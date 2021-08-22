Меркель заявила про бажання ще раз провести зустріч у нормандському форматі: "Ми не йдемо вперед, як хотілося б"

Федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель повідомила, що хоче ще раз провести зустріч в нормандському форматі на рівні президентів, оскільки прогрес в питанні врегулювання ситуації на Донбасі на сьогодні не достатній.

Про це вона заявила на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві у неділю, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми говорили і про нормандський формат. Тут, чесно кажучи, ми не йдемо вперед, як цього хотілося б. На жаль, зустрічі Тристоронньої контактної групи не відбуваються, як хотілося б. Я хотіла б також провести (зустріч. - Ред.) ще раз на рівні президентів, на вищому політичному рівні, і запросити і російського, і французького, і українського президентів", - зазначила Меркель.

Також читайте: Меркель: Ми хочемо якомога швидше продовжити договір про транзит газу через Україну

Вона також додала, що вважає за можливе проведення такої зустрічі, якщо вдасться розробити хороший порядок денний.