ДБР маніпулює інформацією про будівництво військових катерів класу "Кентавр", - заява "Кузні на Рибальському"
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Виконувач обов’язків директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов в ефірі телеканалу "ДОМ" неодноразово відверто маніпулював інформацією про броньовані десантно-штурмові катери класу "Кентавр"
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві пресслужби заводу "Кузня на Рибальському", опублікованій на офіційному сайті.
"По-перше (Сухачов маніпуоює. - Ред.), коли заявив що "…Спочатку держзамовлення повинно було виконувати держпідприємство, але в підсумку контракт був укладений з приватним ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському"…".
Єдине держпідприємство, яке могло бути задіяне в проєкті, - "Дослідно-конструкторський центр кораблебудування" (м. Миколаїв) - не має потужностей для будівництва катерів, та не могло виконувати держзамовлення;
⁃ по-друге, коли вказуючи що " … Проєкт ініціативно за свої кошти розробило державне конструкторське бюро, яке розташовано у Миколаєві…", не повідомив що так само свій проєкт ініціативно за свої кошти розробило ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському";
⁃ по-третє, коли заявив, що "… При проведені державних випробувань в одного з кораблів було загоряння двигуна…" - ніколи ніякого загоряння не було, а державні випробування взагалі ще не призначені.
⁃ та коли заявив, що "вони не витримують ніякої критики, не відповідають їхні технічні потужності, технічні показники тим вимогам, які заклало Міністерство оборони… ті технології, які використовувало підприємство, не дозволили у встановлені терміни виконати державний контракт, і як наслідок, в армію не поставлені кораблі, яких вона потребує" - було замовчено вплив на затримку фактів відмови постачальників поставляти спеціалізоване обладнання, та непризначення МО державних випробувань більше двох з половиною років".
Як наголошується в заяві "Кузні на Рибальському", подібний виклад інформації є "продовженням сценарію політичного тиску і переслідування з боку ДБР на замовлення Офісу Президента проти одного з ключових оборонних підприємств України".
"Вже кілька років ДБР тероризує завод, перешкоджає діяльності, проводить протиправні обшуки
та блокує виробництво суден для Збройних Сил України.
Зараз терор силовиків переріс у реальні політичні репресії проти керівника заводу, якого влада фактично взяла в заручники через абсурдну заставу в пів мільярда гривень", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що колектив оборонного підприємства, замість прямих обов’язків із будівництва суден для української армії, змушений захищати своє право на роботу та честь підприємства у вуличних протестах.
"Цинізму цій ситуації додає той факт, що влада однією рукою нищить останній завод, де можуть виготовляти військові катери та кораблі, а іншою рукою робить селфі на фоні катерів та кораблів, виготовлених "Кузнею на Рибальському". Так було у 2019, коли Зеленський піарився на тлі тих самих катерів класу "Кентавр". Так залишається і в 2021, коли наше підприємство просять надати військові кораблі для участі у параді до Дня Незалежності.
Колектив заводу "Кузня на Рибальському" вимагає вибачень і спростувань від Олексія Сухачова та залишає за собою право подати до суду проти в.о. директора Державного бюро розслідування за публічні маніпуляції, які завдають репутаційної шкоди українському оборонному підприємству", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, 2 липня слідчі ДБР повідомили про підозру колишньому заступнику міністра оборони, голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" та ще двом колишнім начальникам Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони.
Посадовців слідчі ДБР підозрюють у змові та організації поставок до армійських підрозділів протягом 2016-2018 років військової техніки низької якості. Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які не відповідали встановленим вимогам та не можуть використовуватися у Збройних Силах України. У підсумку такі дії посадовців завдали державі збитків на суму понад 475 млн гривень.
7 липня Печерський суд розглянув клопотання слідчих і задовольнив його в повному обсязі, обравши голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави в сумі понад 443 млн гривень.
Будь ласка, зачекайте...
