Меркель: Ми хочемо якомога швидше продовжити договір про транзит газу через Україну

Уряд Німеччини прагне до того, щоб договір про транзит російського газу через Україну був продовжений якомога швидше.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"... Дуже важливо наше співробітництво в галузі енергетики. Воно вже існує, але буде продовжено, і в зв'язку з тим, що буде подальший трафік через газопровідну систему України з Росії до Європи. Я з російським президентом про це говорила (під час візиту 20 серпня. - Ред.), що ми хочемо якомога швидше продовжувати договір, який діє до 2024 року. Ми будемо про це говорити і в Європі, і з компаніями, які тут пов'язані з цим", - сказала Меркель.

Також читайте: Росія є учасником конфлікту на Донбасі, - Меркель