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Це помста Росії за Кримську платформу, - Кулеба про накладення на нього російських санкцій
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає застосування до нього санкцій з боку РФ помстою за організацію саміту Кримської платформи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твітері.
"Росія обіцяла, що помститься мені за Кримську платформу. Помстилася. Але нас це не зупинить. Крим - це Україна", - написав він.
Постановою уряду РФ від 20 серпня 2021 року внесено зміни до так званого "санкційного списку" від 1 листопада 2018 року. Зокрема, до переліку фізичних осіб, щодо яких запроваджуються спеціальні економічні заходи, внесено секретаря РНБО Олексія Данілова і главу МЗС України Дмитра Кулебу.
Топ коментарі
+2 Pegas
показати весь коментар21.08.2021 11:31
+2 І ШО?
показати весь коментар21.08.2021 11:34
+1 Ан Мур
показати весь коментар21.08.2021 11:35
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Будь ласка, зачекайте...
это уже значит полный разрыв дипотношений, если на главу МИД накладывают санкции.
надеюсь ответные меры не заставят себя ждать
Але я боюсь за інше: тепер щоб клован не кинувся міняти Кулебу на посаді міністра... Хоча: може поміняти весь Кабмін, з нього станеться...
мабyть xлебальником на клаву упал и запостил
вас таких по бедности в ету гнилушку набирают или y кого выше скрепа торчит?
Вал Мишель
Мало ли в России Путиных? Но Ольга Скабеева точно знает, кто из них *****! Она сообщила об этом своим зрителям и посоветовала найти полную версию песни в интернете.