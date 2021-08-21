Ціни на руду почали падати, уряд має подбати про підтримку видобувного сектору економіки, - експерт
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Те, що ціни на руду падають після зростання, - нормальна світова практика, і уряд має не перекривати бізнесу кисень, а подбати про його підтримку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила Ксенія Оринчак, виконавча директорка Національної Асоціації добувної промисловості України.
"Взагалі весь видобувний сектор підпадає під ризики коливання цін. Бо є сировина, яка на біржі купується, і яка не на біржі. І це постійний ризик як для бізнесу, так і для держави", - пояснює Оринчак.
Саме тому, на її переконання, формування ренти на руду з урахуванням її вартості на міжнародних біржах може дати не прибуток у бюджет, а навпаки - втрати.
"Якщо ми будемо це прив'язувати (до біржових ставок. - Ред.) і ще збільшувати податки, то, безумовно, буде втрачати і держава, буде втрачати і бізнес. Нам головне в цьому розрізі не топити бізнес, а допомагати йому", - наголосила вона.
Оринчак також переконана, що в ситуації, коли йде ціновий спад, держава має не перекривати повітря українським компаніям.
"Ці компанії роблять добру справу - заводять у країну валюту і дають робочі місця. А це, знову ж таки, - бюджет і податки", - резюмувала Оринчак.
Як відомо, після стрибка цін на аграрну і металургійну продукцію, який почався в четвертому кварталі минулого року, спостерігається зниження попиту і цін на кукурудзу і на металургійну продукцію. Так, цього четверга на азіатських ринках ф'ючерси на руду з 62%-м вмістом заліза в Сінгапурі подешевшали на 10% - до $134 за тонну. Це мінімум за останні 8 місяців.
Коментуючи ситуацію з цінами, економіст Борис Кушнірук зазначив, що тепер перед українською владою стоїть завдання відкоригувати річні фінансові плани з урахуванням того, що експортна виручка значно впаде, а разом з нею може обвалитися і курс гривні.
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Наразі розмір розмір ренти планують встановити у 10%, якщо ціна продажу 200+, та лише 5%, якщо менша за 200. Тобто, при продажу по 199 Ахметов буде платити лише ~$10, тоді як по 200 - вже $20. Зараз фактична сума становить $12. Тож саме за цю межу в майбутньому бюджеті йдуть торги.
Та попри це, сплата за руду в Україні й без того пільгова, позак у світі платять від $20 до $30 за тону чи то ренти, чи то податку на прибуток.
Спочатку він завітає до Кучми, і ахметівська імперія відразу дасть багато тріщин.
Ахметов - это добивающий Украину сектор.
О нём надо позаботиться по-итальянски.
Він нікому нічого не винний. Хіба забули?
Эксперт как правильно насасывать на Кайен.