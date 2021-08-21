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Новини Політика України
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Данілов (1191) санкції (6860)

Данілов: Санкції РФ - найкраща оцінка моєї роботи. Продовжу знищувати будь-яку присутність "русского мира"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Данілов: Санкції РФ - найкраща оцінка моєї роботи. Продовжу знищувати будь-яку присутність

Те, що Російська Федерація запровадила санкції щодо секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова, є "вищою відзнакою" його роботи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Данілов написав на сторінці у Facebook.

За його словами, такий "подарунок" Москва вирішила зробити до Дня незалежності України.

"Кремль запровадив санкції щодо секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Вважаю це найвищою відзнакою і найкращою оцінкою нашої спільної роботи у відстоюванні національних інтересів нашої держави", - зазначив Данілов.

Водночас він наголосив, що продовжить свою роботу в напрямку знищення "будь-якої присутності "русского мира" і його агентів впливу в українському житті".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна витратить на розвиток ракетного озброєння 200 млрд грн, - Данілов

Данілов: Санкції РФ - найкраща оцінка моєї роботи. Продовжу знищувати будь-яку присутність русского мира 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Ці остапи бендери хоч би зарплати та всі встановлені законом виплати військовим виплатили...

Юрій Бірюков

19 серпня

Денег нет - но вы держитесь.

Депутаты написали несколько десятков обращений в воинские части с простым вопросом про наличие задолженностей. Хоба... И вот если в небольшой в/ч размер задолженностей по выплатам составляет почти 4 миллиона гривен, то можете дальше представить какая ситуация по всей армии.

Но оказалось, что и это не все. В двух частях мне сегодня подтвердили, что "боевые" в этом месяце выплатят с задержкой и НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ. Бо просто нет полного финансирования.

Боевые.

Не в полном объеме.
Впервые, наверное, за все года.

На "Велике Крадівництво" - есть. На гигантские флагштоки - по всей стране - есть. На праздники и концерты - есть. На боевые...

И фишка в том, что я вот не против громадных флагов по всей стране, я не против новых дорог и развязок, я не против концертов на 30-ти летие страны.

Но без армии - это все окажется лишним и ненужным. Можно пускать пыль в глаза большим парадом, можно добиваться похвалы хорошими назначениями. Но вот если перестать выплачивать боевые, то закончится плохо. Без "может".
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21.08.2021 10:44
+9
Найбільший яструб нинішньої влади. До речі вчора прийнято рішення внести пропозицію до змін в держбюджет 2021 року. Виділити додатково до кінця 2021 року 3. 3 млрд на ракетні програми, 960 млн на військово-морський флот України.
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21.08.2021 10:40
+7
"Санкции РФ против меня - лучшая оценка работы " - если бы СНБО чуть чуть больше занималось безопасностью и обороной Украины и чуть чуть меньше мелочами и пиаром Зельки то и мы бы тебя тоже оценили Данилов: Санкции РФ против меня - лучшая оценка работы - Цензор.НЕТ 5427
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21.08.2021 10:37
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Очень мудрый дядька!!!!! Хочу такого президента!!!!!! и В НАТО!!!!
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21.08.2021 10:36 Відповісти
Данилов: Санкции РФ против меня - лучшая оценка работы - Цензор.НЕТ 3932
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21.08.2021 10:39 Відповісти
Найбільший яструб нинішньої влади. До речі вчора прийнято рішення внести пропозицію до змін в держбюджет 2021 року. Виділити додатково до кінця 2021 року 3. 3 млрд на ракетні програми, 960 млн на військово-морський флот України.
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21.08.2021 10:40 Відповісти
Продовжувати топити за плісняву сьогодні може або біосміття, або русня. Що по факту - одне і те саме - ЗЕбанат Василь Довганенко 7230397a.
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21.08.2021 10:41 Відповісти
Почитай вчорашнє інтевью на Цензорі Білецького. Там в коментарях побачиш мою позицію.
А втім, що з тебе та твоїх однодумців візьмеш крім аналізів. Це вже діагноз!!!!
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21.08.2021 10:47 Відповісти
і буде золотий дощ зе виборцям, і будуть вони його глотати і особливо омивати очі.
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21.08.2021 10:50 Відповісти
От вмієш зіскакувати із теми обговорення Решпект.
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21.08.2021 10:52 Відповісти
Сцяти у обиччя зєлєбобам, таким як Василь Довганенко 7230397a , планував ще Порошенко, Зєлєнський просто вимушений це робити.
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21.08.2021 10:54 Відповісти
Ці остапи бендери хоч би зарплати та всі встановлені законом виплати військовим виплатили...

Юрій Бірюков

19 серпня

Денег нет - но вы держитесь.

Депутаты написали несколько десятков обращений в воинские части с простым вопросом про наличие задолженностей. Хоба... И вот если в небольшой в/ч размер задолженностей по выплатам составляет почти 4 миллиона гривен, то можете дальше представить какая ситуация по всей армии.

