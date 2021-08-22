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Новини Політика України
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Афганістан (395) евакуація (587)

США звернулися до України з проханням про допомогу в евакуації з Афганістану людей, яким загрожує небезпека

Новини Цензор.НЕТ Політика України

США звернулися до України з проханням про допомогу в евакуації з Афганістану людей, яким загрожує небезпека

Сполучені Штати Америки звернулися до української влади з проханням про допомогу в проведенні операції з евакуації з Афганістану низки осіб, яким загрожує небезпека.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента України з посиланням на МЗС.

"Україна погодилася надати логістичне сприяння у вивезенні людей з Кабула з їхнім подальшим переміщенням до США та інших країн. Ця операція не передбачає надання евакуйованим притулку в Україні", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що Вашингтон, зі свого боку, допомагає Києву в операціях з евакуації українських громадян з Афганістану.

Як повідомлялося, понад 150 українців, членів їх сімей та інших іноземців повідомили про бажання бути евакуйованими з Афганістану. За інформацією МЗС України, відпрацьовуються два плани: вивезення громадян на літаку, який вже є в аеропорту Кабула, і евакуація літаком Міністерства оборони України, який полетів 18 серпня із Києва.

Також читайте: Серед евакуйованих із Кабула громадян журналісти "Wall Street Journal" і "Радіо Свобода", які були в найбільшій небезпеці, - Кулеба

15 серпня український приватний літак вивіз 79 людей з Афганістану: вісім громадян України, а також громадян Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану.

Вранці 22 серпня український військово-транспортний літак Іл-76МД Повітряних сил ЗСУ, який напередодні вилетів з афганського аеропорту Кабула, прибув до Борисполя. На його борту перебувало 83 пасажири, з яких 31 громадянин України.

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Топ коментарі
+15
В принципе почему нет?
Или помощь должна идти только в сторону Украины?
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22.08.2021 11:25
+7
опять ошибка !
он работает кассиром Сбербанка в Нарьян-Маре, а деньги в рублях США звернулися до України з проханням про допомогу в евакуації з Афганістану людей, яким загрожує небезпека - Цензор.НЕТ 7715

доширак получишь у бригадира США звернулися до України з проханням про допомогу в евакуації з Афганістану людей, яким загрожує небезпека - Цензор.НЕТ 6237
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22.08.2021 13:23
+6
ну что ты лепишь бредятину?
из Лахты подогнали новую методичку?
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22.08.2021 11:41
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В принципе почему нет?
Или помощь должна идти только в сторону Украины?
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22.08.2021 11:25 Відповісти
конечно нужно помочь переправить пару миллионов афганцев в США и Европу
- только в Польшу и страны Балтии не нужно - они наши союзники - их жалко
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22.08.2021 11:34 Відповісти
ну что ты лепишь бредятину?
из Лахты подогнали новую методичку?
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22.08.2021 11:41 Відповісти
Им пофигу разбегутся как тараканы кто куда и по всей Европе , у дикарей нет государства и границ и законы для них не существуют ,так что ты и другие и мы все при таком раскладе будем иметь проблемы
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22.08.2021 11:44 Відповісти
Читай : хотят безвоздмездно арендовать наши самолеты.
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22.08.2021 11:35 Відповісти
Американцы безвозмездно дают военную помощь 700 млн дол каждый год
Забыл?
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22.08.2021 12:08 Відповісти
кратко - у моей кумы зять руководитель \ или зам я точно не понял\ трамповского штаба в Филадельфии на этой безвозмездной помощи заработал пару тройку миллионов
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22.08.2021 12:56 Відповісти
опечатка . во Флориде
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22.08.2021 12:57 Відповісти
опять ошибка !
он работает кассиром Сбербанка в Нарьян-Маре, а деньги в рублях США звернулися до України з проханням про допомогу в евакуації з Афганістану людей, яким загрожує небезпека - Цензор.НЕТ 7715

доширак получишь у бригадира США звернулися до України з проханням про допомогу в евакуації з Афганістану людей, яким загрожує небезпека - Цензор.НЕТ 6237
показати весь коментар
22.08.2021 13:23 Відповісти
США звернулися до України з проханням про допомогу в евакуації з Афганістану людей, яким загрожує небезпека - Цензор.НЕТ 834
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22.08.2021 16:01 Відповісти
Я в курсе. Вопрос был в том, что нащи самолеты не могут вылететь с кабула. А в качестве "арендованых" США - смогут
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22.08.2021 14:21 Відповісти
Тут швидше за все мова не про борти, а про надання притулку. Американці не мають наміру оте все пхати до себе, у рідні Штати.
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22.08.2021 11:51 Відповісти
Вот НЕ ВЕРЮ я,муть какая то...
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22.08.2021 11:29 Відповісти
Это не муть,украинские военные не присутствовали в Афгане и вполне могут выступать в качестве посредников.И это разумное решение янки.А вот убегающих из Афгана соотечественников стоит компитентным органам проверить на участии в организации ,,Вагнера,, так как их контракт еще не закончился а будут перемещены в Украину из всеми вытекающими из этого последствиями.Да и само участие в группе ,,Вагнера,,является в Украине уголовным приступлением.
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22.08.2021 11:36 Відповісти
Премьер-министр Испании Педро Санчес в ходе телефонной беседы с президентом США Джо Байденом согласился предоставить испанские военные базы Морон и Рота для транзитного размещения афганцев, которых эвакуируют из Афганистана в связи тем, что они сотрудничали с американцами.

