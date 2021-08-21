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Ціни на руду почали падати, уряд має подбати про підтримку видобувного сектору економіки, - експерт

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Ціни на руду почали падати, уряд має подбати про підтримку видобувного сектору економіки, - експерт

Те, що ціни на руду падають після зростання, - нормальна світова практика, і уряд має не перекривати бізнесу кисень, а подбати про його підтримку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила Ксенія Оринчак, виконавча директорка Національної Асоціації добувної промисловості України.

"Взагалі весь видобувний сектор підпадає під ризики коливання цін. Бо є сировина, яка на біржі купується, і яка не на біржі. І це постійний ризик як для бізнесу, так і для держави", - пояснює Оринчак.

Саме тому, на її переконання, формування ренти на руду з урахуванням її вартості на міжнародних біржах може дати не прибуток у бюджет, а навпаки - втрати.

"Якщо ми будемо це прив'язувати (до біржових ставок. - Ред.) і ще збільшувати податки, то, безумовно, буде втрачати і держава, буде втрачати і бізнес. Нам головне в цьому розрізі не топити бізнес, а допомагати йому", - наголосила вона.

Оринчак також переконана, що в ситуації, коли йде ціновий спад, держава має не перекривати повітря українським компаніям.

"Ці компанії роблять добру справу - заводять у країну валюту і дають робочі місця. А це, знову ж таки, - бюджет і податки", - резюмувала Оринчак.

Як відомо, після стрибка цін на аграрну і металургійну продукцію, який почався в четвертому кварталі минулого року, спостерігається зниження попиту і цін на кукурудзу і на металургійну продукцію. Так, цього четверга на азіатських ринках ф'ючерси на руду з 62%-м вмістом заліза в Сінгапурі подешевшали на 10% - до $134 за тонну. Це мінімум за останні 8 місяців.

