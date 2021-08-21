США повернули в Кабул колишнього посла Басса для прискорення евакуації громадян
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Уряд Сполучених Штатів повернув у Кабул колишнього посла в цій країні Джона Басса.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс, про це повідомило в суботу ввечері посольство США в Кабулі.
"Уряд США був і залишається прихильним Афганістану. Посол Джон Басс недавно повернувся до Кабула, щоб допомогти з переселенням тисяч громадян США, афганців і його колишніх колег", - йдеться в повідомленні.
Раніше в суботу колишній посол Великої Британії в Афганістані Нік Кей заявив про необхідність термінового перезавантаження процесу евакуації з Кабула.
"Евакуація з Афганістану, як і раніше, хаотична. Немає простих відповідей, але терміново необхідне перезавантаження. Необхідно визнати, що цей процес триватиме упродовж тижнів. Необхідно задіяти "Талібан" (заборонена у РФ терористична організація) за планом, узгодженим між ООН, союзниками і міжнародними організаціями", - написав Кей у твітері.
Перед цим в інтерв'ю BBC британський дипломат заявив, що необхідно позбавити афганців паніки.
"Ми маємо звільнити афганців від паніки, сказавши, що це займе якийсь час, і ми сповнені рішучості завершити це. І ми маємо надавати гуманітарну допомогу через агентства ООН і НУО 18 мільйонам афганців, які від неї залежать", - зазначив експосол.
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Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA 5 ч
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