Зеленський після зустрічі з Меркель хоче зрозуміти, чи отримає Україна гарантії щодо газу
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський оприлюднив інформацію, що в понеділок, 23 серпня, в Києві відбудеться зустріч міністрів енергетики України, Німеччини і США, на якій буде обговорюватися питання транзиту газу через Україну.
Як передає Цензор.НЕТ, таку заяву зробив український президент на пресконференції після зустрічі в Києві з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель.
"Ми дійсно обговорювали з канцлеркою питання про продовження транзиту газу через територію України після 2024 року. Поки що я вважаю, що це дуже загальні речі. Завтра буде важлива зустріч. Будуть зустрічатися три міністри енергетики - України, Німеччини і США. Може там з'являться більш конкретні речі - перехід на зелену енергетику і зелений курс України", - підкреслив Зеленський.
Глава держави продовжив, що "для України перехід на зелену енергетику вимагає великих коштів і термінів".
"Тому я і хочу зрозуміти, що буде отримувати Україна, і що вона може втратити після 2024 року і хто і які гарантії дасть Україні", - резюмував Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
мечта рыгов опять сидеть на газовой теме
Он дурак? Президент хочeт знает кто в доме хозяин!!!
Але для цього потрібно мати цю стратегію, розуміти наслідки того чи іншого етапу реалізації такої стратегії...
От тільки, судячи з заяв цього найвеличнішого, ніхто ні в ОПі, ні в КабМіні не знає і не розуміє, що саме треба робити. 2 роки царювання коту під хвіст...
Як канцлерка Меркель може дати гарантії за Путіна? Хоч би й бажала. Вона й так багато чого зробила для України, починаючи з 2014-го. Надії на сталий транзит, на мій погляд, мізерні.
Необхідно і реально дорозвити власний виробуток газу.
На жаль, зелений уряд - некомпетентна дитина олігархату - на це не здатний. А гроші є і інженерія знайшдася б.
Як канцлерка Меркель може дати гарантії за Путіна? Хоч би й бажала. Вона й так багато чого зробила для України, починаючи з 2014-го. Надії на сталий транзит, на мій погляд, мізерні.
Необхідно і реально дорозвити власний виробуток газу.
На жаль, зелений уряд - некомпетентна дитина олігархату - на це не здатний. А гроші є і інженерія знайшдася б.
а то, что сертификаты для поездок за кордон в говнодие доступны только владельцам
айфонов ?
у сосны зеленского айфон или они по приколу по оманам шляются ?
Где теперь те ''крикуны''нам не нужна Россия
Россия имеет потенциал она напрямую
Поставляет газ в европу
''Крикуны '' примолкли желчь прошла
Расплачивается ввесь народ украины
А то кричали мы центр европы без нас пропадет европа
А оказалость что мы /в одном месте в европе/
Куда не влезут там и кака бека
Польша венгрия чехия белоруссия и германия тоже
Прежде чем говорить посчитай до десяти а потом говори
Бо НЕЗДАТНИЙ!
* https://home.treasury.gov/system/files/126/20210820_peesa_eo_0.pdf
ФРГ - это вообще никакая не держава: этой страной управляют левые политические импотенты, которые ещё 200 лет будут только каяться и приносить извинения Москве, как преемнице "миролюбивого СССР", на который "напала" Германия в 1941 году. .