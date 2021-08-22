За добу в Києві від COVID-19 померли дві людини, виявлено 153 нові випадки, - Кличко

У Києві за минулу добу виявлено 153 хворих на коронавірус. Двоє людей померли.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"153 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Двоє людей померли. Загалом, від початку пандемії в Києві від коронавірусу померли 5268 людей. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 222435", – повідомив Віталій Кличко.

Захворіли: 88 жінок, віком від 18 до 83 років та 59 чоловіків, віком від 20 до 73 років. А також 5 дівчаток віком від одного до 17 років та один хлопчик віком три місяці.

До лікарень столиці госпіталізували 25 хворих на коронавірус. А також 24 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 59 людей. Загалом коронавірус подолали 214760 мешканців столиці.

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"Найбільше випадків захворювання виявили в Шевченківському та Оболонському районах – по 24, в Дарницькому – 22, в Голосіївському та Деснянському районах – по 16 випадків", – зазначив Віталій Кличко.