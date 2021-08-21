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Новини За кордоном Захоплення влади в Афганістані
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Афганістан (450) евакуація (1928)

Військово-транспортний літак ЗС України з біженцями з Кабула летить до Києва, - ГУР Міноборони

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Літак з евакуйованими з Афганістану українцями та громадянами інших держав перебуває в безпечному повітряному просторі і прямує в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це за результатами переговорів з екіпажем літака повідомляється у фейсбуці Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Спеціальна операція, як зазначається в повідомленні, "була організована і здійснена патріотами і професіоналами, які виконують складні завдання не заради слави, а в ім'я України".

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, другий військово-транспортний літак Україна покинув аеропорт Кабула і перебував деякий час в аеропорту в Пакистані.

Як повідомлялося, понад 150 українців, членів їхніх сімей та інших іноземців повідомили про бажання бути евакуйованими з Афганістану. За інформацією МЗС України, відпрацьовуються два плани: вивезення громадян літаком, який вже перебуває в аеропорту Кабула, та евакуація літаком Міністерства оборони України, який полетів 18 серпня з Києва.

15 серпня український приватний літак вивіз 79 осіб з Афганістану: вісім громадян України, а також громадян Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану.
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Топ коментарі
+21
Украинцев к себе, остальных за поребрик.
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21.08.2021 19:54
+21
К фрау Меркель,она всегда готова принять таких.
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21.08.2021 19:57
+14
Из тех времён.
Летит спецназ воевать в Афганистан.
Мимо солдат проходится лейтенант и объясняет:
-Вы когда "духа" завалите не забывайте его голову отрезать и мне
принести. За каждую голову $10.
Тут самолет приземляется и с оружием на изготовку солдаты выскакивают
из него. Час их нет, два...
Через три возвращаются, все веселые, а у каждого за спиной мешок отрезаных
голов.
Лейтенант смотрит на них квадратными глазами и говорит:
Вы че, ох**ли? Мы же в Ташкенте на дозаправку сели!
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21.08.2021 20:05
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да, из Афгана надо бежать
там, как по мне- всё только начинается...
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21.08.2021 19:54 Відповісти
Украинцев к себе, остальных за поребрик.
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21.08.2021 19:54 Відповісти
К фрау Меркель,она всегда готова принять таких.
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21.08.2021 19:57 Відповісти
Та їй "по барабану", вона готовиться прийняти пропозиції Путіна
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22.08.2021 09:18 Відповісти
Как ты жесток!
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21.08.2021 20:13 Відповісти
Это как посмотреть. Когда зверушки окажутся в Европе, получат пособие, помощь от разных благотворительных организаций, статус беженца, потом вид на жительство, принесут приплод... Позже зверушки уже сами ни за что не захотят возвращаться на историческую родину.
А работать зверушки не будут никогда. Нигде.
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21.08.2021 20:48 Відповісти
Французькі "жовті жилети" тому приклад, аби тільки палити і трощити.
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22.08.2021 09:12 Відповісти
Там полон самолёт родственников замминистра инфраструктуры
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21.08.2021 20:50 Відповісти
Приеду встречать на радостях...
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21.08.2021 19:58 Відповісти
Україні непотрібні терористи з Афгану.
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21.08.2021 19:59 Відповісти
хужинибудит
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21.08.2021 20:05 Відповісти
Помоги им, Господь. И тем, кто еще там, в опасности - выйти из нее.
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21.08.2021 19:59 Відповісти
А азиатов нельзя в термезе или душанбе высадить...
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21.08.2021 20:00 Відповісти
В АсТрахані.
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21.08.2021 20:02 Відповісти
Из тех времён.
Летит спецназ воевать в Афганистан.
Мимо солдат проходится лейтенант и объясняет:
-Вы когда "духа" завалите не забывайте его голову отрезать и мне
принести. За каждую голову $10.
Тут самолет приземляется и с оружием на изготовку солдаты выскакивают
из него. Час их нет, два...
Через три возвращаются, все веселые, а у каждого за спиной мешок отрезаных
голов.
Лейтенант смотрит на них квадратными глазами и говорит:
Вы че, ох**ли? Мы же в Ташкенте на дозаправку сели!
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21.08.2021 20:05 Відповісти
Військово-транспортний літак ЗС України з біженцями з Кабула летить до Києва, - ГУР Міноборони - Цензор.НЕТ 348
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21.08.2021 20:52 Відповісти
Україні це непотрібно! Україна проти!

