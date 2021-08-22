23 серпня ветерани в Києві піднімуть на флагшток найбільший прапор України, - КМДА
У понеділок, 23 серпня, в День Державного Прапора України в Києві ветерани піднімуть найбільший прапор.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє пресслужба КМДА.
"Цього року місто традиційно відзначить свято в урочистій обстановці. Заходи пройдуть на території Національного музею історії України у Другій світовій війні за участю киян. Зокрема, ветерани АТО і ООС піднімуть на флагшток найбільший державний прапор. А 30 юних жителів столиці, які є переможцями шкільних олімпіад, творчих фестивалів і спортивних змагань, з рук міського голови отримають паспорти громадян України у вигляді ID-карт", - розповів директор Департаменту громадських комунікацій КМДА Роман Лелюк.
День Державного Прапора України в столиці вперше відбувається на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні". У 2020 році там було відкрито меморіал із найбільшим прапором. Окрім того, саме з печерських пагорбів український прапор видно з багатьох місць. Церемонія підняття Державного Прапора України відбудеться за участю Київського міського голови і загальновійськового взводу роти Почесної варти.
У КМДА нагадали, що до Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці Незалежності України було встановлено новий тризуб на флагштоку найбільшого державного прапора. Конструкція оновленого тризуба легша і оснащена поворотним механізмом. Сам флагшток зараз є найбільшим в Україні. Його висота становить близько 90 метрів, вага - 32 тонни. Розмір полотнища прапора - 16 на 24 метри.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Работайте, гои, и смотрите на флагшток.
Отлетающие на заработки будут любоваться.
И если серьёзно, у нас есть СВЯЩЕННОЕ место,где впервые был поднят
флаг Украины - киевская администрация...,
Слава Украине!!! Героям Слава!!!...
https://focus.ua/uk/ukraine/491007-v-kremence-istoricheskoe-zdanie-razrushili-radi-flagshtoka-na-den-nezavisimosti-foto-video У Кременці історичну будівлю зруйнували заради флагштока на День Незалежності (фото, відео)
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/u-korosteni-znayshli-kistki-mamonta-video-novini-ukrajini-50178766.html Рили котлован для флагштока: у Коростені знайшли кістки мамонта - відео