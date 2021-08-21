Військово-транспортний літак ЗС України з біженцями з Кабула летить до Києва, - ГУР Міноборони
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Літак з евакуйованими з Афганістану українцями та громадянами інших держав перебуває в безпечному повітряному просторі і прямує в Україну.
Як передає Цензор.НЕТ, про це за результатами переговорів з екіпажем літака повідомляється у фейсбуці Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Спеціальна операція, як зазначається в повідомленні, "була організована і здійснена патріотами і професіоналами, які виконують складні завдання не заради слави, а в ім'я України".
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, другий військово-транспортний літак Україна покинув аеропорт Кабула і перебував деякий час в аеропорту в Пакистані.
Як повідомлялося, понад 150 українців, членів їхніх сімей та інших іноземців повідомили про бажання бути евакуйованими з Афганістану. За інформацією МЗС України, відпрацьовуються два плани: вивезення громадян літаком, який вже перебуває в аеропорту Кабула, та евакуація літаком Міністерства оборони України, який полетів 18 серпня з Києва.
15 серпня український приватний літак вивіз 79 осіб з Афганістану: вісім громадян України, а також громадян Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану.
Будь ласка, зачекайте...
там, как по мне- всё только начинается...
А работать зверушки не будут никогда. Нигде.
Летит спецназ воевать в Афганистан.
Мимо солдат проходится лейтенант и объясняет:
-Вы когда "духа" завалите не забывайте его голову отрезать и мне
принести. За каждую голову $10.
Тут самолет приземляется и с оружием на изготовку солдаты выскакивают
из него. Час их нет, два...
Через три возвращаются, все веселые, а у каждого за спиной мешок отрезаных
голов.
Лейтенант смотрит на них квадратными глазами и говорит:
Вы че, ох**ли? Мы же в Ташкенте на дозаправку сели!
Україна вирішила прийняти частину біженців з Афганістану
https://news.obozrevatel.com/ukr/abroad/ukraina-virishila-prijnyati-chastinu-bizhentsiv-z-afganistanu.htm?fbclid=*************************************************************
Защищать свою страну они не захотели.
Кто не ответит как положено, тех за поребрик.