Україна вирішила прийняти частину біженців з Афганістану

https://news.obozrevatel.com/ukr/abroad/ukraina-virishila-prijnyati-chastinu-bizhentsiv-z-afganistanu.htm?fbclid=*************************************************************
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21.08.2021 20:01 Відповісти
Зеленые твари уже все порешали. Теперь в Украине будут талибан строить. Так всегда бывает, когда гниды у власти.
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21.08.2021 20:05 Відповісти
как не посмотрю беженцы что с сирии . что с афгана все здоровые средних лет .женщин с детьми буквально единицы
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21.08.2021 20:06 Відповісти
Ждем новостей с заголовками типа: "Группа афганских беженцев изнасиловала девочку в селе <...>".
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21.08.2021 20:43 Відповісти
Это вы у рашки учитесь ?
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21.08.2021 20:50 Відповісти
Это я к тому, что скоро будет в Украине. Для этих молодых мужиков с муслимскими тараканами в голове каждая женщина в короткой юбке как красная тряпка на быка. И плевать им на законы - аллах не против, мулла дал добро.
Защищать свою страну они не захотели.
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21.08.2021 20:57 Відповісти
Это торгашня базарная...муслимских тараканов у них не больше чем у галичан христосонутости...
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21.08.2021 21:09 Відповісти
Одно другому не мешает.
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21.08.2021 21:19 Відповісти
У меня сосед таким хату сдавал...муслимства мозга у них не заметил...разве что у одного жена разрисовала парадную в таджикский орнамент...Они таджики были только с афгана...
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21.08.2021 21:34 Відповісти
Ну, дай Бог, чтобы они все такими были. Только на фотках из Кабула почти не видно женщин и детей, одни бородатые мужики в расцвете сил. Думаю там будет половина талибов. Надо всегда готовиться к худшему.
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21.08.2021 21:41 Відповісти
От, якби можна було замінити росіян в Україні на афганських біженців, вони б писали тут українською мовою і не шкодили.
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22.08.2021 06:15 Відповісти
ой это сколько найемов . россияне привычней а эти мустафы сразу в диаспоры - опг сбиваются
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22.08.2021 12:29 Відповісти
Мы раскупили цветы на Бессарабке и летим в Борисполь!)
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21.08.2021 20:09 Відповісти
In SOVa times, if I had this opportunity to clinch a wheel of the US plane, I would embrace that.
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21.08.2021 20:12 Відповісти
Новые работники 7-го километра летят пополнить ряды реализаторов...
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21.08.2021 20:13 Відповісти
Мустафа Найем обещал поселить у себя на даче.
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21.08.2021 20:15 Відповісти
А Троя?? их что нет там на рынке?? ( давно был)
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22.08.2021 08:55 Відповісти
Да ну..это фейк. Там уже и какие-то четыре контрактника жалуются на "рашатудей" что их кинули и вообще "Украины нет..Это подаренное Лениным"..😆
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21.08.2021 20:14 Відповісти
Петушок, на бутылку
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21.08.2021 21:03 Відповісти
Ты вроде бы не дебил. Ошибся адресом,что ли? Или чего-то недопонял? Или дебил?😲
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21.08.2021 23:43 Відповісти
Спасибо большое спасители вы наши. Украинцев выгнали в Польшу а вместо них чурбанов завозят. Скоро ЕС попросит Украину еще принять пару миллионов беженцев.
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21.08.2021 20:19 Відповісти
Не бреши, зелений шиит. Тебе так точно треба вигнати.
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22.08.2021 06:21 Відповісти
Лавров сказал что в Кабуле стало лучше чем было. Какие еще беженцы Військово-транспортний літак ЗС України з біженцями з Кабула летить до Києва, - ГУР Міноборони - Цензор.НЕТ 7449
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21.08.2021 20:21 Відповісти
радость то какая ! а то мы явно дефицит орков испытываем ...
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21.08.2021 20:24 Відповісти
Каждого по отдельности встречать приветствием "Слава Украине".
Кто не ответит как положено, тех за поребрик.
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21.08.2021 20:25 Відповісти
а если в ответ Аллах Акбар, то шо, в Крым к татарам? Аллах Акбар - Воистину Акбар
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21.08.2021 20:29 Відповісти
Если в ответ прозвучит что-то отличное от "Героям Слава!!", тогда парашют, автомат, магазин патронов на тот же самолет - и назад в Афган, защищать свою Родину.
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21.08.2021 20:42 Відповісти
Пилоты проверили ? Там снаружи никто не привязал себя шарфом к крылу или двигателю ? Среди афганцев, оказалось, есть очень отчаянные парни.
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21.08.2021 20:28 Відповісти
