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корабель (650) Шандра_Валерій (12) Сухачов (46)

ДБР маніпулює інформацією про будівництво військових катерів класу "Кентавр", - заява "Кузні на Рибальському"

Новини Цензор.НЕТ Економіка

ДБР маніпулює інформацією про будівництво військових катерів класу "Кентавр", - заява "Кузні на Рибальському"

Виконувач обов’язків директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов в ефірі телеканалу "ДОМ" неодноразово відверто маніпулював інформацією про броньовані десантно-штурмові катери класу "Кентавр"

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві пресслужби заводу "Кузня на Рибальському", опублікованій на офіційному сайті.

"По-перше (Сухачов маніпуоює. - Ред.), коли заявив що "…Спочатку держзамовлення повинно було виконувати держпідприємство, але в підсумку контракт був укладений з приватним ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському"…".

Єдине держпідприємство, яке могло бути задіяне в проєкті, - "Дослідно-конструкторський центр кораблебудування" (м. Миколаїв) - не має потужностей для будівництва катерів, та не могло виконувати держзамовлення;

⁃ по-друге, коли вказуючи що " … Проєкт ініціативно за свої кошти розробило державне конструкторське бюро, яке розташовано у Миколаєві…", не повідомив що так само свій проєкт ініціативно за свої кошти розробило ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському";

⁃ по-третє, коли заявив, що "… При проведені державних випробувань в одного з кораблів було загоряння двигуна…" - ніколи ніякого загоряння не було, а державні випробування взагалі ще не призначені.

⁃ та коли заявив, що "вони не витримують ніякої критики, не відповідають їхні технічні потужності, технічні показники тим вимогам, які заклало Міністерство оборони… ті технології, які використовувало підприємство, не дозволили у встановлені терміни виконати державний контракт, і як наслідок, в армію не поставлені кораблі, яких вона потребує" - було замовчено вплив на затримку фактів відмови постачальників поставляти спеціалізоване обладнання, та непризначення МО державних випробувань більше двох з половиною років".

Як наголошується в заяві "Кузні на Рибальському", подібний виклад інформації є "продовженням сценарію політичного тиску і переслідування з боку ДБР на замовлення Офісу Президента проти одного з ключових оборонних підприємств України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми застерігаємо, щоб сьогодні не було "трюків", - нардеп Павленко про справу "Кузні на Рибальському"

"Вже кілька років ДБР тероризує завод, перешкоджає діяльності, проводить протиправні обшуки
та блокує виробництво суден для Збройних Сил України.

Зараз терор силовиків переріс у реальні політичні репресії проти керівника заводу, якого влада фактично взяла в заручники через абсурдну заставу в пів мільярда гривень", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що колектив оборонного підприємства, замість прямих обов’язків із будівництва суден для української армії, змушений захищати своє право на роботу та честь підприємства у вуличних протестах.

"Цинізму цій ситуації додає той факт, що влада однією рукою нищить останній завод, де можуть виготовляти військові катери та кораблі, а іншою рукою робить селфі на фоні катерів та кораблів, виготовлених "Кузнею на Рибальському". Так було у 2019, коли Зеленський піарився на тлі тих самих катерів класу "Кентавр". Так залишається і в 2021, коли наше підприємство просять надати військові кораблі для участі у параді до Дня Незалежності.

Колектив заводу "Кузня на Рибальському" вимагає вибачень і спростувань від Олексія Сухачова та залишає за собою право подати до суду проти в.о. директора Державного бюро розслідування за публічні маніпуляції, які завдають репутаційної шкоди українському оборонному підприємству", - йдеться в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рівень абсурду в справах проти Павловського і Шандри зашкалює, - нардеп "ЄС" Сюмар

Нагадаємо, 2 липня слідчі ДБР повідомили про підозру колишньому заступнику міністра оборони, голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" та ще двом колишнім начальникам Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони.

