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У неділю в центрі Києва відбудеться фінальна репетиція військового параду: рух транспорту буде обмежено, - КМДА

У неділю в центрі Києва відбудеться фінальна репетиція військового параду: рух транспорту буде обмежено, - КМДА

У неділю, 22 серпня, відбудеться фінальна репетиція параду військ - передбачено обмеження руху і зміна маршрутів громадського транспорту.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

"22 серпня, відбудеться фінальна репетиція параду військ на Хрещатику і Майдані Незалежності. У зв'язку з цим в столиці заплановано тимчасове обмеження транспортного руху і змінені маршрути громадського транспорту", - йдеться в повідомленні на сайті столичної мерії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 23 серпня ветерани в Києві піднімуть на флагшток найбільший прапор України, - КМДА

Інформацію про обмеження руху громадського транспорту і зміну маршрутів дивіться ТУТ.

День Незалежності (701) КМДА (2365) парад (374)


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Армия Украины , только за песню ПРО **** , мы любим вас ещё крепче
Пойте погромче !!
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22.08.2021 08:11 Відповісти
Опять плешивца покатают на украинской мощи?))
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22.08.2021 08:26 Відповісти
В воскресенье в центре Киева пройдет финальная репетиция военного парада: движение транспорта будет ограничено, - КГГА - Цензор.НЕТ 3486
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22.08.2021 08:58 Відповісти
 
 