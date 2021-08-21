Кулеба: Працюватимемо над синергією Кримської платформи з міжнародними форматами - ООН, НАТО, ОБСЄ, Радою Європи
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про плани координації та взаємодії Кримської платформи з іншими міжнародними форматами, зокрема з Організацією Об'єднаних Націй, щоб далі посилити її ефективність.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.
Коментуючи заяву своєї заступниці Еміне Джепар, яка припустила, що утримувати і проводити такі заходи щорічно можливості немає і їх можуть влаштовувати в межах заходів ООН, міністр наголосив: "Я думаю, що ця позиція Еміне трохи пролунала поза ширшим контекстом. Я хочу сказати дві речі. По-перше, Україна завжди знаходитиме гроші, людей і політичну волю для того, щоб працювати над деокупацією своєї території".
"І друге. Ми ніде не будемо "паркувати" Кримську платформу. Бо це самодостатній механізм. Але ми, безумовно, будемо працювати над синергією Кримської платформи з іншими міжнародними форматами, зокрема з ООН", – додав він.
"Ви знаєте, що щороку Генасамблея ООН ухвалює резолюцію, присвячену Криму. Тобто ми знайдемо формати взаємодії, формати синергії і з ООН, і з НАТО, і з Радою Європи, і з ОБСЄ", - наголосив Дмитро Кулеба.
Будь ласка, зачекайте...
Короче соберем в одну кучу старых политических импотентов-пердунов и попробуем из них слепить резвого молодого скакуна. Возмем не качеством, но числом.
"Синергія", ля... "Факапи", курва... "Треки", щоб вам їх в дупу запхали...
А рідною мовою все те сказати релігія не дозволяє? Чи абсолютне не знання мови країни проживання? Все ж просто! "Співпраця", "провал", "доріжка"...
Жалюгідні створіння, що намагаються виглядати вагомими членами суспільства... Дибілєти, курва!
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Напомню -
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В концэ мая 2014г ( россия ужэ 3 месяц ведет войну ) на Выборах победил -
Порошенко ( " Xунтовец фашист и т д.. " .) ,
но почему то в 2019 г он демократично отдал свои полномочия новоизбраному президенту..
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А как проходят выборы в " неФАШИССКОЙ россии "-
- всем 146-ти процэнтным ,
это т ЦЫРК известен..
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снарядите скорей автомат -
над синергией Крымской платформы
нависает Нормандский формат