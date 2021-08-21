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Величезна подяка нашій країні, - дзюдоїстка Білодід про виплати винагороди спортсменам за олімпійські медалі

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Величезна подяка нашій країні, - дзюдоїстка Білодід про виплати винагороди спортсменам за олімпійські медалі

Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід подякувала державі за виплату спортсменам винагороди за завойовані олімпійські медалі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у твітері.

"Хочу висловити велику подяку нашій державі за винагороду, котру вже виплатили призерам та чемпіонам Олімпійських ігор. Надзвичайно приємно, що наша країна підтримує спортсменів. Пишаюся тим, що представляю Україну!" - написала вона. 

Також дивіться: Дзюдоїстка Білодід здобула першу медаль для України на Олімпіаді в Токіо. ВІДЕО+ФОТО

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Топ коментарі
+10
Победила без мельдония уже молодец.а собаки гавкают всегда.
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21.08.2021 12:01
+8
Тобто виплати з платників, а спорт поза політикою.Якось наче не добре виходить. Огромная благодарность нашей стране, - дзюдоистка Билодид о выплатах вознаграждения спортсменам за олимпийские медали - Цензор.НЕТ 4430
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21.08.2021 11:52
+6
Причем отжиматься не до конца, а как дитя на полуотжимах )))
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21.08.2021 11:59
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Тобто виплати з платників, а спорт поза політикою.Якось наче не добре виходить. Огромная благодарность нашей стране, - дзюдоистка Билодид о выплатах вознаграждения спортсменам за олимпийские медали - Цензор.НЕТ 4430
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21.08.2021 11:52 Відповісти
Прийде час і вони гукнуть - Зеля сцикло!
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21.08.2021 11:58 Відповісти
Продажный спортсмен норма 21 столетия
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21.08.2021 12:35 Відповісти
У вас на свинособакии все продажные
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21.08.2021 13:54 Відповісти
Огромная благодарность нашей стране, - дзюдоистка Билодид о выплатах вознаграждения спортсменам за олимпийские медали - Цензор.НЕТ 6038
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21.08.2021 11:56 Відповісти
это же не 30 раз на брусьях видос запилить
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21.08.2021 11:57 Відповісти
Причем отжиматься не до конца, а как дитя на полуотжимах )))
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21.08.2021 11:59 Відповісти
Тоже ржал с этого трюка. Он ещё бы отжался и до 30-ти посчитал...
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21.08.2021 12:01 Відповісти
Не, моя брезгливость меня остановила от просмотра этого....
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21.08.2021 14:10 Відповісти
такая красавица посмотрит на тебя ласково и скажет:
"поцелуй меня!.. а если не поцелуешь, я тебе поломаю руку"))..
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21.08.2021 11:55 Відповісти
В двух местах)
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21.08.2021 13:55 Відповісти
Спорт - это баловство тех кто может его себе позволить. А "спорт" за деньги - это просто работа такая, типа клоуна.
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21.08.2021 11:57 Відповісти
Физкультура лечит , а вот профессиональный спорт как правило калечит ,в том числе и умственно
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21.08.2021 12:27 Відповісти
Победила без мельдония уже молодец.а собаки гавкают всегда.
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21.08.2021 12:01 Відповісти
дорогая девочка, Вы прославляете Украину и получаете поошьрение. это хорошо. еслиб Вам дали такую сумму как премии которые выписивают себе топменеджеры укрнафтогаза, не приносящие ни какой пользи Украине, я был бы в двойне рад за Вас. слава Вам. Слава Украине!
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21.08.2021 12:09 Відповісти
