Це помста Росії за Кримську платформу, - Кулеба про накладення на нього російських санкцій

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає застосування до нього санкцій з боку РФ помстою за організацію саміту Кримської платформи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твітері.

"Росія обіцяла, що помститься мені за Кримську платформу. Помстилася. Але нас це не зупинить. Крим - це Україна", - написав він.

Постановою уряду РФ від 20 серпня 2021 року внесено зміни до так званого "санкційного списку" від 1 листопада 2018 року. Зокрема, до переліку фізичних осіб, щодо яких запроваджуються спеціальні економічні заходи, внесено секретаря РНБО Олексія Данілова і главу МЗС України Дмитра Кулебу.

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