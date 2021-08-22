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Новини Політика України
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Данілов (591) ліс (285)

Зараз це галузь кумівства, - Данілов анонсував проведення засідання РНБО з питань лісового господарства

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зараз це галузь кумівства, - Данілов анонсував проведення засідання РНБО з питань лісового господарства

В Україні планують провести засідання Ради національної безпеки і оборони щодо лісової галузі. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Данілов заявив в інтерв'ю каналу "Україна 24".

Данілов підкреслив, що лісова галузь в Україні проблемна, оскільки це галузь кумівства.

"У нас на сьогодні лісова галузь - це галузь кумівства за нашими дослідженнями", - заявив Данілов.

Він додав, що щодо лісової галузі готується засідання РНБО.

"Готуємо засідання РНБО і будемо пропонувати своє бачення розвития лісової галузі", - уточнив секретар РНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потрібно визнати, що є вплив олігархів на законодавчу владу, - Данілов

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Топ коментарі
+13
СНБО будет с кумовством бороться?.. Поистине универсальная контора Сейчас это отрасль кумовства, - Данилов анонсировал проведения СНБО по вопросам лесного хозяйства - Цензор.НЕТ 5943
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22.08.2021 02:14
+12
Задержанный на взятке и.о. главы Комиссии по регулированию азартных игр Гетьман - доверенное лицо Баканова
Автор: Юрий Бутусов

....
Владимир Зеленский, 20 октября 2020 года, выступление перед Верховной Радой Украины.
Для президента Зеленского создание комиссии по регулированию азартных игр стало образцовой реформой, которое он не раз преподносил как свой личный успех. По приказу президента Слуги народа создали отрасль азартных игр, создали с нуля комиссию по регулированию - 23 сентября 2020 года, в которую были назначены 6 членов, представляющих инетресы всего президентского окружения: Андрея Ермака, Сергея Шефира, Ивана Баканова, Кирилла Тимошенко. Лично Зеленский обещал, что теперь продажа лицензий принесет в бюджет 5 миллиардов гривен, и это только начало.
Однако Национальное антикоррупционное бюро провело блестящую операцию и убедительно показало, что Слуги народа устроили из Комиссии по азартным играм абсолютно откровенную коррупционную кормушку, которая работала под "крышей" Службы безопасности Украины. Агент НАБУ под прикрытием, с легендой мелкого бизнесмена, который хочет купить лицензию на ведение азартных игр, установил, что заплатить легально в бюджет и оформить все документы можно только в одном случае - если ты платишь взятку руководству Комиссии. Руководство комиссии чувствовало себя абсолютно безнаказанно - взятки вымогались без всяких посредников, и в конкретном случае был задокументирован и задержан на вымогательстве исполняющий обязанности главы комиссии Евгений Гетьман.Источник: https://censor.net/ru/r3284045

це ж бомба для ДАНІЛОВА , НЄ?
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22.08.2021 03:20
+12
СНБО у нас заменяет Талибан - без демократии, но все "по-честному" Сейчас это отрасль кумовства, - Данилов анонсировал проведения СНБО по вопросам лесного хозяйства - Цензор.НЕТ 3004
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22.08.2021 03:21
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СНБО будет с кумовством бороться?.. Поистине универсальная контора Сейчас это отрасль кумовства, - Данилов анонсировал проведения СНБО по вопросам лесного хозяйства - Цензор.НЕТ 5943
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22.08.2021 02:14 Відповісти
СНБО у нас заменяет Талибан - без демократии, но все "по-честному" Сейчас это отрасль кумовства, - Данилов анонсировал проведения СНБО по вопросам лесного хозяйства - Цензор.НЕТ 3004
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22.08.2021 03:21 Відповісти
Циркулярка вместо гильотины тоже хороша будет, особенно если не поперёк, а вдоль
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22.08.2021 07:09 Відповісти
питомцы "Бла-бла-кара -95" с амбициями Талибана.Надеюсь,- судьбой Чаушеску.
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22.08.2021 08:27 Відповісти
Вот бл...и. С таможней уже все порешали- поставили своих дельцов типа коли-котлеты для решения вопросов себе в карман, госрезерв уже весьдо нитки обобрали, повесив на тупых бютовцев растрату (это благодарочка жульке за поддержку зеленоопых)))), с бурштыном тоже порешали- вся добыча под зеленогнойным контролем и соответствующим откатом гринпоцу, олигархам простили долги на 50 млрд грн за 4,7% в карман "величайшему", велике крадивныцтво идет полным ходом и не планирует заканчиваться, университет *********** на подходе и т.д. и т.п. Писать про космические масштабы ограбление страны этой шайкой зеленорылых можно долго. Но ведь быдлу нравится! Сделали сами себя и в... и в ....- короче во все дыхательные и пихательные.
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22.08.2021 10:21 Відповісти
ха-ха-ха, он не секретарь СНБО, он уровень сільського голови. Ой блиндер(((((
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22.08.2021 02:33 Відповісти
А по болотам когда пойдете ? БЛИИИН!!!
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22.08.2021 03:16 Відповісти
Задержанный на взятке и.о. главы Комиссии по регулированию азартных игр Гетьман - доверенное лицо Баканова
Автор: Юрий Бутусов

