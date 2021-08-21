УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
66147 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
12598 49
Данилюк Олександр (203) Мельник Вадим (64) Бюро економічної безпеки (107)

Данилюк про призначення Мельника головою БЕБ: Реформа захлинулася, не розпочавшись. Показовий "подарунок" президента країні на 30-річчя

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Данилюк про призначення Мельника головою БЕБ: Реформа захлинулася, не розпочавшись. Показовий "подарунок" президента країні на 30-річчя

Вадима Мельника призначили на посаду керівника Бюро економічної безпеки ввечері, перед святами, щоб за вихідні забулося це рішення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це ексглава Ради нацбезпеки і Мінфіну, а також екскандидат на посаду директора Бюро економічної безпеки Олександр Данилюк написав на сторінці у Facebook, коментуючи призначення Вадима Мельника на посаду керівника БЕБ.

"Призначення Мельника на главу БЕБ відбулося сьогодні (20 серпня. - Ред.) ввечері, перед святами. У "кращих" традиціях, щоб одіозні рішення забулися за вихідні.

Це рішення не стало для мене новиною. Я від самого початку конкурсу два місяці тому інформував, що президент вирішив призначити Мельника за заслуги перед "Банковою", а конкурс буде формальністю. Розуміючи ризик такого результату, вирішив сам податися на конкурс, аби привернути увагу до можливих наслідків.

У мене була надія консолідувати громадськість, щоб не допустити найгіршого. Змусити владу обрати хоча б більш-менш притомну людину, яка не буде будувати карального супермонстра з небаченими повноваженнями.

Не вийшло.

Завтра ми прокинемося у країні, яка пережила два Майдани, і де податківець із 16-річним досвідом почне будувати єдине, що вміє, – корупційну та каральну машину. Це – реформа, яка захлинулася, не почавшись, і наслідки її дуже скоро відчують усі без винятку.

Показовий "подарунок" президента країні на 30-річчя. Ну, значить, ми цього варті", - написав Данилюк.

Також читайте: Бутусов: Якщо БЕБ очолить Мельник - отже, на конкурсі перемогла корупція

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+24
Покажите мне хотя бы одну реформу, которая не захлебнулась. Все реформы, которые начинал ЗЕ! весело пускают пузыри, идя ко дну
показати весь коментар
21.08.2021 11:33
+18
Я не можу закінчити війну, посадити олігархів, знизити тарифи...
Але я можу 30 разів віджатися на брусьях! Не до кінця! Данилюк о назначении Мельника главой БЭБ: Реформа захлебнулась, не начавшись. Показательный "подарок" президента стране на 30-летие - Цензор.НЕТ 4907
Яких ще реформ тобі не вистачає, мій дурненький виборець?
показати весь коментар
21.08.2021 11:34
+17
О! Вспомнилась реформа, которую ЗЕ!Вова проталкивает с упрямством дебильного вислюка. Он же большой герб реформирует!! Вместо прекрасного, лаконичного и всеми узнаваемого Тризуба с упорством сумасшедшего впихивает пивную этикетку. Вот реформа всех реформ!! И, судя по всему в ВР примут этот дебилизм вместо герба
показати весь коментар
21.08.2021 11:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот, если бы назначили бениного жополиза с трускавецким дипломом данилюка ...
показати весь коментар
21.08.2021 11:31 Відповісти
А шо сі стало? Спробував Зеленого лайна, якого так хотів? Що, не смачно?
показати весь коментар
21.08.2021 11:39 Відповісти
Чим відрізняється данилюк від мельника?
показати весь коментар
21.08.2021 12:14 Відповісти
Данилюк! Ничего ты не понимаешь в "ИНВЕСТНЯНЯХ"! Данилюк про призначення Мельника головою БЕБ: Реформа захлинулася, не розпочавшись. Показовий "подарунок" президента країні на 30-річчя - Цензор.НЕТ 3208 Соси свой ЗЕлёный леденец, которого ТЫ в том числе нам притащил!
показати весь коментар
21.08.2021 14:04 Відповісти
Окстіться, я порохоботка.
показати весь коментар
21.08.2021 14:58 Відповісти
Усім слава! Усі вільні!
показати весь коментар
21.08.2021 11:32 Відповісти
Покажите мне хотя бы одну реформу, которая не захлебнулась. Все реформы, которые начинал ЗЕ! весело пускают пузыри, идя ко дну
показати весь коментар
21.08.2021 11:33 Відповісти
Я не можу закінчити війну, посадити олігархів, знизити тарифи...
Але я можу 30 разів віджатися на брусьях! Не до кінця! Данилюк о назначении Мельника главой БЭБ: Реформа захлебнулась, не начавшись. Показательный "подарок" президента стране на 30-летие - Цензор.НЕТ 4907
Яких ще реформ тобі не вистачає, мій дурненький виборець?
показати весь коментар
21.08.2021 11:34 Відповісти
Віджимається ВОНО по ЗЕбільному, навіть в школі таке напіввіджимання не зараховують!
показати весь коментар
21.08.2021 14:01 Відповісти
коментар відмічено як спам
ция вечная игра в квартет будет продолжаться, пока рак на горе не свистнет. але щука летать не научится
показати весь коментар
21.08.2021 11:37 Відповісти
Ты хотел сказать, что ты сегодня еще не сидел на бутылке и забыл собрать на дань кадырову, я правильно понял?
показати весь коментар
21.08.2021 11:48 Відповісти
коментар відмічено як спам
який смишной чобот, нанизался на пляшку, да еще и поскакивает Данилюк про призначення Мельника головою БЕБ: Реформа захлинулася, не розпочавшись. Показовий "подарунок" президента країні на 30-річчя - Цензор.НЕТ 267
показати весь коментар
21.08.2021 11:52 Відповісти
Ану скажи ПАЛЯНИЦЯ.

