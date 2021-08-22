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Меркель: Ми хочемо якомога швидше продовжити договір про транзит газу через Україну

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Меркель: Ми хочемо якомога швидше продовжити договір про транзит газу через Україну

Уряд Німеччини прагне до того, щоб договір про транзит російського газу через Україну був продовжений якомога швидше.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"... Дуже важливо наше співробітництво в галузі енергетики. Воно вже існує, але буде продовжено, і в зв'язку з тим, що буде подальший трафік через газопровідну систему України з Росії до Європи. Я з російським президентом про це говорила (під час візиту 20 серпня. - Ред.), що ми хочемо якомога швидше продовжувати договір, який діє до 2024 року. Ми будемо про це говорити і в Європі, і з компаніями, які тут пов'язані з цим", - сказала Меркель.

Також читайте: Росія є учасником конфлікту на Донбасі, - Меркель

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Топ коментарі
+9
Ключевое слово ХОТИМ ...... Хотеть не вредно ... И так понятно что все это херня полная прокидают нас ШВАБЫ Меркель: Мы хотим как можно быстрее продлить договор о транзите газа через Украину - Цензор.НЕТ 9485
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22.08.2021 15:13
+9
И для этого надо привести в Раду террористов ОРДЛО, дать им свои органы правопорядка и налогообложения, выплатить пенсии, заплатить дань(компенсации за ущерб, который они же и нанесли)и т.д. В общем - это новая песня о главном от Дмитриева - Мааса.
Но самое смешное не это. Смешно то, что все вышесказанное "гарантированный" транзит совсем не гарантирует. Это все поять же будет зависеть от хотелок хуйла, который может прекратить транзит в любой момент. Вот это, действительно, смешно
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22.08.2021 15:15
+7
Хочеш на трубу "сісти" як Шредер??
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22.08.2021 15:12
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Хочеш на трубу "сісти" як Шредер??
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22.08.2021 15:12 Відповісти
Ключевое слово ХОТИМ ...... Хотеть не вредно ... И так понятно что все это херня полная прокидают нас ШВАБЫ Меркель: Мы хотим как можно быстрее продлить договор о транзите газа через Украину - Цензор.НЕТ 9485
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22.08.2021 15:13 Відповісти
Вообще то они никогда с нами и не были. Кто как не эти ублюдки заблокировали наше вступление в НАТО.
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22.08.2021 17:28 Відповісти
Врёте. Дела не знаете.
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22.08.2021 18:03 Відповісти
Фрицам уже давно нет веры.
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22.08.2021 15:15 Відповісти
Начиная с первой мировой войны
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22.08.2021 15:54 Відповісти
И для этого надо привести в Раду террористов ОРДЛО, дать им свои органы правопорядка и налогообложения, выплатить пенсии, заплатить дань(компенсации за ущерб, который они же и нанесли)и т.д. В общем - это новая песня о главном от Дмитриева - Мааса.
Но самое смешное не это. Смешно то, что все вышесказанное "гарантированный" транзит совсем не гарантирует. Это все поять же будет зависеть от хотелок *****, который может прекратить транзит в любой момент. Вот это, действительно, смешно
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22.08.2021 15:15 Відповісти
Мы хотим,но не получается.И про СП-2 в первый раз слышу.От же ж лицемерная женщина с пониженной социальной ответственностью. Меркель: Мы хотим как можно быстрее продлить договор о транзите газа через Украину - Цензор.НЕТ 1729
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22.08.2021 15:16 Відповісти
Хотим продлить, но... Уже почти достроили второй обходной маршрут. И кому верить?
Словам этой фрау или ее делам? Все обходные потоки строились при ней.
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22.08.2021 15:19 Відповісти
А договор напишут на газете "Правда" или "Известия"...и сами знаете куда на росии пойдет эта бумага
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22.08.2021 15:19 Відповісти
Российские предложения согласованные с Германией для передачи Украине.

Украина получает договорные гарантии обусловленного объема прокачки газа в Европу через свою газотранспортную систему после 2024 года, в случае согласования следующих требований.
1. Украина законодательно закрепляет особый статус территорий ОРДЛО и его фиксированное представительство в парламенте Украины. В перечне "особого статуса" - должны быть указаны собственные органы правопорядка и налогообложения.
2. Производится взаимный обмен удерживаемыми лицами.
3. Украина точно определяет дату начала регулярных пенсионных выплат и задолженности по ним населению ОРДЛО в пределах 2022 г.
4. Снятие с обсуждения законопроекта "Об основах государственной политики переходного периода".
Россия отказывается от обсуждения вопроса о воде в Крым и передаче границы под контроль Украины.
Столь серьезные меры предпринятые Меркель по неразглашению содержания требований России к Украине, которые она транслирует во время визита, вовсе не связаны с содержанием этих требований. Ничего особо нового там нет. Старый отредактированный план "Мааса-Дмитриева", подогнанный под современные условия. Дело совсем в другом.
Меркель понимает, что Путин лжет и просто продавливает нужное ему на теперешний момент решение, не беря никаких обязательств на 2024 год ни в сфере транзита газа, ни в сфере урегулирования конфликта на Донбасе. Тем не менее Меркель согласовала свои действия со ВСЕМИ основными партийными группами в Германии. Было много эмоций, но в защиту украинских интересов открыто не выступил никто.

(Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
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22.08.2021 15:20 Відповісти
Неприемлемые условия Путина ясны и известны давно.
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22.08.2021 18:02 Відповісти
Лицемерка, говорит одно а делает другое.
Говорит, что против агрессии пуйла относительно Украины, а с другой стороны поощряет пуйла к агрессии пуйла относительно Украины, защищая Северный поток-2 а значит способствует и поощряет агрессивные устремления пуйла относительно Украины.
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22.08.2021 15:22 Відповісти
Лицемер, говорит одно а делает другое.
Словацкий газ так называемы реверсивный ну типа виртуальный,
На Донбасе воюем с Россие а в Крымом нет и.т.д по списку.
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22.08.2021 16:51 Відповісти
Володимир Мик: ошибаетесь! Меркель вам ничем не обязана!
Як канцлерка Меркель може дати гарантії за Путіна? Хоч би й бажала. Вона й так багато чого зробила для України, починаючи з 2014-го. Надії на сталий транзит, на мій погляд, мізерні.
Необхідно і реально дорозвити власний виробуток газу. На жаль, зелений уряд - некомпетентна дитина олігархату - на це не здатний. А гроші є і інженерія знайшдася б.
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22.08.2021 18:00 Відповісти
Путин развел Байдена угрозой вторжения в Украину что тут скажешь в замен от отказа от своих кровожадный планов выторговал себе поток и не введение санкций ну а немцы естественно тоже не против на прямую получать газ и стать газовым хабом нашим лошарам политикам надо было раньше делится трубой с Европой что-бы такого не случилось просто не было политиков гос масштаба одно ворьё даже дороги норм не могли построить где не посмотришь везде норм дороги даже казалось бы в самых бедных странах хорошо хоть сейчас что-то меняется в этом плане.
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22.08.2021 15:47 Відповісти
Якби дійсно хотіла, то поставила вимогу перед рф, що весь газ з рф в німеччину прямує лише через територію України.
І нікуди х...о не дівся. І не треба ніяких окремих транзитних договорів. Об' єму газу, що німеччина купує в рф, цілком достатня для ефективного використання нашої труби, плюс гарантія слухняності х...а. А по пп-2 нехай качають у всі інші країни, які хочуть купувати газ рф.
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22.08.2021 15:55 Відповісти
приехала попе_рдела и уехала стара шльондра
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22.08.2021 16:19 Відповісти
Меркель: Ми хочемо якомога швидше продовжити договір про транзит газу через Україну - Цензор.НЕТ 5247
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22.08.2021 16:42 Відповісти
Хвойда розказала, як щиро воно переймається безпекою України.
Та поїхало додому, перерахувати, скільки ж акцій Грязьпрому їй відвантажило *****...))
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22.08.2021 16:47 Відповісти
Тогда договоренность Германии с РФ должна быть построена на формуле. Сначала выполнение транзитных договоренностей РФ по отношению Украины, и только потом поставки через Северный поток 2, и даже 1. ( иначе Северный поток перекрывается) И продление договора по транзиту через Украину ( с нынешним объемом) на 10 лет( т.е до 2034 года) Ну а дальше уж как получится...
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22.08.2021 17:02 Відповісти
Ну, зараз Вова продемонструє всім який він "крутий" перець. Меркель: Ми хочемо якомога швидше продовжити договір про транзит газу через Україну - Цензор.НЕТ 1756
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22.08.2021 17:12 Відповісти
Даруйте, пан Зеленський щось тямить? Росія ніколи не додержувалася свого слова та свого підпису. Про це свідчить історія.
Як канцлерка Меркель може дати гарантії за Путіна? Хоч би й бажала. Вона й так багато чого зробила для України, починаючи з 2014-го. Надії на сталий транзит, на мій погляд, мізерні.
Необхідно і реально дорозвити власний виробуток газу.
На жаль, зелений уряд - некомпетентна дитина олігархату - на це не здатний. А гроші є і інженерія знайшдася б.
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22.08.2021 17:56 Відповісти
Договора, заключенньІе с русскими не стоят той бумаги, на которой они написаньІ. Отто фон Бисмарк бьІл гораздо умнее своей землячки Меркель.
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22.08.2021 18:16 Відповісти
Зеленский наградил Ангелу Меркель высшим орденом Украины.Канцлер Германии стала кавалером "Ордена Свободы", который ей вручил президент Украины Владимир Зеленский. Ангеле Меркель выразили благодарность за "за твердую поддержку Украины в ключевых вопросах".
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22.08.2021 18:22 Відповісти
А Зеленский фрау Меркель выдал орден или нет? Или тоже прокатил?
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22.08.2021 19:47 Відповісти
Врёт.
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22.08.2021 23:25 Відповісти
На догоду Путіну Меркель змушує Україну до капітуляції (втілення закону про особливий статус Донбасу, реалізації Мінських угод і формули Штайнмаєра).

На догоду Путіну Меркель лобіює добудову Північного потоку-2.

На догоду Путіну Меркель відмовляється від участі в Кримській платформі !!
За які заслуги зепотерпілий нагородив цю пані ?
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22.08.2021 23:53 Відповісти
Уход Меркель как-то подозрительно совпадает по времени с завершением СП2. Ну и цветочки эти путинские....
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23.08.2021 07:48 Відповісти
 
 