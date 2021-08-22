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Новини Політика України
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Афганістан (395) евакуація (587) Кулеба Дмитро (1769)

Україна повернула всіх 12 громадян, охоронців із Кабулу, яких Росія називала "покинутими"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна повернула всіх 12 громадян, охоронців із Кабулу, яких Росія називала "покинутими"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оприлюднив деяку інформацію про евакуйованих з Афганістану людей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Міністр зазначив: "Другий евакуаційний борт із Кабула. Завдяки зусиллям МЗС, ЗСУ і ГУР МО 83 людини в безпеці в Україні.

Серед них - громадяни України, журналісти Wall Street Journal і Радіо Свобода, які були в найбільшій небезпеці, діти, жінки (одна з них на восьмому місяці вагітності).

Особливо був радий бачити одного з 12 українців, які застрягли на військовій базі під Кабулом. Саме з ним я говорив телефоном і обіцяв, що ми їх витягнемо. Усіх їх ми повернули додому.

Саме про них росіяни розганяли фейк, що Україна їх кинула. Але ми дотрималися обіцянки, тому що своїх Україна не кидає. Безпосередньо зараз ми продовжуємо працювати над наступним рейсом з Кабула. А ви не ведіться, будь ласка, на фейки, бережіть себе і вірте в українську державу", - резюмував Кулеба. 

Також дивіться: Навіть у бойовиках у кіно ми такого не бачили, - Єрмак про евакуацію людей із Кабула. ВIДЕО

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Топ коментарі
+12
За паребріком вже і забули що вони там розганяли, а сьогодні вже розганяють щось інше.
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22.08.2021 09:53
+12
Ярослав Журавель (Царство Небесное) и вечное презрение ЗЕнелоху в глазах его дочери
Серед евакуйованих із Кабула громадян журналісти "Wall Street Journal" і "Радіо Свобода", які були в найбільшій небезпеці, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3164

...
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22.08.2021 10:40
+10
а Масік та Мусік зустрічали своїх одноплемінців?
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22.08.2021 09:54
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За паребріком вже і забули що вони там розганяли, а сьогодні вже розганяють щось інше.
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22.08.2021 09:53 Відповісти
а місцева тормознута дурепа монтян розганяла це вже після того, як самі кацапи признали, що то фейк
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22.08.2021 10:34 Відповісти
О да, вчера там бурлило. ЧВК, вертухаи, наемники, россия спаси помоги, нас здесь за людей америкосы не считают, зарплата у онных 20-25, а у нас 5-10т$, боевые задачи самые стремные итдитп

В принципе по кто они такие, но любопытство таки присутствует
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22.08.2021 10:53 Відповісти
О дают. Как мне корректировать комент так фигу,только удаляй. А с заголовком шо хотят то творят. И тут на цензоре устраивают наевалово.

Таки вертухаи
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22.08.2021 12:33 Відповісти
а Масік та Мусік зустрічали своїх одноплемінців?
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22.08.2021 09:54 Відповісти
Масіку та Мусіку навпаки-треба летіти в Кабул до своїх однодумців.Вони там якраз при владі. Серед евакуйованих із Кабула громадян журналісти "Wall Street Journal" і "Радіо Свобода", які були в найбільшій небезпеці, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2023
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22.08.2021 10:13 Відповісти
Их будет очень много.От єтого никуда не деться.Такова политика компромиссов.Слава богу !.Журналистская шушеру не посвятили в планы работы нашего спецназа в Кабуле,иначе был бы вой ,как про вагнеровцев.
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22.08.2021 10:46 Відповісти
Будете гордиться политикой компромиссов, когда эти "беженцы" начнут грабить, насиловать и убивать в Украине?
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22.08.2021 10:54 Відповісти
Харьков -город интернациональный.Полно всех.И бед от иностранцев гораздо меньше чем от московитских гнид и вошей.Опыт есть.Не надо надо нас пугать.Есть и мечети и минареты и кирхи и костелы.Но больше всего смраду от холуев московитов.
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22.08.2021 12:15 Відповісти
Не знаю, что там угрожало евреям из Wall Street Journal , но полностью укомплектованному агентами ФСБ радио Свобода уж точно ничего не угрожало.
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22.08.2021 10:15 Відповісти
Кто-то очень хитрожованый в ОПе придумал схему - первыми привезем пару типа журналистов, распиарим, а потом хлынет поток гордых муслимских военов, которые драпанули, роняя тапки.
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22.08.2021 10:57 Відповісти
Кулеба не министр, а пресс секретарь и пиар менеджер. Утомил самохвальством.
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22.08.2021 10:16 Відповісти
Зато нє крадьот. Як і його безпосередній патрон (всупереч Конституції) такий собі Єрмак, який і відає у Зєлєнского іноземними справами та й чого приховувати, володіє і самим Зєлєнскім.
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22.08.2021 10:52 Відповісти
та да... а 100 своих что не поместились и остались - в меньшей опасности ? или то такэ...
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22.08.2021 10:17 Відповісти
Ну так цеж зрозуміло... свої то таке, а от прогнутися ЗЕвладі перед зустріччю з Байденом... то це більш важливіше.
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22.08.2021 10:31 Відповісти
Та там Іл-76 пустий прилетів, аж 83 людини всього, хоча влазить 200-250 десь!
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22.08.2021 10:32 Відповісти
а барахлишко ? )))) вы думаете они с одним рюкзачком убегали? ))))
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22.08.2021 10:37 Відповісти
васек-трубачок, а дерьмом бросать на вентилятор не стыдно:ведь попадает и по-делу, и нет
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22.08.2021 10:57 Відповісти
и где ж Вы дерьмо унюхали ?
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22.08.2021 11:35 Відповісти
Навіть десантників у повній екіпіровці в Іл-76 влазить 126...
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22.08.2021 11:42 Відповісти
Аеропорт "штурмують" десятки тисяч афганців бажаючих втекти світ за очі.
За вчора в давках загинуло 7 чоловік. Із-за цього пробитись в аеропорт ззовні велика проблема. Фактично він в блокаді і літаки летять звідти напівпорожні.
Американці вивозять своїх з посольства гелікоптерами.
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22.08.2021 10:41 Відповісти
Администрация президента США Джо Байдена планирует привлечь крупные коммерческие авиакомпании, чтобы ускорить эвакуацию сотрудничавших с американцами афганцев из Кабула, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Белый дом рассмотрит вопрос об использовании в этих целях около 20 самолетов пяти авиакомпаний из состава Гражданского резервного воздушного флота (CRAF), созданного после Второй мировой войны.
По сообщениям источников, гражданские самолеты не будут летать в Кабул. Они будут привлекаться для вывоза афганцев и других лиц с уже переполненных беженцами военных баз в Катаре, Бахрейне и Германии, куда их вывезли военными самолетами. Привлечение коммерческих авиалайнеров облегчило бы давление на эти базы, отмечает газета.
Одновременно рассматривается вопрос увеличения числа баз в регионе, куда будут доставлять эвакуируемых, поскольку США активизируют усилия по их вывозу из Кабула.
В частности, США уже договорились с Испанией для использования её военных баз Морон и Рота для эвакуации людей из Кабула.
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22.08.2021 10:58 Відповісти
"Ил-76 МД способен перевозить 145 (в двухпалубном варианте - 225) солдат с личным оружием или обеспечить выброс 126 десантников"
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22.08.2021 11:53 Відповісти
Шалом
это кто кому свои нужно еще посмотреть..
Как вы думаете для зели, ермака, шефира - кто свои?
вспомните умирающего несколько суток в серой зоне украинского воина