Коментуючи ситуацію з цінами, економіст Борис Кушнірук зазначив, що тепер перед українською владою стоїть завдання відкоригувати річні фінансові плани з урахуванням того, що експортна виручка значно впаде, а разом з нею може обвалитися і курс гривні.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
"Эти компании делают доброе дело - заводят в страну валюту и дают рабочие места. А это опять же, бюджет и налоги"... Хосподя, что она несёт? Может им ещё талоны на сахар и почётную грамоту выдать? Эти кампании ЭКСПЛУАТИРУЮТ недра украинской земли, набивая карманы и строя очередные дворцы в Европе своим хозяевам и приобрели они эту возможность весьма сомнительным путём в результате дикого передела совковой собственности. Ало игспэрды и остальные лоббисты, очнитесь уже, сейчас не начало 2000-х с купленными вами всеми газетёнками и у каждого Интернет в кармане, хорош уже дичь нести Цены на руду начали падать, правительство должно позаботиться о поддержке добывающего сектора экономики, - эксперт - Цензор.НЕТ 6032
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21.08.2021 14:56
+14
"эксперт" почему то умалчивает, что в связи со скачком цен ранее цены на сегодняшний день все равно намного выше, чем они были два года назад, например. Так что там есть еще с чего сливки снимать.
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21.08.2021 14:55
+13
Теоретично залізна руда- власність всього українського народу. Практично з часів Кучмо бюджет отримує з цієї власності дулю з маком, клєптомани - нувариші прямо з неба мільярди баксів прибутку щороку. Поплачемося за нелегку долю Жеваго, Ахмєтки, Каломойші.
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21.08.2021 15:16
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"эксперт" почему то умалчивает, что в связи со скачком цен ранее цены на сегодняшний день все равно намного выше, чем они были два года назад, например. Так что там есть еще с чего сливки снимать.
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21.08.2021 14:55 Відповісти
Теоретично залізна руда- власність всього українського народу. Практично з часів Кучмо бюджет отримує з цієї власності дулю з маком, клєптомани - нувариші прямо з неба мільярди баксів прибутку щороку. Поплачемося за нелегку долю Жеваго, Ахмєтки, Каломойші.
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21.08.2021 15:16 Відповісти
за конституцією, але ж кому та конституція потрібна - в нас її хіба що згадують на день, а читали взагалі одиниці.
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21.08.2021 16:31 Відповісти
Набагато - тобто в 2 рази (зі 110 до 230 доларів) лише за рік. Та оскільки постачальники, послуговуються контрактними цінами, а не фьючерсом напряму, реальна ціна закріпиться десь на рівні 200. Натомість, попри зниження котирувань, обсяги поставок зростають, позаяк попит перевищує пропозицію. ВІдповідно, надходження добувачів лише зростатимуть. Але завжди варто наперед потурбуватися про видатки, серед яких певну вагу мають рентні платежі.
Наразі розмір розмір ренти планують встановити у 10%, якщо ціна продажу 200+, та лише 5%, якщо менша за 200. Тобто, при продажу по 199 Ахметов буде платити лише ~$10, тоді як по 200 - вже $20. Зараз фактична сума становить $12. Тож саме за цю межу в майбутньому бюджеті йдуть торги.
Та попри це, сплата за руду в Україні й без того пільгова, позак у світі платять від $20 до $30 за тону чи то ренти, чи то податку на прибуток.
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21.08.2021 18:42 Відповісти
"Эти компании делают доброе дело - заводят в страну валюту и дают рабочие места. А это опять же, бюджет и налоги"... Хосподя, что она несёт? Может им ещё талоны на сахар и почётную грамоту выдать? Эти кампании ЭКСПЛУАТИРУЮТ недра украинской земли, набивая карманы и строя очередные дворцы в Европе своим хозяевам и приобрели они эту возможность весьма сомнительным путём в результате дикого передела совковой собственности. Ало игспэрды и остальные лоббисты, очнитесь уже, сейчас не начало 2000-х с купленными вами всеми газетёнками и у каждого Интернет в кармане, хорош уже дичь нести Цены на руду начали падать, правительство должно позаботиться о поддержке добывающего сектора экономики, - эксперт - Цензор.НЕТ 6032
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21.08.2021 14:56 Відповісти
бідні і нещасні уже не знають куди дивіденди пакувати, замість того, щоб платити людям зарплати як у світі. А це експерт читала? Лише один із чотирьох ГЗК ахметова : https://finbalance.com.ua/news/pivdenniy-hzk-viplatit-milyardni-dividendi
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21.08.2021 20:20 Відповісти
Ахметов никогда не нажрется...
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21.08.2021 15:00 Відповісти
... при любых ценах , хоть на сырье , хоть готовую продукцию !
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21.08.2021 15:02 Відповісти
Хто розгребе? Пан Кіндрат (Кондратій по-московітськи).
Спочатку він завітає до Кучми, і ахметівська імперія відразу дасть багато тріщин.
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21.08.2021 15:36 Відповісти
Мультимиллионерам и миллиардерам надо помочь, а то последние штаны с тощего живота упадут.
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21.08.2021 15:02 Відповісти
Да как мокша лихо вбла ?!(( Малорос ещё не закончил...оно же сказало:"я ваш приговор"
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21.08.2021 15:04 Відповісти
Слёзы по Ахметову мешают мне говорить, а так бы я вам, ух как ответил Ціни на руду почали падати, уряд має подбати про підтримку видобувного сектору економіки, - експерт - Цензор.НЕТ 1766
