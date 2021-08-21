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ЦПК про слова Зеленського: Мало країн із нульовим рівнем корупції, але чи є цивілізовані країни, де відбувається те, що в Україні

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ЦПК про слова Зеленського: Мало країн із нульовим рівнем корупції, але чи є цивілізовані країни, де відбувається те, що в Україні

У багатьох країнах є корупція, але в цивілізованих державах не відбувається те, що відбувається в Україні.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook Центру протидії корупції (ЦПК), передає Цензор.НЕТ

"Президент Зеленський відповів президенту Байдену на фразу про корупцію, через яку Україні поки що не світить НАТО. (...)

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч Зеленського і Байдена перенесли на 31 серпня через розширення формату переговорів, - Никифоров

Можливо, і справді мало країн, де нульовий рівень корупції. Але чи є цивілізовані країни, де:

- Офіс глави держави, генпрокурор, кілька судів нахабно відмазують чиновника президентської адміністрації, якого підозрюють в корупції?

- Прикриваючись Днем Незалежності, виводять з-під закону про закупівлі тендери на 5 млрд грн?

- Прикриваючись нагальною потребою, планують без тендерів розпиляти понад 100 млрд грн на будівництві Київської обхідної дороги?

- Зривають конкурс на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, не зумівши протягнути вигідних владі кандидатів?

- Голову облради, який представляє провладну партію, ловлять на великому хабарі і при цьому навіть не звільняють?

Замість того, щоб ображатися на обґрунтовані заяви, краще навіть не давати приводів для таких думок з боку союзників", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Тендер на ремонт траси Київ - Бориспіль вартістю 900 млн грн без конкуренції виграла фірма "Автомагістраль-Південь", яка раніше отримала понад 367 млн ​​на утримання цієї ділянки, - ЦПК

