Рятувальники шукають 7-річного хлопчика, який загубився в лісі на Сумщині під час збору ягід

21 серпня від Нацполіції до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Шкуратівка Сумського району під час збирання бузини в лісі зник хлопчик 2014 року народження.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі ДСНС, до пошукових робіт залучено:

- від ДСНС України - 47 рятувальників особового складу;

- від Нацполіції у Сумській області - понад 90 людей особового складу;

- кінологи Нацполіції – 4 особи, 2 собаки;

- від Сумської обласної водолазно-рятувальної служби – 4 особи, 1 плавзасіб;

- волонтери – 8 осіб;

- місцеві мешканці.

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Сили від ДСНС України нарощуються - додатково залучаються працівники підрозділів з м. Путивль та м. Буринь.

Пошукові роботи тривають.