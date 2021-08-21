Упродовж минулої доби і від початку поточної на Донбасі зберігається режим тиші, - штаб ООС

За минулу добу п'ятниці, 20 серпня, і від початку поточної доби суботи, 21 серпня, на Донбасі зберігається режим тиші.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook пресцентру штабу ООС.

"Протягом минулої доби, 20 серпня, та станом на 7:00 ранку 21 серпня в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

"Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та дотримуються режиму припинення вогню", - запевнили в штабі.

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