Посадовців слідчі ДБР підозрюють у змові та організації поставок до армійських підрозділів протягом 2016-2018 років військової техніки низької якості. Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які не відповідали встановленим вимогам та не можуть використовуватися у Збройних Силах України. У підсумку такі дії посадовців завдали державі збитків на суму понад 475 млн гривень.

7 липня Печерський суд розглянув клопотання слідчих і задовольнив його в повному обсязі, обравши голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави в сумі понад 443 млн гривень.

Також читайте: Суд знизив до 50 млн грн заставу голові правління "Кузні на Рибальському" Шандрі

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Топ коментарі
+29
А ви помітили як останнім часом із ЗЄбаната активно почали "ліпити" патріота?
Ніби й не було Омансько-патрушевської історії?
Ніби й не було вагнерівців?
Ніби ОПУ не очолює агент "Козир"?
Ніби на посаду Міністра оборони не призначена людина, котру підозрювали у державній зраді?
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21.08.2021 12:52
+24
Ніби не в нас Міністр освіти Шкарлет?
Ніби це не він ввів формулу "нада проста пєрєстать стрєлять"?
Ніби не при ньому згорнуті реформи в армії і здаємо ворогу наші землі?
Ніби не він бачить мир в очах хуйла?
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21.08.2021 12:53
+23
Ніби то не він усе своє життя насміхався над Україною і українством?
Ніби то не він Україну порівнював із порноакторкою?
Ніби то не він...
ГБР манипулирует информацией о строительстве военных катеров класса "Кентавр", - заявление "Кузницы на Рыбальском" - Цензор.НЕТ 7759
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21.08.2021 12:55
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ГБР манипулирует информацией о строительстве военных катеров класса "Кентавр", - заявление "Кузницы на Рыбальском" - Цензор.НЕТ 2717
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21.08.2021 12:51 Відповісти
ГБР манипулирует информацией о строительстве военных катеров класса "Кентавр", - заявление "Кузницы на Рыбальском" - Цензор.НЕТ 5064
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21.08.2021 12:57 Відповісти
Схожий варіант:
Якби районний військовий комісар все-таки зміг виловить Зеленського, вручив йому п»яту повістку та відправив на фронт - ми-б уже піднімали жовто-блакитний прапор у Краснодарі і підписували мирний договір з росіянами у Ростові-на-Дону!!!
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21.08.2021 13:35 Відповісти
А ви помітили як останнім часом із ЗЄбаната активно почали "ліпити" патріота?
Ніби й не було Омансько-патрушевської історії?
Ніби й не було вагнерівців?
Ніби ОПУ не очолює агент "Козир"?
Ніби на посаду Міністра оборони не призначена людина, котру підозрювали у державній зраді?
показати весь коментар
21.08.2021 12:52 Відповісти
Ніби не в нас Міністр освіти Шкарлет?
Ніби це не він ввів формулу "нада проста пєрєстать стрєлять"?
Ніби не при ньому згорнуті реформи в армії і здаємо ворогу наші землі?
Ніби не він бачить мир в очах *****?
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21.08.2021 12:53 Відповісти
Ніби це не він війну у своїй голові закінчив, хоча на фронті гинуть герої?
Ніби не він порозсаджував на різні посади зрадників, малоросів і колаборантів?
Ніби не він привів у ВР збіговисько україноненависників, гвалтівників, збоченців і "рабочіх сосєн"?
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21.08.2021 12:54 Відповісти
Ніби то не він усе своє життя насміхався над Україною і українством?
Ніби то не він Україну порівнював із порноакторкою?
Ніби то не він...
ГБР манипулирует информацией о строительстве военных катеров класса "Кентавр", - заявление "Кузницы на Рыбальском" - Цензор.НЕТ 7759
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21.08.2021 12:55 Відповісти
Зато у нарида телячий восторг по поводу разрешения ла-ла-ла-ла на параде. Путин конечно х=ло, но всему есть время и место.
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21.08.2021 15:40 Відповісти
А хто дозволив? А в кого воїни мали питати дозволу?
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21.08.2021 17:23 Відповісти
Звичайно.
Саме для виконання забаганок, наказів зеленського зеРадою був змінений закон про ДБР.
І його очільника тепер одноосібно призначає преЗедент.
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21.08.2021 12:52 Відповісти