Серед евакуйованих із Кабула громадян журналісти "Wall Street Journal" і "Радіо Свобода", які були в найбільшій небезпеці, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7126
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22.08.2021 10:37 Відповісти
Ярослав Журавель (Царство Небесное) и вечное презрение ЗЕнелоху в глазах его дочери
Серед евакуйованих із Кабула громадян журналісти "Wall Street Journal" і "Радіо Свобода", які були в найбільшій небезпеці, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3164

...
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22.08.2021 10:40 Відповісти
там багато своїх, що працюють на захiднi компанii,якi не дуже поспiшають покидати Кабул.
насильно їх вивозити нiхто не буде. так само нiхто не знає, що буде далi i як будуть поводити себе талiби. я думаю, що вони не lуже змiнилися з 1996-2001 року...
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22.08.2021 14:42 Відповісти
Спецназ стал не болтливый.Потому и жив.
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22.08.2021 10:48 Відповісти
"своих Украина не бросает"-сказали те,кто бросает своих воинов 4 дня умирать.Мы все помним,зеленые мрази!!!
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22.08.2021 11:17 Відповісти
То есть первый борт привёз всего 8 украинцев ( вкл команду), второй борт привёз 12 украинцев
А кто будет вывозить 150 украинцев ? Шо это за полеты ? Почему не вывозят рядом в Душанбе - 1 час лета ?
Шо это за показуха ?
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22.08.2021 11:25 Відповісти
Вывезут всех.Истерика ни к чему.Украина -не старик Хоттабыч.
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22.08.2021 12:17 Відповісти
А почему в найбольшей опасности если все освещали миру правдиво и безпристрастно.
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22.08.2021 11:58 Відповісти
Україна своїх не кидає, це тільки русофашисти кидають.
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22.08.2021 12:25 Відповісти
Я не знаю, они это или нет, но в тик токе есть видеообращение якобы укр военных, которые говорят что будут просить помощи у рос посольства, так как выхода другого нет и просят не считать их предателями.
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22.08.2021 12:53 Відповісти
https://youtu.be/24P5yXgKBME
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22.08.2021 12:56 Відповісти
а саме відео знято в карелії на гранітному кар'єрі Україна повернула всіх 12 громадян, охоронців з Кабулу, яких Росія називала "покинутими" - Цензор.НЕТ 5320
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22.08.2021 14:04 Відповісти
пiдла азiопська паРаша, країна #404, без гiдностi та честi.
вЯлiкiя азiопська смєхдяржава сама фейк.
обiсРашка сама фейки розпускає , фейками годує придуркiв, що на неї озираються, паРаша фейк у всьому- вiд своєї брехливоi iсторiї до сьогодення.
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22.08.2021 14:37 Відповісти
хорошо, правильно.
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23.08.2021 06:13 Відповісти
 
 