Но оказалось, что и это не все. В двух частях мне сегодня подтвердили, что "боевые" в этом месяце выплатят с задержкой и НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ. Бо просто нет полного финансирования.

Боевые.

Не в полном объеме.
Впервые, наверное, за все года.

На "Велике Крадівництво" - есть. На гигантские флагштоки - по всей стране - есть. На праздники и концерты - есть. На боевые...

И фишка в том, что я вот не против громадных флагов по всей стране, я не против новых дорог и развязок, я не против концертов на 30-ти летие страны.

Но без армии - это все окажется лишним и ненужным. Можно пускать пыль в глаза большим парадом, можно добиваться похвалы хорошими назначениями. Но вот если перестать выплачивать боевые, то закончится плохо. Без "может".
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21.08.2021 10:44 Відповісти
после 2летнего саботажа готовой ракетной программы выделить 3 лярда для классического попила под конец бюджетного года - это эпично канеш. и ведь пипл хавает, и еще добавки просит. как ты вот, например)
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21.08.2021 14:18 Відповісти
человек на своем месте. Уважаю
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22.08.2021 03:46 Відповісти
Данилов вы дебил!
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21.08.2021 11:01 Відповісти
А зе вже зебілам непотріне ? А хіба мудра дядька буде прислужувати зе шоблі ? Але коментар добре характеризує розумові здібності зебіла : "мудрий дядька" .
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22.08.2021 04:54 Відповісти
Не мешало бы для легенды легкое фейковое покушение.
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21.08.2021 10:36 Відповісти
Через ненависть до Зєйла палкі прихильники С. готові закопати в могилу Україну. Для них від того хужє нє будєт.
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21.08.2021 10:44 Відповісти
Сам факт шо зеленський прєзідєнт дєлаєт мір лучше. Так ЗЕбанат Василь Довганенко 7230397a?
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21.08.2021 10:46 Відповісти
І Чінгізхан (почта),і Гітлєр (дороги ), І яйценюк (грабіж пенсіонерів) - крім незліченного зла робили і щось корисне для власної держави. Так само і ЯНЕЛОХА.
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21.08.2021 10:50 Відповісти
мощной і тугой струйой сцять на своїх виборців ЗЄбанатів)
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21.08.2021 10:51 Відповісти
А по суті ти можеш щось заперечити? Одні матюки вказують на могутній інтелект.
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21.08.2021 10:54 Відповісти
Зовсім недавно в моїй країні вірус СЛАБОУМСТВА кучу людей завалив і до тепер не зрозуміло скільки викарабкається, а ви мене тут матюками якимось лякаєте
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21.08.2021 10:56 Відповісти
один матюк часто діє магічніше і більш доходчиво за двухгодинну лекцію... яку недалекий слухач не здатен ні зрозуміти, ні прийняти..
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21.08.2021 11:18 Відповісти
Клас!Мудрий наріт вибрав чесного,незаплямованого зв'язками з олігархами та минулою владою наріка,який в,свою чергу,привів до влади неуків з недержавними дипломами.
Економіка-нуль,свобода слова-нуль,оборона -нуль,дипломатія-нуль.Узурпація влади-Ок!Критичне мислення?Ні не чули!
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21.08.2021 11:29 Відповісти
хужє не будєт, тебе твоя тупа злоба, без нятяку на критичне мислення, вб,є.
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21.08.2021 11:52 Відповісти
Згоден - особливо , той , що з'явився нещодавно : "зебіли" .
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22.08.2021 05:07 Відповісти
Не може. Він дуже громадянин іншої країни.
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21.08.2021 17:03 Відповісти
Спалився зебіл - гітлер і чингісхан з великої букви , а Яценюк з малої . Придурок , при Яценюку всім , хто подав заявки , дали субсидії і нікому не відключили а ні газ , а ні світло не відключали . І копійки , які називають пенсією призначали та платили . А ці зе скоти просто не дали - вони "сумніваються" в записах в трудовій . А зебіли в таких випадках винуватять Яценюка та Порошенка . ДВА(!!!) роки ці чмошніки при владі !
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22.08.2021 05:04 Відповісти
Санкції Данилова проти парашників фікція.

В Никополе начала работать российская сеть супермаркетов Mere. В Павлограде ожидают открытия.