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Топ коментарі
+37
Два роки бидлом обране НЄ ЧМО керує? найбільшою державою Європи і навіть не намагається зрозуміти бодай з половини власні повноваження, сука тупа. Доручило воно ОПє провести повний аудит тарифів. СпортЛото доручи, пес картавий аудити проводити блядь.
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21.08.2021 12:08
+24
стран с нулевой коррупцией нет вообще. но почему-то такие, как новый глава БЭБ, в цивилизованной стране дальше камеры в СИЗО не продвинулись бы.
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21.08.2021 12:11
+19
Для начала нужно чтобы главнокомандующий и его ополченочка не сливали секретные данные кацапам
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21.08.2021 12:10
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А шо там, кстатє, з анонсованим в 2019 аудитом повноважень президента? Все ще не провели, як я бачу?
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21.08.2021 12:09 Відповісти
Є такі країни. Нинішні США, наприклад. Тамтешні дєрьмократи пропхали нещодавно закон про інфраструктуру на трильйон доларів, де на саму інфраструктуру виділено кілька процентів, а решта пішла на фірми та компанії "наближених осіб". Необільшовички поспішають нажитися, бо хтозна, що буде далі. А далі неодмінно буде.
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21.08.2021 14:13 Відповісти
Не несіть дурниць. Так, ліберальні фашисти намагались пропхати багатотрільйонний проєкт, шо не мав стосунку до інфраструктури. Однак цей проєкт здох в Сенаті США. Натомість, був затверджений значно дешевший проєкт, спрямований виключно на покращення інфраструктурних систем в США. Не переказуйте російську галіматью.
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21.08.2021 16:49 Відповісти
Російську галіматню я не дивлюся від слова ВЗАГАЛІ - на фіга засмічувати голову пропагандистськими бздурами? А дивлюся я Такера Карлсона, Шона Генніті і Грега Гатфілда. А що я не так сказав? https://www.cnbc.com/2021/08/10/senate-to-pass-bipartisan-infrastructure-bill.html Суму назвав вірно - трильйон, з якого на саму інфраструктуру буде потрачено лише 550 млд. (а не кілька відсотків, соррі).
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21.08.2021 19:46 Відповісти
Два роки бидлом обране НЄ ЧМО керує? найбільшою державою Європи і навіть не намагається зрозуміти бодай з половини власні повноваження, **** тупа. Доручило воно ОПє провести повний аудит тарифів. СпортЛото доручи, пес картавий аудити проводити *****.
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21.08.2021 12:08 Відповісти
Интересно,"СпортЛото" после позорного развала совка, осталось нарасие?
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21.08.2021 12:15 Відповісти
Вообще-то я в заложниках - ни разу не побеждал мой кандидат - в заложниках у быдла, которое уголовника кучму аж 2 раза выбирало, они же выбирали и последующих.
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21.08.2021 12:23 Відповісти
Так Кучма с какой то бабой коммунякой соревновался,если не ошибаюсь-поэтому его и выбрали какой то там раз...неужели она ваше протеже ?)
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21.08.2021 12:27 Відповісти
його протеже - петушарій...
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21.08.2021 12:31 Відповісти
Отнюдь: будущее Украины всегда просерается быдлом в первом туре.
Справедливости ради, замечу, что уголовник кучма не брезговал фальсификациями выборов, но технологии тех времен не давали так значительно исказить результат, как, например, в бсср год назад...
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21.08.2021 12:34 Відповісти
Більшість населення дегенерати, буде ще й другий термін.
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21.08.2021 13:23 Відповісти
Він молодий, "бистро учітся", ввійде в роль прєза і на наступному терміні "пакажєт кузькіну мать"
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21.08.2021 13:35 Відповісти
В усіх країнах більшість населення - дегенерати.
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21.08.2021 19:46 Відповісти
А Вас не турбує, що ваша Польща споживає мільярдні подачки від того європейського бидла? Чи для Вас гроші не пахнуть?
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21.08.2021 16:53 Відповісти
Для начала нужно чтобы главнокомандующий и его ополченочка не сливали секретные данные кацапам
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21.08.2021 12:10 Відповісти
А США интересно по мнению цпк цивилизованная страна?
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21.08.2021 12:10 Відповісти
В США нема ЦПК, тому й до цивілізації там далеко.
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21.08.2021 14:13 Відповісти
стран с нулевой коррупцией нет вообще. но почему-то такие, как новый глава БЭБ, в цивилизованной стране дальше камеры в СИЗО не продвинулись бы.
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21.08.2021 12:11 Відповісти
назначением Мельника главой БЕБ. вот ответ на все Ваши вопросы.
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21.08.2021 12:12 Відповісти
Мабуть що настав таки час для незручних питань Як то так могло статися,що люди які пройшли Майдан, потім взяли та обрали собі в вожді відвертого ідейного малороса? Мені відповідати не потрібно. Себе запитайте, собі дайте відповідь.
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21.08.2021 12:13 Відповісти
тепер можу навіть подякувати за допис без образ.
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21.08.2021 12:29 Відповісти
Бо в вас ЗЕбанатів дитяча психологія. Схильні вірити в нереальні обіцянки, в диво, в чудеса. Ховаються від реальності. В реальності одні проблеми, конкуренція, змагання. Треба працювати. В мріях, надіях на когось все виглядає значно миліше.
Тому рідне село Бандери проголосувало за ЗЕбаната.
Може люди котрі пройшли Майдан не винні на стільки, наскільки здається. ХЗ. Проти вас примінили нову ефективну технологію - пустишка, яка подавала ознаки всіх можливих ідеологій і кожен бажаючий дофантазовував до власного ідеалу.
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21.08.2021 12:38 Відповісти
Скільки людей реально "пройшли Майдан"? Тисяч 100-200 і то, майже всі виключно з Києва. Абсолютна більшість українців не бачила ні Майдану, ні війни.
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21.08.2021 12:57 Відповісти
Ви спочатку маєте відповісти собі, кого ви в своїй Польщі обрали.
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21.08.2021 16:55 Відповісти
В Польщі обрали представника консервативних сил (by narrow margine). Непокоїть те, що за представника глобалістів проголосувало дуже багато поляків.
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21.08.2021 19:51 Відповісти
Да потому что зекрыса с интеллектом не президента,а подсобного рабочего
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21.08.2021 12:15 Відповісти
сприйняття корупції-2020
За останній рік показники України в Індексі сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index - CPI) виросли на 3 бали. Із 33 балами зі 100 можливих ми отримали 117 місце зі 180 країн у списку СРІ. Поруч із нами у рейтингу Єгипет, африканська Есватіні (Свазіленд), Непал, Сьєрра-Леоне та Замбія - всі ці країни так само у CPI-2020 набрали по 33 бали.
З-поміж сусідів найближча до України Молдова - 34 бали та 115 місце (+2 бали). Так само покращили свої показники у порівнянні з минулим роком європейські автократії Білорусь (47 балів, 63 місце) та Росія (30 балів, 129 місце). Остання залишається єдиною країною, яку з-поміж сусідок, випереджає Україна. Не змінили за рік свої показники Угорщина та Румунія - обидві країни набрали по 44 бали та посідають 69 місце. Водночас торішні лідерки СРІ серед сусідів втратили свої бали: Словаччина - 1 бал, Польща - 2 бали.
Перша десятка CPI за рік не змінилася, абсолютними лідерами списку залишаються Нова Зеландія та Данія - вони додали по одному балу та тепер мають по 88 зі 100. Єдиною країною-лідеркою, яка втратила в Індексі, стала Фінляндія - мінус 1. Однак із 85 балами вона, як і торік, посідає 3 сходинку - разом із Сінгапуром, Швецією та Швейцарією.
У кінці списку опинилися Сирія (14), Сомалі (12) та Південний Судан (12).ЦПК про слова Зеленського: Мало країн із нульовим рівнем корупції, але чи є цивілізовані країни, де відбувається те, що в Україні - Цензор.НЕТ 5803
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21.08.2021 12:19 Відповісти
це звіт за попередній 2019рік. Давай показники 2020-го року - а там падіння. Вже були інфи, від того же ЦПК.
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21.08.2021 14:18 Відповісти
Смех сквозь слезы, конечно, но, может, это честный конкурс? Кто больше дал брату ермака, тот и занял должность?
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21.08.2021 12:19 Відповісти
Кто бы что не говорил,но только открытые конкурсы с привлечением авторитетной международной комиссии,с закреплённым механизмом в конституции,по отбору министров,глав госкомпаний и т.д,введения института репутации а также выборы начальника полиции,судей,прокурора района позволит сломать эту вакханалию.Но ручных дурачков станет меньше а это не устроит любого президента и условного олигарха.
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21.08.2021 12:19 Відповісти
Чомусь згадалась передвиборча агітація оманського брехуна.
ЦПК про слова Зеленського: Мало країн із нульовим рівнем корупції, але чи є цивілізовані країни, де відбувається те, що в Україні - Цензор.НЕТ 1772
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21.08.2021 12:21 Відповісти
ЦПК про слова Зеленського: Мало країн із нульовим рівнем корупції, але чи є цивілізовані країни, де відбувається те, що в Україні - Цензор.НЕТ 5576

