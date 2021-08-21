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Росія звинуватила США в "підриві відносин" через санкції щодо "Північного потоку-2": "Не замислюються про наслідки"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Посол Росії у США Анатолій Антонов вважає, що санкціями через ситуацію з Олексієм Навальним і проти "Північного потоку-2" Вашингтон продовжує йти шляхом "підриву відносин" і "не замислюється про наслідки".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на посольство РФ у Facebook.
На думку Антонова, ці рішення свідчать, що у Вашингтона немає "волі до втілення в життя тих важливих розумінь, які були досягнуті" на саміті в Женеві.
"Дії американської сторони підтверджують, що адміністрація продовжує сліпо слідувати курсом на подальший "підрив" відносин з Росією. Не замислюється про наслідки. Замість того щоб сфокусуватися на реальних загрозах і проблемах спільної безпеки, займається повчаннями", - заявив Антонов.
Топ коментарі
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+16 Lvbnhj
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+15 хужє не будєт
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- Неправильно Микита Сергійович сказав! Треба тільки "догнать" Америку! А "переганять" не варто!
- Чого?
- Щоб не було видно нашої голої задниці!
Я тут швиденько накидав основні тези передвиборної програми:
1.Закінчиться епоха брехні!
2.Закінчиться епоха бідності!
3.Кожному вчителю по 4000€.
4.З Путіним домовлюся десь посередені.
5.Знижу тарифи.
6.Знижу податки.
7.Підніму пенсії.
8.Держдачі - дєткам.
9.Ніяких кортежів - велосипед надійний і зручний вид транспорту.
10.Ми всі будемо президенти.
11.Якщо я порушу закон то піду сам.
12.А іду я тільки на другий термін, ніякого третього не буде.
13.Я ваш вирок.
14.Зробимо їх ще раз!
15.Хужє нє будєт - зуб даю!
- Талибы Афган захватили, многих расстреляли и просят помощь от ЕС
- Раша напала на Украину, захватила ЛДНР и возмущается о подрыве отношений, санксии ...
Амерам что, Чебурашки перестанут улыбаться ? Последствия...не все вальты у вас в колоде, бывшие вы наши "братья"