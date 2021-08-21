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Кличко: Київрада запровадить мораторій на реконструкцію об'єктів культурної спадщини, які під загрозою знищення

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Кличко: Київрада запровадить мораторій на реконструкцію об'єктів культурної спадщини, які під загрозою знищення

На найближчу сесію Київради підготували проєкт рішення про запровадження мораторію на реконструкцію або капітальний ремонт об’єктів ХІХ-ХХ ст. до визначення історичної і культурної цінності цих об’єктів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив лідер "УДАРу", мер Києва Віталій Кличко.

"На найближчу сесію Київради винесемо проєкт рішення, який вже підготували, про включення переліку об’єктів ХІХ-ХХ ст. до об’єктів культурної спадщини, яким може загрожувати знищення або пошкодження. А також запровадимо мораторій на реконструкцію або капітальний ремонт зі зміною об’ємно-просторових параметрів таких будівель до повного дослідження та визначення історичної і культурної цінності цих об’єктів згідно із Законом України "Про охорону культурної спадщини". Здійснення робіт на таких об’єктах має відбуватися тільки після громадського обговорення у порядку, який визначить Київрада", – наголосив Кличко.

Щодо садиби Барбана він зазначив, що нещодавно, на звернення місцевих мешканців, які виступали проти забудови, міська влада скликала комісію щодо цього питання. Але представники забудовника проігнорували засідання.

"Також дивує бездіяльність поліції в цій ситуації, яка не припинила незаконне знесення. До речі, будівля, яку було варварськи знесено забудовником сьогодні вночі, не була внесена Міністерством культури до Реєстру об’єктів культурної спадщини. І Мінкульт погодив історико-містобудівне обґрунтування і проєктну документацію об’єкта будівництва на Обсерваторній, 6. Тому звертаюся до Міністерства культури, замість голосних заяв у соціальних мережах, все ж таки виконати свою роботу та розглянути подання КМДА про внесення до Реєстру об’єктів культурної спадщини 1469 об’єктів, які були подані та досі не розглянуті із 2018 року", – підкреслив Кличко.

Тільки за останні 3 роки та перше півріччя 2021 року столична влада направила 35 подань про занесення 1542 пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Протягом квітня 2021 року до Департаменту надійшли накази від Мінкультури за 2018-2021 роки про занесення усього 73 об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Тобто ще 1469 об’єктів досі не включені до Держреєстру.

"І нагадаю, ще на початку 2018 року Київрада зверталася до парламенту внести зміни до Закону України "Про охорону культурної спадщини", аби у місцевої влади було більше повноважень із захисту історичних пам’яток. Бо, через бездіяльність чи протиправні дії деяких власників, історичні будівлі руйнуються. А місцева влада не має важелів впливу в такій ситуації. Тому ми пропонували, аби парламент розробив та ухвалив механізм повернення об’єктів культурної спадщини до державної або комунальної власності, надав органам місцевого самоврядування повноваження самим визначати порядок викупу пам’яток у комунальну власність. Також ми пропонували, щоб Верховна Рада суттєво підвищила розмір штрафів за порушення законодавства у сфері охорони культурної спадщини, а санкції можна було б накладати не тільки на юридичних, а й на фізичних осіб-підприємців, які є власниками, орендарями, користувачами об’єктів культурної спадщини. У парламенті попереднього скликання законопроєкт з відповідними правками пройшов тільки перше читання. Депутати цього скликання відмовилися розглядати проєкт у другому читанні", – наголосив Кличко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бетономішалка забудовника в'їхала в натовп протестувальників проти незаконного будівництва на Микільській слобідці. Оформлено ДТП з постраждалими, - активістка. ВIДЕО

Як повідомлялося, сьогодні, 20 серпня, рано-вранці в центрі Києва на вул. Обсерваторній знесли садибу Барбана 19 століття, яку раніше захищали від забудови активісти. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко звинуватив владу Києва в тому, що вони не протидіяли знесенню будівлі. Мер Києва Віталій Кличко відповів, що це Міністерство культури схвалив проект будівництва, заради якого знесли садибу.

