Данілов: Санкції РФ - найкраща оцінка моєї роботи. Продовжу знищувати будь-яку присутність "русского мира"

Те, що Російська Федерація запровадила санкції щодо секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова, є "вищою відзнакою" його роботи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Данілов написав на сторінці у Facebook.

За його словами, такий "подарунок" Москва вирішила зробити до Дня незалежності України.

"Кремль запровадив санкції щодо секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Вважаю це найвищою відзнакою і найкращою оцінкою нашої спільної роботи у відстоюванні національних інтересів нашої держави", - зазначив Данілов.

Водночас він наголосив, що продовжить свою роботу в напрямку знищення "будь-якої присутності "русского мира" і його агентів впливу в українському житті".

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