....
Владимир Зеленский, 20 октября 2020 года, выступление перед Верховной Радой Украины.
Для президента Зеленского создание комиссии по регулированию азартных игр стало образцовой реформой, которое он не раз преподносил как свой личный успех. По приказу президента Слуги народа создали отрасль азартных игр, создали с нуля комиссию по регулированию - 23 сентября 2020 года, в которую были назначены 6 членов, представляющих инетресы всего президентского окружения: Андрея Ермака, Сергея Шефира, Ивана Баканова, Кирилла Тимошенко. Лично Зеленский обещал, что теперь продажа лицензий принесет в бюджет 5 миллиардов гривен, и это только начало.
Однако Национальное антикоррупционное бюро провело блестящую операцию и убедительно показало, что Слуги народа устроили из Комиссии по азартным играм абсолютно откровенную коррупционную кормушку, которая работала под "крышей" Службы безопасности Украины. Агент НАБУ под прикрытием, с легендой мелкого бизнесмена, который хочет купить лицензию на ведение азартных игр, установил, что заплатить легально в бюджет и оформить все документы можно только в одном случае - если ты платишь взятку руководству Комиссии. Руководство комиссии чувствовало себя абсолютно безнаказанно - взятки вымогались без всяких посредников, и в конкретном случае был задокументирован и задержан на вымогательстве исполняющий обязанности главы комиссии Евгений Гетьман.Источник: https://censor.net/ru/r3284045

це ж бомба для ДАНІЛОВА , НЄ?
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22.08.2021 03:20 Відповісти
Пора уже перечислять должности Андрея Ермака - куда только на запхал Зе жту секретаршу - генерального секретаря конгресса всей власти 😀😀😀
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22.08.2021 08:04 Відповісти
факшток, от зебуинов
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22.08.2021 03:35 Відповісти
...они, что берега попутали? Срочно ВР ввести в Основной Закон понятие "кум" ... и не в отрицательном ключе. Ишта, куда замахнулися! (в сторону) Ну, пошлите, дорогенькый куме, опрокинем помалому....
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22.08.2021 06:23 Відповісти
А налоговая？ СБУ？ Кабмин？ Таможня？ Офис генпрокурора？ Офис президента？ Они разве не "отрасли кумовства"？
Данилов или жизни не знает, или прикидывается дурачком. （или не прикидывается？）

Украина.
Территория бесстыдства и беззакония.
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22.08.2021 06:48 Відповісти
Феликс Эдмундович тоже с низов поднялся, а оно вона как обернулось.
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22.08.2021 07:02 Відповісти
Мля....Гора народила мишу.
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22.08.2021 07:08 Відповісти
Ну а назавтра треба провести засідання по привокзальних туалетах!!! Бо захисники України повинні їхать на Донбас , переповнені позитивними емоціями - щоб ефективніше забезпечувать безпеку держави на фронті А тут зайде в туалет перед відправкою поїзда, а там!!! Туалетного паперу нема , двері кабінки не закриваються , з розбитого віконця дме! Та ще й хтось мимо очка насрав!От тобі й купа негативних емоцій - куди з ними їхать на захист України!!!
Пора СНБО зайняться цим питанням!!! Сейчас это отрасль кумовства, - Данилов анонсировал проведения СНБО по вопросам лесного хозяйства - Цензор.НЕТ 1304
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22.08.2021 07:11 Відповісти
коментар відмічено як спам
Снова жалуешься,сметун диванный.И ведь все это сделал ТЫ в апреле 2019 своим выбором.Промахнулся выбором бросив бюллетень не в ту урну....теперь промахнулся мимо туалета в поезде:Все логично)
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22.08.2021 08:01 Відповісти
Данілов анонсував.... Відмічу, що вся діяльність цієї якби влади - це одне анонсування: підвищимо зарплати і пенсії, знизимо тарифи, почнемо боротися з корупцією...слова, слова. Потім, колись, можливо.
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22.08.2021 07:17 Відповісти
Пришла пора лесами засаживать лысины и неудобья.Нужно создавать отрасль на промышленной основе..Хотя и волонтерство тоже желательно.Особенно нужно привлекать детей!Наших будущих настоящих граждан..Нужно садить не только сосну,дуб и бук, но и быстро растущие породы -Тополь,осина,Хакрьков превращается в каменную пустыню,по сравнению с савком.Лесозаготовки в городе ведутся в промышленных масштабах.Каждая пилорама должна покупать лицензию,как на алкоголь..Деньги за лицензию должны идти на лесопосадки.
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22.08.2021 07:21 Відповісти
Лесовозы прибавили газу.
Если просто посмотреть на гугл карту, то леса все в плеши
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22.08.2021 07:36 Відповісти
Ага уже назасидались,крышу над добычей леса свою ставят.Месяц назад кинулся покупать доску нигде ее не было и цена в два раза подпрыгнула.Теперь пиломатериалы уже начали появляться но цена уже назад не вернется. Сейчас это отрасль кумовства, - Данилов анонсировал проведения СНБО по вопросам лесного хозяйства - Цензор.НЕТ 5900
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22.08.2021 07:37 Відповісти
Верещук: Мы не понимаем, о каких проблемах с коррупцией в Украине говорит Байден
20.06.2021

