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23 серпня ветерани в Києві піднімуть на флагшток найбільший прапор України, - КМДА

23 серпня ветерани в Києві піднімуть на флагшток найбільший прапор України, - КМДА

У понеділок, 23 серпня, в День Державного Прапора України в Києві ветерани піднімуть найбільший прапор.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Цього року місто традиційно відзначить свято в урочистій обстановці. Заходи пройдуть на території Національного музею історії України у Другій світовій війні за участю киян. Зокрема, ветерани АТО і ООС піднімуть на флагшток найбільший державний прапор. А 30 юних жителів столиці, які є переможцями шкільних олімпіад, творчих фестивалів і спортивних змагань, з рук міського голови отримають паспорти громадян України у вигляді ID-карт", - розповів директор Департаменту громадських комунікацій КМДА Роман Лелюк.

День Державного Прапора України в столиці вперше відбувається на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні". У 2020 році там було відкрито меморіал із найбільшим прапором. Окрім того, саме з печерських пагорбів український прапор видно з багатьох місць. Церемонія підняття Державного Прапора України відбудеться за участю Київського міського голови і загальновійськового взводу роти Почесної варти.

У КМДА нагадали, що до Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці Незалежності України було встановлено новий тризуб на флагштоку найбільшого державного прапора. Конструкція оновленого тризуба легша і оснащена поворотним механізмом. Сам флагшток зараз є найбільшим в Україні. Його висота становить близько 90 метрів, вага - 32 тонни. Розмір полотнища прапора - 16 на 24 метри.

Також читайте: 23 київські чиновники підозрюються в розкраданні 70 млн грн із бюджету столиці, - прокуратура

КМДА (2365) прапор (480)


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Топ коментарі
+8
Люди должны подогнать свои Лексусы и бмв поближе к инсталяции.
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22.08.2021 02:12
+8
Майбахи, Бентли и Роллс-Ройсы - надо показать, куда девался бюджет страны все 30 лет.
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22.08.2021 04:05
+7
23 августа ветераны в Киеве поднимут на флагшток самый большой флаг Украины, - КГГА - Цензор.НЕТ 1454
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22.08.2021 07:47
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не епанется как в херсоне? и вообще, молчок в эфире, ну упал, ну и шо, хоть бы одна мразь зеленая высказалась
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22.08.2021 01:53 Відповісти
та не поднимайте вы уже ниче, при зелохе это превращается в цирк. не действуйте в парадигме врага зели
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22.08.2021 02:02 Відповісти
Люди должны подогнать свои Лексусы и бмв поближе к инсталяции.
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22.08.2021 02:12 Відповісти
Майбахи, Бентли и Роллс-Ройсы - надо показать, куда девался бюджет страны все 30 лет.
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22.08.2021 04:05 Відповісти
Капец. Совковый совок, только переиминовали улицы и поменяли памятники))))))
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22.08.2021 03:50 Відповісти
Вместо самых высоких в Европе зарплат - самый большой флагшток.
Работайте, гои, и смотрите на флагшток.
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22.08.2021 04:06 Відповісти
Интересно, из Бориспольского аэропорта этот флагшток видно ?
Отлетающие на заработки будут любоваться.
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22.08.2021 04:08 Відповісти
Vitaly Doctor Sledgehammer Klitchko, wow!
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22.08.2021 04:45 Відповісти
А в каком месте поднимут флаг партии "Слуга народа" ? нецензурно попрошу не выражаться
23 августа ветераны в Киеве поднимут на флагшток самый большой флаг Украины, - КГГА - Цензор.НЕТ 1785
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22.08.2021 04:52 Відповісти
23 августа ветераны в Киеве поднимут на флагшток самый большой флаг Украины, - КГГА - Цензор.НЕТ 1454
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22.08.2021 07:47 Відповісти
на могилі діда зеленського
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22.08.2021 08:55 Відповісти
https://www.instagram.com/tv/CS1MLiiFVaI/?utm_source=ig_embed&ig_rid=db9be419-060d-4046-8433-1c15ff127aba
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22.08.2021 04:58 Відповісти
Ну теперь заживём !!! Урожайность поднимется,валовый продукт поднимется до...победим безработицу, граждане вернутся с заработков,победим совид и ещё много много побед.

И если серьёзно, у нас есть СВЯЩЕННОЕ место,где впервые был поднят
флаг Украины - киевская администрация...,

Слава Украине!!! Героям Слава!!!...
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22.08.2021 06:09 Відповісти
Это постановка-инстоляция сказки про вершки и корешки. Нариду флажжки а керманычам корыто. Праздниик мародерства на 5 млрд.
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22.08.2021 06:40 Відповісти
Цензор почему не пишите, сколько зеленский денег потратил на самый большой флаг? Из-за своих маленьких размеров, ему не жалко с бюджета огромные суммы тратить на огромные атрибуты
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22.08.2021 06:53 Відповісти
Потому что больше нечего поднимать, превращаемся в грёбаный совок.
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22.08.2021 06:55 Відповісти
Велике флагштоківництво... Кого це в ОПі пре від фалічних символів ?
23 августа ветераны в Киеве поднимут на флагшток самый большой флаг Украины, - КГГА - Цензор.НЕТ 1898
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22.08.2021 07:01 Відповісти
Й не без ексцесів...
https://focus.ua/uk/ukraine/491007-v-kremence-istoricheskoe-zdanie-razrushili-radi-flagshtoka-na-den-nezavisimosti-foto-video У Кременці історичну будівлю зруйнували заради флагштока на День Незалежності (фото, відео)

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/u-korosteni-znayshli-kistki-mamonta-video-novini-ukrajini-50178766.html Рили котлован для флагштока: у Коростені знайшли кістки мамонта - відео
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22.08.2021 07:05 Відповісти
Так сказать, с советским размахом.
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22.08.2021 08:40 Відповісти
Я так розумію, що всі ці негативні коментарі щодо підняття прапора за участі міського голови Києва Віталія Кличка разом з ветеранами АТО і ООС написані зебобиками на замовлення ОПи Клоуна. Зюзя, який ховався в Москві від призову у 2014 вийти до ветеранів боїться, бо почує що вони про блазня думають. А від заздрощів і ненависті до тих, хто іде до ветеранів, спілкується з ними і проводить спільні патріотичні заходи, Зюзя лопне.
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22.08.2021 10:08 Відповісти
Щодо Прапора ніякого негативу в комментах не було.
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22.08.2021 10:47 Відповісти
Совок. Ничем не отличается от соревнования за самый большой в мире памятник товарищу ленину или самый большой в мире флаг ссср, который несут по красной площади самые сильные в мире товарищи физкультурники
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22.08.2021 11:15 Відповісти
Эти флагштоки понатыкивали кругом. Поставили 1 в Киеве, ну и хватит. Нет, надо их понатыкивать по всей Украине из нашего с вами кармана между прочим. Кому они нужны? Деньги на ветер, а под флагштоком кучи дерьма.
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22.08.2021 11:47 Відповісти
Дехто повинен відповісти за таке нахабне розкрадання коштів
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22.08.2021 18:07 Відповісти
Какие районы города-героя могут пострадать в случае падения?
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22.08.2021 16:03 Відповісти
 
 