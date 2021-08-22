23 серпня ветерани в Києві піднімуть на флагшток найбільший прапор України, - КМДА

У понеділок, 23 серпня, в День Державного Прапора України в Києві ветерани піднімуть найбільший прапор.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Цього року місто традиційно відзначить свято в урочистій обстановці. Заходи пройдуть на території Національного музею історії України у Другій світовій війні за участю киян. Зокрема, ветерани АТО і ООС піднімуть на флагшток найбільший державний прапор. А 30 юних жителів столиці, які є переможцями шкільних олімпіад, творчих фестивалів і спортивних змагань, з рук міського голови отримають паспорти громадян України у вигляді ID-карт", - розповів директор Департаменту громадських комунікацій КМДА Роман Лелюк.

День Державного Прапора України в столиці вперше відбувається на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні". У 2020 році там було відкрито меморіал із найбільшим прапором. Окрім того, саме з печерських пагорбів український прапор видно з багатьох місць. Церемонія підняття Державного Прапора України відбудеться за участю Київського міського голови і загальновійськового взводу роти Почесної варти.

У КМДА нагадали, що до Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці Незалежності України було встановлено новий тризуб на флагштоку найбільшого державного прапора. Конструкція оновленого тризуба легша і оснащена поворотним механізмом. Сам флагшток зараз є найбільшим в Україні. Його висота становить близько 90 метрів, вага - 32 тонни. Розмір полотнища прапора - 16 на 24 метри.

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