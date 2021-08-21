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Новини Політика України
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Кулеба Дмитро (3184) Джепар Еміне (23) Кримська платформа (314)

Кулеба: Працюватимемо над синергією Кримської платформи з міжнародними форматами - ООН, НАТО, ОБСЄ, Радою Європи

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кулеба: Працюватимемо над синергією Кримської платформи з міжнародними форматами - ООН, НАТО, ОБСЄ, Радою Європи

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про плани координації та взаємодії Кримської платформи з іншими міжнародними форматами, зокрема з Організацією Об'єднаних Націй, щоб далі посилити її ефективність.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.

Коментуючи заяву своєї заступниці Еміне Джепар, яка припустила, що утримувати і проводити такі заходи щорічно можливості немає і їх можуть влаштовувати в межах заходів ООН, міністр наголосив: "Я думаю, що ця позиція Еміне трохи пролунала поза ширшим контекстом. Я хочу сказати дві речі. По-перше, Україна завжди знаходитиме гроші, людей і політичну волю для того, щоб працювати над деокупацією своєї території".

"І друге. Ми ніде не будемо "паркувати" Кримську платформу. Бо це самодостатній механізм. Але ми, безумовно, будемо працювати над синергією Кримської платформи з іншими міжнародними форматами, зокрема з ООН", – додав він.

"Ви знаєте, що щороку Генасамблея ООН ухвалює резолюцію, присвячену Криму. Тобто ми знайдемо формати взаємодії, формати синергії і з ООН, і з НАТО, і з Радою Європи, і з ОБСЄ", - наголосив Дмитро Кулеба.

Читайте також: Незалежно від того, хто представляє країну, вона бере на себе повні зобов'язання, - Кулеба про учасників Кримської платформи
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Топ коментарі
+6
Кулеба: будем работать над синергией Крымской платформы с международными форматами - ООН, НАТО, ОБСЕ, Советом Европы - Цензор.НЕТ 5478
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21.08.2021 21:51
+5
Курва, дибіли! Вони що, жодної мови не знають????
"Синергія", ля... "Факапи", курва... "Треки", щоб вам їх в дупу запхали...
А рідною мовою все те сказати релігія не дозволяє? Чи абсолютне не знання мови країни проживання? Все ж просто! "Співпраця", "провал", "доріжка"...
Жалюгідні створіння, що намагаються виглядати вагомими членами суспільства... Дибілєти, курва!
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21.08.2021 22:01
+4
Кулєба - собачий хвіст Єрмака, не більше.
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21.08.2021 22:02
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Кулеба: будем работать над синергией Крымской платформы с международными форматами - ООН, НАТО, ОБСЕ, Советом Европы - Цензор.НЕТ 5478
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21.08.2021 21:51 Відповісти
Кулеба: Працюватимемо над синергією Кримської платформи з міжнародними форматами - ООН, НАТО, ОБСЄ, Радою Європи - Цензор.НЕТ 2069
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21.08.2021 22:49 Відповісти
Синергия так синергия. Тлько поясните значение слова зеленскому, чтобы его с приходу кондрашка не хватила.
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21.08.2021 21:53 Відповісти
Ці дурики скоро й самі повірять, що від цього ритуального дійства буде якась користь?
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21.08.2021 22:01 Відповісти
Кулєба - собачий хвіст Єрмака, не більше.
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21.08.2021 22:02 Відповісти
Поперед Шмигаля вривається Кулєба вони там поїб#лися всі чи шо?
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21.08.2021 21:56 Відповісти
Це якщо нуль помножити на 10. Або на 100.
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21.08.2021 21:57 Відповісти
Кулеба: будем работать над синергией Крымской платформы с международными форматами - ООН, НАТО, ОБСЕ, Советом Европы

Короче соберем в одну кучу старых политических импотентов-пердунов и попробуем из них слепить резвого молодого скакуна. Возмем не качеством, но числом. Кулеба: будем работать над синергией Крымской платформы с международными форматами - ООН, НАТО, ОБСЕ, Советом Европы - Цензор.НЕТ 4743
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21.08.2021 21:58 Відповісти
де дипломатія, а де кулєба. В даному випадку перемогла гравітація і топчан
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21.08.2021 22:00 Відповісти
Курва, дибіли! Вони що, жодної мови не знають????
"Синергія", ля... "Факапи", курва... "Треки", щоб вам їх в дупу запхали...
А рідною мовою все те сказати релігія не дозволяє? Чи абсолютне не знання мови країни проживання? Все ж просто! "Співпраця", "провал", "доріжка"...
Жалюгідні створіння, що намагаються виглядати вагомими членами суспільства... Дибілєти, курва!
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21.08.2021 22:01 Відповісти
Спортлото бы не забыть...
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21.08.2021 22:05 Відповісти
Нахватался всяких иностранных слов, думает, что он умный. Кулеба: будем работать над синергией Крымской платформы с международными форматами - ООН, НАТО, ОБСЕ, Советом Европы - Цензор.НЕТ 220
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21.08.2021 22:05 Відповісти
Посада міністра закордонних справ зараз повністю знівельована.(Ну,як і все інше) Зараз Кулєба,як прикриття для зустрічей Єрмака з офіційними представниками країн за кордоном.
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21.08.2021 22:06 Відповісти
Цей величний міністр зовнішніш.відносин зможе все бо він Найвеличніший міністр, Це надія України!
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21.08.2021 22:09 Відповісти
Аминь
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21.08.2021 22:09 Відповісти
Потрапило зелені на язик нове слівце. Тепер жуватимуть його до кінця каденції найкоротшого.
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21.08.2021 22:13 Відповісти
пукиноФАшисты ужэ 7 год верещат о киевсской )(унте....
.
Напомню -
-
В концэ мая 2014г ( россия ужэ 3 месяц ведет войну ) на Выборах победил -
Порошенко ( " Xунтовец фашист и т д.. " .) ,
но почему то в 2019 г он демократично отдал свои полномочия новоизбраному президенту..
.
А как проходят выборы в " неФАШИССКОЙ россии "-
- всем 146-ти процэнтным ,
это т ЦЫРК известен..
.
.


.!



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21.08.2021 22:18 Відповісти
приготовьте военную форму

снарядите скорей автомат -
над синергией Крымской платформы
нависает Нормандский формат Кулеба: Працюватимемо над синергією Кримської платформи з міжнародними форматами - ООН, НАТО, ОБСЄ, Радою Європи - Цензор.НЕТ 8774
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21.08.2021 22:18 Відповісти
Що там вовка , заморився оджиматися?

Кулеба: Працюватимемо над синергією Кримської платформи з міжнародними форматами - ООН, НАТО, ОБСЄ, Радою Європи - Цензор.НЕТ 5933
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21.08.2021 22:20 Відповісти
самокатчики синергичные, посидеть в носках на столе кабмина, это ли не новайя волна, новыйе лицца. дримтим
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21.08.2021 22:25 Відповісти
Спросить бы Кулебу про это---но пусть конечно пользу приносит---отвлекать не стану. Всю жизнь на хуторах та выселках прожил---козы да овцы, козлы да бараны---букврь был скурен сразу. А кто скажет что такое синергия? Чё то показалось слёта что оргия на синем фоне. Но зачем на синем? От слова синяк (бухарик) а не под глазом.
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21.08.2021 22:30 Відповісти
Будем коммуницировать синергию со всей эмпатитией для кейса.Мозгов-то нету..
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22.08.2021 13:23 Відповісти
 
 