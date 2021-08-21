На Львівщині від штаму "Дельта" помер чоловік, він не був щеплений, - санлікарка області
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
36-річний житель Львівщини, який не був вакцинований проти коронавірусу, помер від штаму Covid "Дельта".
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомила головна санітарна лікарка Львівщини Наталія Іванченко.
"Штам "Дельта" коронавірусу забрав життя мешканця Стрийського району Львівщини, якому було лише 36 років. Він був невакцинований. За межі Львівщини не виїжджав", - зазначила вона.
Штам "Дельта" був підтверджений референс-лабораторією Центру громадського здоров'я МОЗ України".
Лікарка розповіла, що чоловіка доставили в лікарню у важкому стані, відразу у відділення реанімації та інтенсивної терапії.
Хворий 8 днів перебував на апараті ШВЛ, за його життя боролися медики.
Іванченко зазначила, що пацієнт мав супутню патологію - цукровий діабет, тобто перебував у групі ризику і потребував вакцинації.
Будь ласка, зачекайте...
Ви розумієте весь маразм того що пишете?
Скільки померло від сердечних захворювань через невчасну допомогу?
Висновки робіть самі чи щепитися чи ні
Давай сравнение, сколько в Израиле умерло привитых , а сколько не привитых. Сейчас там привитых 99%. Давай сравнение сколько умерло за прошлый год(естественно непривитых) , и сколько за этот год привитых и от дельты, а не от старой прошлогодней версии. *** , ну тут "знатоков-медиков" столько, я аж пуею.
Кстати, у тебя образование есть? Если есть, то какое?
https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general
С образованием наверное напряженка.😀
Или скромность не позволяет?😀
Учимся читать буквы с Машей.
https://www.youtube.com/watch?v=c4n4T3fP2kc&ab_channel=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%87%D1%96%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%8E
Стрелочку навел, клацнул и ты уже там где надо.
И каким боком здесь гуглперводчик, когда мне по ссылке попасть в один клик надо?
Посмотри, найдешь для себя много интересного. Тяжелобольных , которые не вакцинировались раз в 240 больше, чем полностью вакцинированных.
И у кого после этого извилины отсохли? Я даже знаю как его зовут.
Или об этом уже и написать нельзя?
У нас в отличие от вас свобода слова и демократия. Говорим , пишем, как есть.
1) если возникли какие-то осложнения, то это вы сами настолько больны, а вовсе не вакцина так подействовала;
2) если заболели ковидом через несколько дней, то это по дороге на вакцинацию, но точно не из-за самой вакцины.
3) если заболели через несколько недель, то это потому что иммунитет ещё не сработал;
4) если заболели через 3-4 месяца, то это потому что уже снизился уровень антител;
5) если заболели между пунктом 3 и 4, то «вас же предупреждали, что не у всех антитела вырабатываются»;
6) если заболели в лёгкой форме, то это вас вакцина спасла, а не ваш иммунитет;
7) если укололись и тяжело заболели, то без прививки вообще бы умерли или, как минимум, на ИВЛ лежали;
8 ) если попали после вакцины на ИВЛ или на кладбище, то это не от вакцины точно, а потому что много других заболеваний было, и вообще возраст (без уточнения, что именно не так с возрастом).
Но зато:
9) Если не вакцинировались и не заболели, то это вам повезло. Вы ещё заболеете, причем сразу на ИВЛ;
10) Если не вакцинировались и заболели, то сами виноваты, ведь правительство о вас заботится (как всегда);
11) А если умерли через полгода после того, как, пусть даже в лёгкой форме, переболели ковидом, то это строго от последствий ковида. Не путать с ситуацией, когда переболели, вакцинировались и умерли. Потому что «вы не понимаете. Это совсем другое».
И самое интересное:
12) Если переболели и у вас антитела, то это никого не волнует. Это не ТЕ антитела или их уже мало для нового штамма;
13) И антитела переболевших некачественные, качественные только от прививки".
