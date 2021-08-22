Меркель: Ми хочемо якомога швидше продовжити договір про транзит газу через Україну
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Уряд Німеччини прагне до того, щоб договір про транзит російського газу через Україну був продовжений якомога швидше.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.
"... Дуже важливо наше співробітництво в галузі енергетики. Воно вже існує, але буде продовжено, і в зв'язку з тим, що буде подальший трафік через газопровідну систему України з Росії до Європи. Я з російським президентом про це говорила (під час візиту 20 серпня. - Ред.), що ми хочемо якомога швидше продовжувати договір, який діє до 2024 року. Ми будемо про це говорити і в Європі, і з компаніями, які тут пов'язані з цим", - сказала Меркель.
Топ коментарі
+9 Василий СПРУТ
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+9 jklpqrs
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+7 Phoenix. UA
показати весь коментар22.08.2021 15:12
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Будь ласка, зачекайте...
Но самое смешное не это. Смешно то, что все вышесказанное "гарантированный" транзит совсем не гарантирует. Это все поять же будет зависеть от хотелок *****, который может прекратить транзит в любой момент. Вот это, действительно, смешно
Словам этой фрау или ее делам? Все обходные потоки строились при ней.
Украина получает договорные гарантии обусловленного объема прокачки газа в Европу через свою газотранспортную систему после 2024 года, в случае согласования следующих требований.
1. Украина законодательно закрепляет особый статус территорий ОРДЛО и его фиксированное представительство в парламенте Украины. В перечне "особого статуса" - должны быть указаны собственные органы правопорядка и налогообложения.
2. Производится взаимный обмен удерживаемыми лицами.
3. Украина точно определяет дату начала регулярных пенсионных выплат и задолженности по ним населению ОРДЛО в пределах 2022 г.
4. Снятие с обсуждения законопроекта "Об основах государственной политики переходного периода".
Россия отказывается от обсуждения вопроса о воде в Крым и передаче границы под контроль Украины.
Столь серьезные меры предпринятые Меркель по неразглашению содержания требований России к Украине, которые она транслирует во время визита, вовсе не связаны с содержанием этих требований. Ничего особо нового там нет. Старый отредактированный план "Мааса-Дмитриева", подогнанный под современные условия. Дело совсем в другом.
Меркель понимает, что Путин лжет и просто продавливает нужное ему на теперешний момент решение, не беря никаких обязательств на 2024 год ни в сфере транзита газа, ни в сфере урегулирования конфликта на Донбасе. Тем не менее Меркель согласовала свои действия со ВСЕМИ основными партийными группами в Германии. Было много эмоций, но в защиту украинских интересов открыто не выступил никто.
(Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
Говорит, что против агрессии пуйла относительно Украины, а с другой стороны поощряет пуйла к агрессии пуйла относительно Украины, защищая Северный поток-2 а значит способствует и поощряет агрессивные устремления пуйла относительно Украины.
Словацкий газ так называемы реверсивный ну типа виртуальный,
На Донбасе воюем с Россие а в Крымом нет и.т.д по списку.
Як канцлерка Меркель може дати гарантії за Путіна? Хоч би й бажала. Вона й так багато чого зробила для України, починаючи з 2014-го. Надії на сталий транзит, на мій погляд, мізерні.
Необхідно і реально дорозвити власний виробуток газу. На жаль, зелений уряд - некомпетентна дитина олігархату - на це не здатний. А гроші є і інженерія знайшдася б.
І нікуди х...о не дівся. І не треба ніяких окремих транзитних договорів. Об' єму газу, що німеччина купує в рф, цілком достатня для ефективного використання нашої труби, плюс гарантія слухняності х...а. А по пп-2 нехай качають у всі інші країни, які хочуть купувати газ рф.
Та поїхало додому, перерахувати, скільки ж акцій Грязьпрому їй відвантажило *****...))
Як канцлерка Меркель може дати гарантії за Путіна? Хоч би й бажала. Вона й так багато чого зробила для України, починаючи з 2014-го. Надії на сталий транзит, на мій погляд, мізерні.
Необхідно і реально дорозвити власний виробуток газу.
На жаль, зелений уряд - некомпетентна дитина олігархату - на це не здатний. А гроші є і інженерія знайшдася б.
На догоду Путіну Меркель лобіює добудову Північного потоку-2.
На догоду Путіну Меркель відмовляється від участі в Кримській платформі !!
За які заслуги зепотерпілий нагородив цю пані ?