Сколько там аллахакбаров?
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21.08.2021 20:38 Відповісти
сара гольденшухер и фатима кебабова обе славянки и 600 детей в сарафане)
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21.08.2021 20:43 Відповісти
жду за киевлянские налоги
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21.08.2021 20:43 Відповісти
всё понимаю,целей добились,всё как надо,уходят...но с@ка,зачем так спонтанно? зачем люди на шасси??? зачем граждане германии и сша которым не рекомендуют посещать аэропорт а прятатся в укромных местах...это я понять не могу
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21.08.2021 20:46 Відповісти
США вольны делать, что им хочется. Вопрос в другом - какая от этих "беженцев" польза здесь, в Украине? Работать не будут, будут жить за счет украинских налогоплательщиков и этнический криминал разводить, наркотой торговать.
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21.08.2021 21:03 Відповісти
Граждан Афганистана надо высаживать в средней Азии,там по духу по вере им всё намного ближе, или в России, ЕС там пособия выше.
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21.08.2021 20:53 Відповісти
Вони за 20 років вже стали американцями і європейцями. Нашим росіянам треба б перейняти досвід чиплятися за шасі на свою ісконную, бо не поважають українців.
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22.08.2021 06:37 Відповісти
Нам дуже цікаво, коли держава почне займатися своїми громадянами? У нас в самих країна економічних біженців-заробітчан. Ще можна зрозуміти, коли жінки з дітьми тікають, але здоровенні мужлани з бородами, що не хочуть воювать, а хочуть сісти комусь на шию в Европі....
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21.08.2021 21:01 Відповісти
А ви там на дивані усе знаєте, чого вони хочуть. Вони знайдуть роботу, а може підуть на передову захищати Україну від злих і ненависних нелюдів з двоголовою куркою.
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22.08.2021 06:41 Відповісти
А Ви там на дивані чи не так само все знаєте? Ну звідкись же знаєте, що вони підуть на роботу, а може навіть і на передову. Дай Бог, щоб були Ви праві, звичайно, а не я..
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22.08.2021 08:54 Відповісти
Ну все, зустрчайте дорогих гостей ) Хто тут зловтішався з приводу арабів в Німеччині?) Бумеранг летить взад)
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21.08.2021 21:12 Відповісти
На месте Лукашенко можно было забрать всех. И сразу на границу. Два зайца точно бы убил
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21.08.2021 21:19 Відповісти
Если что не так, их можно переправить московитам или Лукашенко.Шутка.Украине не хватает рабочих рук и мы вымираем.
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21.08.2021 21:43 Відповісти
Да. И разваливаемся и замерзаем 30 лет
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21.08.2021 23:44 Відповісти
не бреши, якщо виміраєш -- вітер в спину. Сам хоч працюєш, чи важче язика не ворочаєш...
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22.08.2021 06:54 Відповісти
Норм. Уже приземлился наверное
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21.08.2021 23:43 Відповісти
Зеленый решил принять беженцев из Афганистана. Есть ли среди них террористы - СБУ не проверили. Есть ли там последователи организации Талибан - не известно. Есть ли среди них преступники, исламские экстремисты - не известно. Будут ли они организовывать здесь ячейки организаций и ставать мишенями Талибан, оппонируя им? Кто эти люди? Какое у них образование? За какие средства будут жить здесь? Спасибо, *лять. Ребята, может мы своих беженцев Донбасса примем хорошо и обеспечимся?! Афганистан был далёк. Теперь будет близок.(с)
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21.08.2021 23:47 Відповісти
Нах ваші "беженці з домбаса", вони такі, як ви -- ненависники української мови. Афганці вивчуть українську і будуть поважати. Вони не будуть робити терактів.
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22.08.2021 06:48 Відповісти
Афганские и сирийские беженцы очень переборчивые. У кого не спроси, все хотят в Германию. Почему-то все думают, что Германия всем раздаёт бесплатные квартиры и "Мерседесы". Так что из Украины большинство будут требовать, чтобы их отвезли в Европу. э Те кто приехали, очень быстро разочаровываются. Вынуждены сидеть в общежитиях для беженцев до 10 лет, пока им не подтвердят статус беженца. Им это не нравится, немцы их игнорируют, создаются гетто. Язык учить не хотят, если открывают свои забегаловки,то часто цены пишут только на арабском. Женщины даже в жару ходят в тёплых платках и в пальто, много мужиков ходят бородатыми. Очень много агрессивной молодёжи, которая часто свои вопросы решает с помощью поножовщины.
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22.08.2021 03:43 Відповісти
150 украинцев и других иностранцев. А что же там за иностранцы летят к нам? Завербованные талибы или носитель очередного штамма вируса? Предлагаю после полета поселить их прям в кабинет зелебобы
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22.08.2021 07:08 Відповісти
А наших військових із контингента НАТО євакуювали, чи залишили як Журавля.
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22.08.2021 09:14 Відповісти
 
 