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21.08.2021 15:26 Відповісти
свинособака ты же любовник наркомана = любовник рыжего. Ты что потерялась? ))
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21.08.2021 15:32 Відповісти
Х Ахметову!
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21.08.2021 15:03 Відповісти
Русня підводить країну під свої ''стандарти''
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21.08.2021 15:05 Відповісти
Вау! Шлюхи Ахметова уже в патриоты переоделись.
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21.08.2021 15:28 Відповісти
Для тебя это новость? И чего кричишь беззубым ртом?
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21.08.2021 15:34 Відповісти
А когда цены расли - "добывающий сектор", вернее, Ахметов - заботился об Украине ?
Ахметов - это добивающий Украину сектор.
О нём надо позаботиться по-итальянски.
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21.08.2021 15:10 Відповісти
Вначале ***** рыжий скулил, что ему должно государство отдать в приватизацию шахты и мет.комбинаты потому, что его рыжие частные руки эффективней, а теперь, Ахметов из государства еще и дотации с субсидиями тянет? Может эту рыжую крысу пора в ведро с водой опустить?
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21.08.2021 15:16 Відповісти
Ахметов прекратит покупать негров за млн баксов? Не верю!
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21.08.2021 15:17 Відповісти
То есть, когда цены на рынке были сверх прибыльные, Ахметов в бюджет отчисления делал все что выше нормы? Ну что бы теперь, ему из бюджета Зеленкин очередные 10 ярдов отдал?
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21.08.2021 15:17 Відповісти
лайно. визначними є ціни на жратву.
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21.08.2021 15:21 Відповісти
А что, поддержим отечественного производителя в период падения цен на сырье? Нам Олейна и по 200 по плечу!
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21.08.2021 15:23 Відповісти
Маю мікроскопічну надію, що як вчора РНБО розібралося із кидаловим під час приватизації Черкасиобленерго і постановило повернути їх у держвласність, так само можливо відбудетося і із ГЗК.
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21.08.2021 15:25 Відповісти
Ви ще помрійте про "деолігархіхацію" від Зеленського.
Він нікому нічого не винний. Хіба забули?
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21.08.2021 17:43 Відповісти
Зайдите на инстаграм страницу этой девочки-эксперта. Кроме путешествий и сьемок в стиле "работа стайл" для лохов, там ничего нету.
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21.08.2021 15:30 Відповісти
Судя по натруженным оттопыренным губам, это девочка из эскорта, а не экспертов.
Эксперт как правильно насасывать на Кайен.
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21.08.2021 15:53 Відповісти
Впевнений що це чиясь доця або робоча сосна.
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21.08.2021 16:37 Відповісти
те, кому принадлежат недра, пусть и беспокоятся, государство и так им всё уже отдало без остатка
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21.08.2021 16:06 Відповісти
Наглости Ахметки нет предела. Только что торговал рудой по баснословным ценам , а как только цены начинают снижаться , если начинают, сразу падает на спину и сучит ножками , приговаривая :"Помогите, грабят!"
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21.08.2021 16:06 Відповісти
и ведь помогут ! Ціни на руду почали падати, уряд має подбати про підтримку видобувного сектору економіки, - експерт - Цензор.НЕТ 5090
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21.08.2021 16:14 Відповісти
я навіть більше скажу - тільки їм насправді і допоможуть.
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21.08.2021 16:28 Відповісти
як каже мєндєльчіха, олігархи так само заручники системи як і рядові громадяни.
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21.08.2021 16:28 Відповісти
дайте номери карточоки Ахметова і Коломойського, зберемо потроху.
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21.08.2021 16:33 Відповісти
Видать этой сучке очень хорошо платят ее хозяева что так старается. Цены только слегка подвинулись и она тут же свой рот открыла, защищая сверхприбыли хозяев.
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21.08.2021 17:35 Відповісти
Го, курва...
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21.08.2021 19:05 Відповісти
Вывоз любого сырья за рубеж - это грабеж украинского народа , которому все это принадлежит по конституции! Только использование сырья для производства товаров с высокой добавочной стоимостью приносит доход государству и народу! Надо вообще запретить вывоз сырья! Хотите пользоваться сырьем - стройте заводы по переработке на территории Украины и создавайте рабочие места для населения!
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21.08.2021 20:42 Відповісти
Хтось мені пояснить який сенс нам розпродавать природні ресурси за безцінь?
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21.08.2021 22:02 Відповісти
Поднять налоги на добычу руды в 5 раз и наполнить бюджет!Будет чем пенсии платить и деньги на армию.Во всем мире бизнес платит 50-70% налогв с прибыли,а в Украине 12-15% максимум.Все операции идут через офшоры.Такая огромная и богатая страна как Украина не может быть такой бедной!
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22.08.2021 14:11 Відповісти
 
 