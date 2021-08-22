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Новини Агресія Росії проти України
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За добу війська РФ тричі порушили перемир'я, обстрілюючи українські позиції з 120-мм мінометів, великокаліберних кулеметів і гранатометів

За добу війська РФ тричі порушили перемир'я, обстрілюючи українські позиції з 120-мм мінометів, великокаліберних кулеметів і гранатометів

За минулу добу, 21 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку російсько-терористичних військ.

Про це йдеться в ранковій зведенні про ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил за станом на 7.00 22 серпня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони України.

У напрямку Водяного, що біля Донецька, ворог застосовував міномети 120-го калібру.

Поблизу Золотого-4 російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Новолуганського противник обстрілював наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Також читайте: Упродовж минулої доби і від початку поточної на Донбасі зберігається режим тиші, - штаб ООС

Станом на 7 годину ранку, 22 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Бойових втрат за минулу та поточну добу серед підрозділів Об’єднаних сил немає.

"Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та дотримуються режиму припинення вогню", - зазначили в Міноборони.

Також читайте: Від початку доби 21 серпня ворог двічі порушив перемир'я, застосувавши міномети біля Водяного, втрат немає, - пресцентр штабу ООС

обстріл (28212) Донбас (22354) бойові дії (3689) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
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За добу війська РФ тричі порушили перемир'я, обстрілюючи українські позиції з 120-мм мінометів, великокаліберних кулеметів і гранатометів - Цензор.НЕТ 8906
За добу війська РФ тричі порушили перемир'я, обстрілюючи українські позиції з 120-мм мінометів, великокаліберних кулеметів і гранатометів - Цензор.НЕТ 499
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22.08.2021 09:02
+5
За добу війська РФ тричі порушили перемир'я, обстрілюючи українські позиції з 120-мм мінометів, великокаліберних кулеметів і гранатометів - Цензор.НЕТ 2980

...
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22.08.2021 08:52
+5
За добу війська РФ тричі порушили перемир'я, обстрілюючи українські позиції з 120-мм мінометів, великокаліберних кулеметів і гранатометів - Цензор.НЕТ 7254
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22.08.2021 09:05
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За добу війська РФ тричі порушили перемир'я, обстрілюючи українські позиції з 120-мм мінометів, великокаліберних кулеметів і гранатометів - Цензор.НЕТ 6889
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22.08.2021 08:47 Відповісти
За добу війська РФ тричі порушили перемир'я, обстрілюючи українські позиції з 120-мм мінометів, великокаліберних кулеметів і гранатометів - Цензор.НЕТ 6196
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22.08.2021 08:48 Відповісти
За добу війська РФ тричі порушили перемир'я, обстрілюючи українські позиції з 120-мм мінометів, великокаліберних кулеметів і гранатометів - Цензор.НЕТ 2980

...
показати весь коментар
22.08.2021 08:52 Відповісти
За добу війська РФ тричі порушили перемир'я, обстрілюючи українські позиції з 120-мм мінометів, великокаліберних кулеметів і гранатометів - Цензор.НЕТ 7254
показати весь коментар
22.08.2021 09:05 Відповісти
За добу війська РФ тричі порушили перемир'я, обстрілюючи українські позиції з 120-мм мінометів, великокаліберних кулеметів і гранатометів - Цензор.НЕТ 8906
За добу війська РФ тричі порушили перемир'я, обстрілюючи українські позиції з 120-мм мінометів, великокаліберних кулеметів і гранатометів - Цензор.НЕТ 499
показати весь коментар
22.08.2021 09:02 Відповісти
Зате ж мона гаваріть парускі скільки хош.
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22.08.2021 09:23 Відповісти
"Кормили всю Украину", а потом пришел руССССкий мир, жестокий и беспощадный.
Уезжают они проститутки. А кто будет развивать наротную рышпублику???
За добу війська РФ тричі порушили перемир'я, обстрілюючи українські позиції з 120-мм мінометів, великокаліберних кулеметів і гранатометів - Цензор.НЕТ 3988
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22.08.2021 09:15 Відповісти
Ну, да, подтверждаю: В донецком аэропорту билеты на все направления распроданы на годы вперед
За добу війська РФ тричі порушили перемир'я, обстрілюючи українські позиції з 120-мм мінометів, великокаліберних кулеметів і гранатометів - Цензор.НЕТ 3129
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22.08.2021 09:20 Відповісти
- Ша! Засохните! - гаркнули на бандитов из Кремля... пока Меркель в Москве. и потому За сутки 20-го и с начала текущих суток 21-го августа "на Донбассе сохраняется режим тишины". И как только госпожа Меркель распрощалась с т. Путиным..и отъехала... "За сутки войска РФ трижды нарушили перемирие, обстреливая украинские позиции из 120-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов" ? Вот умеют в Москве встречать, принимать и провожать гостей...
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22.08.2021 09:54 Відповісти
Перемирие было нарушено путенской нечистью ещё в 2014 году , и ежедневная стрельба продолжается и до сегодняшнего дня...Зачем называть перемирием то, чего не было и нет?
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22.08.2021 10:28 Відповісти
Бережи вас Господь, рідненькі.
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22.08.2021 10:36 Відповісти
 
 