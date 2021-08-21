Від початку доби 21 серпня ворог двічі порушив перемир'я, застосувавши міномети біля Водяного, втрат немає, - пресцентр штабу ООС

Від початку поточної доби зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку російських окупантів.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "У напрямку Водяного, що біля Донецька, ворог застосував міномети 120-го калібру.

Поблизу Золотого-4 російські найманці вели вогонь із ручних протитанкових гранатометів.

Бойових втрат серед підрозділів Об'єднаних сил немає. Щодо дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК".

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