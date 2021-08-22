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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 66 173 особи, всього - 5 032 722, - МОЗ

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 66 173 особи, всього - 5 032 722, - МОЗ

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 3 108 251 особа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"66 173 особи вакциновано проти COVID-19 за добу 21 серпня. Одну дозу отримали 24 348 осіб, повністю імунізовані - 41 825 осіб", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що протягом доби працювали: 486 мобільних бригад, 1 597 пунктів щеплення, 368 центрів вакцинації.

Від початку прищеплювальної кампанії щеплено 5 032 722 особи, з них отримали одну дозу - 5 057 068 людей, повністю імунізовані і отримали дві дози - 3 108 251 особа (з них двоє отримали одну дозу за кордоном).

"Всього проведено 8 165 319 щеплень", - зазначили в МОЗ.

Також читайте: В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 1 003 нові випадки зараження, 236 осіб одужали

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5390) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+3
Глупо вообще верить нашей статистике.
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22.08.2021 10:32
+2
Интересно, а есть ли статистика в Украине по последствиям вакцинации? В Америке есть. Вот она. 12791 смерть после вакцинации, в критическом состоянии находятся 13 тыс человек, дали инвалидность 16 тыс человек. После вакцинации было госпитализировано 51 тыс человек. И все расписано по возрастным группам. https://vaers.hhs.gov/data/datasets.html . У нас все скрыто от людей, только показывают количество вакцинированных. Это и не странно, судя по уровню нашей медицины и уровню власти.
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22.08.2021 10:31
+2
Гнилая контора - это ольгино, из которого ты вещаешь, лапоть Вас на вранье палят каждый день, а вот приведи пример разблаченного вранья Рейтерс
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22.08.2021 13:58
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Це ж учорашня чисельність вакцинованих (5 032 722 особи). А ви ж зазначаєте, що за добу вакцинували 66 173 осіб. МОЗ або журналісти не вміють рахувати і забувають про що писали вчора? https://censor.net/ua/news/3283974/**************************************************************************************************
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22.08.2021 10:30 Відповісти
Глупо вообще верить нашей статистике.
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22.08.2021 10:32 Відповісти
у вас є більш надійне джерело інформації?
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22.08.2021 11:14 Відповісти
Интересно, а есть ли статистика в Украине по последствиям вакцинации? В Америке есть. Вот она. 12791 смерть после вакцинации, в критическом состоянии находятся 13 тыс человек, дали инвалидность 16 тыс человек. После вакцинации было госпитализировано 51 тыс человек. И все расписано по возрастным группам. https://vaers.hhs.gov/data/datasets.html . У нас все скрыто от людей, только показывают количество вакцинированных. Это и не странно, судя по уровню нашей медицины и уровню власти.
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22.08.2021 10:31 Відповісти
ні про що. Подібну статистику варто подавати у відносному вимірі, зокрема на 1 тис вакцинованих
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22.08.2021 11:13 Відповісти
Ну там хоч якась статистика є. У нас і такої немає.
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22.08.2021 11:31 Відповісти
Ботов Минздрава прошу не писать под моими комментариями, вам любая статистика любой страны будет неугодной. Я дала статистику и читайте, ею все пользуются и она есть, в отличие от украинской , которой нет.
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22.08.2021 11:53 Відповісти
Ты дало хрень а не статистику Свои фантазии выдавать за статистику может только или кацап, или избиратель потерпевшего вiслюка с опзж
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22.08.2021 12:21 Відповісти
Еще раз повторяю ботам, не нужно меня комментировать, ваше мнение не интересует ни меня ни всех вменяемых людей.
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22.08.2021 13:20 Відповісти
Не хочешь, чтоб тебя комментировали, не пиши в паблик
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22.08.2021 13:26 Відповісти
А с чего видно что я бот Минздрава? Я скорее оппонирую.
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22.08.2021 14:02 Відповісти
А что ж ты статистику Украины по побочкам вакцин найти не можешь? Болела много?
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23.08.2021 16:17 Відповісти
Есть конечно! 99% умерших от КОВИДа в Италии за последние полгода НЕ получили полный курс прививки от КОВИДа

https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
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22.08.2021 12:20 Відповісти
рейтерс - Гейтсовская тухлая конторка, как и почти все СМИ. Чего ты Лерка-мокшанская суешь дебильноватые ссылки
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22.08.2021 13:55 Відповісти
Гнилая контора - это ольгино, из которого ты вещаешь, лапоть Вас на вранье палят каждый день, а вот приведи пример разблаченного вранья Рейтерс
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22.08.2021 13:58 Відповісти
Есть. Правда уже несколько месяцев как антиваксеры ее найти не могут. Что поделать - они много болели, это просто так не проходит.
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23.08.2021 16:11 Відповісти
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда!
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22.08.2021 12:23 Відповісти
 
 