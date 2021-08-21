УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15250 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Захоплення влади в Афганістані
2 842 9
Афганістан (450) США (14502) евакуація (1928)

США повернули в Кабул колишнього посла Басса для прискорення евакуації громадян

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США повернули в Кабул колишнього посла Басса для прискорення евакуації громадян

Уряд Сполучених Штатів повернув у Кабул колишнього посла в цій країні Джона Басса.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс, про це повідомило в суботу ввечері посольство США в Кабулі.

"Уряд США був і залишається прихильним Афганістану. Посол Джон Басс недавно повернувся до Кабула, щоб допомогти з переселенням тисяч громадян США, афганців і його колишніх колег", - йдеться в повідомленні.

Раніше в суботу колишній посол Великої Британії в Афганістані Нік Кей заявив про необхідність термінового перезавантаження процесу евакуації з Кабула.

Читайте також: З початку евакуації ми вивезли з Кабула близько 7000 осіб, - Пентагон

"Евакуація з Афганістану, як і раніше, хаотична. Немає простих відповідей, але терміново необхідне перезавантаження. Необхідно визнати, що цей процес триватиме упродовж тижнів. Необхідно задіяти "Талібан" (заборонена у РФ терористична організація) за планом, узгодженим між ООН, союзниками і міжнародними організаціями", - написав Кей у твітері.

Перед цим в інтерв'ю BBC британський дипломат заявив, що необхідно позбавити афганців паніки.

"Ми маємо звільнити афганців від паніки, сказавши, що це займе якийсь час, і ми сповнені рішучості завершити це. І ми маємо надавати гуманітарну допомогу через агентства ООН і НУО 18 мільйонам афганців, які від неї залежать", - зазначив експосол.

Читайте також: Посольства України в Таджикистані і Пакистані моніторять ситуацію в Афганістані й готові допомагати українцям, - Кулеба
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вчерашняя...
новость
показати весь коментар
21.08.2021 21:58 Відповісти
Он скорее всего, еще в глаза талибам просто посмотрел. Вот взял и просо посмотрел в глаза талибам
показати весь коментар
21.08.2021 23:46 Відповісти
Никак не пойму, при чем тут то, что в педероссии "талибан" запрещен? Там могут, на словах, запретить что и кого угодно, но на деле это не так. Страна изгой, страна уродов, не держащих свое слово. .
показати весь коментар
21.08.2021 22:05 Відповісти
А у них сейчас анекдот. Талибан запрещен, но его все хвалят, восхищаются и Лавров руки жмет
показати весь коментар
21.08.2021 23:47 Відповісти
Цензор, ну сколько можно тупо копировать рашкинские сайты?) Нафиг нам знать, что в ращке запрещено?) Вы еще про себя или про ПС такую ссылку начните давать)))
показати весь коментар
21.08.2021 22:10 Відповісти
нехай краще готуються Тайвань вивозити








Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA 5 ч

Японія рекордно збільшує військовий бюджет, готуючись до можливого наступу КНР та РФ. Він складатиме понад 46 млрд доларів. Також є шанс порушення засади 1976 року, що видатки на оборону Японії не можуть становити понад 1% від ВВП. Зміни також пов'язані з захистом Тайваню.

США повернули в Кабул колишнього посла Басса для прискорення евакуації громадян - Цензор.НЕТ 2522
показати весь коментар
21.08.2021 22:35 Відповісти
Канцлер Германии Меркель: «Талибан сейчас контролирует Афганистан. У нас нет другого выбора, кроме как вести диалог с талибами». .......***.. мир сошел с ума !!! США повернули в Кабул колишнього посла Басса для прискорення евакуації громадян - Цензор.НЕТ 4797
показати весь коментар
22.08.2021 00:21 Відповісти
Нет. Мир сошел с ума очень давно.
Просто это сумасшествие проявляется все более отчетливо.
Начиная с президента Украины и заканчивая президентом США.
показати весь коментар
22.08.2021 01:51 Відповісти
 
 