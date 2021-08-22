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Новини Політика України
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Кулеба Дмитро (3184) Кримська платформа (314)

Незалежно від того, хто представляє країну, вона бере на себе повні зобов'язання, - Кулеба про учасників Кримської платформи

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Незалежно від того, хто представляє країну, вона бере на себе повні зобов'язання, - Кулеба про учасників Кримської платформи

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що на установчому саміті Кримської платформи не має значення, представник якого рівня представляє певну країну, адже всі учасники беруть на себе однакові повні зобов'язання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.

Відповідаючи на запитання про те, що із 46 офіційних делегацій, підтверджених наразі, тільки 15 будуть представлені на рівні президентів, прем’єр-міністрів чи голів парламентів, Кулеба звернув увагу: "Незалежно від того, на якому рівні представлена країна, принципово важливо, що країна є і бере на себе певні зобов’язання. Немає жодної різниці між вагою зобов’язання, взятого на саміті президентом і міністром закордонних справ. Тому що вони всі є главами делегацій держав. Вони там не в особистій ролі".

"Кримська платформа зібрала багато учасників. Це все важливі для нас учасники. І всі вони рівнозначні з точки зору подальшої роботи на Кримській платформі", - додав він.

"І сенс Кримської платформи саме в тому, що, використовуючи механізм, будуть ухвалюватися рішення, необхідні для збільшення тиску на Росію як на державу-агресора і кінцевої деокупації півострова", – наголосив Дмитро Кулеба.

Читайте також: Одна країна відмовилася від участі в "Кримській платформі" через тиск РФ, - Данілов
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Топ коментарі
+10
та не бухать він буде....

Незалежно від того, хто представляє країну, вона бере на себе повні зобов'язання, - Кулеба про учасників Кримської платформи - Цензор.НЕТ 3390
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21.08.2021 20:25
+7


Поганка@ivanchenko27457





Сам... ***... без ансам...*** без інквізіциї...*** визнав, чий Крим...

Незалежно від того, хто представляє країну, вона бере на себе повні зобов'язання, - Кулеба про учасників Кримської платформи - Цензор.НЕТ 8924
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21.08.2021 20:21
+6
Единственная конкретная польза от этой платформы,что как бы свинособаки не хотели,но Крым хрен кто признает кацапским,кроме талибов конечно
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21.08.2021 20:26
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Так й флаг в руки !!! Ініціюйте якусь дуже важливу бамажку про КРИМНАШ - й підпишуть нехай ці круті представники країн!!!
Але окрім БЛА-БЛА-БЛА від гнусавого до страху перед ЛА-ЛА-ЛА нічого у вас не вийде пане Кулеба!
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21.08.2021 20:10 Відповісти
запитайте у Єрмака, якщо не вірите мені ...
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21.08.2021 20:11 Відповісти
Виглядає, як виправдання: до нас, на День народження прийшли не ті, кого ми хтіл бачити, а ті, хто біля будинку проходив. Але то фіня. Ми обійдемося і без подарунків.
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21.08.2021 20:11 Відповісти
Большего бреда я от нашего министра иностранных дел даже не представлял. Напоминает о визите "очень уполномоченных иностранцев" в ДНР и ЛНР...
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21.08.2021 20:12 Відповісти
Бухать клоун будет с компании с ермаком)
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21.08.2021 20:18 Відповісти
та не бухать він буде....

Незалежно від того, хто представляє країну, вона бере на себе повні зобов'язання, - Кулеба про учасників Кримської платформи - Цензор.НЕТ 3390
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21.08.2021 20:25 Відповісти


Поганка@ivanchenko27457





Сам... ***... без ансам...*** без інквізіциї...*** визнав, чий Крим...

Незалежно від того, хто представляє країну, вона бере на себе повні зобов'язання, - Кулеба про учасників Кримської платформи - Цензор.НЕТ 8924
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21.08.2021 20:21 Відповісти
а разве он когда то отрицал, что признает оккупацию?
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21.08.2021 20:24 Відповісти
Ну да. Он же там налоги и коммунальные за свои царские хоромы исправно платит.
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21.08.2021 20:28 Відповісти
Единственная конкретная польза от этой платформы,что как бы свинособаки не хотели,но Крым хрен кто признает кацапским,кроме талибов конечно
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21.08.2021 20:26 Відповісти
Более дебильной отмазки я от этого министра еще не слышал. И они подпишут итоговый договор с конкретными обязательствами?
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21.08.2021 20:26 Відповісти
"Независимо от того, на каком уровне представлена ​​страна, принципиально важно, что страна является и берет на себя определенные обязательства. Нет никакой разницы между весом обязательства, взятого на саммите президентом и министром иностранных дел. Потому что они все являются главами делегаций государств. Они там не в личной роли"
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Вроде бы понятно и правильно написано, но есть опасение, что зелёные и эту правильную и полезную инициативу превратят в Шапито.
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21.08.2021 20:54 Відповісти
''Независимо от того, кто представляет страну, она берет на себя полные обязательства, - Кулеба об участниках Крымской платформы...''- Так шо тепер можна ще більше урізати доляху для війська? Собирались би вже краще в Будапешті для сімволізьма.
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21.08.2021 21:24 Відповісти
За несколько дней до выступления на концерте ко Дню Независимости в Киеве София Ротару спела в России. Певица посетила Сочи, где 19 августа стартовал фестиваль "Новая волна-2021".Перед выступлением она прошлась по красной ковровой дорожке. Фотографии с открытия появились на странице конкурса в Instagram.
Незалежно від того, хто представляє країну, вона бере на себе повні зобов'язання, - Кулеба про учасників Кримської платформи - Цензор.НЕТ 7612

артисты вне политики гаварите.... и нашим и вашим - получите !
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21.08.2021 21:30 Відповісти
Незалежно від того, хто представляє країну, вона бере на себе повні зобов'язання, - Кулеба про учасників Кримської платформи - Цензор.НЕТ 3940Незалежно від того, хто представляє країну, вона бере на себе повні зобов'язання, - Кулеба про учасників Кримської платформи - Цензор.НЕТ 7730
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21.08.2021 21:36 Відповісти
Незалежно від того, хто представляє країну, вона бере на себе повні зобов'язання, - Кулеба про учасників Кримської платформи - Цензор.НЕТ 6281
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21.08.2021 21:39 Відповісти
Незалежно від того, хто представляє країну, вона бере на себе повні зобов'язання, - Кулеба про учасників Кримської платформи - Цензор.НЕТ 6357
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22.08.2021 00:33 Відповісти
Шо невдобно получилось шо оправдания понадобились? Незалежно від того, хто представляє країну, вона бере на себе повні зобов'язання, - Кулеба про учасників Кримської платформи - Цензор.НЕТ 6135
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21.08.2021 21:38 Відповісти
Тада. Незалежно від того, хто представляє країну, вона бере на себе повні зобов'язання, - Кулеба про учасників Кримської платформи - Цензор.НЕТ 9686

Очень хочу посмотреть, кто заставит США взять на себя обязательства, возложенные незнамо на кого неподмытыми клоунами Коломойского.
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21.08.2021 21:46 Відповісти
как, поёться в любимом народом Иронии судьбы после Платформы будет аккурат (потому что наша Верховнорадяньська влада более нифига не умеет делать)
Вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется,
Вагончик тронется, перрон останется.
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22.08.2021 06:19 Відповісти
Ну що ти мелеш--придурок. коли приїзжає чиновник низького рівня--це не що інше як бути постороннім спостерігачем.
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22.08.2021 08:12 Відповісти
 
 