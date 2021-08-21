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США вдячні Україні, яка запропонувала прийняти афганців із групи ризику, - представник Держдепу Прайс

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

США вдячні Україні, яка запропонувала прийняти афганців із групи ризику, - представник Держдепу Прайс

США висловлюють подяку групі країн, серед яких і Україна, які зробили щедрі пропозиції щодо переселення афганців із групи ризику.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив представник Держдепу США Нед Прайс.

"Ми висловлюємо особливу подяку нашим партнерам по всьому світу, які відіграли важливу роль у цій операції на всіх її етапах. Бахрейн, Данія, Німеччина, Італія, Казахстан, Кувейт, Катар, Таджикистан, Туреччина, ОАЕ, Велика Британія та Узбекистан допомагали або скоро допомагатимуть із транзитом американців або, за деяких обставин, інших людей через свої території в безпечне місце.

Албанія, Канада, Колумбія, Коста-Ріка, Чилі, Косово, Північна Македонія, Мексика, Польща, Катар, Руанда, Україна та Уганда також зробили щедрі пропозиції щодо переселення афганців із групи ризику", - сказав він.

Прайс також повідомив, що США із 14 серпня евакуювали приблизно 13 тисяч осіб з Афганістану американськими військовими літаками, а з кінця минулого місяця - понад 18 тисяч осіб. Лише за останні 24 години військові США евакуювали 5700 осіб, зазначив він.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
Схоже нас чекає "Велике буівництво" мечетей та мінаретів
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21.08.2021 09:52
+13
Наверное,ты не в курсе значения слова "союзник"?Это не тогда,когда только клянчишь помощь,а когда еще и сам,хоть иногда,помогаешь.И,если ты не заметил,то речь только о транзите.Или ты думаешь,что люди,у которых есть возможность попасть в Штаты,останутся здесь?
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21.08.2021 09:56
+12
Читайте внимательно - речь одет как раз НЕ о транзите.
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21.08.2021 10:00
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Естественно. Не даром же количество эвакуированных уточняется до сих пор.
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21.08.2021 12:00 Відповісти
не факт що нормальні, може просто пристосуванці що просто працювали за доляри. а зараз просто скористались нагодою полегкому підшумок звалити з Авгану , бо раніше за це потрібно було домовлятись і платити самому безлічі посередників, а зараз це можна зробити за рахунок США
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21.08.2021 10:55 Відповісти
А це і не обговорюється. Під цей шухер хочуть звали и всі, хто може дошкандибати до аеропорту.
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21.08.2021 11:22 Відповісти
я вас понял, значит ордловским падлам, высасывающим деньги милиардами с Украины есть место,а несчастной горстке афган нет... США вдячні Україні, яка запропонувала прийняти афганців із групи ризику, - представник Держдепу Прайс - Цензор.НЕТ 150 США вдячні Україні, яка запропонувала прийняти афганців із групи ризику, - представник Держдепу Прайс - Цензор.НЕТ 8340
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21.08.2021 10:25 Відповісти
А хто ж нам лікар? Україна на десятків міліардів гривень дотує ордло. В прямому лексичному значенні цього слова. Стаття про фінансування тероризму просто вичерпно характеризує вливання шалених коштів в окуповані території. І хоча б один з лідерів суспільної думки підняв цю проблему на національний рівень? Зате ксенофобія стосовно декількох сот афганців, які можливо попадуть в Україну, а можливо і ні, вже домінує в дописах "простого і мудрого наріду".
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21.08.2021 11:32 Відповісти
Беженцев афганцев поселить на границе с ОРДЛО. Пусть отстраиваются, свободного места много.
И нашего Мустафу туда им в помощь. А то он, горный пуштун, засиделся по кабинетам
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21.08.2021 10:32 Відповісти
Из мужчин сформировать афганский батальон и послать на фронт. Знали, что едут в воюющую страну, пусть заслужат право быть беженцами в Украине.
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21.08.2021 10:52 Відповісти
Да. однозначно ,всех в кривой рог.
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21.08.2021 10:37 Відповісти
...великая басурманизация
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21.08.2021 10:37 Відповісти
Є пропозиція: 10 000 американських солдатів переселити в Україну, хай будують американську військову базу.
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21.08.2021 10:39 Відповісти
Украинцы выезжают, места всем хватит.
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21.08.2021 10:39 Відповісти
Китайці на високому старті, а там дивись і на низькому. Місця ж всім вистачить, чи нє?
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21.08.2021 11:35 Відповісти
