ЦПК про слова Зеленського: Мало країн із нульовим рівнем корупції, але чи є цивілізовані країни, де відбувається те, що в Україні
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У багатьох країнах є корупція, але в цивілізованих державах не відбувається те, що відбувається в Україні.
Про це йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook Центру протидії корупції (ЦПК), передає Цензор.НЕТ
"Президент Зеленський відповів президенту Байдену на фразу про корупцію, через яку Україні поки що не світить НАТО. (...)
Можливо, і справді мало країн, де нульовий рівень корупції. Але чи є цивілізовані країни, де:
- Офіс глави держави, генпрокурор, кілька судів нахабно відмазують чиновника президентської адміністрації, якого підозрюють в корупції?
- Прикриваючись Днем Незалежності, виводять з-під закону про закупівлі тендери на 5 млрд грн?
- Прикриваючись нагальною потребою, планують без тендерів розпиляти понад 100 млрд грн на будівництві Київської обхідної дороги?
- Зривають конкурс на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, не зумівши протягнути вигідних владі кандидатів?
- Голову облради, який представляє провладну партію, ловлять на великому хабарі і при цьому навіть не звільняють?
Замість того, щоб ображатися на обґрунтовані заяви, краще навіть не давати приводів для таких думок з боку союзників", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Справедливости ради, замечу, что уголовник кучма не брезговал фальсификациями выборов, но технологии тех времен не давали так значительно исказить результат, как, например, в бсср год назад...
Тому рідне село Бандери проголосувало за ЗЕбаната.
Може люди котрі пройшли Майдан не винні на стільки, наскільки здається. ХЗ. Проти вас примінили нову ефективну технологію - пустишка, яка подавала ознаки всіх можливих ідеологій і кожен бажаючий дофантазовував до власного ідеалу.
За останній рік показники України в Індексі сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index - CPI) виросли на 3 бали. Із 33 балами зі 100 можливих ми отримали 117 місце зі 180 країн у списку СРІ. Поруч із нами у рейтингу Єгипет, африканська Есватіні (Свазіленд), Непал, Сьєрра-Леоне та Замбія - всі ці країни так само у CPI-2020 набрали по 33 бали.
З-поміж сусідів найближча до України Молдова - 34 бали та 115 місце (+2 бали). Так само покращили свої показники у порівнянні з минулим роком європейські автократії Білорусь (47 балів, 63 місце) та Росія (30 балів, 129 місце). Остання залишається єдиною країною, яку з-поміж сусідок, випереджає Україна. Не змінили за рік свої показники Угорщина та Румунія - обидві країни набрали по 44 бали та посідають 69 місце. Водночас торішні лідерки СРІ серед сусідів втратили свої бали: Словаччина - 1 бал, Польща - 2 бали.
Перша десятка CPI за рік не змінилася, абсолютними лідерами списку залишаються Нова Зеландія та Данія - вони додали по одному балу та тепер мають по 88 зі 100. Єдиною країною-лідеркою, яка втратила в Індексі, стала Фінляндія - мінус 1. Однак із 85 балами вона, як і торік, посідає 3 сходинку - разом із Сінгапуром, Швецією та Швейцарією.
У кінці списку опинилися Сирія (14), Сомалі (12) та Південний Судан (12).
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Вот нас всех и "сделали". Уроды.
в отличие от пэтрыка и яныка.
всё равно - дофига "великоумных" не довольных..
Даже ваш любимый сракошвили при Порохе говорил о размерах коррупции в 5 млрд (преувеличивая ее размеры), а при зеленом овоще говорит о 37 миллиардах (преуменьшая размеры)!
Конкурсов на должности нет---все продается, прозрачных закупок нет--только по своим и за откаты, тарифы растут, а олигархам простили их долги на 100 миллиардов, цены выросли на ВСЕ, коррупционеры януковоща во власти и в ОПе!
Какой поц ЭТИМ может быть доволен????
поведутся ведь только явные дебилы.
смысл?
всё ведь пишется и без проблем выкладывается. где хоть что-то близкое к петиным "жму руку, целую в десна" при разговоре с пу?..