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Новини Політика України Боротьба з корупцією
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НАБУ (3427) хабар (3992) Шевченко Євген (138)

Впійманого на хабарі у $90 тисяч в.о. голови Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей Гетьмана лобіював міністр Кабміну Немчінов, - агент НАБУ Шевченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Впійманого на хабарі у $90 тисяч в.о. голови Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей Гетьмана лобіював міністр Кабміну Немчінов, - агент НАБУ Шевченко

Викритого на хабарі в $90 тисяч в.о. керівника Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей Євгена Гетьмана лобіював під час проходження конкурсу міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку написав агент НАБУ Євген Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що 20 серпня члена Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей впіймали на хабарі $90 тисяч. Ним виявився Гетьман Євген Миколайович - в.о. керівника Комісії.

"А знаєте, хто його лобіював під час проходження конкурсу? Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
І ось що воно писало у своєму ФБ після призначення Гетьмана на посаду: "Євген Гетьман має досвід в напрямку міжнародного співробітництва, в тому числі з НАТО (координатор міжнародних проєктів), досвід роботи в регуляторних органах і досвід керівництва комунальними та приватними підприємствами", - як ви вже дістали, "досвідчені" ви наші", - пише Шевченко.

"А раніше, до речі, цей хабарник (Гетьман. - Ред) тривалий час працював у Державній агенції з управління зоною відчуження і прославився тим, що увесь Чорнобиль поставив на корупційні потоки. Правда, президент Володимир Зеленський каже, що корупція є в усіх країнах, тому в принципі немає тут чого дивуватися - все за планом", - додав агент НАБУ.

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Зазначимо, що міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов так висловився про результати конкурсу: "Іван Рудий обраний на посаду голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Він має досвід та знання у сфері менеджменту, міжнародних відносин та фінансів. Учасник бойових дій. Входив до складу національної збірної України на "Іграх Нескорених" у Нідерландах.

Зокрема, відповідно до пункту 20 Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. №290, було проведено добір на вакантні посади голови та шістьох членів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Загалом взяти участь у відборі виявили бажання 378 осіб.

До співбесіди було допущено 42 особи, з них 20 осіб подали документи на вакантну посаду голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей та 32 особи на членів комісії. Деякі кандидати подавали документи одночасно на кілька вакансій.

Окрім цього, за результатами співбесід було призначено Олену Водолажко та Євгена Гетьмана на посади членів Комісії. Олена Водолажко – професійний адвокат, член Асоціації правників України, має значний досвід роботи у державних органах, а також досвід співпраці з державними регуляторними органами щодо розробки та впровадження регуляторних актів. Євген Гетьман має досвід у напрямку міжнародної співпраці, зокрема з НАТО (координатор міжнародних проєктів), досвід роботи у регуляторних органах та досвід керівництва комунальними та приватними підприємствами.

На інші посади членів комісії оголошено додатковий відбір".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
А какаяразніца?
*************!
Сдьєлайєміхвмьєстьє!
Абинебарига!
Каньєцепохібьєднасті!
Цибуля дорога!
Сподіваюсь 73% розумовий талібан, вже наївся цибулі?
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21.08.2021 09:32
+7
Пойманного на взятке в $90 тысяч и.о. главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Гетьмана лоббировал министр Кабмина Немчинов, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 5360
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21.08.2021 09:41
+6
Раз лоббировал , то надо отработать
Таковы правила при назначении 😀😀😀
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21.08.2021 09:36
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А какаяразніца?
*************!
Сдьєлайєміхвмьєстьє!
Абинебарига!
Каньєцепохібьєднасті!
Цибуля дорога!
Сподіваюсь 73% розумовий талібан, вже наївся цибулі?
показати весь коментар
21.08.2021 09:32 Відповісти
За минулої влади була повністю викорінена корупція, всі чиновники були абсолютно чесним та ефективеними. А прийшов до влади ЗЄ і понеслось.
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21.08.2021 09:39 Відповісти
Пойманного на взятке в $90 тысяч и.о. главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Гетьмана лоббировал министр Кабмина Немчинов, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 5360
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21.08.2021 09:41 Відповісти
За минулої влади хоча б якесь економічне зростання було...

Впійманого на хабарі у $90 тисяч в.о. голови Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей Гетьмана лобіював міністр Кабміну Немчінов, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 4155
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21.08.2021 10:02 Відповісти
Пойманного на взятке в $90 тысяч и.о. главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Гетьмана лоббировал министр Кабмина Немчинов, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 715 Пойманного на взятке в $90 тысяч и.о. главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Гетьмана лоббировал министр Кабмина Немчинов, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 715 Пойманного на взятке в $90 тысяч и.о. главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Гетьмана лоббировал министр Кабмина Немчинов, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 5998 Пойманного на взятке в $90 тысяч и.о. главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Гетьмана лоббировал министр Кабмина Немчинов, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 715 Пойманного на взятке в $90 тысяч и.о. главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Гетьмана лоббировал министр Кабмина Немчинов, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 715
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21.08.2021 09:33 Відповісти
в ВЕРХУ одно ВОРЬЁ!!
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21.08.2021 09:33 Відповісти
"не ваше бидляче діло знати скільки коштує забаганка Зеленської. ви своє зробили, проголосували так що свій забаліть *****",- ДУС