Кабы занимающегося подрывной деятельностью коррупционера наема и его 5000-го выводка нам еще недостаточно.
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21.08.2021 10:47 Відповісти
Ну да! Для тебе достатньо й соєвого преміального батончика за порохоботство. США вдячні Україні, яка запропонувала прийняти афганців із групи ризику, - представник Держдепу Прайс - Цензор.НЕТ 1002
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21.08.2021 10:56 Відповісти
З тих афганців, які втекли в Совок після вбивства Талібаном Наджибули, на ринку 7-км. в Одесі торгував бувший зам. міністра внутрішніх справ Афганістану. На відміну від торгашів інших діаспор, які паслись на тому ринку, афганці ні в чому поганому не були помічені.
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21.08.2021 10:53 Відповісти
Хотели в Штаты а вышла Албания.
Облом.
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21.08.2021 10:58 Відповісти
Vsevolod Marchenko і все одно вони нам тут не потрібні бо самим робіт не вистачає, а ціни вже за хмарами, а долар стоїть і навіть падає. Завезення злиднів до країни призведе до більш швидшого соціального вибуху
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21.08.2021 10:59 Відповісти
А чиєї кишені їм платитимуть гроші? Невже з 95 кварталу?
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21.08.2021 11:00 Відповісти
Мало нам кацапав, ещё и эти урюки понаедут.
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21.08.2021 11:12 Відповісти
Ну, усе понятно. Когда хитрожопые кончатся, во власть двинут афганцев.
Главное - шоб не украинцев. Их - не кошерно...
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21.08.2021 11:13 Відповісти
Вы неправильно это формулируете. Это элита страны, может и проворовавшаяся, то часть страны, умеющая прогнозировать последствия поступков и событий. Ну например вы строите пирамиду Хуфу, и тут в одночасье от вас сбежали все жрецы, зодчие, писари и знатоки каменоломен. Остались только погоничи ослов, гребцы, и каменотесы с калашами, периодически кричащие " валлах вакбар". Не , интервал кричания можно регулировать!
И теперь вопрос - какую ломаную пирамиду вы построите, и сколько в ней будет изгибов???
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21.08.2021 11:17 Відповісти
Элита свалила в Дубаи с вагоном баксов. К нам приедут самые бедные и упоротые.
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21.08.2021 11:29 Відповісти
Украине необходимо сохранить национальное единство, а не пускать сюда лиц, которые с большой вероятностью в будущем будут проблемой для страны и для украинцев.
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21.08.2021 11:55 Відповісти
5 000 000 уїхало на полуницю але 1000 іноземців - ні-ні , буде жах.
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21.08.2021 12:34 Відповісти
Єдина корисна річ зеленої влади за два роки
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21.08.2021 12:37 Відповісти
Далеко не все афганцы являются баластом, я бы рекомендовал приютить летчиков обученых на БРАЗИЛЬСКИЙ Супер тукан /с членами семей/, думаю скоро на Даунбассе пригодятся их услуги!
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21.08.2021 14:28 Відповісти
они за себя не хотят воевать. Какой там Донбас.
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21.08.2021 21:48 Відповісти
Дело не в "хотении или не хотении" я точной уверенности /или неуверенности/ в безопасности родных и близких /в тылу/!
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22.08.2021 03:32 Відповісти
Бахрейн, Дания, Германия, Италия, Казахстан, Кувейт, Катар, Таджикистан, Турция, ОАЭ, Великобритания и Узбекистан помогали или скоро будут помогать с транзитом американцев или, при некоторых обстоятельствах, других людей через свои территории в безопасное место.
Албания, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Чили, Косово, Северная Македония, Мексика, Польша, Катар, Руанда, Украина и Уганда также сделали щедрые предложения по переселению афганцев из группы риска", - сказал он.Источник: https://censor.net/ru/n3283977====================
Мне одному показалось, что место для ПМЖ должно быть Казахстан, Кувейт, Катар, Таджикистан, Турция, ОАЭ, Узбекистан, Руанда и Уганда ???
По моему Руанда и Уганда самое то...туда США вдячні Україні, яка запропонувала прийняти афганців із групи ризику, - представник Держдепу Прайс - Цензор.НЕТ 8098
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21.08.2021 22:16 Відповісти
Афганців які реально потребують притулку небагато. Абсолютна більшість з них є носіями проамериканської картини світу, ті хто любить батога, чадру, і загальна "какаяразница" залишаються у себе на Батькивщині. Я сам певною мірою white power, але браття українці, майте милосердя до тих, кого можуть порізати на шматки чи спочатку вийняти очі, потім віддяти пальці, потім... Це ж не меркелівська політика з масового завезення мігрантів. Цих людей треба врятувати.
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21.08.2021 23:25 Відповісти
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