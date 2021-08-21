Рятувальники шукають 7-річного хлопчика, який загубився в лісі на Сумщині під час збору ягід
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21 серпня від Нацполіції до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Шкуратівка Сумського району під час збирання бузини в лісі зник хлопчик 2014 року народження.
Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі ДСНС, до пошукових робіт залучено:
- від ДСНС України - 47 рятувальників особового складу;
- від Нацполіції у Сумській області - понад 90 людей особового складу;
- кінологи Нацполіції – 4 особи, 2 собаки;
- від Сумської обласної водолазно-рятувальної служби – 4 особи, 1 плавзасіб;
- волонтери – 8 осіб;
- місцеві мешканці.
Сили від ДСНС України нарощуються - додатково залучаються працівники підрозділів з м. Путивль та м. Буринь.
Пошукові роботи тривають.
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