Прямих загроз Україні немає, але все може змінитися, - Кулеба про відносини з Білоруссю

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що зараз режим Білорусі не є загрозою для України, але потрібно бути готовими до будь-якого сценарію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава МЗС заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.

За словами Кулеби, в Білорусі склалася нестабільна ситуація, а самопроголошений президент Олександр Лукашенко може вдатися до помсти. Однак на сьогодні очевидних прямих загроз для України з боку Лукашенка немає.

"Ситуація в Білорусі буде такою "гойдалкою". Очевидно, що Олександр Лукашенко хоче демонструвати свою владу і мстити тим країнам, які, на його думку, діють проти нього, різними шляхами, в тому числі пропуском незаконних мігрантів на кордон з ЄС. Тому ми повинні бути готові до будь-якого сценарію. І це питання абсолютно пріоритетний для уряду, для президента", - підкреслив міністр.

Зараз якихось очевидних прямих загроз немає, але в будь-який момент все може змінитися, тому що Олександр Лукашенко може в будь-який момент прийняти будь-яке рішення. І ось до цих різних сценаріїв ми повинні бути готові".

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