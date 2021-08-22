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Зараз це галузь кумівства, - Данілов анонсував проведення засідання РНБО з питань лісового господарства
Новини Цензор.НЕТ Політика України
В Україні планують провести засідання Ради національної безпеки і оборони щодо лісової галузі. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Данілов заявив в інтерв'ю каналу "Україна 24".
Данілов підкреслив, що лісова галузь в Україні проблемна, оскільки це галузь кумівства.
"У нас на сьогодні лісова галузь - це галузь кумівства за нашими дослідженнями", - заявив Данілов.
Він додав, що щодо лісової галузі готується засідання РНБО.
"Готуємо засідання РНБО і будемо пропонувати своє бачення розвития лісової галузі", - уточнив секретар РНБО.
Топ коментарі
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Автор: Юрий Бутусов
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Владимир Зеленский, 20 октября 2020 года, выступление перед Верховной Радой Украины.
Для президента Зеленского создание комиссии по регулированию азартных игр стало образцовой реформой, которое он не раз преподносил как свой личный успех. По приказу президента Слуги народа создали отрасль азартных игр, создали с нуля комиссию по регулированию - 23 сентября 2020 года, в которую были назначены 6 членов, представляющих инетресы всего президентского окружения: Андрея Ермака, Сергея Шефира, Ивана Баканова, Кирилла Тимошенко. Лично Зеленский обещал, что теперь продажа лицензий принесет в бюджет 5 миллиардов гривен, и это только начало.
Однако Национальное антикоррупционное бюро провело блестящую операцию и убедительно показало, что Слуги народа устроили из Комиссии по азартным играм абсолютно откровенную коррупционную кормушку, которая работала под "крышей" Службы безопасности Украины. Агент НАБУ под прикрытием, с легендой мелкого бизнесмена, который хочет купить лицензию на ведение азартных игр, установил, что заплатить легально в бюджет и оформить все документы можно только в одном случае - если ты платишь взятку руководству Комиссии. Руководство комиссии чувствовало себя абсолютно безнаказанно - взятки вымогались без всяких посредников, и в конкретном случае был задокументирован и задержан на вымогательстве исполняющий обязанности главы комиссии Евгений Гетьман.Источник: https://censor.net/ru/r3284045
це ж бомба для ДАНІЛОВА , НЄ?
Данилов или жизни не знает, или прикидывается дурачком. （или не прикидывается？）
Украина.
Территория бесстыдства и беззакония.
Пора СНБО зайняться цим питанням!!!
Если просто посмотреть на гугл карту, то леса все в плеши
20.06.2021
😊😊😊
На внутреннем рынке нет леса,а за цену я молчу.
А может ему посмотреть на проблему кумовства в Украине шире, и начать с назначенцев Зеленского ?
Кумовство ще на початку 2020 подолали... Зараз уже половина строку президентства пройшла... Тепер тільки розвиток...
Кумовства давно немає
Они всему верят, что говорит их кумир....
А СБУ - не отрасль кумовства 95 квартала?