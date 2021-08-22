У неділю в центрі Києва відбудеться фінальна репетиція військового параду: рух транспорту буде обмежено, - КМДА
У неділю, 22 серпня, відбудеться фінальна репетиція параду військ - передбачено обмеження руху і зміна маршрутів громадського транспорту.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби КМДА, інформує Цензор.НЕТ.
"22 серпня, відбудеться фінальна репетиція параду військ на Хрещатику і Майдані Незалежності. У зв'язку з цим в столиці заплановано тимчасове обмеження транспортного руху і змінені маршрути громадського транспорту", - йдеться в повідомленні на сайті столичної мерії.
Інформацію про обмеження руху громадського транспорту і зміну маршрутів дивіться ТУТ.
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