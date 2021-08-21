УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13305 відвідувачів онлайн
Новини Здоров'я Боротьба з коронавірусом
1 577 16
вакцина (3528) COVID-19 (18065)

В Україні зробили вже понад 8 млн щеплень проти COVID-19, за минулу добу вакцинували 147 тис. осіб

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

В Україні зробили вже понад 8 млн щеплень проти COVID-19, за минулу добу вакцинували 147 тис. осіб

Від початку вакцинальної кампанії в Україні одне щеплення від COVID-19 отримали понад 5 млн осіб. За минулу добу вакциновано більш ніж 147 тис. осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"Понад 5 млн українців отримали хоча б одну дозу вакцини проти COVID-19! 147 118 осіб вакциновано проти COVID-19 за добу 20 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 60 970 осіб, повністю імунізовано - 86 148 осіб", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом доби працювали: 957 мобільних бригад, 2732 пункти щеплення, 329 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 032 722 особи, з них отримали одну дозу - 5 032 720 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози - 3 066 426 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном).

"Всього проведено 8 099 146 щеплень", - зазначили в МОЗ.

Також читайте: Ми здатні робити майже 1 млн щеплень проти коронавірусу на тиждень, - головний санлікар Кузін

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+5
Вчера писали 5 млн
Сегодня 8 млн , хотя за последние сутки 147 тыс
«ПАПА ЗА ВАСЮ УЧИЛ МАТЕМАТИКУ» 😀😀😀
показати весь коментар
21.08.2021 09:39
+3
Завтра ми прокинемось в іншому світі. І не обов`язково, що людьми. В Україні зробили вже понад 8 млн щеплень проти COVID-19, за минулу добу вакцинували 147 тис. осіб - Цензор.НЕТ 9786
показати весь коментар
21.08.2021 09:38
+3
а сколько из них ее купили у семейного врача?
показати весь коментар
21.08.2021 11:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Україні зробили вже понад 8 млн щеплень проти COVID-19, за минулу добу вакцинували 147 тис. осіб - Цензор.НЕТ 2680 В Україні зробили вже понад 8 млн щеплень проти COVID-19, за минулу добу вакцинували 147 тис. осіб - Цензор.НЕТ 3696
показати весь коментар
21.08.2021 09:21 Відповісти
Божі, дай зефілам розуму. Хоча про що я, за таке недолуге, нікчемне та дурне, могло проголосувати тільки безмозге стадо.
Вже два роки, кожного дня завдяки цьому пріпізденту й г@внокомандуючему відбувається ганьба, а їм все "свята роса
показати весь коментар
21.08.2021 09:24 Відповісти
КОВІД-19: Собаки у шоковому стані - всі люди у намордниках…
показати весь коментар
21.08.2021 09:37 Відповісти
Завтра ми прокинемось в іншому світі. І не обов`язково, що людьми. В Україні зробили вже понад 8 млн щеплень проти COVID-19, за минулу добу вакцинували 147 тис. осіб - Цензор.НЕТ 9786
показати весь коментар
21.08.2021 09:38 Відповісти
ми уже в іншому світі
показати весь коментар
21.08.2021 16:35 Відповісти
Вчера писали 5 млн
Сегодня 8 млн , хотя за последние сутки 147 тыс
«ПАПА ЗА ВАСЮ УЧИЛ МАТЕМАТИКУ» 😀😀😀
показати весь коментар
21.08.2021 09:39 Відповісти
пока вася скурил математику... В Україні зробили вже понад 8 млн щеплень проти COVID-19, за минулу добу вакцинували 147 тис. осіб - Цензор.НЕТ 5075
показати весь коментар
21.08.2021 09:51 Відповісти
Пішла " показуха " перед днем незалежності. Це як 200 мільярдів на зброю до 2035 року і мільярди дерев .
показати весь коментар
21.08.2021 10:40 Відповісти
Парадоксально, однако в исламском мире карантин по поводу коронавируса переносится наиболее легко и наиболее тяжело, одновременно… Женская половина - легко, потому что постоянно в чадре и так ходят, а мужчины - тяжело, потому что символически уподобляются женщинам…
показати весь коментар
21.08.2021 09:45 Відповісти
Зебіли з Мінздраву навіть арифметикою і логікою не володіють. Якщо 5 млн. чоловік зробили одну прививку ("з них отримали одну дозу - 5 032 720 осіб"), а дві прививки 3 млн. чоловік, то виходить всього прививок ~ 11 млн. = 5+3+3. А якщо ці 3 млн. входять в 5 млн, то 3 млн. отримали 2 прививки, а одну прививку отримали не 5 млн., а 2 млн., бо 2 прививки це не 1 прививка, щоб рахувати людину і туди, і сюди. У крайньому разі, треба було писати не одну і дві прививки, а "першу дозу" і "другу дозу", тобто 5-першу дозу і 3 другу дозу.
показати весь коментар
21.08.2021 10:18 Відповісти
Пішла " показуха " перед днем незалежності. Це як 200 мільярдів на зброю до 2035 року і мільярди дерев .
показати весь коментар
21.08.2021 10:42 Відповісти
а сколько из них ее купили у семейного врача?
показати весь коментар
21.08.2021 11:07 Відповісти
немало по моим подсчетам В Україні зробили вже понад 8 млн щеплень проти COVID-19, за минулу добу вакцинували 147 тис. осіб - Цензор.НЕТ 5343
показати весь коментар
21.08.2021 16:37 Відповісти
Зашморг ковида затягує Україну в кістляві обійми.Как Гепу..Рік тому підхватив на свято.
показати весь коментар
21.08.2021 11:16 Відповісти
Когда-то Израиль был образцом для борьбы с коронавирусом. Но сейчас здесь один из самых высоких показателей инфицирования в мире, что вызывает вопросы об уменьшении эффективности вакцины.У тех, кто прививался в январе-феврале, упала эффективность защиты, кроме того появился миллион антиваксеров.."Упала эффективность защиты"... и эти люди ещё умудряются кого-то называть "антиваксерами"!? Что-то неладное творится.... Но Секрет состоит в том , что вакцины нет.. Есть препарат ... (с)
показати весь коментар
21.08.2021 12:19 Відповісти
 
 