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Топ коментарі
+7
Гы-гы-гы.
За семь лет ты уже все уничтожил.
Вчера был последний объект, больше уже похожий на барак.
Разве что твои друзья замахнулись на Софию и золотые ворота...
Введем тогда мараторий, подождут эти коробки месяц-другой.
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21.08.2021 14:10
+5
Он не киевский , поєтому ответа правильного не будет !
Киевляне довольны мером , Вталием Кличко , а всё остальное это лирика 😀
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21.08.2021 14:17
+3
Если не секрет,за кого голосовал на выборах мэра Киева?
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21.08.2021 14:14
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Гы-гы-гы.
За семь лет ты уже все уничтожил.
Вчера был последний объект, больше уже похожий на барак.
Разве что твои друзья замахнулись на Софию и золотые ворота...
Введем тогда мараторий, подождут эти коробки месяц-другой.
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21.08.2021 14:10 Відповісти
Если не секрет,за кого голосовал на выборах мэра Киева?
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21.08.2021 14:14 Відповісти
Он не киевский , поєтому ответа правильного не будет !
Киевляне довольны мером , Вталием Кличко , а всё остальное это лирика 😀
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21.08.2021 14:17 Відповісти
В медицине этому феномену есть название Мeteorism cerebri или ЗЕпердеж мозговой.
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21.08.2021 14:29 Відповісти
Ты врешь про коренных.Ну ладно.За кого голосовали коренные киевляне?
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21.08.2021 14:39 Відповісти
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В Харькове то же были довольны мэром хернесом. Так боксер приезжал к ниму учиться, как нравится горожанам. Да и леней космосом были довольны, пока подарки раздавал.
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21.08.2021 14:23 Відповісти
Откуда ты беззубая рвань?
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21.08.2021 14:29 Відповісти
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Внезапно после РНБО мер вспомнил о культурном наследии.
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21.08.2021 14:28 Відповісти
Внезапно, после РНБО ЗЕбанаты осталисьЗЕбанатами )
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21.08.2021 14:30 Відповісти
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Ваш ответ - ответ типичного быдла.
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21.08.2021 14:37 Відповісти
Ты тут всем нахамил,а быдло-другие😂🌷
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21.08.2021 15:16 Відповісти
судя по текстам, за пальчевского Кличко: Київрада запровадить мораторій на реконструкцію об'єктів культурної спадщини, які під загрозою знищення - Цензор.НЕТ 2470
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21.08.2021 14:35 Відповісти
Типичная пьяная российская баба - вечером дерзкая, утром с переломом челюсти. Но все равно любит ЗЕбаната )
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21.08.2021 14:37 Відповісти
А Виталя мудак - сначала своему Негричу (ГЕОС) выдал разрешение - а теперь типя я не причем... https://kievvlast.com.ua/text/v-tsentre-kieva-partnery-negricha-unichtozhili-istoricheskuyu-usadbu-barbana?noredirect=true
Нергич тоже не "зеленый" - Впервые депутатом Киевского городского совета Николай Негрич стал в 2014 году в составе партии УДАР, а в 2015 был переизбран уже от партии БПП-Солидарность
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21.08.2021 15:31 Відповісти
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Хитросделаный педалик на вопрос: Какого хрена прилетели с сепаром херносом прощаться? ответел: Я же председатель мэров городо, вот обязанность такая. Но провести в последний путь мэра Кривого Рога обязанности такой уже нет.
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21.08.2021 14:38 Відповісти
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Кличкоботы оплачены только на час срача.
Скоро последуют объективные комментарии
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21.08.2021 14:44 Відповісти
Так за кого голосовали коренные киевляне?
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21.08.2021 14:48 Відповісти
Давай я тебя больше чем через час спрошу,за кого голосовал в Киеве?😂
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21.08.2021 14:50 Відповісти
Я пока же культурно спрпшиваю?Не грублю?Там выше я задал вопросы.Ты не отвечаешь.Это слив?😂😂😂🌷
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21.08.2021 15:07 Відповісти
Ты не ответил.Это слив?😂🌷
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21.08.2021 16:20 Відповісти
Под Радой сборище противников визита Варфоломея... Мне это т рпц-ФСБ эшный сброд , - напоминает митинги ЛГБД.. ...Никто их не трогает , дажэ в ихнию сторону смотреть не хотят , ..

А они митинги обижэные устраиваю.. .. Так жэ как и защитники ЫЗЫКА...- Да и с одного цэнтра это все КУРРИРУЕТЬСЯ ! ..
.,
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21.08.2021 15:36 Відповісти
Упссссс....... а мы проснулись.............))
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21.08.2021 22:44 Відповісти
т.е. в переводе это значит, что ценник на участки под супермаркеты, со всякими старыми домиками, у пэдальки значительно вырастет.
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21.08.2021 23:23 Відповісти
 
 