Пойманного на взятке в $90 тысяч и.о. главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Гетьмана лоббировал министр Кабмина Немчинов, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 6809
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21.08.2021 09:36 Відповісти
100500. Я б вже пенсії заборонив.
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21.08.2021 09:42 Відповісти
А "внизу" - ті хто їм заздрить! Пойманного на взятке в $90 тысяч и.о. главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Гетьмана лоббировал министр Кабмина Немчинов, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 9471
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21.08.2021 09:41 Відповісти
Раз лоббировал , то надо отработать
Таковы правила при назначении 😀😀😀
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21.08.2021 09:36 Відповісти
Нємчинов зараз заявить що це було "самостійне рішення чиновника" і він "не має до цього стосунку"... Пойманного на взятке в $90 тысяч и.о. главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Гетьмана лоббировал министр Кабмина Немчинов, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 8317
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21.08.2021 09:40 Відповісти
Пан Яр, журналисты мало об этом пишут , но при всех президентах ( может кроме Кравчука), было правило при назначении - человек должен отработать назначение . Так что Немчинов может говорить что угодно - раз лоббировал , значит это его раб 😀😀😀
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21.08.2021 09:44 Відповісти
При попадании на взятках надо увольнять и тех кто лоббировал
Тогда может коррупцию трошки уменьшат
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21.08.2021 09:45 Відповісти
А "лоббістів" , у свою чергу , теж лоббували! Так (не дай бог) до "самого" доберемося!!! Впійманого на хабарі у $90 тисяч в.о. голови Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей Гетьмана лобіював міністр Кабміну Немчінов, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 4140
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21.08.2021 09:48 Відповісти
В Михайловском соборе идёт СЕЙЧАС совместная служба ПЦУ И ВАРФОЛОМЕЯ по
ЭКСПРЕССО
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21.08.2021 10:32 Відповісти
Зебуїни, як то ви кажете, НОВІЄ ЛІТЦА?
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21.08.2021 09:36 Відповісти
Ей, зебуїн, то чого, вже забув?! Затонебарига, кінець епохи гідності, новіє літца...! Ну і ще, ви всі прєзідєнти! До речі, такої годівниці, як комісії по азартних іграх в ті роки і близько не було. А новіє літца ще таку собі сотворили, бо все мало! А що, як вам срати межи очі, ну то срати. Так що обітрись і жуй мовчки то зелене гмно, придурку! Тільки обережно, не вдавись, ідіоте.
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21.08.2021 09:48 Відповісти
Так вони мабуть родичі з нємчіновим. Бо дуже рожі схожі...
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21.08.2021 09:38 Відповісти
Впійманого на хабарі у $90 тисяч в.о. голови Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей Гетьмана лобіював міністр Кабміну Немчінов, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 8661
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21.08.2021 09:45 Відповісти
Зтули пельку , тому що твоі зелені покидьки , вже так шукали протиправні діяння Президента Порошенка , що в турборежимі
розікрали все, що залишив Порох !
Вам , кацапам , муляє Порошенко , тільки тому , що пслав ху@@ла на ... й !
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21.08.2021 10:04 Відповісти
даешь гетьмана, в замы мельнику
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21.08.2021 09:52 Відповісти
Цікаво, що зедібіли на кшталт Юрій Вінгорськи зараз мажуть на хліб?
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21.08.2021 10:00 Відповісти
думав що тільки путін х...йло. а виявилося що ще одно є. і голосував я за пороха. а такі х..йлани як ти все про...рали..
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21.08.2021 11:52 Відповісти
Щас мельник его как расследует!
Думаю минимум на лям!)
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21.08.2021 09:59 Відповісти
когда вы ****** уже нажретесь
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21.08.2021 10:24 Відповісти
Подельник? А кто еще входит в организованную преступную группировку?
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21.08.2021 10:26 Відповісти
СБУ, МВС, Кабмін та ОП на чолі з президентом, мабуть.
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21.08.2021 22:42 Відповісти
А де написано, що слуга народа повинен бути чесним? У кіно? Зермак тягне всю нечисть ригівську у владу - реформує ****!
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21.08.2021 10:28 Відповісти
И вообще, почему 90тыс. , а не хотя-бы 100 тыс. Какой-то мелкий взяточник пошел у "слуг народа". Мелкота...
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21.08.2021 10:29 Відповісти
Вава його помилує, вже й зміни вніс. Такими кадрами пліснява не кидається.
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21.08.2021 10:33 Відповісти
Та таких "лоббів" при владі вистачає, міняють тільки один одного.
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21.08.2021 10:47 Відповісти
Ага, женечку шевченко опять цензор пиарит. Чем же этот мутный летописец Насиння так дорог редакции?
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21.08.2021 10:54 Відповісти
все смешалось у хате *********
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21.08.2021 11:20 Відповісти
если такое проходит через конкурс, большие вопросы к самому конкурсу
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21.08.2021 11:24 Відповісти
Санкции и против этого СНБО возбудит. А Вы подумали - посадят????
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21.08.2021 11:29 Відповісти
Лучше-бы Украиной руководило НАБУ
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21.08.2021 15:00 Відповісти
 
 