В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 1 003 нові випадки зараження, 236 осіб одужали
За добу 21 серпня в Україні зафіксовано 1 003 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 45, медпрацівників - 17).
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 701 особа;
летальних випадків – 25;
одужало – 236 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 15 850 осіб,
методом ІФА – 2 233 особи,
експрес-тестами – 20 019 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 274 561 особа;
одужало – 2 200 999 осіб;
летальних випадків – 53 457;
проведено ПЛР-тестувань – 11 816 619.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (153), Дніпропетровській (131), Харківській (77), Одеській (76) та Житомирській (52) областях.
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про раніше Голубовська трішки лукавить. Але все ж аплодую хоч і запізнілій, але вже більш притомній позиції окремих представників урядової комісії по ковіду
"Але що робити з людьми, які перехворіли, які якось випали у нас в країні з уваги? Особливо перехворілими медпрацівниками? Згідно багатьох рекомендацій, наприклад, CDC, і здоровому глузду, півроку їх можна не вакцинувати. Як мінімум. Бо зараз накопичуються все нові і нові дані про те, що імунітет виробляється досить стійкий: хоча антитіла можуть втратити деяку здатність нейтралізувати різні варіанти вірусу, але Т-клітинна відповідь стабільна і Т-лімфоцити виявляють фрагменти SARS-CoV-2 на поверхні клітини після його впровадження і реплікації. Крім того, В-клітини пам'яті (що виробляють антитіла), за даними ряду досліджень, "мають дивну здатність адаптуватися і змінюватися з плином часу, щоб допомогти нейтралізувати інфекцію", - написала вона.https://www.unn.com.ua/uk/news/1941027-golubovska-narazi-mi-mayemo-vse-bilshe-dannikh-scho-u-perekhvorilikh-covid-19-viroblyayetsya-stiykiy-imunitet
Який там здоровий глузд, якщо бабло коситься? Ще великі питання відносно дієвості вакцин та їхньої безпеки. Особливо з плином часу. Це взагалі ніхто не вивчав. Бо судячи з статистики, та що зрідка виникає на шпальтах електронних ЗМІ, можна зробити висновики, що суттєвої переваги вакцінація не додає.
https://xn--90aw5c.xn--c1avg/index.php/%D0%91%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%97%D0%9D%D0%AC Скрытые патологические процессы иногда развиваются годами и десятками лет бессимптомно и распознаются лишь при специальном исследовании, а иногда только на вскрытии. Так, В. П. Лебедев (1972) приводит данные клинического обследования здоровых мужчин в возрасте 19-25 лет, не предъявлявших никаких жалоб, к-рое позволило обнаружить те или иные заболевания желудочно-кишечного тракта у 20% обследованных. Бессимптомно протекает также инкубационный период инфекционных болезней, иногда длящийся несколько месяцев, даже лет. При недолеченном сифилисе, напр., до возникновения нейролюэса человек может быть долгие годы практически здоровым и даже забыть о своей болезни. Во всех подобных случаях состояние видимого здоровья и ненарушенной трудоспособности сочетается со скрытым течением вполне определенной болезни, остающейся, с биол, точки зрения, единым процессом, на разных стадиях своего развития приобретающим различные формы. Но применить единое общее понятие болезни ко всем стадиям процесса, не ломая смысла самого понятия, невозможно. Не случайно в мед. обиходе с давних времен, если речь идет о динамике развития специфически связанных с данным заболеванием (напр., туберкулезом) патологических (в т. ч. бессимптомных) изменений, наряду с названием конкретной нозологической формы болезни пользуются термином «патологический процесс» (напр., «начальная, латентная стадия туберкулезного процесса» или «открытый или закрытый туберкулезный процесс в легких»). В то же время острый туберкулезный менингит или перитонит (хотя это лишь стадии процесса) обычно называют болезнью. В таком обиходном применении термина понятие «патологический процесс» охватывает всю динамику развития данной болезни. Это подчеркивает биол, единство процесса и позволяет врачу и патологу анализировать динамику его течения в целом. Если принять такой обиходный в медицине термин «патологический процесс» как теоретический термин, то это понятие будет более общим, чем «болезнь» (П. Н. Веселкин, 1958). В современных руководствах (А. Д. Адо, 1973) понятие «патологический процесс» определяется как «сочетание патологических и защитно-приспособительных реакций в поврежденных тканях, органах или организме», еще не выраженное клинически.
