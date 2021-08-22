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Новини
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Прямих загроз Україні немає, але все може змінитися, - Кулеба про відносини з Білоруссю

Прямих загроз Україні немає, але все може змінитися, - Кулеба про відносини з Білоруссю

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що зараз режим Білорусі не є загрозою для України, але потрібно бути готовими до будь-якого сценарію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава МЗС заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.

За словами Кулеби, в Білорусі склалася нестабільна ситуація, а самопроголошений президент Олександр Лукашенко може вдатися до помсти. Однак на сьогодні очевидних прямих загроз для України з боку Лукашенка немає.

"Ситуація в Білорусі буде такою "гойдалкою". Очевидно, що Олександр Лукашенко хоче демонструвати свою владу і мстити тим країнам, які, на його думку, діють проти нього, різними шляхами, в тому числі пропуском незаконних мігрантів на кордон з ЄС. Тому ми повинні бути готові до будь-якого сценарію. І це питання абсолютно пріоритетний для уряду, для президента", - підкреслив міністр.

Зараз якихось очевидних прямих загроз немає, але в будь-який момент все може змінитися, тому що Олександр Лукашенко може в будь-який момент прийняти будь-яке рішення. І ось до цих різних сценаріїв  ми повинні бути готові".

Також читайте: Кулеба: Працюватимемо над синергією Кримської платформи з міжнародними форматами - ООН, НАТО, ОБСЄ, Радою Європи

Білорусь (7923) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+7
Унікальний калейдоскоп популізму

Прямых угроз Украине нет, но все может измениться,- Кулеба об отношениях с Беларусью - Цензор.НЕТ 8773
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22.08.2021 00:34
+6
- Куме, ви чули новину? Зеленський брехати перестав
- Оттакої! І коли ховатимуть?
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22.08.2021 01:08
+4
Усе, чим гордиться теперішня влада - це здача інтересів держави! Як на своїх фронтах, так і на фронтах закордонних справ! Із своїх позицій війська відводим, із чужих - тікаєм?
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22.08.2021 00:47
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Унікальний калейдоскоп популізму

Прямых угроз Украине нет, но все может измениться,- Кулеба об отношениях с Беларусью - Цензор.НЕТ 8773
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22.08.2021 00:34 Відповісти
сейчас прямая угроза с сратской бульбашии продавшейся коцапам. единственный ответ, запланированный заранее чтобы коцобульбаши офуели, но зелох на это не способен...
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22.08.2021 00:36 Відповісти
Він просто прочитав те, що наказали і ФСЬО ! Кулєба - це актор 95 кварталу - не більше і не менше ! Талановитий БЛАЗЕНЬ !
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22.08.2021 00:44 Відповісти
Не выгодно узурпатору. Украина это чуть ли не единственный рынок куда продают своё .... Тот же бензин, кто еще купит? Он расейскую нефть по "союзной" цене продает нам по мировым. А кому еще?
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22.08.2021 00:43 Відповісти
а кулєба все ніяк не може вивезти ті два десятки українців...
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22.08.2021 00:53 Відповісти
Усе, чим гордиться теперішня влада - це здача інтересів держави! Як на своїх фронтах, так і на фронтах закордонних справ! Із своїх позицій війська відводим, із чужих - тікаєм?
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22.08.2021 00:47 Відповісти
Мотив різний - бо парєнь з простого народу, такий, як і ми, бо хозяйствєннік, бо не бендьоровєц, бо по приколу, бо хуже нє будєт, бо какая разніца....
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22.08.2021 01:02 Відповісти
- Куме, ви чули новину? Зеленський брехати перестав
- Оттакої! І коли ховатимуть?
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22.08.2021 01:08 Відповісти
Все мы издавна сидим на одном дереве, только на разных ветвях.
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22.08.2021 01:59 Відповісти
Для користі України треба поменше Лукашенка чіпати. Нехай ним Захід займається. У них демократія і зброя (в тому числя ядерна). У нас і зброя хиленька і диктатура не краща біларуської. Диктатура олігархії. Тому коли наші політики пафосно звинувачують Лукашенка в відсутності демократії це не тільки смішно, а ще й клоунада. Собою тре займатись.
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22.08.2021 03:32 Відповісти
Не с Беларусью, а с лукалэндом. Называйте всё своими именами.
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22.08.2021 04:22 Відповісти
Сотник предупредил Украину о возможном вторжении РФ: "Готовится спецоперация ФСБ" Журналист РФ Александр Сотник сообщил о подготовке ФСБ к спецоперации, которая может стать поводом для полномасштабного вторжения в Украину.
"Внимание всем! По имеющимся у меня данным, в Краснодаре готовится спецоперация ФСБ, которая, возможно, станет казусом белли для начала войны с Украиной", - рассказал Сотник. Он уточнил, что речь о возможном взрыве "очень важного" объекта инфраструктуры российского города. "Мне намекнули, какой. Но я не могу озвучить это в эфире", - заявил журналист. По его данным, ответственность за этот возможный взрыв планируют возложить на мифических "украинских националистов". Со слов Сотника, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от успехов спецоперации ФСБ. Если число жертв будет большим, этот инцидент, по его данным, могут использовать для нового военного вторжения в Украину. "Краснодарцы, будьте бдительны, будьте внимательны", - призвал журналист.
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22.08.2021 08:23 Відповісти
Кулеба Кулеба Кулеба Кулеба на всех ветках Кулеба
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22.08.2021 09:09 Відповісти
(зеленое словоблудие Кулебы)Сейчас каких-то очевидных прямых угроз нет, но в любой момент все может измениться, потому что Александр Лукашенко может в любой момент принять любое решение. И вот к этим различным сценариям мы должны быть готовы"-Белорусь ,в лице диктатора - Лукашенка, как рашистского подельника - есть постоянная угроза для Украины и ее народа
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22.08.2021 09:38 Відповісти
И шо? Теперь ЗЕ!********** будет заглядывать не только в очко *****, но и бульбофюреру?
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22.08.2021 11:53 Відповісти
Якби за останні 2 роки зелебобіки наклепали пару тисяч Вільх,щоб відбити бажання лізти сюди всяким картоплекацапам,то можна було б спокійніше жити.А так...
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22.08.2021 17:52 Відповісти
 
 