Незалежно від того, хто представляє країну, вона бере на себе повні зобов'язання, - Кулеба про учасників Кримської платформи
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що на установчому саміті Кримської платформи не має значення, представник якого рівня представляє певну країну, адже всі учасники беруть на себе однакові повні зобов'язання.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.
Відповідаючи на запитання про те, що із 46 офіційних делегацій, підтверджених наразі, тільки 15 будуть представлені на рівні президентів, прем’єр-міністрів чи голів парламентів, Кулеба звернув увагу: "Незалежно від того, на якому рівні представлена країна, принципово важливо, що країна є і бере на себе певні зобов’язання. Немає жодної різниці між вагою зобов’язання, взятого на саміті президентом і міністром закордонних справ. Тому що вони всі є главами делегацій держав. Вони там не в особистій ролі".
"Кримська платформа зібрала багато учасників. Це все важливі для нас учасники. І всі вони рівнозначні з точки зору подальшої роботи на Кримській платформі", - додав він.
"І сенс Кримської платформи саме в тому, що, використовуючи механізм, будуть ухвалюватися рішення, необхідні для збільшення тиску на Росію як на державу-агресора і кінцевої деокупації півострова", – наголосив Дмитро Кулеба.
Будь ласка, зачекайте...
Але окрім БЛА-БЛА-БЛА від гнусавого до страху перед ЛА-ЛА-ЛА нічого у вас не вийде пане Кулеба!
Поганка@ivanchenko27457
Сам... ***... без ансам...*** без інквізіциї...*** визнав, чий Крим...
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Вроде бы понятно и правильно написано, но есть опасение, что зелёные и эту правильную и полезную инициативу превратят в Шапито.
артисты вне политики гаварите.... и нашим и вашим - получите !
Очень хочу посмотреть, кто заставит США взять на себя обязательства, возложенные незнамо на кого неподмытыми клоунами Коломойского.
Вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется,
Вагончик тронется, перрон останется.