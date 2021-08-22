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Крим (6998) вода (596) Міністерство реінтеграції (135)

У разі гуманітарної катастрофи Україна готова направити воду в окупований Крим, але тільки бутильовану, - Мінреінтеграції

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У разі гуманітарної катастрофи Україна готова направити воду в окупований Крим, але тільки бутильовану, - Мінреінтеграції

У разі виникнення у Криму гуманітарної катастрофи через нестачу води Україна готова надіслати півострову воду, проте лише бутильовану в рамках гуманітарної допомоги.

Про це ексклюзивно розповів заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ігор Яременко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на L.B.

"У разі погіршення ситуації ми готові пропустити до Криму та самі направити на півострів гуманітарний вантаж з бутильованою водою. Ми вже це робимо в тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей. Ми вже навіть звернулися до міжнародних організацій щодо надання нам такої можливості", – говорить заступник профільного міністра.

Також Яременко наголосив, що через Північно-Кримський канал дніпровська вода до Криму потрапить лише після деокупації півострова. До того часу за все, що там відбувається, відповідає Росія як країна-окупант.

Через посушливу зиму 2019-2020 років і відсутність дніпровської води з Північно-Кримського каналу в населених пунктах Криму почалися проблеми з водою. У великих містах вода йде по годинах, а у 30 населених пунктах колодязі та свердловини вже пересохли. Туди привозять лише цистерни з водою. Окупаційна влада на вирішення проблеми вже безрезультатно виділила понад 50 мільярдів рублів.

Також читайте: Окупанти похвалилися Путіну, що завдяки зливам про проблему з водопостачанням Севастополя можна забути мінімум на рік

