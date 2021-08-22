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Будівництво телевежі для мовлення на територію ОРДЛО завершено на Луганщині, - Мінрегіон

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Будівництво телевежі для мовлення на територію ОРДЛО завершено на Луганщині, - Мінрегіон

На території Попаснянської тергромади, що на Луганщині, завершено будівництво радіотелевізійної станції. Український контент знову стане доступним на частині окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінрегіону.

"Завдяки співпраці державної та місцевої влад сьогодні у Луганській області завершено будівництво телевізійної вежі. Стратегічно важливий об’єкт, адже на прифронтових територіях з 2014 року частково відсутнє українське радіо- та телемовлення. Також зі збудованої телевежі здійснюватиметься трансляція на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей. Близько 200 тисяч людей з обох боків лінії розмежування матимуть доступ до українського контенту", — зазначив Олексій Чернишов.

Конструкція вежі є унікальною інженерною розробкою заввишки у 150 метрів та вагою майже 100 тонн. Передбачається, що телевежа забезпечить трансляцію близько 30 каналів цифрового телебачення та 8 радіоканалів.

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Довідка.

Проєкт радіотелевізійної станції "Комишуваха" став переможцем відкритого конкурсу Мінрегіону у 2018 році серед проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу.

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Топ коментарі
+9
Потому, что в Украине нет СБУ, судей и закона о коллаборационизме.
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22.08.2021 13:00
+7
Не знаю на чем ездит министр культуры - может личным самолетом летает?

Но на автодорогах Украины хорошо работают только пророссийские ФМ типа Шансон, народне радио, пятница и т д
И в самое рейтинговое время они крутят кацапскую попсу или колаборантку Лорак
ПОЧЕМУ НА ЕВРОПЕЙСКИХ дорогах одновременно работает по 10 ФМ на любой вкус ? А в Украине только вражье радио ???
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22.08.2021 12:57
+6
А в якому форматі?Та хто говорив що не було доступу до українського ТВ через супутниковий звязок?Це у укрїнців нема доступу так як аналогове ТВ відключили а Т2 ак було на момент відключення тільки у великих містах так по сьогоднішній день ні на йоту не розширилось а супутникове закодували а інтернет зробили платним ктім того і платні пакети ТВ.А мокшандія в цей час все більше та більше нарощує відкритих та безплатних телеканалів на Україну.
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22.08.2021 12:56
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Наконец-то... Строительство телебашни для вещания на территорию ОРДЛО завершено на Луганщине, - Минрегион - Цензор.НЕТ 7798
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22.08.2021 12:48 Відповісти
Не варто так радіти. До Луганська вона практично не добиватиме так само, як і відкрита у Бахмутівці 4 роки тому телевежа. Хоча достатньо було її розташувати поблизу Щастя і орловія була б надійно покрита нашим телебаченням.
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22.08.2021 16:22 Відповісти
не минуло й восьми років!
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22.08.2021 12:48 Відповісти
А в якому форматі?Та хто говорив що не було доступу до українського ТВ через супутниковий звязок?Це у укрїнців нема доступу так як аналогове ТВ відключили а Т2 ак було на момент відключення тільки у великих містах так по сьогоднішній день ні на йоту не розширилось а супутникове закодували а інтернет зробили платним ктім того і платні пакети ТВ.А мокшандія в цей час все більше та більше нарощує відкритих та безплатних телеканалів на Україну.
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22.08.2021 12:56 Відповісти
На супутнику є безкоштовні канали. Чи вам потрібні "Свати"?
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22.08.2021 13:10 Відповісти
"а Т2 ак було на момент відключення тільки у великих містах так по сьогоднішній день ні на йоту не розширилось" - т2 "розширювати" непотрібно , потрібен т2 модем якщо телевізор старенький , у нових він вже вмонтований і всі проблеми вирішені.
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22.08.2021 14:12 Відповісти
Та можете мати хоч супер-пупер телевізор та якщо телевежа не транслює сигнал Т2 то і нічого приймати.Відкрийте карту покриття України Т2 та побачите що за роки припинення аналогово ТВ майже нічого не розширилося покриття.
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22.08.2021 14:37 Відповісти
А "Свати" - це український контент?
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22.08.2021 12:56 Відповісти
нiт
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22.08.2021 12:58 Відповісти
Я теж так думаю, бо український контент, це контент українською мовою. Без субтитрів.
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22.08.2021 13:01 Відповісти
А там хочуть дивитись ваше ТБ? На Дамбасі 20 років було українське ТБ і радіо. І шо?
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22.08.2021 12:57 Відповісти
Не знаю на чем ездит министр культуры - может личным самолетом летает?

Но на автодорогах Украины хорошо работают только пророссийские ФМ типа Шансон, народне радио, пятница и т д
И в самое рейтинговое время они крутят кацапскую попсу или колаборантку Лорак
ПОЧЕМУ НА ЕВРОПЕЙСКИХ дорогах одновременно работает по 10 ФМ на любой вкус ? А в Украине только вражье радио ???
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22.08.2021 12:57 Відповісти
Потому, что в Украине нет СБУ, судей и закона о коллаборационизме.
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22.08.2021 13:00 Відповісти
Насколько помню, то кажись в международном праве этого понятия "коллаборционализм" нет, а следовательно нет юридической возможности обжаловать решения наших суд решений по этому вопросу (если бы такие появились) в международных судах.
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22.08.2021 14:48 Відповісти
всякое может случиться впервые, вон Московия братиком прикидывалась, а топором кромсать начала без жалости и предупреждения, так что и закон о коллаборационизме с врагом может появиться, но только будет ли от него толк, если его пропишут также как "эмпичмент президенту" или съём "депутатской неприкосновенности" ?
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22.08.2021 15:09 Відповісти
Який попит, така і пропозиція.
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22.08.2021 13:02 Відповісти
Качество украинского контента оставляет желать лучшего
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22.08.2021 13:08 Відповісти
А який контент кращий - український, чи білоруський?
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22.08.2021 13:11 Відповісти
А когда будет вещание укрТВ на украинскую территорию Луганской области? Например, в Станично-Луганском районе? Русские и ордловские там вещают все, украинских нет даже с Т2.
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22.08.2021 13:15 Відповісти
Спитайте керманичів країни, які 4 роки тому розташували подаровану американцями телевежу у Бахмутівці серед практично знелюднених теренів. Замість м.Щастя, наприклад, де є достатньо висока місцевість для вежі з покриттям і Станиці і Луганська.
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22.08.2021 16:28 Відповісти
А рф шумилки не включит?
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22.08.2021 13:33 Відповісти
"А рф шумилки не включит?"
Міг би не питати....
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22.08.2021 13:43 Відповісти
"Будівництво телевежі для мовлення на територію ОРДЛО завершено на Луганщині, - Мінрегіон" ви їбонулись? Будівництво тільки завершилось на сьомому році війни. Що ви там будували? Космодром, якийсь портал для мандрів між зірок? А потім дивуємося; ой Зеленський виграв вибори. Та ви придурки самі себе закопаєте, вилізите з ями, притопчете землю і знову в яму. Будівництво телевежі для мовлення на територію ОРДЛО завершено на Луганщині, - Мінрегіон - Цензор.НЕТ 5173 Ладно ви осли, чому ви в мене забераєте роки радості?
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22.08.2021 16:16 Відповісти
Так ото ж.
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22.08.2021 16:30 Відповісти
Мусили до кінця 14 року накрити усе орділо.
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22.08.2021 16:31 Відповісти
 
 