У разі гуманітарної катастрофи Україна готова направити воду в окупований Крим, але тільки бутильовану, - Мінреінтеграції
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У разі виникнення у Криму гуманітарної катастрофи через нестачу води Україна готова надіслати півострову воду, проте лише бутильовану в рамках гуманітарної допомоги.
Про це ексклюзивно розповів заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ігор Яременко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на L.B.
"У разі погіршення ситуації ми готові пропустити до Криму та самі направити на півострів гуманітарний вантаж з бутильованою водою. Ми вже це робимо в тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей. Ми вже навіть звернулися до міжнародних організацій щодо надання нам такої можливості", – говорить заступник профільного міністра.
Також Яременко наголосив, що через Північно-Кримський канал дніпровська вода до Криму потрапить лише після деокупації півострова. До того часу за все, що там відбувається, відповідає Росія як країна-окупант.
Через посушливу зиму 2019-2020 років і відсутність дніпровської води з Північно-Кримського каналу в населених пунктах Криму почалися проблеми з водою. У великих містах вода йде по годинах, а у 30 населених пунктах колодязі та свердловини вже пересохли. Туди привозять лише цистерни з водою. Окупаційна влада на вирішення проблеми вже безрезультатно виділила понад 50 мільярдів рублів.
Будь ласка, зачекайте...
Когда он убрал контрснайперские группы (из-за чего почти каждый день гибнут наши парни)?
Когда запретил разведку, из-за чего ВСУ сидит сленое?!
Может, это Петя запретил вынести с нейтралки сержанта Журавля, взяв ситуацию "под личный контроль"? Ах да, зебил, это ж твой "найвеличниший деятель эпохи"!...
Ты про погибших упомянул, урод? Так они свою землю освобождали, а не отходили с высоток в низины, где их сейчас безнаказанно расстреливают кацапы. Твой клоун, превратил армию в изгоя, не выделив на ВСУ ни копейки, зато на свою ОПу - небывалые средства.
Так что захлопни варежку, "уставший"!
Язык в Офис Президента засосало?))))
Так кто там напоминает немецкую порноактрису?
-Води не даємо? Даємо. Ось нате. Попийте.
А давай їм вже й патрони передавати, вроздріб?
Москалі мали купу років для будівництва заводу по опрісненню морської води та перебудування логістики поставок в усі кутки криму.
Дорага руцьке свинья?
А это означает что за спинами народа Украины и при ежедневной гибели наших воинов украинская влясть ведет на окупированых териториях как комерческую так и политическую деятельность из правительством окупированых теритовий.
зачем постоянно каламутить эту тему???
Столько согласных.
А ведь "... воду должны поставлять оккупанты" (цит. Андерсен a4cbf7de)