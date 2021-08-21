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Рятувальники шукають 7-річного хлопчика, який загубився в лісі на Сумщині під час збору ягід

Новини Цензор.НЕТ Події

Рятувальники шукають 7-річного хлопчика, який загубився в лісі на Сумщині під час збору ягід

21 серпня від Нацполіції до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Шкуратівка Сумського району під час збирання бузини в лісі зник хлопчик 2014 року народження.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі ДСНС, до пошукових робіт залучено:

- від ДСНС України - 47 рятувальників особового складу;

- від Нацполіції у Сумській області - понад 90 людей особового складу;

- кінологи Нацполіції – 4 особи, 2 собаки;

- від Сумської обласної водолазно-рятувальної служби – 4 особи, 1 плавзасіб;

- волонтери – 8 осіб;

- місцеві мешканці.

Також дивіться: Пішли в ліс по ягоди: на Закарпатті зникли четверо малолітніх дітей. ФОТО

Сили від ДСНС України нарощуються - додатково залучаються працівники підрозділів з м. Путивль та м. Буринь.

Пошукові роботи тривають.

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Топ коментарі
+6
опять ребёнка потеряли..ну ничему жизнь не учит дятлов..
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21.08.2021 14:18
+2
То же самое хотела написать, только без "дятлов". Ну, как так? Неужели все нужно испытать на личном опыте? Наверняка ведь слышали, читали о недавно пропавшем мальчике. Ну, что за безответственность?! Так увлечься сбором бузины, что забыть о ребенке? Хоть бы нашли побыстрее...
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21.08.2021 14:26
+2
Боже, поможи
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21.08.2021 14:33
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опять ребёнка потеряли..ну ничему жизнь не учит дятлов..
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21.08.2021 14:18 Відповісти
То же самое хотела написать, только без "дятлов". Ну, как так? Неужели все нужно испытать на личном опыте? Наверняка ведь слышали, читали о недавно пропавшем мальчике. Ну, что за безответственность?! Так увлечься сбором бузины, что забыть о ребенке? Хоть бы нашли побыстрее...
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21.08.2021 14:26 Відповісти
Боже, поможи
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21.08.2021 14:33 Відповісти
"Мальчик имеет признаки психического расстройства и не разговаривает. Именно это затрудняет поиск. Мальчик может сидеть на одном месте и не реагировать на оклики. Реагирует на свое имя - Богдан, а также на "мультики" и "мороженое"", - сообщил мэр Белополья Юрий Зарко.
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21.08.2021 15:00 Відповісти
А навіщо такого із рук випускати?
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21.08.2021 15:19 Відповісти
Мне тоже это непонятно. Пишут, что он отстал о группы людей, которая собирала ягоды. Увлеклись, видимо, и вот результат.
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21.08.2021 15:59 Відповісти
Так тогда это не Сумской район, а Белопольский. И в том селе есть только дендропарк, а леса и в помине нет. А вот заброшеных усадьб как и в других селах достаточно.
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21.08.2021 18:45 Відповісти
Такое чадо, надо держать всегда под присмотром ежеминутно, иначе таких случаев не избежать.
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21.08.2021 16:29 Відповісти
Якщо вже психічно хвору дитину взяли в ліс- то треба за нею дивитися.
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21.08.2021 16:29 Відповісти
Интересно, а как малыш реагирует на слова "мороженое" и "мальтики"? Как он реагирует на своё имя? Он, наверное, кричит в ответ. Значит, нужно его звать. Боюсь, что ребенок аутист, а такие дети не только могут подолгу сидеть на одном месте, но и много бегать, до тех пор, пока не упадёт и уснёт в самой неудобной позе.
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21.08.2021 16:37 Відповісти
надеюсь, что собачки найдут пацаненка.
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21.08.2021 17:28 Відповісти
Похоже что цыганчук мог потеряться, сейчас цыгане массово шастают везде по ягоды бузины, на дачных участках отбоя нет, лезут как колорадские жуки.
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21.08.2021 18:41 Відповісти
В Сумской области нашли 6-летнего мальчика, который не разговаривает. Он накануне потерялся, гуляя с родителями в лесу. Мальчика нашли в 17:11, он в удовлетворительном состоянии. Рятувальники шукають 7-річного хлопчика, який загубився в лісі на Сумщині під час збору ягід - Цензор.НЕТ 1792
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21.08.2021 19:13 Відповісти
 
 