Зараз це галузь кумівства, - Данілов анонсував проведення засідання РНБО з питань лісового господарства

В Україні планують провести засідання Ради національної безпеки і оборони щодо лісової галузі. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Данілов заявив в інтерв'ю каналу "Україна 24".

Данілов підкреслив, що лісова галузь в Україні проблемна, оскільки це галузь кумівства.

"У нас на сьогодні лісова галузь - це галузь кумівства за нашими дослідженнями", - заявив Данілов.

Він додав, що щодо лісової галузі готується засідання РНБО.

"Готуємо засідання РНБО і будемо пропонувати своє бачення розвития лісової галузі", - уточнив секретар РНБО.

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