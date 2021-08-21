ДБР маніпулює інформацією про будівництво військових катерів класу "Кентавр", - заява "Кузні на Рибальському"

Виконувач обов’язків директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов в ефірі телеканалу "ДОМ" неодноразово відверто маніпулював інформацією про броньовані десантно-штурмові катери класу "Кентавр"

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві пресслужби заводу "Кузня на Рибальському", опублікованій на офіційному сайті.

"По-перше (Сухачов маніпуоює. - Ред.), коли заявив що "…Спочатку держзамовлення повинно було виконувати держпідприємство, але в підсумку контракт був укладений з приватним ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському"…".

Єдине держпідприємство, яке могло бути задіяне в проєкті, - "Дослідно-конструкторський центр кораблебудування" (м. Миколаїв) - не має потужностей для будівництва катерів, та не могло виконувати держзамовлення;

⁃ по-друге, коли вказуючи що " … Проєкт ініціативно за свої кошти розробило державне конструкторське бюро, яке розташовано у Миколаєві…", не повідомив що так само свій проєкт ініціативно за свої кошти розробило ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському";

⁃ по-третє, коли заявив, що "… При проведені державних випробувань в одного з кораблів було загоряння двигуна…" - ніколи ніякого загоряння не було, а державні випробування взагалі ще не призначені.

⁃ та коли заявив, що "вони не витримують ніякої критики, не відповідають їхні технічні потужності, технічні показники тим вимогам, які заклало Міністерство оборони… ті технології, які використовувало підприємство, не дозволили у встановлені терміни виконати державний контракт, і як наслідок, в армію не поставлені кораблі, яких вона потребує" - було замовчено вплив на затримку фактів відмови постачальників поставляти спеціалізоване обладнання, та непризначення МО державних випробувань більше двох з половиною років".

Як наголошується в заяві "Кузні на Рибальському", подібний виклад інформації є "продовженням сценарію політичного тиску і переслідування з боку ДБР на замовлення Офісу Президента проти одного з ключових оборонних підприємств України".

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"Вже кілька років ДБР тероризує завод, перешкоджає діяльності, проводить протиправні обшуки

та блокує виробництво суден для Збройних Сил України.

Зараз терор силовиків переріс у реальні політичні репресії проти керівника заводу, якого влада фактично взяла в заручники через абсурдну заставу в пів мільярда гривень", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що колектив оборонного підприємства, замість прямих обов’язків із будівництва суден для української армії, змушений захищати своє право на роботу та честь підприємства у вуличних протестах.

"Цинізму цій ситуації додає той факт, що влада однією рукою нищить останній завод, де можуть виготовляти військові катери та кораблі, а іншою рукою робить селфі на фоні катерів та кораблів, виготовлених "Кузнею на Рибальському". Так було у 2019, коли Зеленський піарився на тлі тих самих катерів класу "Кентавр". Так залишається і в 2021, коли наше підприємство просять надати військові кораблі для участі у параді до Дня Незалежності.

Колектив заводу "Кузня на Рибальському" вимагає вибачень і спростувань від Олексія Сухачова та залишає за собою право подати до суду проти в.о. директора Державного бюро розслідування за публічні маніпуляції, які завдають репутаційної шкоди українському оборонному підприємству", - йдеться в заяві.

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Нагадаємо, 2 липня слідчі ДБР повідомили про підозру колишньому заступнику міністра оборони, голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" та ще двом колишнім начальникам Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони.

Посадовців слідчі ДБР підозрюють у змові та організації поставок до армійських підрозділів протягом 2016-2018 років військової техніки низької якості. Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які не відповідали встановленим вимогам та не можуть використовуватися у Збройних Силах України. У підсумку такі дії посадовців завдали державі збитків на суму понад 475 млн гривень.

7 липня Печерський суд розглянув клопотання слідчих і задовольнив його в повному обсязі, обравши голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави в сумі понад 443 млн гривень.

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