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Топ коментарі
+39
Які ми добрі. Аж противно.
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22.08.2021 12:06
+29
мочу ослиную бутилированую
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22.08.2021 12:08
+25
Готують суспільство до зради. Геть плесняву !
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22.08.2021 12:13
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Які ми добрі. Аж противно.
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22.08.2021 12:06 Відповісти
Готують суспільство до зради. Геть плесняву !
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22.08.2021 12:13 Відповісти
Це вже бізнес на крові.
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22.08.2021 12:22 Відповісти
а мені здається, що це тролінг 80 level. Хоча, віднсоно влади пісюніста у мене ілюзій ніколи не було!
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22.08.2021 12:49 Відповісти
На Украинский броневик «Дозор-Б» установили 122 мм огнемётную систему "Спека" с 10 ракетами. Видно - https://youtu.be/I_YCa6Y9dvM
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22.08.2021 12:07 Відповісти
Когда Шмаркля в очередной раз будет отводить войска, - главное - не забыть забрать.
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22.08.2021 12:18 Відповісти
коментар відмічено як спам
Мне хватило перемирий,которые Порошенко ( агннт Кремля) устраивал все пятьтлет своей коденции.Тогда погибли тысячи защитников Украины....Вы ,порохоботы,хлопали в ладоши Пете и делали вид,что ни чего не происходит...
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22.08.2021 13:49 Відповісти
Так расскажи, "уставший", когда Петя отводил войска, приглашал дыровцев на инспекцию позиций ВСУ, запрещал вести ответный огонь?
Когда он убрал контрснайперские группы (из-за чего почти каждый день гибнут наши парни)?
Когда запретил разведку, из-за чего ВСУ сидит сленое?!
Может, это Петя запретил вынести с нейтралки сержанта Журавля, взяв ситуацию "под личный контроль"? Ах да, зебил, это ж твой "найвеличниший деятель эпохи"!...
Ты про погибших упомянул, урод? Так они свою землю освобождали, а не отходили с высоток в низины, где их сейчас безнаказанно расстреливают кацапы. Твой клоун, превратил армию в изгоя, не выделив на ВСУ ни копейки, зато на свою ОПу - небывалые средства.
Так что захлопни варежку, "уставший"!
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22.08.2021 14:10 Відповісти
Ну, где ты там, "уставший"?!
Язык в Офис Президента засосало?))))
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22.08.2021 14:34 Відповісти
мочу ослиную бутилированую
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22.08.2021 12:08 Відповісти
Ну зачем так ? Достаточно : разбавленную ослиной мочой.
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22.08.2021 13:05 Відповісти
Я б краще каміння з неба їм постачав.
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22.08.2021 12:09 Відповісти
Так их там вроде на два года с небесной канцелярии водой заполнили
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22.08.2021 12:10 Відповісти
У вас что нет украинцев которым помощь нужна? Почему тысячи людей и волонтеров собирают деньги на лечение, еду и жилье украинцам, а государство помогает окупантам? Вы лучше тарифы для украинцев снизьте, ато будет как в Афганистане когда вместо защищать страну люди разбегутся в другие страны
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22.08.2021 12:12 Відповісти
каци самі її не пропустять, скажут заражена фашизмом
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22.08.2021 12:15 Відповісти
Но только бутылированную и по хорошей, слегка завышенной цене. И не более 1 бутыля в 5 литров на одно рыло.
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22.08.2021 12:13 Відповісти
У разі гуманітарної катастрофи Україна готова направити воду в окупований Крим, але тільки бутильовану, - Мінреінтеграції - Цензор.НЕТ 7196
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22.08.2021 13:56 Відповісти
окно овертона в полный рост
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22.08.2021 12:13 Відповісти
з написами "З України з любов*ю"
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22.08.2021 12:14 Відповісти
Лучше с фото С.Бандеры и надписью на всю бутылку *ПУТИН ******
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22.08.2021 12:28 Відповісти
І обов'язково з портретом Степана Бандери та написом Слава Україні ! Смерть москалям !!! У разі гуманітарної катастрофи Україна готова направити воду в окупований Крим, але тільки бутильовану, - Мінреінтеграції - Цензор.НЕТ 1457
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22.08.2021 13:04 Відповісти
пересекают линию разграничения и покупают в любом супермаркете
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22.08.2021 12:14 Відповісти
Макрель привеза шмурдяка, и риторика оманского непарнокопытного сразу поменялась...
Так кто там напоминает немецкую порноактрису?
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22.08.2021 12:15 Відповісти
Знайдуться подивиться і на таке.
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22.08.2021 12:19 Відповісти
Какие мы щедрые за чужой счет! А может, КВАРТАЛ 95 в порядке оказания гуманитарной помощи раскошелится со своих офшорных миллиардов? И пусть это будет вода хоть в пипетках, хоть в канистрах!
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22.08.2021 12:17 Відповісти
це повзуча зрада
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22.08.2021 12:17 Відповісти
Мені здається, це правильний підхід.
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22.08.2021 12:17 Відповісти
Це неправильний підхід. Руцьке свинья похоронили 100 000 за 1 раз підірвавши Дніпро-ГЕС під час війни. Для пиття води в них достатньо.
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22.08.2021 12:19 Відповісти
Так. Як перелічити всі їх злодіяння та наші митарства від їх дій, то життя не вистачить. До війни національно свідомих громадян, які відразу розуміли хто є хто, в Україні було не так вже й багато. Всі кому не лінь торгували з рф, і про такі прикрощі, як Ви нагадали, пам"ятали небагато. То ж скільки теоретично Україна може поставити туди води, за таких умов? Ну 10 фур, ну хай буде 50 фур, як опізж проплатять, але, навіть така пропозиція дуже гарно "завалить" рот европейським русопосіпакам, які кричать на все своє аналогорло, що ми тут їм води не даємо, від спраги моримо, влаштовуємо аквацид.
-Води не даємо? Даємо. Ось нате. Попийте.
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22.08.2021 12:46 Відповісти
Та ти шо?
А давай їм вже й патрони передавати, вроздріб?
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22.08.2021 12:23 Відповісти
по одному, щоб стрілялися.
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22.08.2021 13:06 Відповісти
Армії допоможіть на ці гроші муділи неграмотні.
Москалі мали купу років для будівництва заводу по опрісненню морської води та перебудування логістики поставок в усі кутки криму.
Дорага руцьке свинья?
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22.08.2021 12:18 Відповісти
По 20 грн за 5 литров.
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22.08.2021 12:19 Відповісти
В украинских супермаркетах дороже.
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22.08.2021 12:23 Відповісти
17,50 в АТБ "Питна вода" 6л.
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22.08.2021 12:51 Відповісти
Це найдешевша.
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22.08.2021 13:23 Відповісти