Американские военные базы в Катаре, Бахрейне и Германии, куда сейчас перевозят бугущих из Кабула, уже полностью забиты и переполнены беженцами из Афганистана
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22.08.2021 11:30 Відповісти
Эта операция не предусматривает предоставление эвакуированным убежища в Украине", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/n3284067

- ну и Слава Богу - значит спустя какое то время нам не придется строить дополнительные мечети и слушать крики мулл с минаретов..
- и для наших сестер и дочерей по вечерам не будет дополнительных опасностей..
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22.08.2021 11:31 Відповісти
"Могучий" Байден, который "порядок наведе", за полгода " доцарювався" до того, что просит помощи у Украины))) Прочитайте "опытному политику" Будапештский меморандум, если разбудете)
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22.08.2021 11:31 Відповісти
У козломордых на Байдена по прежнему истерика?
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22.08.2021 11:47 Відповісти
Помогать союзникам надо.
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22.08.2021 11:40 Відповісти
вывезшие 17 000 просят помощи у вырвавших 200 ???
это опять наш МИД что-то приукрасил-приврал-преувеличил
думаю было сказано так - имеете возможность взять на свои отлетающие борта лишних людей из других стран - берите, а по прилету - своих заберем немедленно (вам их и борщем угощать не придется)
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22.08.2021 11:45 Відповісти
У зекретинов ,как всегда,через сраку -нет ,чтоб дождаться просьбы о помощи,а до этого вывезти всех наших -мы с самого начала вывозили не украинцев

.
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22.08.2021 11:45 Відповісти
Ха, сами заварили кашу, сами пускай и расхлёбывают! США обратились к Украине с просьбой о помощи в эвакуации из Афганистана людей, которым угрожает опасность - Цензор.НЕТ 6994
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22.08.2021 11:48 Відповісти
Что значит сами кашу заварили?
Бен Ладен взял ответственность за воздушные терракты в США 11 сентября, которые унесли жизни тысяч американцев.
А талибы, приютили тогда беглого Бен Ладена.
Американцы сказали, что бы, правящие тогда в Афганистане талибы, выдали им Бен Ладена.
Талибы отказались, то есть фактически стали соучастниками террактов в США.
Думаешь, любая, уважающая себя страна, после этого утёрлась бы и бездействовала?
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22.08.2021 11:56 Відповісти
Ну и что они нанебездействовали там? США звернулися до України з проханням про допомогу в евакуації з Афганістану людей, яким загрожує небезпека - Цензор.НЕТ 3318
То-то же...
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22.08.2021 12:15 Відповісти
Бен Ладен уничтожен. 20 лет афганцы жили более менее нормально, по сравнению до прихода американцев. За эти 20 лет американцы вложили 1 триллион долларов в Афганистан.
Пострили афганцам нормальные дороги, дома, супермаркеты, инфраструктуру, укрепили афганскую валюту, подняли экономику, опустили инфляцию, открыли школы, университеты, итд... Женщины стали чувствовать себя свободней, получили права на равне с мужчинами, несколько прошли реальные всенародные выборы в Афгане, чего никогда не было в истории Афганистана.
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22.08.2021 12:37 Відповісти
А смысл? То-то же... США звернулися до України з проханням про допомогу в евакуації з Афганістану людей, яким загрожує небезпека - Цензор.НЕТ 3421
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22.08.2021 14:55 Відповісти
Ну, да. Потратили два трильйона вічнозелених грінбаксів, шоб убить одного мудака.
І це весь результат.
Адже було відразу зрозуміло з Афганом, що "з цього роя не буде..."
Я б, чесно кажучи, дуже здивувався, якби там щось вийшло навіть за 200 років окупації.
Не треба було туди залазити. Афганістан, - це могила всіх імперій.
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23.08.2021 02:15 Відповісти
Реально, сейчас мы наблюдаем, впервые в истории, величайшее "переселение народов (народа)" по небу.
Эвакуировать сотню тысяч беженцев из одного аэропорта, окружённого врагами, за короткое время - такого ещё не было.

Вот если бы талибы представили коридор для беженцев из Кабула в ближлежащий Пакистан, то думаю миллион людей легко бы за неделю выехали из Кабула и окрестностей в Пакистан.
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22.08.2021 11:50 Відповісти
В Пакистане хорошо, там макаронами кормят.
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22.08.2021 12:19 Відповісти
Обратились по адресу! У нас есть чемпион мира по эвакуации!
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22.08.2021 11:50 Відповісти
ну в принципе 10 млн. орков можем принять .. и нас опять станет 50 млн . !
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22.08.2021 11:52 Відповісти
Ага, только язык муслимский уже сегодня надо начинать учить, так, на всякий случай... США звернулися до України з проханням про допомогу в евакуації з Афганістану людей, яким загрожує небезпека - Цензор.НЕТ 4568
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22.08.2021 12:18 Відповісти
На Украинский броневик «Дозор-Б» установили 122 мм огнемётную систему "Спека" с 10 ракетами. Видно - https://youtu.be/I_YCa6Y9dvM
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22.08.2021 12:05 Відповісти
Все существующие американские военные базы в Катаре, Бахрейне и ряде других стран региона, используемые как транзитные, быстро переполняются афганскими беженцами.