Телеканал "Прямий"



Чинна влада планує закупити обладнання для "Охматдиту" за завищеними цінами в фірм, які опосередковано пов'язані з діячами "ДНР", попередила народна депутатка фракції "Європейська Солідарність" Марія Іонова.



ГБР манипулирует информацией о строительстве военных катеров класса "Кентавр", - заявление "Кузницы на Рыбальском" - Цензор.НЕТ 9746
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21.08.2021 12:56 Відповісти
Якщо зебіли забракували катери, то ЯКОГО ДІДЬКА ЦІ КАТЕРИ БУДУТЬ 24-ГО НА ПАРАДІ??? Де логіка??
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21.08.2021 12:57 Відповісти
А Зе-нарику и его ЛОХторату не нужна логика!
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21.08.2021 13:09 Відповісти
Крім наглючоі брехні і маніпуляцій у зеоманського нічого немає , це вже ясно!
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21.08.2021 13:09 Відповісти
Логика в том что они уже в составе флота.
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21.08.2021 13:11 Відповісти
Якщо вони такі погані, то чому Зе не спише їх у резерв?? І так, на параді ж демонструватимуть КРАЩІ зразки техніки, там ж не буде старих БМП-1 і БТР-80, наприклад!
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21.08.2021 13:19 Відповісти
Но если они говно, то почему Кузню заставляют отправить на парад еще не введенные в строй ВМС катера? Логика дебила, вернее зебила.
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21.08.2021 13:55 Відповісти
Логика нормальная. Если я купил телевизор, а он оказался с браком но как-то работает то я им могу пользоваться. Но естественно я буду обращаться по гарантии или в соответствующие службы. И конечно больше такой телевизор не куплю. А смотреть его или выбросить это мое личное дело.
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21.08.2021 14:09 Відповісти
Так, ти будеш його дивитися, але ж ти не будеш хвалитися ним і виставляти його на показ...
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21.08.2021 14:26 Відповісти
Еще раз если не дошло -- ты его еще даже не купил. Он еще не готов, не доделан внутри. Ты только собираешься его купить и уже хвастаешься им на весь мир. Это как понимать?
ДБР маніпулює інформацією про будівництво військових катерів класу "Кентавр", - заява "Кузні на Рибальському" - Цензор.НЕТ 2987
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21.08.2021 14:37 Відповісти
Часть денег как минимум уже перечислена. А вообще хвастаться нечем, это факт. Просто нужно хоть что-то показать.
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21.08.2021 15:25 Відповісти
А навіщо взагалі річковий парад в Києві? Достатньо морського в Одесі, річковий ж ніхто не дивитиметься, всі бажаючі на Хрещатик ж підуть!
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21.08.2021 16:27 Відповісти
Принцип зеленой власти "дела -- ничто, картинка и видосики -- все"
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21.08.2021 16:33 Відповісти
Что значит "часть денег уже перечислена"? Что это за тупое петляние в стиле "а-ля дебил"? Или это я сказал? ".... Логика в том что они уже в составе флота....". Так вот они только строятся и не приняты в состав флота. И нахрена же их тогда в срочном порядке покрасили и выгоняют на парад если они по словам власти "говно"? Зачем тогда Зеля пиарился на их фоне в Одеесе, зачем собирается пиариться снова? Выгоняют в Киеве и Одессе на парад абсолютно все катера "Кузни", включая недостроенные. Так вот заткнули бы вы свой тупой роток со своими тупыми отмазками, особенно если ваша власть нихрена сама сделать не в состоянии и хвастается на параде тем, за что перед этим прессует людей, создавших почти с нуля оборону страны.
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21.08.2021 16:30 Відповісти
Сьогодні у редакторів - вихідний день?
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21.08.2021 12:57 Відповісти
всі ми презеденти редактори )))))
(вже на СФ акцентував цю проблему)
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21.08.2021 13:13 Відповісти
ДНО циничность Зеленского:
Пиариться парадом катеров...
Одновременно засудживая их производителя.
😠
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21.08.2021 13:08 Відповісти
Секте кузни посвящается: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC

А у этих конечно нет мощностей и вообще они говно:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4

и

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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21.08.2021 13:22 Відповісти
ембарго на ці судна вже знято, ні?
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21.08.2021 14:01 Відповісти
Если зеленая секта еще не в курсе -- волею зеленой пошести ЧСЗ и НСЗ уже ВСЁ. Совсем всё -- банкроты. И их имущество распродается в счет в погашения долгов. Это раз. И где были построены два именно украинских корвета "Луцк" и "Тернополь", которые отжала Раша в Крыму? И крайний не так давно -- в 2006 году. Вот просто интересно? Это два.
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21.08.2021 14:33 Відповісти
коментар відмічено як спам
"Должностных лиц следователи ГБР подозревают в сговоре и организации поставок в армейских подразделений в течение 2016-2018 годов военной техники низкого качества. Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных Силах Украины. В итоге такая схема нанесла государству ущерб на сумму более 475 млн гривен"
Ещё скажите, что нет оснований для таких подозрений?
Не смешите, пусть расследуют и проверят. Всё правильно делают.
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21.08.2021 13:37 Відповісти
неякісна техніка? а в порівнянні з чим?

Інших суден в ВМСУ - попросту НЕМА. Навіть тих нема, які нам передали GВ та USA. "нема" від слова "зовсім"! З чим порівнювати?
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21.08.2021 13:57 Відповісти
Пусть работают. Если есть грех за душой, пусть накажут. Меняют руководства и работают дальше. Если нет- то всё остаётся как есть. Это нормально абсолютно(проверки). И даже необходимо.
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21.08.2021 14:01 Відповісти
Не нужно сравнивать с другой техникой. Есть технический проект есть готовое изделие. Их и нужно сравнивать. То что парили при Порохе мы хорошо помним. И беларуские МАЗы с китайскими двигателями. ВСУ заказывают одно, а получают совсем другое. А потом типа вам еще не нравиться, берите и не возмущайтесь у вас все равно лучшего нет. Потому и это дерьмо сойдет.
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21.08.2021 14:13 Відповісти
Назовите хоть один катер в мире, который будет при том же маленьком размере обладать такой боевой мощью? Выкиньте уже свои зеленые методички. Например для Азовского моря эти катера отлично подходят.
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21.08.2021 14:42 Відповісти
Да подходят конечно. Но если есть недочеты то нужно устранять. Таких катеров нам нужен не один десяток.
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21.08.2021 15:26 Відповісти
Так сечас не ведутся испытания даже на те два катера, что были заложены при Порошенко. Еще один недостроенный валяется. Откуда количество возьмется?)
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21.08.2021 15:49 Відповісти
Навіщо тоді перші зразки техніки заблокували?
А їх основний (і, мабуть, єдиний) недолік - недостатня швидкість через те, що не вдалось законтрактувати (знов таки, через ембарго) передбачені проектом двигуни (поставилиіші, слабкіші, які вдалось купити). Не буду пояснювати, що це не вина заводу. І хто мав би цю проблему вирішувати.
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21.08.2021 15:54 Відповісти
Тупое вранье. Абсолютно тупое вранье.
Начнем с этого. После Гладковского. Кто-же тогда барыга?