...
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21.08.2021 12:33 Відповісти
ЦПК про слова Зеленського: Мало країн із нульовим рівнем корупції, але чи є цивілізовані країни, де відбувається те, що в Україні - Цензор.НЕТ 5714
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21.08.2021 12:38 Відповісти
А чего на кого-то обижаться? Нам же по честному сказали- "следаем их вместе".
Вот нас всех и "сделали". Уроды.
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21.08.2021 12:25 Відповісти
зєлєнський, давай, йди нхй.
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21.08.2021 12:26 Відповісти
эта мразь будет держаться зубами, верней пархатое окружение будет его держать, понимая-нужно время, что бы свалить на израиль
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21.08.2021 12:32 Відповісти
шабуня громко подал голос ЦПК про слова Зеленського: Мало країн із нульовим рівнем корупції, але чи є цивілізовані країни, де відбувається те, що в Україні - Цензор.НЕТ 7449
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21.08.2021 12:30 Відповісти
Зеля обижается - он уже давно поборол коррупцию, а здесь ему в рыльце кидают - не, не поборол, ты ее раздул еще больше. Теперь, он бросает ответку - так у вас же тоже есть коррупция! Только забыл добавить, что за коррупцию у них жестоко наказывают, даже до смерти как в Китае. Вот и приплыл со своим дешевым словоблудием и клоунском рыльце - трепать языком на стадионе это не мешки таскать, это каждый может. Помните его слова в начале срока - мы уже другие, Украина уже другая, у нас нет коррупции - в ответ на подачу Трампа? Можно согласиться с ним на все сто - да, другие, брать стали больше!
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21.08.2021 12:30 Відповісти
я понял одно - Если есть коррупция в стране (любой) - значить страна под внешним управлением !!! (долго рассказывать почему и как "оно работает", но я прав и Вы подумав - поймете это сами)
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21.08.2021 12:47 Відповісти
Ты путаешь причину и следствие.
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21.08.2021 13:09 Відповісти
Свое "не пахнет"... ЦПК про слова Зеленського: Мало країн із нульовим рівнем корупції, але чи є цивілізовані країни, де відбувається те, що в Україні - Цензор.НЕТ 5818
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21.08.2021 12:55 Відповісти
Цікаво, а Шабуні в Албанії бував? Ну хіба ж можна так свою країну принижувати? Падлюка він...
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21.08.2021 13:00 Відповісти
Верните уже Яныка что-ли. Такой ужас читать про эту наглую открытую коррупцию. На месте Запада я бы тоже Украину никуда не пускал.
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21.08.2021 13:01 Відповісти
Так Ви ж і є на Заході, в США. Не пущайте,
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21.08.2021 16:58 Відповісти
Гнида, как можно было Мельника назначить, на котором клейма негде ставить?
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21.08.2021 13:04 Відповісти
А на ком в ЗЕКОманде можно ставить клеймо?
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21.08.2021 13:10 Відповісти
Он с 90х годов в МИДе в "немецкой тусовке". Начинал с Австрии, а с 2014(после Майдана, при Порошенко) уже был чрезвычайный и уполномоченный.
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21.08.2021 13:32 Відповісти
умолчим о вступивших в силу решениях суда с приговорами о коррупции против руководителей Франции и Италии и о Шредере и остальных, берущих за щеку у газпрома?..
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21.08.2021 14:30 Відповісти
Сегодня есть вопросы важнее,чем коррупция.Например немецкий бизнес важнее,чем структура европейской безопасности. ЦПК про слова Зеленського: Мало країн із нульовим рівнем корупції, але чи є цивілізовані країни, де відбувається те, що в Україні - Цензор.НЕТ 452
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21.08.2021 14:58 Відповісти
А ви знаєте, в "цивілізованих країнах" коли справа торкається політики, та й не лише, суди й прокуратура також демонструють свою повну прогнилість. Візьміть той же випадок з антиісламським активістом Томмі Робінсоном, якого зацькувала система, а цукерберги викинули з соцмереж. Або сфальшовані вибори в США, коли куплені й обрані на гроші сороса судді відмовлялися брати до розгляду справи про фальсифікації. А коли одній прокурорші в США під час минулорічного блм-івського бєспрєдєлу поліція принесла матеріали на погромщиків, ця істота заявила, що відкривати справу не буде, бо якщо людина взяла щось у магазині, то значить воно їй дуже потрібне, а грошей купити - нема. Тому не все так просто в Даньському королівстві.
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21.08.2021 19:59 Відповісти
не скурвился за несколько лет.