Данилов 15 июня заявил, что открытия не будет.
"Пускай у себя там, у них есть где развиваться, Хабаровск… пускай туда едут и развивают дискаунтеры… Если городская власть будет давать преференции российскому бизнесу, если речь идет о Николаеве, то к мэру и депутатам очень быстро будут применены


Источник: https://censor.net/ru/n3282601
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21.08.2021 10:37 Відповісти
"Санкции РФ против меня - лучшая оценка работы " - если бы СНБО чуть чуть больше занималось безопасностью и обороной Украины и чуть чуть меньше мелочами и пиаром Зельки то и мы бы тебя тоже оценили Данилов: Санкции РФ против меня - лучшая оценка работы - Цензор.НЕТ 5427
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21.08.2021 10:37 Відповісти
Данилов: Санкции РФ против меня - лучшая оценка работы - Цензор.НЕТ 681 Операція "прикриття".
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21.08.2021 10:41 Відповісти
І в разі чого "приютять".
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21.08.2021 10:52 Відповісти
було б дуже державно, якби високі чиновники мірялися кацапськими санкціями й гордились ними... чудовий був би челендж і приклад патріотичності.
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21.08.2021 10:44 Відповісти
В рамках челенджу, оголошеного Віслюком
Тоха Гєращенко 30 разів оближе тарілку,
Беленюк 30 разів обніметься зі Скабєєвою,
Кива 30 разів подрочить в Раді,
Венедіктова 30 разів арештує Медведчука,
Шмигаль в 30 разів підніме тарифи,
а Єрмак 30 разів подзвонить в Москву кураторам
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21.08.2021 10:49 Відповісти
Юзік з'їсть 30 ватрушек за раз
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21.08.2021 10:58 Відповісти
гумор приймається... Данілов: Санкції РФ проти мене - найкраща оцінка роботи - Цензор.НЕТ 7835
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21.08.2021 11:11 Відповісти
Данілов: Санкції РФ проти мене - найкраща оцінка роботи - Цензор.НЕТ 9866 як срака горить ти добре знаєш.., а як українською "переобувся", не знаєш... - "перевзувся". я розумію, неповна середня освіта й у тій уроки прогулював... ти з тієї "опери", в якій всяка тупа "галоша" представляє себе "великим стратегом". Данілов: Санкції РФ проти мене - найкраща оцінка роботи - Цензор.НЕТ 8542
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21.08.2021 11:49 Відповісти
а бывают печальные клоуны?
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21.08.2021 10:53 Відповісти
Тобто, якщо перефразувати.... То санкції проти "Страни" це лучшая оценка работы
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21.08.2021 11:02 Відповісти
рф часто якобы вводит санкции, что бы прикрыть своего агента.... Так что санкции -- это не показатель....
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21.08.2021 12:00 Відповісти
в одном списке с денисовой... сомнительна победа))
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21.08.2021 12:03 Відповісти
Медаль себе ещё поцепи...нормальному человеку вообще должно быть пофиг на санкции помойки
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21.08.2021 12:23 Відповісти
Луганський дятел,поставлений криворізьким клоуном ( чиї компанії працюють і заробляють в рф,з неконфіскованою окупантами нерухомістю ),хвалиться санкціями,не маючи бізнесу і вкладень в рф...
На яких ідіотів це розраховано ?
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21.08.2021 12:46 Відповісти
Еще один дебил. Клоун всегда выбирает себе подобных.
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21.08.2021 13:03 Відповісти
уничтожитель ******** мира, там у тебя московская сеть супермаркетов - которую ты называл фсбшной спецоперацией - уже зашла в страну
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21.08.2021 14:20 Відповісти
у него зашла? а у него есть полномочия ее сюда не пустить?
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21.08.2021 14:31 Відповісти
Навіщо ж він тоді бив себе в груди і обіцяв, що вони не будуть працювати в Україні?

"Данилов исключил возможность открытия российских супермаркетов в Украине: Пусть в Хабаровск едут и там развиваются."

https://censor.net/ru/news/3271538/danilov_isklyuchil_vozmojnost_otkrytiya_rossiyiskih_supermarketov_v_ukraine_pust_v_habarovsk_edut_i
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21.08.2021 14:40 Відповісти
у него, у него зашла, дядя
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21.08.2021 14:52 Відповісти
Респект i повага Данилову!
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21.08.2021 14:29 Відповісти
А скільки платять за прославляння зе шобли ? Чи це , дійсно , тупість зебільська ?
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22.08.2021 04:48 Відповісти
Расскажи это Клюеву с Медведчуком. Они позабавятся
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21.08.2021 14:43 Відповісти
Так Вілкул, відомий опожопівець, теж під санкціями москалів. То вони деяких своїх так маскують. А у тому що ти їхній нема жодного сумніву.
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21.08.2021 15:53 Відповісти
Обмінялись дружніми санкціями і пішли далі красти кожен до свого корита.
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21.08.2021 16:15 Відповісти
Зняли арешт з майна Клюєва . Це зебілам ні про що не каже ? Біси ммосковського патріархату в центрі Києва перекривають дорогу Вселенському патріарху погрожуючи розправою . Дві новини тільки за пару годин . І так 2 роки . А зепі..ри борються з мером , якого ДВА(!) рази вибрали кияни .
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22.08.2021 04:45 Відповісти
Ну всёоо! Пипец теперь всем ротарам, лободам и прочим лабудам! Не пройдут они к микрофону мимо суворого и бескомпромиссного данилова!!!
Или он 3.14т ?
Та не ..не может быть...так и сказал "любого присутствия "русского мира" и его агентов влияния в украинской жизни"....
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22.08.2021 09:51 Відповісти
 
 