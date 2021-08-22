Прямих загроз Україні немає, але все може змінитися, - Кулеба про відносини з Білоруссю
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що зараз режим Білорусі не є загрозою для України, але потрібно бути готовими до будь-якого сценарію.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава МЗС заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.
За словами Кулеби, в Білорусі склалася нестабільна ситуація, а самопроголошений президент Олександр Лукашенко може вдатися до помсти. Однак на сьогодні очевидних прямих загроз для України з боку Лукашенка немає.
"Ситуація в Білорусі буде такою "гойдалкою". Очевидно, що Олександр Лукашенко хоче демонструвати свою владу і мстити тим країнам, які, на його думку, діють проти нього, різними шляхами, в тому числі пропуском незаконних мігрантів на кордон з ЄС. Тому ми повинні бути готові до будь-якого сценарію. І це питання абсолютно пріоритетний для уряду, для президента", - підкреслив міністр.
Зараз якихось очевидних прямих загроз немає, але в будь-який момент все може змінитися, тому що Олександр Лукашенко може в будь-який момент прийняти будь-яке рішення. І ось до цих різних сценаріїв ми повинні бути готові".
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"Внимание всем! По имеющимся у меня данным, в Краснодаре готовится спецоперация ФСБ, которая, возможно, станет казусом белли для начала войны с Украиной", - рассказал Сотник. Он уточнил, что речь о возможном взрыве "очень важного" объекта инфраструктуры российского города. "Мне намекнули, какой. Но я не могу озвучить это в эфире", - заявил журналист. По его данным, ответственность за этот возможный взрыв планируют возложить на мифических "украинских националистов". Со слов Сотника, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от успехов спецоперации ФСБ. Если число жертв будет большим, этот инцидент, по его данным, могут использовать для нового военного вторжения в Украину. "Краснодарцы, будьте бдительны, будьте внимательны", - призвал журналист.