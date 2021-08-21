УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15090 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
1 760 14
Альтмаєр Петер (8) Фельдгузен (108) Кримська платформа (314)

Німеччину на Кримській платформі представлятиме міністр економіки й енергетики Альтмаєр, - посол Фельдгузен

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Німеччину на Кримській платформі представлятиме міністр економіки й енергетики Альтмаєр, - посол Фельдгузен

На установчому саміті Кримської платформи Німеччину представлятиме федеральний міністр економіки й енергетики Петер Альтмаєр.

Як передає Цензор.НЕТ, про це агентству Інтерфакс-Україна повідомила посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен.

"Німеччину на першому саміті Кримської платформи представлятиме федеральний міністр економіки й енергетики Петер Альтмаєр. Він є близькою довіреною особою федеральної канцлерки Меркель і раніше обіймав посаду глави Федеральної канцелярії. Тому, напевно, не є випадковістю, що в понеділок саме міністр Альтмаєр приїде до Києва після того, як федеральний міністр закордонних справ Гайко Маас, на жаль, змушений був терміново скасувати свою участь у Кримській платформі через події в Афганістані", - розповіла Фельдгузен.

Вона зазначила, що у 2019 році міністр Альтмаєр брав активну участь у переговорах щодо контракту про транзит газу між "Нафтогазом" і "Газпромом".

Читайте також: Заступник генсека НАТО Джоане візьме участь у Кримській платформі та відзначенні 30-тиріччя Незалежності України

"Тема енергетичної безпеки в контексті Nordstream 2, безумовно, також буде на порядку денному міністра Альтмаєра на полях саміту Кримської платформи", - додала пані посол.

Як повідомлялося, участь у саміті Кримської платформи 23 серпня підтвердили 45 країн, 15 із яких будуть представлені на рівні глав держав.

Дивіться також: Учасники саміту Кримської платформи почали прибувати до України: першим прилетів прем'єр Грузії Гарібашвілі. ФОТО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+5
старая комсомолка и агент Штази Меркель-Риббентроп готовится принять во владение неплохое количество акций Газпрома, и занять свое "почетное" место в совете акционеров...
показати весь коментар
21.08.2021 18:05
+3
Их бин гут.
Німеччину на Кримській платформі представить міністр економіки й енергетики Альтмаєр, - посол Фельдгузен - Цензор.НЕТ 2769
показати весь коментар
21.08.2021 18:15
+3
Та пусть хоть уборщицу пришлют. Лишь бы с немецкой фамилией. Наши схавают. Німеччину на Кримській платформі представить міністр економіки й енергетики Альтмаєр, - посол Фельдгузен - Цензор.НЕТ 8383
показати весь коментар
21.08.2021 18:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ты?😂🌷×××
показати весь коментар
21.08.2021 18:00 Відповісти
а хто ж ищо. мокшанская свинособака на фото чегото расстрадалась по крыму. видать чует своим грязным рылом, что скоро оттуда петлять придецца на русишшвайнию свою
показати весь коментар
21.08.2021 18:03 Відповісти
хорошо хоть не помошник советника министра физкультуры и спорта...
показати весь коментар
21.08.2021 18:01 Відповісти
Да и не сам Штайнмайер.
показати весь коментар
21.08.2021 18:25 Відповісти
а фрау в это время будет сцаря успокаивать..
показати весь коментар
21.08.2021 18:03 Відповісти
старая комсомолка и агент Штази Меркель-Риббентроп готовится принять во владение неплохое количество акций Газпрома, и занять свое "почетное" место в совете акционеров...
показати весь коментар
21.08.2021 18:05 Відповісти
Их бин гут.
Німеччину на Кримській платформі представить міністр економіки й енергетики Альтмаєр, - посол Фельдгузен - Цензор.НЕТ 2769
показати весь коментар
21.08.2021 18:15 Відповісти
Альтмаер, Альцгеймер, какая разница? Главное это бундесинтересы.
показати весь коментар
21.08.2021 18:14 Відповісти
Та пусть хоть уборщицу пришлют. Лишь бы с немецкой фамилией. Наши схавают. Німеччину на Кримській платформі представить міністр економіки й енергетики Альтмаєр, - посол Фельдгузен - Цензор.НЕТ 8383
показати весь коментар
21.08.2021 18:16 Відповісти
могли б і Штандер-мандера прислати з новою формулою по Криму !
показати весь коментар
21.08.2021 18:38 Відповісти
21-й квартал явно буксует. Утрата шоу-креатива налицо. Стоило быринько переименовать " Крымскую платформу" в " Афгано-крымскую", и тут бы президенты всех стран стояли в строю под козырек, включая ху-йлушу.
показати весь коментар
21.08.2021 18:44 Відповісти
боты пришли протестовать)
показати весь коментар
21.08.2021 19:28 Відповісти
Хоч не Альцгеймер, і то добре...
показати весь коментар
22.08.2021 00:06 Відповісти
 
 