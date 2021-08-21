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Новини Політика України
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кримінальна справа (241) Венедіктова (596) Офіс Генерального прокурора (931) воєнні злочини (16)

Із зареєстрованих понад 30 тис. проваджень щодо злочинів, пов'язаних з військовим конфліктом, лише 7 тис. направлено до суду, - Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Із зареєстрованих понад 30 тис. проваджень щодо злочинів, пов'язаних з військовим конфліктом, лише 7 тис. направлено до суду, - Венедіктова

В Україні з 2014 року зареєстровано понад 30 тисяч злочинів, пов'язаних зі збройним конфліктом, лише більш як 7 тис. із них направлено до суду.

Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова під час онлайн-зустрічі з послом із спецзавдань Майклом Козаком Офісу глобального кримінального правосуддя Держдепу США та представниками Бюро з питань Європи та Євразії, а також Бюро з питань демократії, прав людини та праці Держдепартаменту США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"З 2014 року в Україні зареєстровано понал 30 тисяч кримінальних проваджень щодо злочинів, пов'язаних із збройним конфліктом, лише понад 7 тисяч із них скеровані до суду. Нам необхідно суттєво активізувати цю роботу. До того ж, крім внутрішніх процесів, ми збираємо докази для міжнародних судових інстанцій. Тому ми мусимо нарощувати ефективність спеціалізованих команд прокурорів та слідчих, поглиблювати їхні знання та досліджувати найкращі практики, щоби притягувати до відповідальності на всіх рівнях причетних до воєнних злочинів та злочинів проти людяності", - зазначила Венедіктова.

Вона також запросила американських партнерів долучитися до роботи Міжнародної ради експертів з питань злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Міжнародний кримінальний суд направлено повідомлення про злочини проти культурної спадщини в окупованому Криму, - Венедіктова

"Ми запрошуємо долучатись до її (Ради. - Ред.) роботи американських експертів у галузі міжнародного гуманітарного права та міжнародного кримінального права, які б постійно працювали з нашою командою. Також дуже корисною буде участь військових експертів, які мають досвід співпраці з міжнародними судовими органами", - зазначила генпрокурор.

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Бенядиктова, а шо там по клоуну, который 4 раза убегал от призыва на войну? Завела дело?
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21.08.2021 13:43 Відповісти
Та ней би вже нендзу на карпатську смереку вуйки підсадили,з краватом на шиї...
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21.08.2021 13:51 Відповісти
Військова техніка у Києві.20.08.2021(Зйомка з Квадрокоптера.)
Відео- https://www.youtube.com/watch?v=YFkPhaRiIhQ
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21.08.2021 13:45 Відповісти
Суд, реформований портновим -вазеленським, в дії.
Суд снял арест с имущества Клюева
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21.08.2021 13:50 Відповісти
Кому це філя? Скільки розглянуто з вироками?
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21.08.2021 14:04 Відповісти
Основна Конституційна функція контори підтримання держобвинувачення, а не фейкове "слідство"
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21.08.2021 14:07 Відповісти
і це правда.
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21.08.2021 14:09 Відповісти
Якщо державна установа при Офісі Генерального прокурора називається "Міжнародна рада експертів з питань злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту" (а не "...війни", чи "агресії РФ", тощо; та хоч би вказали, що друга сторона - касапи), то не слід сподіватися, що міжнародна спільнота називатиме касапів винуватцем того "конфлікту"... І які не бажають його припинення...
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21.08.2021 14:09 Відповісти
Лицемерная гнида на фоне отъезда покровителя в отставку пытается демонстрировать бурную деятельность. Дешёвые попытки присвоить заслуги Гюндуза выглядят отвратительно
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23.08.2021 11:45 Відповісти
 
 