ЗСУ закупили 41 цивільну вантажівку МАЗ на 8 млн гривень дорожче ніж військовий варіант
https://defence-ua.com/news/zsu_zakupili_41_tsivilnu_vantazhivku_maz_na_8_mln_griven_dorozhche_nizh_vijskovij_variant-2225.html
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21.08.2021 16:47 Відповісти
А это как делали при Гладковском. Для сравнения

Як бронюють армійські «Богдан-МАЗи»
https://www.ukrmilitary.com/2016/03/bogdan-maz-praktika.html
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21.08.2021 16:48 Відповісти
И бронированные по армейским стандартам МАЗ\Богданы Гладковского оказались не только намного лучше, а и , главное, дешевле полукитайского дерьма, закупленного уже "не барыгами".
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21.08.2021 16:50 Відповісти
Зеля - чмо болотне, безродне, безпринципне. брехливе, сцикливе.. за що жлоби-малороси його дуже цінують, бо він для них - свій..
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21.08.2021 13:40 Відповісти
Хоть манипулируй хоть фокусничай, но факт остаётся фактом - на "Кузне" корабля не построишь ДБР маніпулює інформацією про будівництво військових катерів класу "Кентавр", - заява "Кузні на Рибальському" - Цензор.НЕТ 2429 там просто моря рядом нет ДБР маніпулює інформацією про будівництво військових катерів класу "Кентавр", - заява "Кузні на Рибальському" - Цензор.НЕТ 7440
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21.08.2021 13:45 Відповісти
Строили там корабли и с нормальным водоизмещением. А сейчас там почти ничего не осталось и территория завода давно продана под застройку жилого массива. Потому нормального корабля там не построишь.
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21.08.2021 14:21 Відповісти
Брехня -неправда, например морские корветы "Луцк" и "Тернополь", которые у нас отобрала Россия в Крыму, были построены на "Кузне". И океанские рыбацкие корабли строили на "Кузне". Все упирается в деньги.
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21.08.2021 14:46 Відповісти
Да нет, «океанские рыбацкие корабли» - нет рыбацких кораблей, есть суда - строили только в Николаеве и Севастополе. У вас строили траулеры, которые достраивались на Херсонском судостроительном заводе, где вы арендовали часть пирса с дебаркадером.
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21.08.2021 17:13 Відповісти
Это в украинской терминологии кораблями называют только военные корабли. Тогда пишите на украинском)
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22.08.2021 18:37 Відповісти
Бред.
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23.08.2021 09:39 Відповісти
В Великобритании например, кораблем называются любое судно свыше 500 тонн. В России тоже кораблем называют крупное морское судно. А в Украине корабель -это термин именно для военных суден.
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23.08.2021 15:09 Відповісти
- Володька, у тебе є інша!
- Шо ти, Галю, ніт!
- Ти брешеш!
- Ніт, я маніпулюю...
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21.08.2021 13:54 Відповісти
ДБР маніпулює інформацією про будівництво військових катерів класу "Кентавр", - заява "Кузні на Рибальському" - Цензор.НЕТ 5738
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21.08.2021 14:45 Відповісти
Да и Одесса, дельта Дуная, граница с Румынией и Молдовой -там тоже много провокаций от ваты много.
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21.08.2021 14:49 Відповісти
Нам речные катера тоже позарез нужны. Для того же Азовского моря, которое самое мелкое море в мире, считай озеро, глубиной 4 метра. Там кто будет Мариуполь и Бердянск охранять?
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21.08.2021 14:48 Відповісти
просто шоколадка продал их тебе дороже, чем предлагал их же при яныке... но, ты радуйся.
лох - это судьба.. бред про "видроджэння морського флоту" - небось тоже заходит..
это, в лучшем случае - корабли сопровождения. вопрос: зачем их клепать (кроме как для личного обогащения), если у страны флота нет и нечего сопровождать?.. ты типа шаришь и всем расскажешь..
то, что оно годится разве что для рыбинспекции браконьеров на веслах шугать - вопрос отдельный.
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21.08.2021 21:15 Відповісти
