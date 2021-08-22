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Зеленський про постачання зброї з Німеччини: "Нам потрібні предметні речі. Розраховуємо й очікуємо"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Україна продовжує розраховувати на поставки озброєння з Німеччини для боротьби з російською агресією.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив на спільному брифінгу з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми зверталися щодо поставок зброї до німецького уряду і в тому чи іншому вигляді отримували відмови, тому я дійсно дуже хотів би, і ми дійсно працюємо - в рамках навчань, в рамках натівських навчань. Дійсно, і Європа, і Німеччина нас підтримують. Однак нам потрібні дуже предметні речі. І ми знаємо, в яких напрямках Німеччина могла б нас підтримати. І ми все ще на це дійсно сильно розраховуємо і очікуємо", - підкреслив Зеленський.
Топ коментарі
+15 олег иванов 9d1a2ffb
показати весь коментар22.08.2021 15:21
+13 jklpqrs
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+12 Власов Сергей b3083465
показати весь коментар22.08.2021 15:26
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Будь ласка, зачекайте...
Кого не влаштовує українська держава й мовний закон, сформулюйте це все перед своєю відправкою в інші країни, - Кремінь
А на кого схожий пан кацап прихвостень *****?
tZE inform
@tZEinform
"Зеленский о поставках оружия из Германии: "Нам нужны предметные вещи. Рассчитываем и ожидаем" Укроборонпрому три месяца назад германские фирмы отказали в продаже даже станков для высокоточной обработки. А Вова все ждет ...
Пук в рояль...
Он и так "убитый"...
Только берлин -москва-Киев-
На догоду Путіну Меркель лобіює добудову Північного потоку-2.
На догоду Путіну Меркель відмовляється від участі в Кримській платформі!
Тож за що потерпілий нагородив фрау Меркель ?