😊😊😊
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22.08.2021 07:40 Відповісти
Якого дідька тоді йти у владу, коли не понімаєш.
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22.08.2021 09:08 Відповісти
пока вы анонсиру-анонируете-леса все закончатся...
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22.08.2021 07:46 Відповісти
36$ млрд крадут ежегодно все соглашаются,никто не спорит.Но кумовсво это будет пострашнее.
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22.08.2021 07:51 Відповісти
Так весь лес гонят за границу. Это живая валюта.
На внутреннем рынке нет леса,а за цену я молчу.
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22.08.2021 08:04 Відповісти
А какая отрасль у вас зедебилов без кумовства и барыг?
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22.08.2021 08:04 Відповісти
Господин Данилов хочет кумовством в лесном хозяйстве заняться? Похвально. ))

А может ему посмотреть на проблему кумовства в Украине шире, и начать с назначенцев Зеленского ?
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22.08.2021 08:05 Відповісти
Трохи дивно звучить...
Кумовство ще на початку 2020 подолали... Зараз уже половина строку президентства пройшла... Тепер тільки розвиток...
Кумовства давно немає
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22.08.2021 08:18 Відповісти
Тепер вже кварталівство!
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22.08.2021 09:04 Відповісти
По-моему у этой власти вообще без кумовства нет ни одной отрасли!!!!!!!
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22.08.2021 08:27 Відповісти
Заменят одних кумовьев на других кумовьев...и это все на что способно зеленое стадо...
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22.08.2021 08:52 Відповісти
Спосіб один - негайно посадити мільярд дерев, за ними не буде видно куміства.
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22.08.2021 09:06 Відповісти
это ж надо еще что то делать ))) Выбран способ попроще и подешевле -- просто регулярно "вешать лапшу" на уши зе избирателям....
Они всему верят, что говорит их кумир....
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22.08.2021 09:24 Відповісти
как бы бензопилы "лесных кумов " в скором времени не свалили даниловский ствол СНБО? Зараз це галузь кумівства, - Данілов анонсував проведення РНБО з питань лісового господарства - Цензор.НЕТ 9272
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22.08.2021 09:30 Відповісти
Якщо у нас є РНБО (орган з позаконституційними повноваженнями), то для чого нам ГПУ, МВС, СБУ, НАБУ і ще півдесятка "органів"?
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22.08.2021 09:43 Відповісти
Квартальство, которое имеет место быть, ничуть не лучше кумовства
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22.08.2021 09:49 Відповісти
А ворье и коррупционеров будут на смереках развешивать? Если нет, можете не пыжиться. А чего про янтарь притихли? Заносить стали больше? Зараз це галузь кумівства, - Данілов анонсував проведення РНБО з питань лісового господарства - Цензор.НЕТ 9452
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22.08.2021 10:13 Відповісти
Коли секретар Ради Нацаональної Безпеки і Оборони ветеренар, та ще й хріновий, то маємо те, що маємо. Цирк.
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22.08.2021 10:32 Відповісти
Инетерсно.

А СБУ - не отрасль кумовства 95 квартала?
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22.08.2021 10:43 Відповісти
в нас куди не подивись, за що не візьмись - всюди корупція. треба братись вцілому за всю владу структуру і системно вирішувати проблему. бо не може існувати корупція в окремому лісогосподарстві без прикриття судової і правоохоронними ланками
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22.08.2021 10:59 Відповісти
 
 