Данилюк про призначення Мельника головою БЕБ: Реформа захлинулася, не розпочавшись. Показовий "подарунок" президента країні на 30-річчя - Цензор.НЕТ 2264
показати весь коментар
21.08.2021 11:51 Відповісти
коментар відмічено як спам
шо, опять?
показати весь коментар
21.08.2021 11:53 Відповісти
Ті хто зазубрив паляниця, валяться на нісенітниця.
показати весь коментар
21.08.2021 11:55 Відповісти
Опять обиделся... Данилюк о назначении Мельника главой БЭБ: Реформа захлебнулась, не начавшись. Показательный "подарок" президента стране на 30-летие - Цензор.НЕТ 2986
показати весь коментар
21.08.2021 11:40 Відповісти
Вже третій рік суцільні подарунки від найкоротшого президента всіх часів і народів.
показати весь коментар
21.08.2021 11:42 Відповісти
Нагадую:
Коли виступає ЗЕбанат, навіть солов'ї замовкають. Бо Природа так все мудро влаштувала, що не можна співати та блювати одночасно...
показати весь коментар
21.08.2021 11:46 Відповісти
Показательный пример, когда ********** обернулся против ********, пане Данилюк, я вас вітаю, ви зробили це разом.
показати весь коментар
21.08.2021 11:46 Відповісти
Дякую, дуже дякую, Данилюк.
Вы зробили це разом.
показати весь коментар
21.08.2021 11:47 Відповісти
привіт
показати весь коментар
21.08.2021 11:48 Відповісти
привіт
показати весь коментар
22.08.2021 10:50 Відповісти
Данилюк про призначення Мельника головою БЕБ: Реформа захлинулася, не розпочавшись. Показовий "подарунок" президента країні на 30-річчя - Цензор.НЕТ 6179
показати весь коментар
21.08.2021 11:47 Відповісти
А, может, так и есть? мельник занес брату ермака... Идиоты же ермака выбрали, и не на год, и не на два...
показати весь коментар
21.08.2021 11:53 Відповісти
О! Вспомнилась реформа, которую ЗЕ!Вова проталкивает с упрямством дебильного вислюка. Он же большой герб реформирует!! Вместо прекрасного, лаконичного и всеми узнаваемого Тризуба с упорством сумасшедшего впихивает пивную этикетку. Вот реформа всех реформ!! И, судя по всему в ВР примут этот дебилизм вместо герба
показати весь коментар
21.08.2021 11:51 Відповісти
Геральдика взагалі дуже складна наука з великой кількістю нюансів. Тому є небезпека що зроблений наспіх великий герб буде посміховиськом на кшталт банановий республіки. Як на мене, тризуб перфектний і досконалий. Тризуб має бути центральним домінуючим, а продумані доповнення відобразити історію.
показати весь коментар
21.08.2021 11:53 Відповісти
Вместо прекрасного, лаконичного и всеми узнаваемого Тризуба .-Это точно, что вместо? Или всё таки параллельно, в особо оговоренных случаях.
показати весь коментар
21.08.2021 17:00 Відповісти
Так ти ж сам привів зеленського до влади-а тепер таке говориш-добре що хоч у тебе тепер Порошенко не винуватий
показати весь коментар
21.08.2021 11:51 Відповісти
НІ ПОРОХ ЗРОБИВ ВСЕ ЩОБ ПРИЙШЛИ ЗЕЛЕН, ТАК ЩО ВИНА НЕ ЗНІМАЄТЬСЯ, ВІН НАВІТЬ НЕ ЗАТВЕРДИВ ВЕЛИКИЙ ГЕРБ.
показати весь коментар
21.08.2021 14:58 Відповісти
Чому всі зебілоїди проти тризуба?
показати весь коментар
21.08.2021 18:12 Відповісти
