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Величезна подяка нашій країні, - дзюдоїстка Білодід про виплати винагороди спортсменам за олімпійські медалі
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід подякувала державі за виплату спортсменам винагороди за завойовані олімпійські медалі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у твітері.
"Хочу висловити велику подяку нашій державі за винагороду, котру вже виплатили призерам та чемпіонам Олімпійських ігор. Надзвичайно приємно, що наша країна підтримує спортсменів. Пишаюся тим, що представляю Україну!" - написала вона.
Топ коментарі
+10 Виталий Ильин 4a11867e
показати весь коментар21.08.2021 12:01
+8 Виктор Ли a3db1a1b
показати весь коментар21.08.2021 11:52
+6 хужє не будєт
показати весь коментар21.08.2021 11:59
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Будь ласка, зачекайте...
"поцелуй меня!.. а если не поцелуешь, я тебе поломаю руку"))..
жаль девчонку, а так молодец...
жaль до вас не доехало...
Даже супер успешного борца от краха карьеры отделяет всего лишь одно неутачное падение на руку с переломом кисти.
какие к ней претензии?..
Обое - хитрожопое. И страна для них не Родина, а гешефт...
Поняло, подстилка?
может и сглупила на эмоциях.
но, и тебе и никому-либо еще она ничего не должна.
умный гордился бы медалью для страны.
Воїн отримує поранення на війні яке призводить до інвалідності ( тобто втрата працездатності). З моменту отримання такого поранення пройде близько пів року, щоб встановили ( а може й ні) відсоток втрати працездатності, а потім ще пів року щоб виплатили ОГД за 3 групу інвалідності близько 520 тисяч грн. При загибелі також пів року часу проходить. А тут на те,- распешитесь. І заміть гордящийся ЗАГИБЕЛЬ воїна оцінюється в 1.2 міліона грн.
Скопом вас в окопи необхідно відправити може тоді у вас почне гордість з'являтись. НЕПОТРІБИ приносящі хрен зна що, хрен зна кому.