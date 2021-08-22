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Меркель заявила про бажання ще раз провести зустріч у нормандському форматі: "Ми не йдемо вперед, як хотілося б"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Меркель заявила про бажання ще раз провести зустріч у нормандському форматі: "Ми не йдемо вперед, як хотілося б"

Федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель повідомила, що хоче ще раз провести зустріч в нормандському форматі на рівні президентів, оскільки прогрес в питанні врегулювання ситуації на Донбасі на сьогодні не достатній.

Про це вона заявила на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві у неділю, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми говорили і про нормандський формат. Тут, чесно кажучи, ми не йдемо вперед, як цього хотілося б. На жаль, зустрічі Тристоронньої контактної групи не відбуваються, як хотілося б. Я хотіла б також провести (зустріч. - Ред.) ще раз на рівні президентів, на вищому політичному рівні, і запросити і російського, і французького, і українського президентів", - зазначила Меркель.

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Вона також додала, що вважає за можливе проведення такої зустрічі, якщо вдасться розробити хороший порядок денний.

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Иди..куда подальше,пенсионерка.
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22.08.2021 14:51 Відповісти
Україні треба стояти на своєму, а ******** хай їде на х..!
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22.08.2021 14:52 Відповісти
Здесь, честно говоря, мы не идем вперед, как этого хотелось бы.,ибо ножки Меркельши и минского и нормадского форматов да своих немецко-французских подельников переставляет оккупант Украины
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22.08.2021 14:53 Відповісти
первый вопрос - освобождение заложников и прекращение огня.
до выполнения этих двух пунктов нужно только наступать.
но какая разница
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22.08.2021 14:56 Відповісти
ШКОЛА ТАНЦЕВ СОЛОМОНА ПЛЯРА

Слова и музыка В. Руденкова

Это школа Соломона Пляра,
Школа бальных танцев, вам говорят.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад.

Кавалеры приглашают дамов,
Там, где брошки, там перёд.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг назад и две вперед.

Дамы, не сморкайтесь в занавески,
Это неприлично, вам говорят!
Это неприлично, негигиенично,
И несимпатично, вам говорят.

Кавалеры, не держите дамов
Ниже тальи, вам говорят!
Это неприлично, негигиенично,
И несимпатично, вам говорят!

Дамы, приглашайте кавалеров,
Там, где галстук, там перёд!
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг назад и две вперед.

Фима, Соня, бросьте разговоры,
Что за балаболки, вам говорят!
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и две назад.

Дамы, дамы, помогите Боре,
Помогите Боре, вам говорят!
Он наделал лужу в коридоре…
Шаг вперед и две назад!

Алик Рабинович, я имею выйти,
Я имею выйти, вам говорят!
Алик Рабинович, вы мне замените,
Шаг вперед и две назад.

Это школа Соломона Пляра,
Школа бальных танцев, вам говорят!
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и две назад.

Також і для перших Леді та Лєдунов..
😁
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22.08.2021 14:56 Відповісти
Тетя Сарра,
Не крутите задом,
Это ж не пропеллер,
А вы не самолет.
Две шаги налево,
Две шаги направо,
Шаг назад и шаг впирод.
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22.08.2021 15:45 Відповісти
Що означає «вперед»???
Це коли фєдєрашка вийде зі східних областей України, зі своїми найманцями, чи може Україна повинна піти на поступки загарбнику???
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22.08.2021 15:46 Відповісти
 
 