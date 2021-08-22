Меркель заявила про бажання ще раз провести зустріч у нормандському форматі: "Ми не йдемо вперед, як хотілося б"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель повідомила, що хоче ще раз провести зустріч в нормандському форматі на рівні президентів, оскільки прогрес в питанні врегулювання ситуації на Донбасі на сьогодні не достатній.
Про це вона заявила на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві у неділю, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми говорили і про нормандський формат. Тут, чесно кажучи, ми не йдемо вперед, як цього хотілося б. На жаль, зустрічі Тристоронньої контактної групи не відбуваються, як хотілося б. Я хотіла б також провести (зустріч. - Ред.) ще раз на рівні президентів, на вищому політичному рівні, і запросити і російського, і французького, і українського президентів", - зазначила Меркель.
Вона також додала, що вважає за можливе проведення такої зустрічі, якщо вдасться розробити хороший порядок денний.
Будь ласка, зачекайте...
до выполнения этих двух пунктов нужно только наступать.
но какая разница
Слова и музыка В. Руденкова
Это школа Соломона Пляра,
Школа бальных танцев, вам говорят.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад.
Кавалеры приглашают дамов,
Там, где брошки, там перёд.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг назад и две вперед.
Дамы, не сморкайтесь в занавески,
Это неприлично, вам говорят!
Это неприлично, негигиенично,
И несимпатично, вам говорят.
Кавалеры, не держите дамов
Ниже тальи, вам говорят!
Это неприлично, негигиенично,
И несимпатично, вам говорят!
Дамы, приглашайте кавалеров,
Там, где галстук, там перёд!
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг назад и две вперед.
Фима, Соня, бросьте разговоры,
Что за балаболки, вам говорят!
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и две назад.
Дамы, дамы, помогите Боре,
Помогите Боре, вам говорят!
Он наделал лужу в коридоре…
Шаг вперед и две назад!
Алик Рабинович, я имею выйти,
Я имею выйти, вам говорят!
Алик Рабинович, вы мне замените,
Шаг вперед и две назад.
Это школа Соломона Пляра,
Школа бальных танцев, вам говорят!
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и две назад.
Також і для перших Леді та Лєдунов..
😁
Не крутите задом,
Это ж не пропеллер,
А вы не самолет.
Две шаги налево,
Две шаги направо,
Шаг назад и шаг впирод.
Це коли фєдєрашка вийде зі східних областей України, зі своїми найманцями, чи може Україна повинна піти на поступки загарбнику???