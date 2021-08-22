За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 66 173 особи, всього - 5 032 722, - МОЗ

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 3 108 251 особа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"66 173 особи вакциновано проти COVID-19 за добу 21 серпня. Одну дозу отримали 24 348 осіб, повністю імунізовані - 41 825 осіб", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що протягом доби працювали: 486 мобільних бригад, 1 597 пунктів щеплення, 368 центрів вакцинації.

Від початку прищеплювальної кампанії щеплено 5 032 722 особи, з них отримали одну дозу - 5 057 068 людей, повністю імунізовані і отримали дві дози - 3 108 251 особа (з них двоє отримали одну дозу за кордоном).

"Всього проведено 8 165 319 щеплень", - зазначили в МОЗ.

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