Клочкова, Кличко та інші скільки разів прославляли??? Що з того?? Може Орда не напала? Чи може французький легіон прийшов на підтримку? Ще раз питання? Що саме конкретно з цих всіх спортсменів чемпіонів зробив саме для захисту України??
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21.08.2021 23:01 Відповісти
на самом деле угробить детство своего ребенка в спортзале на то шо бы он на секунду раньше чем все пробежал стометровку или там с бревна не упал с красиво поднятой ластой?
жаль девчонку, а так молодец...
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21.08.2021 12:11 Відповісти
Конечно.Они меняют детство на знаменитую и обеспеченную жизнь в дальнейшем. Но это кошмар. Куда лучше страдать херней в детстве, а в зрелом возрасте распивать 100 грамм в генделе после работы, на которой ты получаешь нереальные 10к гривен или на сайтах подобных цензеру сидеть сутками, проклиная всех успешных людей и крича на каждом шагу, да как они посмели за МОИ деньги такие призовые платить, я то самый полезный человек в стране и бюджет наполняю как обдолбанная пчелка.
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21.08.2021 12:30 Відповісти
не передергивайте и не впадайте в крайности - именно об етом я вроде и писал.
жaль до вас не доехало...
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21.08.2021 12:35 Відповісти
Обеспеченая жизнь будет у одного спортсмена из 1000. Шансы, мягко говоря, не того.
Даже супер успешного борца от краха карьеры отделяет всего лишь одно неутачное падение на руку с переломом кисти.
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21.08.2021 12:58 Відповісти
Еще бы быть неблагодарной. В Украине самое большое вознаграждение за олимпийские медали. Впереди только пара азиатских стран, где медали большая редкость. Как раз недавно читал.
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21.08.2021 12:58 Відповісти
А без бабла она Украину не любит? Величезна подяка нашій країні, - дзюдоїстка Білодід про виплати винагороди спортсменам за олімпійські медалі - Цензор.НЕТ 9809
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21.08.2021 14:05 Відповісти
несчастье. ты лузер на ее фоне. девочка просто и красиво сказала спасибо.
какие к ней претензии?..
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21.08.2021 14:28 Відповісти
А вот и зебилоид прибежало Величезна подяка нашій країні, - дзюдоїстка Білодід про виплати винагороди спортсменам за олімпійські медалі - Цензор.НЕТ 7263
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21.08.2021 16:39 Відповісти
шоколадка, продолжай восхищаться лузерком..
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21.08.2021 21:26 Відповісти
Ты про Барыгу? Я эту мразь ненавижу. Равно как и твоего Зебила.
Обое - хитрожопое. И страна для них не Родина, а гешефт...
Поняло, подстилка?
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22.08.2021 00:17 Відповісти
А Ярослава Магучих поблагодарила Украину за выплату 55.000 $ ? Я думал у неё хватит ума пожертвовать часть раненым бойцам ВСУ и загладить скандал. Но похоже обнимашки с подружкой оккупанткой Ласицкене это не случайность, а её позиция
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21.08.2021 17:17 Відповісти
дешевый бред ведь повторяешь. и сам то вряд ли из окопа пишешь.

может и сглупила на эмоциях.
но, и тебе и никому-либо еще она ничего не должна.

умный гордился бы медалью для страны.
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21.08.2021 21:30 Відповісти
Тепер читай уважно гордящийся.
Воїн отримує поранення на війні яке призводить до інвалідності ( тобто втрата працездатності). З моменту отримання такого поранення пройде близько пів року, щоб встановили ( а може й ні) відсоток втрати працездатності, а потім ще пів року щоб виплатили ОГД за 3 групу інвалідності близько 520 тисяч грн. При загибелі також пів року часу проходить. А тут на те,- распешитесь. І заміть гордящийся ЗАГИБЕЛЬ воїна оцінюється в 1.2 міліона грн.
Скопом вас в окопи необхідно відправити може тоді у вас почне гордість з'являтись. НЕПОТРІБИ приносящі хрен зна що, хрен зна кому.
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21.08.2021 22:45 Відповісти
Кокой активный зебилоид. Или пассивный?
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22.08.2021 00:18 Відповісти
 
 