Данилюк про призначення Мельника головою БЕБ: Реформа захлинулася, не розпочавшись. Показовий "подарунок" президента країні на 30-річчя
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Вадима Мельника призначили на посаду керівника Бюро економічної безпеки ввечері, перед святами, щоб за вихідні забулося це рішення.
Як передає Цензор.НЕТ, про це ексглава Ради нацбезпеки і Мінфіну, а також екскандидат на посаду директора Бюро економічної безпеки Олександр Данилюк написав на сторінці у Facebook, коментуючи призначення Вадима Мельника на посаду керівника БЕБ.
"Призначення Мельника на главу БЕБ відбулося сьогодні (20 серпня. - Ред.) ввечері, перед святами. У "кращих" традиціях, щоб одіозні рішення забулися за вихідні.
Це рішення не стало для мене новиною. Я від самого початку конкурсу два місяці тому інформував, що президент вирішив призначити Мельника за заслуги перед "Банковою", а конкурс буде формальністю. Розуміючи ризик такого результату, вирішив сам податися на конкурс, аби привернути увагу до можливих наслідків.
У мене була надія консолідувати громадськість, щоб не допустити найгіршого. Змусити владу обрати хоча б більш-менш притомну людину, яка не буде будувати карального супермонстра з небаченими повноваженнями.
Не вийшло.
Завтра ми прокинемося у країні, яка пережила два Майдани, і де податківець із 16-річним досвідом почне будувати єдине, що вміє, – корупційну та каральну машину. Це – реформа, яка захлинулася, не почавшись, і наслідки її дуже скоро відчують усі без винятку.
Показовий "подарунок" президента країні на 30-річчя. Ну, значить, ми цього варті", - написав Данилюк.
Будь ласка, зачекайте...
Але я можу 30 разів віджатися на брусьях! Не до кінця!
Яких ще реформ тобі не вистачає, мій дурненький виборець?
Коли виступає ЗЕбанат, навіть солов'ї замовкають. Бо Природа так все мудро влаштувала, що не можна співати та блювати одночасно...
Вы зробили це разом.
😭
Умному человеку сразу понятно было что такое "проект голобородько". Чтобы быть сторонником зеублюдка достаточно обладать мозгом дебила, а вот для того чтобы быть в его команде необходимо чтобы брезгливость отсутствовала напрочь.
время покажет. гундеть до этого - себя не уважать.