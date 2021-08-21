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В Україні за добу від COVID-19 померли 38 осіб, зафіксовано 1732 нові випадки зараження, 763 людини одужали

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 38 осіб, зафіксовано 1732 нові випадки зараження, 763 людини одужали

В Україні станом на ранок суботи, 21 серпня, зафіксовано 1732 нові випадки захворювання на COVID-19, одужали 763 людини, померли 38.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба МОЗ.

"За добу 20 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1732 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 104, медпрацівників – 32). Також за минулу добу: госпіталізовано – 616 осіб; летальних випадків – 38; одужало – 763 особи" , - повідомили в МОЗ України.

Напередодні, 20 серпня повідомлялося про 1600 нових підтверджених випадків COVID-19, 19 серпня - про 1560 нових випадків захворювання, 18 серпня за добу зафіксовано 1447 нових випадків захворювань на СOVID-19, 17 серпня за добу зафіксовано 890 нових випадків захворювання на СOVID -19, 16 серпня повідомлялося про 417 нових випадків захворювання, 15 серпня за добу зафіксовано 695 нових випадків захворювання на СOVID-19, 14 серпня повідомлялося про 1353 нові випадки інфікування

Всього за період пандемії в Україні захворіли 2 273 558 осіб, видужали 2 200 763 особи, летальних випадків - 53 432.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (232), Харківській (156), Дніпропетровській (148), Одеській (127) та Запорізькій (119) областях.

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Автор: Наталя Джума
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21.08.2021 08:36 Відповісти
Мужик с окладистой бородой вывел на улицу русского терьера без поводка и намордника. Ему делают замечание:
- Мужчина, почему у вас собака без намордника?
Мимо проходящий человек:
- Вы, что, не видите: Дикари-с… Ни на собаке, ни на хозяине, во время карантина, намордников нет… Радуйтесь, что ещё не начали на людей кидаться…
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21.08.2021 08:36 Відповісти
починається-готуємо маски та знову ліземо в панчоху за готівкою
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21.08.2021 08:53 Відповісти
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21.08.2021 09:06 Відповісти
 
 