Ослиной мочи.
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22.08.2021 12:25 Відповісти
Хто воду дасть в Крим в будь-якому вигляді - буде перший драпати до Ростова!
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22.08.2021 12:19 Відповісти
Какой Ростов?) До него еще добежать нужно))) До средины Днепра, не больше) Ну может еще, если смогут просочится, через щели в шлюзе Северо Крымского Канала))))
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22.08.2021 12:47 Відповісти
В этой публикации Мининтеграции эсть один очень маленький но предательский по отношению к Украине ньюансик Мы уже это делаем на временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областейИсточник: https://censor.net/ru/n3284071
А это означает что за спинами народа Украины и при ежедневной гибели наших воинов украинская влясть ведет на окупированых териториях как комерческую так и политическую деятельность из правительством окупированых теритовий.
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22.08.2021 12:20 Відповісти
обратила внимание В случае гуманитарной катастрофы Украина готова поставить воду в оккупированный Крым, но только бутилированную, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 4235
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22.08.2021 12:24 Відповісти
И по 35 грн/литр)
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22.08.2021 12:22 Відповісти
"мочу пусть пьют"(с) В случае гуманитарной катастрофы Украина готова поставить воду в оккупированный Крым, но только бутилированную, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 5320
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22.08.2021 12:24 Відповісти
Типа - вы не думайте, это не позор и измена, просто, для начала, мы трахнем вас и вашу жену в презервативе, ну а там, как пойдёт...
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22.08.2021 12:25 Відповісти
Бутилированную с пургеном
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22.08.2021 12:28 Відповісти
я тоже могу несколько бутылок с унитаза набрать !
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22.08.2021 12:30 Відповісти
Бутылированную воду должны поставлять оккупанты ( тем более по их понятием это уже их ( аннексированная) территория.. При чем тут Украина. Вода будет поставляться в Крымскую ОБЛАСТЬ Украины ( в которой будет военно- административно- политическая власть Украинского государства) для граждан Украины.
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22.08.2021 12:34 Відповісти
одно понять не могу - кто вас просит???
зачем постоянно каламутить эту тему???
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22.08.2021 12:34 Відповісти
Бо опять же гибридная война...кидают пробную наживку
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22.08.2021 12:53 Відповісти
Бутилированную и за деньги. По цене "моршiнськой", не дешевле.
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22.08.2021 12:45 Відповісти
Мрази уже готовы паковать воду на своих предприятиях и продавать Украине ? Оккупант должен поставлять за свой счет бутилированную воду по незаконно построенному мосту в случае гуманитарной катастрофы в Крыму . Яременко с друзьями похоже хочет нагреть свои воровитые руки за счет бюджета Украины ...
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22.08.2021 12:49 Відповісти
На сколько мне известно сейчас воды в Крыму по первые этажи.
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22.08.2021 12:50 Відповісти
І така пропозиція дуже гарний стьоб..
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22.08.2021 12:53 Відповісти
А хто оплатить цю "доброту" для зрадників своєї держави.
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22.08.2021 12:57 Відповісти
г/вна на лопаті...
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22.08.2021 12:57 Відповісти
приємно читати, вже й влада дійшла до правильних висновків.... кацапам води можемо дати... тільки бутилірованої і за гарну оплату. другими словами, кацапів послали нах.
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22.08.2021 13:08 Відповісти
а за бутлі і доставку хто буде платити?
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22.08.2021 13:13 Відповісти
В них є міст - коромисло, два відра і вперед...
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22.08.2021 13:15 Відповісти
У зебилов эта "бутылка" будет сечением с Северо-Крымский канал. Не ведитесь на лоховской развод зебилов, пусть крысчане мочу пьют.
У разі гуманітарної катастрофи Україна готова направити воду в окупований Крим, але тільки бутильовану, - Мінреінтеграції - Цензор.НЕТ 9909
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22.08.2021 13:42 Відповісти
Зерно упало в благодатную почву.
Столько согласных.
А ведь "... воду должны поставлять оккупанты" (цит. Андерсен a4cbf7de)
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22.08.2021 13:47 Відповісти
оккупанты Украины в Крыму, должны даром пить чистую бутылированную украинскую воду
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22.08.2021 14:09 Відповісти
Зачем? Я реально не понимаю. Там сидят людоеды, готовые нас убивать, россия за них отвечает - нахуа НАМ им помогать?
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22.08.2021 14:27 Відповісти
И наколотые апельсинки)
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22.08.2021 14:28 Відповісти
Согласен на торговлю водой в бутылках только при условии что деньги пойдут на строительство пятиметровой бетонной стены на границе. А пойманные на воровстве будут с неё сбрасываться на "ту сторону".
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22.08.2021 14:30 Відповісти
криворогое пусть вначале сюда что-то поставит,не только ...опы 95к,а потом раскрывает свой разрез.У них есть рапаны с писочком,а у нас даже писочек ...опами воруется.
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22.08.2021 14:50 Відповісти
Бутильовану воду , розведену 50:50 з мочою , за дуже дорого і лише по передоплаті . І то , я щитаю , що це буде в якійсь мірі зрада . А нам потрібна - ПЕРЕМОГА .
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22.08.2021 15:00 Відповісти
только рискните... суки!!!!!
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22.08.2021 15:09 Відповісти
Могу бутилированные камни с неба передать ....
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22.08.2021 15:14 Відповісти
Яка вода? На них Боженька в цьому році вже виссявся достатньо.Хльобали,трохи не тонули.☺
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22.08.2021 15:20 Відповісти
Можно ещё построить в Крым Гомнопровод "Дружба".
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22.08.2021 16:05 Відповісти
На самом деле, эта идея не лишена смысла.Хорошая картинка для СМИ :"ВСУ доставляют гуманитарную помощь в окупированный Крым, на каждой бутылке, о ужас! Стоит тризуб!" Итд. Итп Но только в случае гуманитарной катастрофы и для гражданских. Если мыслить категориями гибридной войны, это был бы хороший ход.
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22.08.2021 20:05 Відповісти
))) для них жажда ничто - имидж всё! бутыли им жопу! это то, что можно не только им поставить, но и сразу после поставки посадить крысчан на них. это то что они это любят.
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22.08.2021 21:08 Відповісти
Коротко и понятно:
У разі гуманітарної катастрофи Україна готова направити воду в окупований Крим, але тільки бутильовану, - Мінреінтеграції - Цензор.НЕТ 4256

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23.08.2021 00:55 Відповісти
 
 