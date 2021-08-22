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Варфоломій та Епіфаній проводять літургію у Софійському соборі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Вселенський патріарх Варфоломій проводить разом з митрополитом Київським і всієї України Єпіфанієм літургію у Святій Софії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Літургія відбувається під відкритим небом.

На богослужіння слід було прибути завчасно, з урахуванням проходження заходів безпеки.

Прохід було відкрито з 6 години ранку. Доступ на територію Святої Софії відбувається із додержанням заходів безпеки через пункти огляду. Зокрема заборонено проносити на територію пляшки з водою, харчові продукти, плакати.

Варфоломій та Епіфаній проводять літургію у Софійському соборі 01
Варфоломій та Епіфаній проводять літургію у Софійському соборі 02
Варфоломій та Епіфаній проводять літургію у Софійському соборі 03
Варфоломій та Епіфаній проводять літургію у Софійському соборі 04
Варфоломій та Епіфаній проводять літургію у Софійському соборі 05
Варфоломій та Епіфаній проводять літургію у Софійському соборі 06
Варфоломій та Епіфаній проводять літургію у Софійському соборі 07
Варфоломій та Епіфаній проводять літургію у Софійському соборі 08
Варфоломій та Епіфаній проводять літургію у Софійському соборі 09
Варфоломій та Епіфаній проводять літургію у Софійському соборі 10
Варфоломій та Епіфаній проводять літургію у Софійському соборі 11
Варфоломій та Епіфаній проводять літургію у Софійському соборі 12
Варфоломій та Епіфаній проводять літургію у Софійському соборі 13
Варфоломій та Епіфаній проводять літургію у Софійському соборі 14
Варфоломій та Епіфаній проводять літургію у Софійському соборі 15
Варфоломій та Епіфаній проводять літургію у Софійському соборі 16
Варфоломій та Епіфаній проводять літургію у Софійському соборі 17
Варфоломій та Епіфаній проводять літургію у Софійському соборі 18
Варфоломій та Епіфаній проводять літургію у Софійському соборі 19

20 серпня розпочався візит Його Всесвятості Варфоломія, Архієпископа Константинополя - Нового Рима і Вселенського Патріарха до України.

У Києві в Михайлівському Золотоверхому соборі відбулася  подячна молитва з нагоди прибуття до України Вселенського патріарха Варфоломія.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм.

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Топ коментарі
+50
будем надеяться что визит в Украину святейшего Патриарха ускорит ликвидацию здесь московского сатаната
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22.08.2021 10:55
+26
Віряни з усієї України у Святій Софії щиро привітали Петра Порошенка і подякували за Томос*

Близько 15 тисяч вірян приїхали з усіх куточків України на Божественну Літургію у Собор Святої Софії Київської. Вони гаряче привітали п'ятого Президента, лідера партії «Європейська Солідарність» Петра Порошенка і подякували йому за зусилля, спрямовані для отримання Томосу про автокефалію Православної Церкви України.

Соборну Божественну літургію на території Софії очолили Всесвятійший Вселенський Патріарх Варфоломій та Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.
«Розчулений тим, як багато наших вірян приїхало з різних куточків України на Божественну літургію на території Собору Софії Київської. На їх очах сльози радості, а на вустах посмішки, адже ми спільно святкуємо незалежність Православної церкви України та вітаємо Патріарха Варфоломія, який сприяє утвердженню її серед Церков-Сестер. Дякую Господу за цей великий дар для України!», - поділився емоціями п'ятий Президент.
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22.08.2021 11:17
+18
А Зе не приїхав, бо там Порох? Чи тому, що він нехрещений?
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22.08.2021 11:03
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будем надеяться что визит в Украину святейшего Патриарха ускорит ликвидацию здесь московского сатаната
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22.08.2021 10:55 Відповісти
Плюсую вам, но все же, правы были Ильф и Петров: спасение утопающих дело рук самих утопающих.
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22.08.2021 15:34 Відповісти
Транслирует тв ЭКСПРЕССО
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22.08.2021 10:55 Відповісти
УА-Перший також...
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22.08.2021 11:02 Відповісти
Прямий і 5-тий - також
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22.08.2021 11:10 Відповісти
Присты 80лвл!!!
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22.08.2021 10:55 Відповісти
А Зе не приїхав, бо там Порох? Чи тому, що він нехрещений?
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22.08.2021 11:03 Відповісти
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А Пецик ..з якого пархату !? Варфоломій та Епіфаній проводять літургію у Софійському соборі - Цензор.НЕТ 6317
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22.08.2021 11:05 Відповісти
З якого?
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22.08.2021 11:15 Відповісти
З Варфоломієвого мабуть, раз прийшов...
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22.08.2021 11:32 Відповісти
Варфоломій після Святої Літургії питає Порошенка:
- А чого отой дрібний клоун не прийшов на літургію? Він-же, все-таки, себе главою держави вважає!
- Ваша Святість! То тільки він так вважає! А реальній людині, що "рулить" зараз Україною, куратори кремлівські заборонили з Вами зустрічаться! Тому він і "Блазня" на зустріч з Вами не пустив!
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22.08.2021 12:31 Відповісти
А маски де?
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22.08.2021 11:03 Відповісти
В "Епіцентрі")
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22.08.2021 11:06 Відповісти
Там усі вже щеплені.
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22.08.2021 13:04 Відповісти
А онуфрий с подельниками что проводят? Сатанинскую мессу?
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22.08.2021 11:05 Відповісти
онуфрий с братвой поют асанну в честь своих основателей - нквд/кгб/фсб
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22.08.2021 12:14 Відповісти
Ну так у РПЦ же томос от Сралина!
На кого же им еще молиться?)))))
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22.08.2021 21:47 Відповісти
народу зібралося більше, ні промосковського сатанату вчора та навіть коли "Адепти РПЦ (Київського філіалу) вийшли на хресний хід у Києві - фоторепортаж".
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22.08.2021 11:09 Відповісти
А де МП ФСБ ануфрій ?! Варфоломій та Епіфаній проводять літургію у Софійському соборі - Цензор.НЕТ 393
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22.08.2021 11:09 Відповісти
в них Варфоломій під анафемою
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22.08.2021 11:11 Відповісти
Не анафема, а рпц приняла решение о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом, как и ее подстилка на Украине - московский патриархат
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22.08.2021 12:56 Відповісти
А им нельзя на основании это госдокументы аннулировать как банальной секте?
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22.08.2021 14:31 Відповісти
Віряни з усієї України у Святій Софії щиро привітали Петра Порошенка і подякували за Томос*

