В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 1 003 нові випадки зараження, 236 осіб одужали

За добу 21 серпня в Україні зафіксовано 1 003 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 45, медпрацівників - 17).

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 701 особа;

летальних випадків – 25;

одужало – 236 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 15 850 осіб,

методом ІФА – 2 233 особи,

експрес-тестами – 20 019 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 274 561 особа;

одужало – 2 200 999 осіб;

летальних випадків – 53 457;

проведено ПЛР-тестувань – 11 816 619.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (153), Дніпропетровській (131), Харківській (77), Одеській (76) та Житомирській (52) областях.

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