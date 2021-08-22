За добу війська РФ тричі порушили перемир'я, обстрілюючи українські позиції з 120-мм мінометів, великокаліберних кулеметів і гранатометів

За минулу добу, 21 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку російсько-терористичних військ.

Про це йдеться в ранковій зведенні про ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил за станом на 7.00 22 серпня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони України.

У напрямку Водяного, що біля Донецька, ворог застосовував міномети 120-го калібру.

Поблизу Золотого-4 російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Новолуганського противник обстрілював наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

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Станом на 7 годину ранку, 22 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Бойових втрат за минулу та поточну добу серед підрозділів Об’єднаних сил немає.

"Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та дотримуються режиму припинення вогню", - зазначили в Міноборони.

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