Використання безпілотних літальних апаратів заборонено під час репетицій і святкових заходів на День Незалежності, - Держохорона

Управління державної охорони попередило, що на час проведення репетицій, а особливо під час святкування 30-ї річниці Незалежності України заборонені польоти безпілотних літальних апаратів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Управління держохорони України в фейсбуці.

"Шановні пілоти та власники безпілотних літальних апаратів! Нагадуємо про заборону польотів на час проведення репетицій, а особливо під час святкування 30-ї річниці Незалежності України! Буде здійснюватися моніторинг повітряного простору з використанням засобів радіоелектронної боротьби (придушення). Будьте відповідальними не наражайте свою техніку, себе та оточуючих на небезпеку", - йдеться в повідомленні.

Ознайомитися з картою зони заборон і обмежень використання повітряного простору можна за посиланням.

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