Сейчас афганских беженцев их Кабула уже эвакуируют так же на военную базу Рамштайн в Германии. Но и там уже почти всё заполнено.
США уже договорились с Испанией о вывозе беженцев на испанские военные базы - Рота в Кадисе и Морон-де-ла-Фронтера в Севилье.
Но и этого недостаточно.
Так же США хотят эвакуировать беженцев из кабульского аэропорта на свои военные базы в Японии, Южной Корее, Косово и Италии...
Но и этих баз явно не хватит.
Поэтому американцы и просят другие страны принять беженцев из Афганистана хотя бы для временного размещения и транзита.
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22.08.2021 12:30 Відповісти
Помочь дело святое. Почему не помочь , тем более штаты просят? Надо помочь.
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22.08.2021 12:47 Відповісти
Кто сказал, что штаты просят?
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22.08.2021 15:44 Відповісти
А почитать статью- не судьба? США звернулися до України з проханням про допомогу в евакуації з Афганістану людей, яким загрожує небезпека - Цензор.НЕТ 4833
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22.08.2021 19:25 Відповісти
Украинские самолеты с трудом пробивающиеся в Афганистан почему то вывозят не желающих граждан Украины и членов их семей ( их кажется все го то было 180 -185 кажется, по сообщениям трехдневной давности), а в основном вывозят иностранцев, да и заполняемость бортов мягко говоря не впечатляет. ( ведь самолеты транспортные и военные с большой грузоподъемностью.. ну если конечно без "наркоты"..) Странно как то. Ждем от власти официального заявления что все желающие граждане Украины и члены их семей полностью, до единого уже эвакуированы из Афганистана , Пакистана в Украину. ВСЕ !!! Остальные миссии это уже дело такое.. У США и НАТО возможностей для вывоза в десятки, сотни раз больше... ( но уж если нужна помощь, можно и оказать при обеспечении полной безопасности наших самолетов и экипажей).
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22.08.2021 12:49 Відповісти
Скабеева же сказала что Украине ХАНА, вот и получите в виде чорных бородатых нехристей которые в скоре будут иметь ваших дочерей.
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22.08.2021 13:00 Відповісти



tZE inform

@tZEinform

·21 мин

"США звернулися до України з проханням допомогти в реалізації операції щодо евакуації з Афганістану осіб, яким загрожує небезпека. Про це у неділю повідомила пресслужба офісу президента" ОПУ конечно не сказало, что США собственно обратилось почти к 40 странам мира
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22.08.2021 13:30 Відповісти
А не пішов би той байден
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22.08.2021 14:06 Відповісти
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента Украины со ссылкой на МИД- не исключено,что еще к вечеру будет заявление американцев о том,что ни о какой помощи они не просили
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22.08.2021 14:13 Відповісти
Вот такой позорный бардак возникает всегда, когда рулят не неприятные профи а гламурные политические назначенцы по всяким рабоче-кресттянским, расовым и прочим *************** квотам.
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22.08.2021 14:34 Відповісти
США звернулися до України з проханням про допомогу в евакуації з Афганістану людей, яким загрожує небезпека - Цензор.НЕТ 5862 США звернулися до України з проханням про допомогу в евакуації з Афганістану людей, яким загрожує небезпека - Цензор.НЕТ 1061
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22.08.2021 14:47 Відповісти
об этом сообщает пресс-служба президента Украины

Поскольку инфа из ЗЕОПы, вероятность, что это тупое вранье, 80%.
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22.08.2021 15:43 Відповісти
Ну допустим те кто рвет когти те не собираются здесь мечети строить и аллаху акбар кричать...
Они создадут нам другие проблемы...наркотрафик, афганские ОПГ, просто клановость по национальному признаку...азеры сильно аллахуакбарят??? нет...но говна много..
Вывод один... США звернулися до України з проханням про допомогу в евакуації з Афганістану людей, яким загрожує небезпека - Цензор.НЕТ 8586 В тюркоязычную страну любую на выбор...
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22.08.2021 15:52 Відповісти
И Шмаркля, четырежды уклонист, конечно же согласился. Он, сидя на госдаче под охраной, теперь будет посылать наших людей в дикую страну рисковать своими жизнями ради того, чтобы большой дядя погладил его по головке.
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22.08.2021 17:41 Відповісти
если что - надо помочь.
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23.08.2021 06:29 Відповісти
Раз така пішла п'янка, то забирати до себе цвіт нації не така вже і погана ідея...
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23.08.2021 11:11 Відповісти
Конечно, в Украине своих дебилов мало, а тем, шо есть, - скучно.
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23.08.2021 11:38 Відповісти
 
 