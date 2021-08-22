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Новини Політика України
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Кличко (2179) Меркель (702)

Влада демонструє дріб'язковість і слабкість, - Кличко відреагував на інцидент із візитом Меркель в аеропорту "Бориспіль"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Влада демонструє дріб'язковість і слабкість, - Кличко відреагував на інцидент із візитом Меркель в аеропорту "Бориспіль"

Влада демонструє дріб'язковість і слабкість у зовнішній політиці замість консолідації.

Як передає Цензор.НЕТ, лідер партії "УДАР", мер Києва Віталій Кличко прокоментував ранковий
інцидент в аеропорту "Бориспіль", коли його не пропустили на передбачену протоколом зустріч канцлерки ФРН Ангели Меркель.

Він зазначив, що влада, на жаль, демонструє слабкість у зовнішній політиці.

"Переконаний, у зовнішній політиці влада має демонструвати консолідацію зусиль, а не дріб’язковість і слабкість. А поки що, на жаль, демонструє слабкість… Тим самим ослаблюючи позиції України!" – зазначив Кличко.

Він наголосив, що замість того, щоб думати, як укріплювати українсько-німецькі відносини, на Банковій пів ночі розробляли план, як не допустити зустрічі Меркель із Кличком.

Раніше Віталій Кличко повідомив, що охорона не пропустила його в аеропорт "Бориспіль", де за протоколом він мав зустрічати канцлерку Німеччини Ангелу Меркель. "Прибув в аеропорт "Бориспіль", де за протоколом як мер столиці мав зустрічати канцлерку Німеччини Ангелу Меркель. Як це було і під час її минулих візитів до Києва. Але цього разу мене не пустили. Силою прориватися, звичайно, не буду", - зазначив Кличко.

Влада демонструє дрібязковість і слабкість, - Кличко відреагував на інцидент із візитом Меркель в аеропорту Бориспіль 01

