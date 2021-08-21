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Упродовж минулої доби і від початку поточної на Донбасі зберігається режим тиші, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події

Упродовж минулої доби і від початку поточної на Донбасі зберігається режим тиші, - штаб ООС

За минулу добу п'ятниці, 20 серпня, і від початку поточної доби суботи, 21 серпня, на Донбасі зберігається режим тиші.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook пресцентру штабу ООС.

"Протягом минулої доби, 20 серпня, та станом на 7:00 ранку 21 серпня в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

"Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та дотримуються режиму припинення вогню", - запевнили в штабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український воїн загинув на Донбасі. За добу - 9 порушень "тиші": 7 ворожих обстрілів і 2 прольоти БПЛА, - штаб ООС

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Якщо рване КУРДЮК, то шматок СРАКИ десь у Ростові знайдуть

За минувшие и с начала текущих суток на Донбассе сохраняется режим тишины, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5110
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21.08.2021 08:26
+3
Отправляйте в родной **********. Нехрен отравлять украинскую землю.
Упродовж минулої доби і від початку поточної на Донбасі зберігається режим тиші, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7608
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21.08.2021 08:48
+3
- Ша! Засохните! - гаркнули на бандитов из Кремля... пока Меркель в Москве и Киеве ?
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21.08.2021 08:51
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Якщо рване КУРДЮК, то шматок СРАКИ десь у Ростові знайдуть

За минувшие и с начала текущих суток на Донбассе сохраняется режим тишины, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5110
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21.08.2021 08:26 Відповісти
Отправляйте в родной **********. Нехрен отравлять украинскую землю.
Упродовж минулої доби і від початку поточної на Донбасі зберігається режим тиші, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7608
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21.08.2021 08:48 Відповісти
Вот что бывает когда отказались кормить всю Украину.
Упродовж минулої доби і від початку поточної на Донбасі зберігається режим тиші, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1524
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21.08.2021 08:51 Відповісти
- Ша! Засохните! - гаркнули на бандитов из Кремля... пока Меркель в Москве и Киеве ?
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21.08.2021 08:51 Відповісти
Упродовж минулої доби і від початку поточної на Донбасі зберігається режим тиші, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5251
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21.08.2021 08:52 Відповісти
Я ж и говорю всем в Донецке - Виноваты биндєровцы, в данном случае Звягильский.
Упродовж минулої доби і від початку поточної на Донбасі зберігається режим тиші, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3735
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21.08.2021 08:54 Відповісти
////
Щоденний звіт № 194/2021, опублікований Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 20 серпня 2021 року
Короткий виклад
У Донецькій області СММ зафіксувала 117 порушень режиму припинення вогню, зокрема 62 вибухи. За попередній звітний період у цій області зафіксовано 160 порушень.
У Луганській області Місія зафіксувала 12 порушень режиму припинення вогню, зокрема 7 вибухів. За попередній звітний період у цій області зафіксовано 475 порушень.
Жінка дістала поранення внаслідок вогню зі стрілецької зброї у підконтрольному урядові Чермалику Донецької області.
Спостерігачі уточнювали повідомлення про те, що пошкоджено два житлові будинки у непідконтрольному урядові Золотому-5 (Михайлівці) Луганської області.
У підконтрольній урядові Красногорівці Донецької області поруч із патрулем СММ сталися вибухи (за оцінкою, танкові постріли).
Місія продовжила здійснювати моніторинг на ділянках розведення сил і засобів у районах Станиці Луганської, Золотого та Петрівського, зафіксувавши порушення режиму припинення вогню поблизу ділянки розведення в районі Золотого, а також у межах ділянки розведення в районі Петрівського.
Місія продовжувала спостерігати за ситуацією з цивільним населенням, зокрема на 4 КПВВ, а також на 3 відповідних блокпостах збройних формувань у Донецькій і Луганській областях.
Свободу пересування Місії і далі обмежували, зокрема на двох блокпостах збройних формувань на півдні Донецької області.
БПЛА СММ знову зазнавали впливу перешкод сигналу GPS*.
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21.08.2021 09:01 Відповісти
К Дню Незалежности готовят "салюты", уроды.
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21.08.2021 09:02 Відповісти
Еще как готовятся! Это, по словам кремлевских пропагандонов "мирные жители"
Упродовж минулої доби і від початку поточної на Донбасі зберігається режим тиші, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9393
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21.08.2021 09:09 Відповісти
Курицы безмозглые! Вы за семь лет так и не поняли что Немытая Орда вас использует как презерватив.
И вообще ты, падаль голосовала лишь ради того чтобы получить сраные 10 тыс. ???
А я никогда и не сомневался что вы просто продажные проститутки.
Упродовж минулої доби і від початку поточної на Донбасі зберігається режим тиші, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5250
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21.08.2021 09:03 Відповісти
Добавить нечего. Ну, только то что писака прилепин тоже воевал. На колчаковских фронтах.
Упродовж минулої доби і від початку поточної на Донбасі зберігається режим тиші, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5133
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21.08.2021 09:12 Відповісти
Главари банды пришли в свой ресторан. Не успели рассесться, как к ним подбежал официант и спросил: - Все как всегда?
- Нет! Только кофе и минеральную воду охлажденную! - гаркнул главарь.
- Что они заказали? - спросил испуганного официанта главный по ресторану.
- Только кофе и минеральную воду? - ответил официант.
- Значит, сынок, какое-то большооое злодейство замышляют! - сказал шепотом главный по ресторану.
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21.08.2021 10:08 Відповісти
Чекають слушного часу.
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21.08.2021 11:44 Відповісти
А тоді якась ОТГ каже що вони хоронять загиблого солдата, шакальо совдепівське нікуди су.а не ділось, тільки вміють ср.аку лизать воїни штабні б.ять.
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21.08.2021 15:21 Відповісти
 
 