Мрази у власти настолько отвратительны, что даже мрази, с которыми они начинали БЛЮЮТ от отвращения, глядя на этих мразей у власти!
😭
показати весь коментар
21.08.2021 11:55 Відповісти
Ця посада дуже дорого коштує , а зебабуїн бабло любить 🙂
показати весь коментар
21.08.2021 12:10 Відповісти
Цікаво, Данилюк уже вилікувався віз Зеленої хворби?
показати весь коментар
21.08.2021 12:24 Відповісти
Путаешь диагнозы - "Зеленая болезнь" это у разведенок, бляхеров и торговцев с рынка. А тут банальная хитрож№пость. И она неизлечима.
показати весь коментар
21.08.2021 13:09 Відповісти
73% суспільства не можуть складати ті категорії які ти перерахував, там набагато більше палітра... з Данилюком щось інше, це дуже освідчена й розумна людина, його амбіції, це нормально й природно(тим більш до його особистого дітища) з його характеристикою, як хитрожопого, я не погоджуюсь.
показати весь коментар
21.08.2021 13:40 Відповісти
Я перечисляю самые одиозные категории пациентов.
Умному человеку сразу понятно было что такое "проект голобородько". Чтобы быть сторонником зеублюдка достаточно обладать мозгом дебила, а вот для того чтобы быть в его команде необходимо чтобы брезгливость отсутствовала напрочь.
показати весь коментар
21.08.2021 16:59 Відповісти
мозок дибіла не може мати гидливості до свого кумира. то все для нього в кайф і за щастя... - вони всі такі. пацієнток розвіднячок, я б не ображав так огульно... їх життя і так мордою по асфальту "смачно" протянуло... зато таксистів би добавив...
показати весь коментар
21.08.2021 17:17 Відповісти
мельник прошел, потому что у него огромный опит. его опонентов не увольняли за коррупцию а Мельника увольняли. для команды ЗЕ это большой + в пользу мельника. сговорчевей будет.
показати весь коментар
21.08.2021 12:25 Відповісти
на этом месте должен быть отпетый мусорилло! такая логика. видимо он падла в квадрате.
Данилюк про призначення Мельника головою БЕБ: Реформа захлинулася, не розпочавшись. Показовий "подарунок" президента країні на 30-річчя - Цензор.НЕТ 1653
показати весь коментар
21.08.2021 12:56 Відповісти
Пауки в банке? Помнится Данилюк поддерживал ЗЕ на выборах...
показати весь коментар
21.08.2021 12:30 Відповісти
после голосования "мудрого нариду" Украина на 73% захлебнулась "зелеными реформами" .
показати весь коментар
21.08.2021 13:29 Відповісти
ну, каменты от лузера-обиженки - таки делим на 20..

время покажет. гундеть до этого - себя не уважать.
показати весь коментар
21.08.2021 14:38 Відповісти
Зато нарид в телячьем восторге от дурацкого ла-ла-ла на параде.
показати весь коментар
21.08.2021 15:33 Відповісти
фаниткам шоколадного "жму руку. обнимаю" - виднее конечно же...
показати весь коментар
21.08.2021 21:08 Відповісти
Рожу назначили такую колоритную! Аж не минуты сомнений не остается. Что зе, что его решения, одни других краше. Правильно сказали, безпредельшик обыкновенный. На камеру "масочка" а в жизни "чего этим козлам надо?"
показати весь коментар
21.08.2021 17:47 Відповісти
фаниткам шоколадного "жму руку. обнимаю" - виднее конечно же...
показати весь коментар
21.08.2021 21:07 Відповісти
 
 