"Как-то раз я зашел в библиотеку Британского музея, чтобы навести справку о средстве против пустячной болезни, которую я где-то подцепил, - кажется, сенной лихорадки. Я взял справочник и нашел там все, что мне было нужно, а потом от нечего делать начал перелистывать книгу, просматривая то, что там сказано о разных других болезнях. Я уже позабыл, в какой недуг я погрузился раньше всего, - знаю только, что это был какой-то ужасный бич рода человеческого, - и не успел я добраться до середины перечня "ранних симптомов", как стало очевидно, что у меня именно эта болезнь. Несколько минут я сидел, как громом пораженный, потом с безразличием отчаяния принялся переворачивать страницы дальше. Я добрался до холеры, прочел о ее признаках и установил, что у меня холера, что она мучает меня уже несколько месяцев, а я об этом и не подозревал. Мне стало любопытно: чем я еще болен? Я перешел к пляске святого Витта и выяснил, как и следовало ожидать, что ею я тоже страдаю; тут я заинтересовался этим медицинским феноменом и решил разобраться в нем досконально. Я начал прямо по алфавиту. Прочитал об анемии - и убедился, что она у меня есть и что обострение должно наступить недели через две. Брайтовой болезнью, как я с облегчением установил, я страдал лишь в легкой форме, и, будь у меня она одна, я мог бы надеяться прожить еще несколько лет. Воспаление легких оказалось у меня с серьезными осложнениями, а грудная жаба была, судя по всему, врожденной. Так я добросовестно перебрал все буквы алфавита, и единственная болезнь, которой я у себя не обнаружил, была родильная горячка. Вначале я даже обиделся: в этом было что-то оскорбительное. С чего это вдруг у меня нет родильной горячки? С чего это вдруг я ею обойден? Однако спустя несколько минут моя ненасытность была побеждена более достойными чувствами. Я стал утешать себя, что у меня есть все другие болезни, какие только знает медицина, устыдился своего эгоизма и решил обойтись без родильной горячки. Зато тифозная горячка совсем меня скрутила, и я этим удовлетворился, тем более что ящуром я страдал, очевидно, с детства. Ящуром книга заканчивалась, и я решил, что больше мне уж ничто не угрожает." Т
Трое в лодке, не считая собаки. Джером Клапка Джером
А у ковіда який інкубаційний період - кільканадцять днів? То нащо порівнювати з хворобою, яка має прихований розвиток кільканадцять років? Інколи людина встигає померти від інших хвороб, так іне дізнавшись просвій гепатит.
А от пересмикуєте тут саме Ви. Я ніде не писав, що це ковід і гепатит С - однакові або співставимі хвороби, це вже Ваша вигадка для того, щоб Вам легше було палати праведним гнівом.
вдалої і успішної вакцинації
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/prepare-for-vaccination.html Get Vaccinated Even If You Have Had COVID-19 Vaccine-protection_better-than-natural-immunityimage icon[JPG - 2 MB]
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/prepare-for-vaccination.html Get vaccinated to protect against serious illness. You should get a COVID-19 vaccine, even if you have already had COVID-19 because:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/prepare-for-vaccination.html Research has not yet shown how long you are protected from getting COVID-19 again after you recover from COVID-19. Vaccination helps protect you even if you've already had COVID-19. Evidence is emerging that people get better protection by being fully vaccinated compared with having had COVID-19. One study showed that unvaccinated people who already had COVID-19 are more than 2 times as likely than fully vaccinated people to get COVID-19 again. Learn more about why getting vaccinated is a safer way to build protection than getting infected.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/prepare-for-vaccination.html If you were treated for COVID-19 with monoclonal antibodies or convalescent plasma, you should wait 90 days before getting a COVID-19 vaccine. Talk to your healthcare professional if you are unsure what treatments you received or if you have more questions about getting a COVID-19 vaccine.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/prepare-for-vaccination.html If you or your child have a history of multisystem inflammatory syndrome in adults or children (MIS-A or MIS-C), consider delaying vaccination until you have recovered from being sick and for 90 days after the date of diagnosis of MIS-A or MIS-C.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/prepare-for-vaccination.html Learn more about the clinical considerations people with a history of MIS-A or MIS-C. Experts are still learning more about how long vaccines protect against COVID-19 in real-world conditions. CDC will keep the public informed as new evidence becomes available.
https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/