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Топ коментарі
+34
На великому фоні люба гнида почуває себе не комфртно , особливо такі великі лідери та їхні биканови ... Ну так себе попалити - флагштоки великі ,БЕЗКРИЛІ літаки для фону вови великі , крадівництво велике ... А ВІТАЛІКА ЗЛЯКАЛИСЬ!!
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22.08.2021 15:36
+28
а що, хтось досі думав, що зюзя - не гімно?
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22.08.2021 15:36
+26
Ну маленький это как раз твой недопрезидент
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22.08.2021 15:44
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Абідєлі маалєнькаго, пррратівния...
А бабло гєрманскім банкам довєряєшь, нє?
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22.08.2021 15:30 Відповісти
Ну маленький это как раз твой недопрезидент
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22.08.2021 15:44 Відповісти
А твій?
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22.08.2021 19:32 Відповісти
Мой как раз поболе ваших гномиков
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22.08.2021 20:13 Відповісти
А хто ж тоді узнає про що вони розмовляли,без перекладача🧐
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22.08.2021 15:30 Відповісти
забей, у нас вообще мэр клоуна послал, так он обиделся, два года аэропорт не дает строить
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22.08.2021 15:32 Відповісти
И 7 лет не даёт строить метро.
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22.08.2021 15:40 Відповісти
А зачем? Вам же мосты вчера были нужны.
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22.08.2021 23:26 Відповісти
На великому фоні люба гнида почуває себе не комфртно , особливо такі великі лідери та їхні биканови ... Ну так себе попалити - флагштоки великі ,БЕЗКРИЛІ літаки для фону вови великі , крадівництво велике ... А ВІТАЛІКА ЗЛЯКАЛИСЬ!!
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22.08.2021 15:36 Відповісти
а що, хтось досі думав, що зюзя - не гімно?
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22.08.2021 15:36 Відповісти
вони вже й обсиратися стали ПА- БОЛЬШОМУ
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22.08.2021 15:37 Відповісти
Гімно. ЗЕлене.
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22.08.2021 17:48 Відповісти
Кличко жалуется, что его не пустили встречать Меркель ... Та Она тебе надо?!? Она ярмо на шею Украине привезла, а ты с ней фоткаться бежишь на перегонки с клоунами !? (с)
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22.08.2021 15:37 Відповісти
Может он хотел через Меркель хотел передать привет своей семье.
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22.08.2021 15:43 Відповісти
А он не может поехать в любую точку мира в любое время, увидеть семью, это проблема?
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22.08.2021 15:48 Відповісти
Він хотів їй висловити своє бачення без перекладача! припіздента жаба задавила, бо по німецькі ні йуха не розуміє..., як по англійскі так і по українські!
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22.08.2021 15:45 Відповісти
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Своэ бачення чого? Ну і потім без перекладача Віталіка і українською не завжди зрозуміти можна. Кличко про недопуск до Меркель: Влада демонструє дріб'язковість і слабкість - Цензор.НЕТ 2699
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22.08.2021 15:55 Відповісти
Та тебе і по кацапськи зрозуміти важко, дебіле!
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22.08.2021 15:59 Відповісти
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Це я, а не Віалік видав збірник своїх "перлів"?
Кличко про недопуск до Меркель: Влада демонструє дріб'язковість і слабкість - Цензор.НЕТ 134
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22.08.2021 16:02 Відповісти
Іди на лєнта.сру! Там тобі вже прогули ставлять, дебіле!
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22.08.2021 16:06 Відповісти
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Я Вас спитати забув де мені бути.
Кличко про недопуск до Меркель: Влада демонструє дріб'язковість і слабкість - Цензор.НЕТ 9572
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22.08.2021 16:12 Відповісти
Маладетс! Усьо правильно понял и направление правильное принял- на йух!
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22.08.2021 16:17 Відповісти
Ну раз Ви такий маладєс, то я тільки можу порадіти за Вас. Сподіваюсь висновки зробили. Кличко про недопуск до Меркель: Влада демонструє дріб'язковість і слабкість - Цензор.НЕТ 5821
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22.08.2021 16:27 Відповісти
Твого найвеличнішого ЗЕбіла жоден перекладач не може перекпасти коли воно верзе не по заготовленому тексту!!! Кличко в порівнянні з ЗЕбілом - Цицерон!!!
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22.08.2021 16:08 Відповісти
Збави нас Господь від таких цецеронів - що Зеленського, що Кличка. Кличко про недопуск до Меркель: Влада демонструє дріб'язковість і слабкість - Цензор.НЕТ 3755
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22.08.2021 16:14 Відповісти
Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть, вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать
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22.08.2021 16:16 Відповісти
Патамушта еканоміка как груша - тряхані і всьо пасипалась
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22.08.2021 17:27 Відповісти
Она его знает лично, Кличко много лет выступали в Германии. Ну и как бы он мэр столицы Украины, а не просто какой-то штрих.
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22.08.2021 15:52 Відповісти
У фрау Меркель и Кличка времени общаться будет завались после осенних выборов в этом году в Германии. Кличко про недопуск до Меркель: Влада демонструє дріб'язковість і слабкість - Цензор.НЕТ 1234
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22.08.2021 15:56 Відповісти
най баксьор бере парашенко в валізу і летить із ним у ВІдень жалітися фірташу на зеленського
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22.08.2021 19:34 Відповісти
