Заступник генсека НАТО Джоане візьме участь у Кримській платформі та відзначенні 30-тиріччя Незалежності України

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане їде до України для участі в Кримській платформі та відзначення 30-тиріччя Незалежності України.

Відповідний анонс розповсюдила в суботу в Брюсселі штаб-квартира НАТО, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"23 серпня заступник генерального секретаря візьме участь в інавгураційному саміті "Кримської платформи", на якому він виступить на інавгураційній сесії і в панельній дискусії "Загрози Азовського та ширшого Чорноморського регіону як виклик міжнародній безпеці: консолідація зусиль та пошуки шляхів деокупації". 24 серпня він візьме участь у святкуванні 30-річчя незалежності України", - йдеться в повідомленні.

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У НАТО також деталізували, що під час візиту Джоане проведе двосторонні зустрічі зі спікером Верховної Ради України Дмитром Разумковим, віцепрем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною, віцепрем'єром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексієм Резніковим, секретарем Ради національної безпеки і оборони Олексієм Даніловим, головою парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександром Мережком та заступницею голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яною Безуглою.

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