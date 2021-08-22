Україна повернула всіх 12 громадян, охоронців із Кабулу, яких Росія називала "покинутими"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оприлюднив деяку інформацію про евакуйованих з Афганістану людей.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Міністр зазначив: "Другий евакуаційний борт із Кабула. Завдяки зусиллям МЗС, ЗСУ і ГУР МО 83 людини в безпеці в Україні.
Серед них - громадяни України, журналісти Wall Street Journal і Радіо Свобода, які були в найбільшій небезпеці, діти, жінки (одна з них на восьмому місяці вагітності).
Особливо був радий бачити одного з 12 українців, які застрягли на військовій базі під Кабулом. Саме з ним я говорив телефоном і обіцяв, що ми їх витягнемо. Усіх їх ми повернули додому.
Саме про них росіяни розганяли фейк, що Україна їх кинула. Але ми дотрималися обіцянки, тому що своїх Україна не кидає. Безпосередньо зараз ми продовжуємо працювати над наступним рейсом з Кабула. А ви не ведіться, будь ласка, на фейки, бережіть себе і вірте в українську державу", - резюмував Кулеба.
Будь ласка, зачекайте...
В принципе по кто они такие, но любопытство таки присутствует
Таки вертухаи
За вчора в давках загинуло 7 чоловік. Із-за цього пробитись в аеропорт ззовні велика проблема. Фактично він в блокаді і літаки летять звідти напівпорожні.
Американці вивозять своїх з посольства гелікоптерами.
Белый дом рассмотрит вопрос об использовании в этих целях около 20 самолетов пяти авиакомпаний из состава Гражданского резервного воздушного флота (CRAF), созданного после Второй мировой войны.
По сообщениям источников, гражданские самолеты не будут летать в Кабул. Они будут привлекаться для вывоза афганцев и других лиц с уже переполненных беженцами военных баз в Катаре, Бахрейне и Германии, куда их вывезли военными самолетами. Привлечение коммерческих авиалайнеров облегчило бы давление на эти базы, отмечает газета.
Одновременно рассматривается вопрос увеличения числа баз в регионе, куда будут доставлять эвакуируемых, поскольку США активизируют усилия по их вывозу из Кабула.
В частности, США уже договорились с Испанией для использования её военных баз Морон и Рота для эвакуации людей из Кабула.
это кто кому свои нужно еще посмотреть..
Как вы думаете для зели, ермака, шефира - кто свои?
вспомните умирающего несколько суток в серой зоне украинского воина
...
насильно їх вивозити нiхто не буде. так само нiхто не знає, що буде далi i як будуть поводити себе талiби. я думаю, що вони не lуже змiнилися з 1996-2001 року...
А кто будет вывозить 150 украинцев ? Шо это за полеты ? Почему не вывозят рядом в Душанбе - 1 час лета ?
Шо это за показуха ?
вЯлiкiя азiопська смєхдяржава сама фейк.
обiсРашка сама фейки розпускає , фейками годує придуркiв, що на неї озираються, паРаша фейк у всьому- вiд своєї брехливоi iсторiї до сьогодення.