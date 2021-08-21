Впійманого на хабарі у $90 тисяч в.о. голови Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей Гетьмана лобіював міністр Кабміну Немчінов, - агент НАБУ Шевченко

Викритого на хабарі в $90 тисяч в.о. керівника Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей Євгена Гетьмана лобіював під час проходження конкурсу міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку написав агент НАБУ Євген Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що 20 серпня члена Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей впіймали на хабарі $90 тисяч. Ним виявився Гетьман Євген Миколайович - в.о. керівника Комісії.

"А знаєте, хто його лобіював під час проходження конкурсу? Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

І ось що воно писало у своєму ФБ після призначення Гетьмана на посаду: "Євген Гетьман має досвід в напрямку міжнародного співробітництва, в тому числі з НАТО (координатор міжнародних проєктів), досвід роботи в регуляторних органах і досвід керівництва комунальними та приватними підприємствами", - як ви вже дістали, "досвідчені" ви наші", - пише Шевченко.



"А раніше, до речі, цей хабарник (Гетьман. - Ред) тривалий час працював у Державній агенції з управління зоною відчуження і прославився тим, що увесь Чорнобиль поставив на корупційні потоки. Правда, президент Володимир Зеленський каже, що корупція є в усіх країнах, тому в принципі немає тут чого дивуватися - все за планом", - додав агент НАБУ.

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Зазначимо, що міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов так висловився про результати конкурсу: "Іван Рудий обраний на посаду голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Він має досвід та знання у сфері менеджменту, міжнародних відносин та фінансів. Учасник бойових дій. Входив до складу національної збірної України на "Іграх Нескорених" у Нідерландах.

Зокрема, відповідно до пункту 20 Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. №290, було проведено добір на вакантні посади голови та шістьох членів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Загалом взяти участь у відборі виявили бажання 378 осіб.

До співбесіди було допущено 42 особи, з них 20 осіб подали документи на вакантну посаду голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей та 32 особи на членів комісії. Деякі кандидати подавали документи одночасно на кілька вакансій.

Окрім цього, за результатами співбесід було призначено Олену Водолажко та Євгена Гетьмана на посади членів Комісії. Олена Водолажко – професійний адвокат, член Асоціації правників України, має значний досвід роботи у державних органах, а також досвід співпраці з державними регуляторними органами щодо розробки та впровадження регуляторних актів. Євген Гетьман має досвід у напрямку міжнародної співпраці, зокрема з НАТО (координатор міжнародних проєктів), досвід роботи у регуляторних органах та досвід керівництва комунальними та приватними підприємствами.

На інші посади членів комісії оголошено додатковий відбір".