Будівництво телевежі для мовлення на територію ОРДЛО завершено на Луганщині, - Мінрегіон

На території Попаснянської тергромади, що на Луганщині, завершено будівництво радіотелевізійної станції. Український контент знову стане доступним на частині окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінрегіону.

"Завдяки співпраці державної та місцевої влад сьогодні у Луганській області завершено будівництво телевізійної вежі. Стратегічно важливий об’єкт, адже на прифронтових територіях з 2014 року частково відсутнє українське радіо- та телемовлення. Також зі збудованої телевежі здійснюватиметься трансляція на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей. Близько 200 тисяч людей з обох боків лінії розмежування матимуть доступ до українського контенту", — зазначив Олексій Чернишов.

Конструкція вежі є унікальною інженерною розробкою заввишки у 150 метрів та вагою майже 100 тонн. Передбачається, що телевежа забезпечить трансляцію близько 30 каналів цифрового телебачення та 8 радіоканалів.

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Довідка.

Проєкт радіотелевізійної станції "Комишуваха" став переможцем відкритого конкурсу Мінрегіону у 2018 році серед проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу.