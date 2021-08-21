УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
66147 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
2829 22
санкції (2505) Кулеба Дмитро (1721)

Це помста Росії за Кримську платформу, - Кулеба про накладення на нього російських санкцій

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Це помста Росії за Кримську платформу, - Кулеба про накладення на нього російських санкцій

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає застосування до нього санкцій з боку РФ помстою за організацію саміту Кримської платформи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твітері.

"Росія обіцяла, що помститься мені за Кримську платформу. Помстилася. Але нас це не зупинить. Крим - це Україна", - написав він.

Постановою уряду РФ від 20 серпня 2021 року внесено зміни до так званого "санкційного списку" від 1 листопада 2018 року. Зокрема, до переліку фізичних осіб, щодо яких запроваджуються спеціальні економічні заходи, внесено секретаря РНБО Олексія Данілова і главу МЗС України Дмитра Кулебу.

Також читайте: Данілов: Санкції РФ проти мене - найкраща оцінка роботи

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+2
вообще-то санкции на персон такого уровня не накладывают.
это уже значит полный разрыв дипотношений, если на главу МИД накладывают санкции.
надеюсь ответные меры не заставят себя ждать
показати весь коментар
21.08.2021 11:31
+2
Значит есть реальные активы в России? А в противном случае - понту от "санкций"?
показати весь коментар
21.08.2021 11:34
+1
це правда. На мерина педального наші санкцій не накладали... ЗІ Як то кажуть: "ти в мене з язика зняв".

Але я боюсь за інше: тепер щоб клован не кинувся міняти Кулебу на посаді міністра... Хоча: може поміняти весь Кабмін, з нього станеться...
показати весь коментар
21.08.2021 11:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вообще-то санкции на персон такого уровня не накладывают.
это уже значит полный разрыв дипотношений, если на главу МИД накладывают санкции.
надеюсь ответные меры не заставят себя ждать
показати весь коментар
21.08.2021 11:31 Відповісти
Ага, надейтесь. Надеяться никогда не вредно
показати весь коментар
21.08.2021 11:35 Відповісти
це правда. На мерина педального наші санкцій не накладали... ЗІ Як то кажуть: "ти в мене з язика зняв".

Але я боюсь за інше: тепер щоб клован не кинувся міняти Кулебу на посаді міністра... Хоча: може поміняти весь Кабмін, з нього станеться...
показати весь коментар
21.08.2021 11:35 Відповісти
Значит есть реальные активы в России? А в противном случае - понту от "санкций"?
показати весь коментар
21.08.2021 11:34 Відповісти
Искать логику на рашке?) Вы серьезно?)))
показати весь коментар
21.08.2021 11:45 Відповісти
В Крыму, наверно.
показати весь коментар
21.08.2021 12:34 Відповісти
у этого обсоса авторитет на международной арене 0,000000000001, на цирковой арене высокий. 3 года назад в МИДе подметал кабинеты и бегал за пивом. из ОПы попросили помочь, теперь уровень вырастет слегка до 0,000000000002
показати весь коментар
21.08.2021 13:04 Відповісти
гордись и считай ето наградой!
показати весь коментар
21.08.2021 11:36 Відповісти
Было сообщение что одна из стран которая собиралась быть представлена на платформе, решила под давлением РФерии не посылать своих представителей. Просьба огласить струхнувшую или простимулированную " страну".
показати весь коментар
21.08.2021 11:42 Відповісти
А чому на Вавку не накладають санкції? Це стає підозрілим.
показати весь коментар
21.08.2021 11:48 Відповісти
не заслужил еще головной ссыкун стадионный - не все и не туда отвел.
показати весь коментар
21.08.2021 11:59 Відповісти
А почему Петя против пуйла не ввёл санкции? Подозрительно!
показати весь коментар
21.08.2021 18:39 Відповісти
И против Пети тоже не вводились санкции!
показати весь коментар
21.08.2021 18:53 Відповісти
веселый перетрах и стон на мокшанских болотах не могут не радовать....
показати весь коментар
21.08.2021 11:53 Відповісти
настало время учредить новый орден в Украине - "Почетне зелення!" 3 степеней....
показати весь коментар
21.08.2021 12:22 Відповісти
после почетнэ свыненя
показати весь коментар
21.08.2021 13:28 Відповісти
а от и "брательник" с невнятным набором букв...
мабyть xлебальником на клаву упал и запостил Це помста Росії за Кримську платформу, - Кулеба про накладення на нього російських санкцій - Цензор.НЕТ 6797
показати весь коментар
21.08.2021 13:32 Відповісти
а ты свынячим рылом
показати весь коментар
21.08.2021 13:38 Відповісти
пипец, шо у вас на кацапии творится...
вас таких по бедности в ету гнилушку набирают или y кого выше скрепа торчит?
показати весь коментар
21.08.2021 13:43 Відповісти







Вал Мишель



Мало ли в России Путиных? Но Ольга Скабеева точно знает, кто из них *****! Она сообщила об этом своим зрителям и посоветовала найти полную версию песни в интернете.
показати весь коментар
21.08.2021 12:30 Відповісти
Так все-таки фейк или нет?
показати весь коментар
21.08.2021 13:04 Відповісти
 
 