Забей на фарму. Лечись у колдунов и знахарей.😀
А вот лохи могут предохранятся витаминами, водить хороводы аля "крестный ход", лечиться у танзанийских колдунов и шаманов, или у наших бабок "целительниц".
Еще немного инфы про пфайзер.
Препараты с наибольшим объёмом продаж в 2019 году
Превенар (Prevnar) - 5,843 млрд $ (заболевания,вызываемые пневмококком)
Ибранс (Ibrance) - 4,961 млрд $ (рак молочной железы)
Эликвис (Eliquis) - 4,22 млрд $ (предотвращение образования тромбов)
Лирика (Lyrica) - 3,321 млрд $ (эпилепсия, невралгия)
Яквинус (Xeljanz) - 2,242 млрд $ (ревматоидный артрит)
Липитор (Lipitor) - 1,973 млрд $ (снижение уровня холестерина)
Энбрел (Enbrel) - 1,699 млрд $ (ревматоидный артрит, псориаз)
Чампикс (Champix) - 1,107 млрд $ (против табакокурения)
Норваск (Norvasc) - 950 млн $ (гипертония)
Сутент (Sutent) - 936 млн $ (некоторые формы раковых опухолей)
Вполне может быть, онкологию твоей жены препаратом от пфайзер и лечили.
"Вакцина Pfizer-BioNTech COVID-19 - это неутвержденная вакцина, которая может предотвратить заболевание COVID-19. Вакцины, одобренной Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для профилактики COVID-19 не существует.
ИСПОЛЬЗОВАЛАСЬ ЛИ РАНЕЕ ВАКЦИНА PFIZER-BIONTECH COVID-19?
Вакцина Pfizer-BioNTech COVID-19 не является утвержденной вакциной.
..
В этом списке могут быть не представлены другие возможные побочные эффекты вакцины Pfizer-BioNTech COVID-19. Могут возникнуть серьезные и неожиданные побочные эффекты. Исследование вакцины Pfizer-BioNTech COVID-19 продолжается в ходе клинических испытаний."
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет приветствовал полноценное одобрение в США вакцины против коронавируса компании Pfizer.
Соответствующее заявление он сделал 24 августа.
"Это важный шаг, доказывающий правоту нашего пути: опередить мир и стать пионерами по введению третьей дозы в мире", - сказал Беннет.
По его словам, Израиль является мировым лидером в борьбе с коронавирусом, поскольку государство поддерживает здоровье граждан и их средства к существованию, несмотря на давление с требованием закрыть страну.
"Позже сегодня я отправлюсь в Соединенные Штаты, которые одобрили введение третьей дозы после нас. Американцы сделали это с чуть более легким сердцем, потому что мы уже пошли в правильном направлении после принятых трудных, но эффективных решений", - констатировал Беннет.
Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) накануне полностью одобрило вакцину Pfizer."
https://mignews.com/news/politic/bennet-ob-odobrenii-vakciny-pfizer-dokazatelstvo-pravoty-nashego-puti.html
Твоя информация устарела. FDA помножила все твои труды, красноречие, и спитчи на ноль.
Евреи , для меня самая умная нация. Самая образованная, это без вариантов, с медициной одной из самых лучших в мире. Лечше прислушиваться к ним, чем к тебе, необразованному антивакцинатору с тремя классами церковно приходской.😁
Навіть в Європах та Америках говорять про побічні ефекти вакцинації, але в Україні такого немає... Офіційно...
Для здорової людини вакцина - шлях до здорового життя (і я це підтримую), а для тих в кого є хвороби, що ця вакцина спровокує до розвитку? Наше МОЗ хоч щось про це говорить? В мене сусід, після вакцинації провів майже тиждень під ШВЛ через те, що в нього була якась там хронічна хвороба (я не медик, тому не питайте яка саме. Щось чи то з серцем, чи то з легенями).
Але чомусь ауцентують увагу тільки на смертях та захворюванні невакцинованих і ніц не говорять про ускладнення серед тих, хто вакцинувався.