Близько 15 тисяч вірян приїхали з усіх куточків України на Божественну Літургію у Собор Святої Софії Київської. Вони гаряче привітали п'ятого Президента, лідера партії «Європейська Солідарність» Петра Порошенка і подякували йому за зусилля, спрямовані для отримання Томосу про автокефалію Православної Церкви України.

Соборну Божественну літургію на території Софії очолили Всесвятійший Вселенський Патріарх Варфоломій та Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.
«Розчулений тим, як багато наших вірян приїхало з різних куточків України на Божественну літургію на території Собору Софії Київської. На їх очах сльози радості, а на вустах посмішки, адже ми спільно святкуємо незалежність Православної церкви України та вітаємо Патріарха Варфоломія, який сприяє утвердженню її серед Церков-Сестер. Дякую Господу за цей великий дар для України!», - поділився емоціями п'ятий Президент.
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22.08.2021 11:17 Відповісти
Боже оберігай Україну і народ її!
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22.08.2021 11:21 Відповісти
Бог дає Людині, що вона просить, або заслужила... Варфоломій дав Порошенку Томос, а чому він не дав Зеленському термос?
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22.08.2021 11:47 Відповісти
Навіщо зеленському термос, якщо в ОПе є кофі-кар і шаурма з доставкою
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22.08.2021 11:59 Відповісти
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Ужас, двадцать первый век... Варфоломій та Епіфаній проводять літургію у Софійському соборі - Цензор.НЕТ 750
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22.08.2021 11:52 Відповісти
Ужас это у вас, в московской орде, за паребриком, там у вас не только Ужас, но и садомия повсеместная, в перемешку с тупостью и хроническим идиотизмом... Варфоломій та Епіфаній проводять літургію у Софійському соборі - Цензор.НЕТ 8002
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22.08.2021 12:17 Відповісти
Я, например, крайне хороший и положительный герой нашего времени.
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22.08.2021 12:22 Відповісти
...только сидишь при этом на бутылке Варфоломій та Епіфаній проводять літургію у Софійському соборі - Цензор.НЕТ 6182
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22.08.2021 14:09 Відповісти
Варфоломій та Епіфаній проводять літургію у Софійському соборі - Цензор.НЕТ 6853

Поздравляю... Варфоломій та Епіфаній проводять літургію у Софійському соборі - Цензор.НЕТ 3823
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22.08.2021 14:53 Відповісти
Только вот, на х.е.ра было сюда это х...ло постить = не понимаю. Есть же какие-то приличия...
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22.08.2021 19:45 Відповісти
Вітаємо в Україні патріарха. Хотілося б щоб такі візити були частішими.
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22.08.2021 12:23 Відповісти
Благое дело. Подчеркивающее то что" МП в Украине" не является "УПЦ МП", это инородное тело привитое на теле Украины давшие метастазы в виде агрессии Раши, ОРДЛО., аннексию Крыма. Заметьте кстати Раша ведет в основном агрессивные войны с православными христианами ( Молдавия, Грузия, Украина).
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22.08.2021 12:54 Відповісти
Маскали не когда и не были православными ,они прислуги люцифера.
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22.08.2021 13:44 Відповісти
черга на вхід в Софію виявилась дуже повільною...площ навколо собору не так вже й багато для розміщення людей.... постояли хв.20... та й пішли гуляти по Андріївському узвозі... залишаючи наші серця з Варфоломієм...
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22.08.2021 13:16 Відповісти
Шо там у безтомосных сектантов из так называемого московского патриархата? Нибамбит?
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22.08.2021 13:39 Відповісти
а в это время из верян Мацковского пархата выходят нечистые.
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22.08.2021 13:42 Відповісти
Застряла газета "Правда" в жопе?
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22.08.2021 14:32 Відповісти
21-й век на дворе епть.
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22.08.2021 14:25 Відповісти
Кацапы провели шаманский обряд за прекращение лесных пожаров.
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22.08.2021 15:40 Відповісти
Як говорив в давнину кзязь Данило Острозький: " Серед усіх чеснот і терпілого чесноку, підіть і помоліться за себе, за завтрашній день". Мудро сказано,начеб-то тепер. Все,що зараз відбувається в Україні - це вже позавчорашній дощ та нікому не потрібна балаканина. Меркель у Зел...ого вже передала умови Путіка по капітуляції та трансформації ордло в Україну в обмін на газ на якийсь термін. Вигода більше все ж буде у Німеччини та декотрих в ЄС. Народу ж ....ніяких пріорітетів,оскільки спокою тоді взагалі не буде,а буде гірше ніж тепер. Державницькі інтереси,як такові, вже не йдуть в перших пунктах,томумі скиглення...!а дадітє вооруженія?
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22.08.2021 17:34 Відповісти
 
 