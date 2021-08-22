Рятувальники ДСНС перейшли на посилений режим роботи у зв'язку зі святкуванням 30-ї річниці Незалежності України

У період проведення в країні заходів з нагоди 30-ї річниці Незалежності України та Дня Державного Прапора України, з 9:00 21 серпня до 9:00 25 серпня, підрозділи ДСНС перейшли на посилений режим несення служби.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що у цей період здійснюється посилений моніторинг техногенної та пожежної безпеки у межах зон відповідальності. Особливу увагу приділено об'єктам із масовим перебуванням людей, на яких будуть проводитися святкові заходи, а також у міжнародних аеропортах "Бориспіль" та "Київ".

Крім того, організовано міжвідомчу взаємодію та проводяться роботи щодо попередження виникнення пожеж і надзвичайних ситуацій, дотримання вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки з обслуговуючим персоналом на об’єктах, що будуть задіяні до проведення заходів.

"Всього на території України на чергуванні перебуває близько 8600 рятувальників та 2800 одиниць техніки ДСНС, у тому числі майже 700 рятувальників і 110 одиниць техніки на об’єктах проведення святкових заходів. Організовано чергування 9 повітряних суден, з них один літак і два гелікоптери в аеропорті "Київ". У готовності перебуває 28 піротехнічних розрахунків", - зазначили в пресслужбі.

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