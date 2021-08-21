ЦПК про слова Зеленського: Мало країн із нульовим рівнем корупції, але чи є цивілізовані країни, де відбувається те, що в Україні

У багатьох країнах є корупція, але в цивілізованих державах не відбувається те, що відбувається в Україні.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook Центру протидії корупції (ЦПК), передає Цензор.НЕТ

"Президент Зеленський відповів президенту Байдену на фразу про корупцію, через яку Україні поки що не світить НАТО. (...)

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Можливо, і справді мало країн, де нульовий рівень корупції. Але чи є цивілізовані країни, де:

- Офіс глави держави, генпрокурор, кілька судів нахабно відмазують чиновника президентської адміністрації, якого підозрюють в корупції?

- Прикриваючись Днем Незалежності, виводять з-під закону про закупівлі тендери на 5 млрд грн?

- Прикриваючись нагальною потребою, планують без тендерів розпиляти понад 100 млрд грн на будівництві Київської обхідної дороги?

- Зривають конкурс на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, не зумівши протягнути вигідних владі кандидатів?

- Голову облради, який представляє провладну партію, ловлять на великому хабарі і при цьому навіть не звільняють?

Замість того, щоб ображатися на обґрунтовані заяви, краще навіть не давати приводів для таких думок з боку союзників", - йдеться в повідомленні.

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