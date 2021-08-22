Варфоломій та Епіфаній проводять літургію у Софійському соборі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Вселенський патріарх Варфоломій проводить разом з митрополитом Київським і всієї України Єпіфанієм літургію у Святій Софії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Літургія відбувається під відкритим небом.
На богослужіння слід було прибути завчасно, з урахуванням проходження заходів безпеки.
Прохід було відкрито з 6 години ранку. Доступ на територію Святої Софії відбувається із додержанням заходів безпеки через пункти огляду. Зокрема заборонено проносити на територію пляшки з водою, харчові продукти, плакати.
20 серпня розпочався візит Його Всесвятості Варфоломія, Архієпископа Константинополя - Нового Рима і Вселенського Патріарха до України.
У Києві в Михайлівському Золотоверхому соборі відбулася подячна молитва з нагоди прибуття до України Вселенського патріарха Варфоломія.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм.
Будь ласка, зачекайте...
- А чого отой дрібний клоун не прийшов на літургію? Він-же, все-таки, себе главою держави вважає!
- Ваша Святість! То тільки він так вважає! А реальній людині, що "рулить" зараз Україною, куратори кремлівські заборонили з Вами зустрічаться! Тому він і "Блазня" на зустріч з Вами не пустив!
На кого же им еще молиться?)))))
Близько 15 тисяч вірян приїхали з усіх куточків України на Божественну Літургію у Собор Святої Софії Київської. Вони гаряче привітали п'ятого Президента, лідера партії «Європейська Солідарність» Петра Порошенка і подякували йому за зусилля, спрямовані для отримання Томосу про автокефалію Православної Церкви України.
Соборну Божественну літургію на території Софії очолили Всесвятійший Вселенський Патріарх Варфоломій та Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.
«Розчулений тим, як багато наших вірян приїхало з різних куточків України на Божественну літургію на території Собору Софії Київської. На їх очах сльози радості, а на вустах посмішки, адже ми спільно святкуємо незалежність Православної церкви України та вітаємо Патріарха Варфоломія, який сприяє утвердженню її серед Церков-Сестер. Дякую Господу за цей великий дар для України!», - поділився емоціями п'ятий Президент.
Поздравляю...