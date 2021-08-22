Україна повернула всіх 12 громадян, охоронців із Кабулу, яких Росія називала "покинутими"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оприлюднив деяку інформацію про евакуйованих з Афганістану людей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Міністр зазначив: "Другий евакуаційний борт із Кабула. Завдяки зусиллям МЗС, ЗСУ і ГУР МО 83 людини в безпеці в Україні.

Серед них - громадяни України, журналісти Wall Street Journal і Радіо Свобода, які були в найбільшій небезпеці, діти, жінки (одна з них на восьмому місяці вагітності).

Особливо був радий бачити одного з 12 українців, які застрягли на військовій базі під Кабулом. Саме з ним я говорив телефоном і обіцяв, що ми їх витягнемо. Усіх їх ми повернули додому.

Саме про них росіяни розганяли фейк, що Україна їх кинула. Але ми дотрималися обіцянки, тому що своїх Україна не кидає. Безпосередньо зараз ми продовжуємо працювати над наступним рейсом з Кабула. А ви не ведіться, будь ласка, на фейки, бережіть себе і вірте в українську державу", - резюмував Кулеба.

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