в отличие от пэтрыка и яныка.

всё равно - дофига "великоумных" не довольных..
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21.08.2021 21:24 Відповісти
Ты зовсим дурне или просто бот? Так, как ворует сейчас зеленая пошесть, не воровали даже при овоще!
Даже ваш любимый сракошвили при Порохе говорил о размерах коррупции в 5 млрд (преувеличивая ее размеры), а при зеленом овоще говорит о 37 миллиардах (преуменьшая размеры)!
Конкурсов на должности нет---все продается, прозрачных закупок нет--только по своим и за откаты, тарифы растут, а олигархам простили их долги на 100 миллиардов, цены выросли на ВСЕ, коррупционеры януковоща во власти и в ОПе!
Какой поц ЭТИМ может быть доволен????
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22.08.2021 00:06 Відповісти
епсперанца "порохобот № 002014", тебе никому-ниоткуда - виднее, конечно же..
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22.08.2021 13:07 Відповісти
ЦПК про слова Зеленського: Мало країн із нульовим рівнем корупції, але чи є цивілізовані країни, де відбувається те, що в Україні - Цензор.НЕТ 7862
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22.08.2021 00:08 Відповісти
чувак, ну пукнул ты картинку в воду бездоказательно.

поведутся ведь только явные дебилы.

смысл?

всё ведь пишется и без проблем выкладывается. где хоть что-то близкое к петиным "жму руку, целую в десна" при разговоре с пу?..
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22.08.2021 13:10 Відповісти
Из явных дебилов здесь только ты, верующий в ФСБэшные фейки ЦПК про слова Зеленського: Мало країн із нульовим рівнем корупції, але чи є цивілізовані країни, де відбувається те, що в Україні - Цензор.НЕТ 8546
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23.08.2021 01:19 Відповісти
Это не коррупция,скорее трайбализм и непотизм.Но Зеля слов таких не знает.
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22.08.2021 07:10 Відповісти
 
 