Я понимаю, что у зе-команды красивые методички. Только вот кроме Сагайдачного и этих построенных бронекатеров в ВМФ вообще ничего не было.
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22.08.2021 18:33 Відповісти
Та перестаньте - такие катера может строить любое судостроительное предприятие в Украине, которое строило буксиры. А буксиры строили почти все, даже судоремонтные предприятия. Такой катер можно построить даже на открытом воздухе, как это делалось в Крыму возле завода Залив. Не нужно истерить в своей уникальности - не все же население здесь дебилы, которые никогда не работали в судостроении.
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21.08.2021 15:37 Відповісти
просто залишилось лише одне працездатне - саме "Кузня".
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21.08.2021 15:57 Відповісти
Не согласен. Бывший завод «Лиман» в Николаеве - сейчас принадлежит Вадатурскому - успешно строит как баржи, так и буксиры, так и плавучие краны. Вполне способен выполнить постройку такого катера - быстро, качественно и дешево.
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21.08.2021 17:08 Відповісти
Вот нормальный ответ из всех говнокомментов. До людей просто не доходит, что дело в другом - бабки, а точнее кому они достанутся.
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21.08.2021 19:12 Відповісти
Нет, главное -боеспособность армии, на данном этапе, а кто построит не важно. Нет времени, но вы этого не поймете. Построили бы в Николаеве все равно бы доколупались. Уже один завод зеленский обанкротил в Николаеве. Пофиг, что там были куски Владимира Великого, которые стоят как 100 бронекатеров.
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22.08.2021 18:36 Відповісти
до речі, а зараз чого Вадатурський не береться за ці катери? Адже їх будівництво на Кузні - вже заблоковано!
Відповідь же очевидна: вся справа в бабках. Вадатурському такі ДОЗи - невигідні. Кузні - ьули вигідні. І весь тут хрен до копійки.
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22.08.2021 19:28 Відповісти
Чо ж тоді завод Вадатурського не пробивав собі цей держоборонзаказ на катери? Тільки не кажи, що Вадатурський не знав про нього...
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22.08.2021 19:24 Відповісти
Потому, что Порошенко - жадный и очень любит деньги, когда они попадают ему в карман.
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23.08.2021 09:42 Відповісти
Уважаемая "Кузня на Рыбальском"! Будет лучше, еслы вы станете называть вещи своими именами. Не ГБР манипулирует информацией о строительстве военных катеров класса "Кентавр", а тот, кто манипулирует самой ГБР.
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21.08.2021 15:38 Відповісти
Сдаеться , что это не опосредованный наезд через корабелов на Порошенко, а прямая диверсия для ослабления обороноспособности Украины! Кто эти "судьи" ? Где и кем они были пока им не поручили обсеранс? Ох, придет час расплаты!
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21.08.2021 19:15 Відповісти
те речные лоханки боятся больше 3х баллов.. это для доставки пиццы во время штиля,а не для обороны..
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21.08.2021 21:18 Відповісти
виложи фотокопію методички про три бали шторму? Га?
До речі, здатність ходити в шторм в скільки-то там балів закладена в техумовах на виготовлення катерів. В цій частині претензій до них ВМС не висуває.
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22.08.2021 19:18 Відповісти
Дивно, а рекордний розпил Зеленським коштів на святкування Дня Незалежності ДБР не цікавить, там мабуть все ок.
Подвійні стандарти з гундосого клована так і пруть.
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21.08.2021 23:00 Відповісти
не неси ерунды...

это в разы меньше 40-50 млн долларов на никому не нужные речные лоханки с кузни (тупо для максимально загрузить все предприятия шоколадного).. теперь еще и расходы на содержание этого дерьма на тебя же повесили.

круглая дата. решили праздновать. 7-8млн долларов в масштабах страны - вообще ни о чем.
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22.08.2021 13:02 Відповісти
брехун ти, там в кошторисі до Дня Незалежності йшлось за суму ₴5млрд
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22.08.2021 19:21 Відповісти
 
 