Якби районний військовий комісар все-таки зміг виловить Зеленського, вручив йому п»яту повістку та відправив на фронт - ми-б уже піднімали жовто-блакитний прапор у Краснодарі і підписували мирний договір з росіянами у Ростові-на-Дону!!!
Ніби й не було Омансько-патрушевської історії?
Ніби й не було вагнерівців?
Ніби ОПУ не очолює агент "Козир"?
Ніби на посаду Міністра оборони не призначена людина, котру підозрювали у державній зраді?
Ніби це не він ввів формулу "нада проста пєрєстать стрєлять"?
Ніби не при ньому згорнуті реформи в армії і здаємо ворогу наші землі?
Ніби не він бачить мир в очах *****?
Ніби не він порозсаджував на різні посади зрадників, малоросів і колаборантів?
Ніби не він привів у ВР збіговисько україноненависників, гвалтівників, збоченців і "рабочіх сосєн"?
Ніби то не він Україну порівнював із порноакторкою?
Ніби то не він...
Саме для виконання забаганок, наказів зеленського зеРадою був змінений закон про ДБР.
І його очільника тепер одноосібно призначає преЗедент.
Телеканал "Прямий"
Чинна влада планує закупити обладнання для "Охматдиту" за завищеними цінами в фірм, які опосередковано пов'язані з діячами "ДНР", попередила народна депутатка фракції "Європейська Солідарність" Марія Іонова.
презедентиредактори )))))
(вже на СФ акцентував цю проблему)
Пиариться парадом катеров...
Одновременно засудживая их производителя.
😠
А у этих конечно нет мощностей и вообще они говно:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
и
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
Ещё скажите, что нет оснований для таких подозрений?
Не смешите, пусть расследуют и проверят. Всё правильно делают.
Інших суден в ВМСУ - попросту НЕМА. Навіть тих нема, які нам передали GВ та USA. "нема" від слова "зовсім"! З чим порівнювати?
А їх основний (і, мабуть, єдиний) недолік - недостатня швидкість через те, що не вдалось законтрактувати (знов таки, через ембарго) передбачені проектом двигуни (поставилиіші, слабкіші, які вдалось купити). Не буду пояснювати, що це не вина заводу. І хто мав би цю проблему вирішувати.
Начнем с этого. После Гладковского. Кто-же тогда барыга?
ЗСУ закупили 41 цивільну вантажівку МАЗ на 8 млн гривень дорожче ніж військовий варіант
https://defence-ua.com/news/zsu_zakupili_41_tsivilnu_vantazhivku_maz_na_8_mln_griven_dorozhche_nizh_vijskovij_variant-2225.html
Як бронюють армійські «Богдан-МАЗи»
https://www.ukrmilitary.com/2016/03/bogdan-maz-praktika.html
- Шо ти, Галю, ніт!
- Ти брешеш!
- Ніт, я маніпулюю...
лох - это судьба.. бред про "видроджэння морського флоту" - небось тоже заходит..
это, в лучшем случае - корабли сопровождения. вопрос: зачем их клепать (кроме как для личного обогащения), если у страны флота нет и нечего сопровождать?.. ты типа шаришь и всем расскажешь..
то, что оно годится разве что для рыбинспекции браконьеров на веслах шугать - вопрос отдельный.
Відповідь же очевидна: вся справа в бабках. Вадатурському такі ДОЗи - невигідні. Кузні - ьули вигідні. І весь тут хрен до копійки.
До речі, здатність ходити в шторм в скільки-то там балів закладена в техумовах на виготовлення катерів. В цій частині претензій до них ВМС не висуває.
Подвійні стандарти з гундосого клована так і пруть.
это в разы меньше 40-50 млн долларов на никому не нужные речные лоханки с кузни (тупо для максимально загрузить все предприятия шоколадного).. теперь еще и расходы на содержание этого дерьма на тебя же повесили.
круглая дата. решили праздновать. 7-8млн долларов в масштабах страны - вообще ни о чем.