Данилюк про призначення Мельника головою БЕБ: Реформа захлинулася, не розпочавшись. Показовий "подарунок" президента країні на 30-річчя

Вадима Мельника призначили на посаду керівника Бюро економічної безпеки ввечері, перед святами, щоб за вихідні забулося це рішення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це ексглава Ради нацбезпеки і Мінфіну, а також екскандидат на посаду директора Бюро економічної безпеки Олександр Данилюк написав на сторінці у Facebook, коментуючи призначення Вадима Мельника на посаду керівника БЕБ.

"Призначення Мельника на главу БЕБ відбулося сьогодні (20 серпня. - Ред.) ввечері, перед святами. У "кращих" традиціях, щоб одіозні рішення забулися за вихідні.

Це рішення не стало для мене новиною. Я від самого початку конкурсу два місяці тому інформував, що президент вирішив призначити Мельника за заслуги перед "Банковою", а конкурс буде формальністю. Розуміючи ризик такого результату, вирішив сам податися на конкурс, аби привернути увагу до можливих наслідків.

У мене була надія консолідувати громадськість, щоб не допустити найгіршого. Змусити владу обрати хоча б більш-менш притомну людину, яка не буде будувати карального супермонстра з небаченими повноваженнями.

Не вийшло.

Завтра ми прокинемося у країні, яка пережила два Майдани, і де податківець із 16-річним досвідом почне будувати єдине, що вміє, – корупційну та каральну машину. Це – реформа, яка захлинулася, не почавшись, і наслідки її дуже скоро відчують усі без винятку.

Показовий "подарунок" президента країні на 30-річчя. Ну, значить, ми цього варті", - написав Данилюк.

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