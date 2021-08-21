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Попереджено спробу незаконного увезення до країни півтори тонни кальянного тютюну, - Київська митниця. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

Київська митниця запобігла спробі увезення кальянного тютюну вагою 1,5 тонни і вартістю 1,5 млн грн під виглядом особистих речей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці київської митниці.

"Київськими митниками викрито схему використання статусу особистих речей, що звільняються від оподаткування митними платежами, для ввезення високоліквідного підакцизного товару в комерційних масштабах задля уникнення сплати податків. Згідно з авіанакладними, з ОАЕ в Україну через аеропорт "Бориспіль" на адресу фізичних осіб прибули особисті речі. Отримувачі – жителі Дніпра та Броварів", - наголошується в повідомленні.

До початку митного оформлення багаж було розміщено в аеропорту на склад тимчасового зберігання.

Під час огляду цього товару митники виявили, що фактично замість особистих речей перевозиться значна кількість тютюну для кальяну. А це дві тисячі упаковок "Al fakher" та "Tangiers" з різними ароматами загальною вагою півтори тонни.

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У повідомленні наголошується: "Згідно з вітчизняним законодавством, під поняттям "особисті речі" ідеться про нові і вживані товари, призначені для забезпечення звичайних повсякденних потреб фізичної особи і не призначені для підприємницької діяльності, відчуження та передачі іншим особам. Таким чином виявлені великі партії товару аж ніяк не підпадають під таке визначення. Ввезення подібних партій товару передбачено в порядку, визначеному для юридичних осіб, з оплатою за імпорт всіх належних митних платежів".

"У такий спосіб махінатори, намагаючись уникнути сплати митних платежів, зробили спробу переміщення через митний кордон України товарів за "липовими" документами, тобто з приховуванням від митного контролю.

Київською митницею складено протоколи про порушення митних правил. Товар вилучено до винесення судом рішення у справах. За даними інтернет-магазинів вартість такого тютюну в Україні становить понад 1,5 мільйона гривень", - резюмували митники.

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Попереджено спробу незаконного увезення до країни півтори тонни кальянного тютюну, - Київська митниця 01
Попереджено спробу незаконного увезення до країни півтори тонни кальянного тютюну, - Київська митниця 02
Попереджено спробу незаконного увезення до країни півтори тонни кальянного тютюну, - Київська митниця 03
Попереджено спробу незаконного увезення до країни півтори тонни кальянного тютюну, - Київська митниця 04
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И как теперь жить …
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21.08.2021 16:30 Відповісти
Та що то за життя, коли не можеш без тютюну?
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21.08.2021 16:55 Відповісти
Прочитай про сарказм.
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21.08.2021 17:01 Відповісти
Ви тільки що надрукували свій коментар під сарказмом.
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21.08.2021 17:17 Відповісти
На що ідуть наші податки? На Мерседес Єрмаку?
На відшкодування Коломойський, та іншим ахметовим?
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21.08.2021 16:44 Відповісти
Пресечена попытка незаконного ввоза в страну полутора тонн кальянного табака, - Киевская таможня - Цензор.НЕТ 6384
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21.08.2021 16:46 Відповісти
Ну, тепер ОП забезпечений табаком. Попереджено спробу незаконного увезення до країни півтори тонни кальянного тютюну, - Київська митниця - Цензор.НЕТ 4003
Доречі, як вони визначають, провозять товар для особистого вживання, чи для продажу? Це ж спочатку треба покази з тих десятків чи сотен фізичних осіб отримувачів.
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21.08.2021 16:56 Відповісти
Тютюну? Ага, щас... Квартал-95 цього вам не простить...
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21.08.2021 17:12 Відповісти
 
 