Можливо, той відсоток і не великий, але він є і про нього теж треба казати, на мою думку.
Сподіваюсь, що його поширенню завадять ті ж самі вакцини, або хоча б зменшать темпи розповсюдження і це збереже мільйони життів... Але інформації замало, на жаль
В Європі пишуть, що навіть при Дельті вакцінація ефективна і загалом після неї дуже низький рівень смертності, і не "вакціна провокує хворобу", а - коронавірус.
Чому б тоді не писати, шо людина померла від (скажімо) запалення легенів чи банального ВІЛ, а не від СНІДу, який завадив організму вилікувати чи заблокувати цю хворобу? СНІД же не провокує хворобу! Тоді б ніякої "чуми 20-го сторіччя" і не було б...
2. Ні, в Америках теж не пишуть: вереск і "дущесчіпатєльниє" історії лише подібного штибу, як оця, тільки краще зрежисовані.
https://www.journaldemontreal.com/2021/08/21/il-meurt-de-la-covid-apres-avoir-retarde-son-vaccin-pour-donner-du-sang-1?fbclid=IwAR2V-_l0NPfrVS15rTkIYPBG2YWnt-DHLMM8CtfwHvMbj1PavDFryMa3SWg
Il meurt de la COVID-19 après avoir retardé son vaccin pour donner du sang
Помер від ковіду, відклавши щеплення для того, щоб здати кров
Неделю назад парихмахерша мне про ковидвакцины лекции читала. Как узнала, что я уже два раза привился, спросила :"А кто же меня бедного заставил?" После ответа, что сам пошел, даже не пошел, а побежал, замолчала. Не знаю, что подумала, но точно что то не хорошее, типа идиот.😀
Самое смешное, что таких вот парикмахеров и парикмахерш, тут на форуме пруд пруди.
Кроме стрижки ни чего не умеет, знания близкие к нулю или из области сарафанного радио, но вуууумни, аж по самые нехочу.
Думаем .. это США и там дипломы врачей не покупали как у нас - там знают что говорят ...
2020 Feb; 11(1): 3-7.
doi: 10.24171/j.phrp.2020.11.1.02 PMCID: PMC7045880 PMID: 32149036
Identification of Coronavirus Isolated from a Patient in Korea with COVID-19
2) если заболели ковидом через несколько дней, то это по дороге на вакцинацию, но точно не из-за самой вакцины.
3) если заболели через несколько недель, то это потому что иммунитет ещё не сработал;
4) если заболели через 3-4 месяца, то это потому что уже снизился уровень антител;
5) если заболели между пунктом 3 и 4, то «вас же предупреждали, что не у всех антитела вырабатываются»;
6) если заболели в лёгкой форме, то это вас вакцина спасла, а не ваш иммунитет;
7) если укололись и тяжело заболели, то без прививки вообще бы умерли или, как минимум, на ИВЛ лежали;
8 ) если попали после вакцины на ИВЛ или на кладбище, то это не от вакцины точно, а потому что много других заболеваний было, и вообще возраст (без уточнения, что именно не так с возрастом).
Но зато:
9) Если не вакцинировались и не заболели, то это вам повезло. Вы ещё заболеете, причем сразу на ИВЛ;
10) Если не вакцинировались и заболели, то сами виноваты, ведь правительство о вас заботится (как всегда);
11) А если умерли через полгода после того, как, пусть даже в лёгкой форме, переболели ковидом, то это строго от последствий ковида. Не путать с ситуацией, когда переболели, вакцинировались и умерли. Потому что «вы не понимаете. Это совсем другое».
И самое интересное:
12) Если переболели и у вас антитела, то это никого не волнует. Это не ТЕ антитела или их уже мало для нового штамма;
13) И антитела переболевших некачественные, качественные только от прививки".
Второй раз уже эту портянку печатаешь. Хочешь всех удивить, предоставь документ, а не клочок тулетной бумаги.😀