулем СММ сталися вибухи (за оцінкою, танкові постріли).
Місія продовжила здійснювати моніторинг на ділянках розведення сил і засобів у районах Станиці Луганської, Золотого та Петрівського, зафіксувавши порушення режиму припинення вогню поблизу ділянки розведення в районі Золотого, а також у межах ділянки розведення в районі Петрівського.
Місія продовжувала спостерігати за ситуацією з цивільним населенням, зокрема на 4 КПВВ, а також на 3 відповідних блокпостах збройних формувань у Донецькій і Луганській областях.
Свободу пересування Місії і далі обмежували, зокрема на двох блокпостах збройних формувань на півдні Донецької області.
БПЛА СММ знову зазнавали впливу перешкод сигналу GPS*.
И вообще ты, падаль голосовала лишь ради того чтобы получить сраные 10 тыс. ???
А я никогда и не сомневался что вы просто продажные проститутки.
- Нет! Только кофе и минеральную воду охлажденную! - гаркнул главарь.
- Что они заказали? - спросил испуганного официанта главный по ресторану.
- Только кофе и минеральную воду? - ответил официант.
- Значит, сынок, какое-то большооое злодейство замышляют! - сказал шепотом главный по ресторану.