Секретарь Совбеза Украины уже заявил что для него самое главное это оценка со стороны России. Все остальное это мелочи, как власть оценять украинцы - плевать. Как и на самих украинцев тоже.
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22.08.2021 15:39 Відповісти
В Україні РНБО, кацапе, якщо ти не знав.
Нема ніяких "савбєсов".
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22.08.2021 19:36 Відповісти
Ну шо, Виталий, ты-таки в трэнди! Буба/д'ерьмак всралыся!) Од зараз буде соревнование! Або ты, або Порох! Зеленосраки растерялися - когож мочить?!) Ото буде похлєще, ніж на твоїх боях!) Чекаю з нетерпінням!)))
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22.08.2021 15:45 Відповісти
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Виталик,занимайся своим делом. Необходимо соблюдать субординацию .
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22.08.2021 15:47 Відповісти
Правильно- подельше від лайна!
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22.08.2021 15:48 Відповісти
Віталік! Значить бздять! А це. добре!
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22.08.2021 15:47 Відповісти
ось тут нижне тому доказ як бздять - ПА БАЛЬШОМУ!
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22.08.2021 15:56 Відповісти
Передвиборча програма Кличка: ліва, права, оперкот, урочисті заходи з поховання колишнього президента Зеленського В.О.
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22.08.2021 15:47 Відповісти
да там лише подивитись треба буде на нього - воно само обділається )))
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22.08.2021 17:28 Відповісти
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Власть демонстрирует то, что она ВЛАСТЬ. Поставили тебя на место- и правильно сделали.
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22.08.2021 15:48 Відповісти
Биканови бикують!
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22.08.2021 15:54 Відповісти
У нас власти в государстве вообще нет.
Считать властью убогое шапито 95 -го квартала могут только идиоты.
Остальные видят, что там вообще нет понятия о том, что такое государство и как им вообще управлять.
Ну а инцидент с Кличко демонстрирует только мелочность и попытки мстить тем, в ком эти жалкие клоуны видят себе конкурентов.
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22.08.2021 15:59 Відповісти
Всё-таки удары по голове Кличка влияют на него Кличко про недопуск до Меркель: Влада демонструє дріб'язковість і слабкість - Цензор.НЕТ 7448
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22.08.2021 15:50 Відповісти
Твоя мама повліяла на твій розум незворотньо!
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22.08.2021 15:54 Відповісти
реакція тупорилого зеботоболота показує як класно вова нарощує Віталію рейтинг!
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22.08.2021 15:55 Відповісти
Вы наверное избератель зели, тогда вам и одбивать нечего, мозгов у вас от рождения не было
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22.08.2021 16:24 Відповісти
Болезный, твоя мама родила тебя, убогого, стоя. ты выпал, ударился темечком и стал ЗЕбаутым сразу после рождения. Как и остальное быдло, выбравшее шута. Влада демонструє дріб'язковість і слабкість, - Кличко відреагував на інцидент із візитом Меркель в аеропорту "Бориспіль" - Цензор.НЕТ 1054
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22.08.2021 18:01 Відповісти
Віталя! Та це не влада, а тимчасове непорозуміння!
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22.08.2021 15:50 Відповісти
Кличко пообещал, что даст Зеленскому в морду завтра на параде.
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22.08.2021 15:51 Відповісти
Він не допустить свого принижиння до шмарклі!
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22.08.2021 15:57 Відповісти
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Віталію Володимировичу, поверніться в 2019 рік, як ви тоді поводились? Яку позицію займали? Тепер відхльобуйте гамно яке самі ж і замішували. Я радий. Кличко про недопуск до Меркель: Влада демонструє дріб'язковість і слабкість - Цензор.НЕТ 3859
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22.08.2021 15:54 Відповісти
Це свято країни вовобикановщина під контролем Єрмака сприймає, як ВЕЛИКУ СЦЕНУ для своїх святкових зашкварів , думають рейтинг після цього виросте - ОТ ЖЕ ТУПІ ...
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22.08.2021 16:03 Відповісти
Зельцман перелякався за свій і без того, низький рейтинг, так як, колоритний Кличко, який, до того ж, вільно володіє німецькою, набагато краще б виглядав його самого.
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22.08.2021 16:14 Відповісти
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Веталь мечтал бабушку потискать...не судьба!
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22.08.2021 16:17 Відповісти
Трускавецкому воителю боксерскую перчатку нужно на рыло одевать. Иначе - никак
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22.08.2021 16:17 Відповісти
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Виталику неплохо-бы поинтересоваться, какой визит принимает мэр столицы а какой ОП Кличко про недопуск до Меркель: Влада демонструє дріб'язковість і слабкість - Цензор.НЕТ 2185
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22.08.2021 16:19 Відповісти
А в каком законе написано, что мэр не может проводить переговоры с презом другой страны?
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22.08.2021 16:24 Відповісти
Обычно такие вещи оговариваются в протоколе, НО в частном порядке мэр может согласовать встречу и переговоры с кем угодно Кличко про недопуск до Меркель: Влада демонструє дріб'язковість і слабкість - Цензор.НЕТ 517
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22.08.2021 17:00 Відповісти
Виталя без переводчика спокойно будет общатся хоть с меркель, хоть с байденом. А криворогульный петух, чтобы его поняли без переводчика, может разве что жопу показать.
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22.08.2021 16:23 Відповісти
С прокурором он будет общаться.
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22.08.2021 16:42 Відповісти
Или своей пипеткой на пианино.
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22.08.2021 18:03 Відповісти
Віталя, воно тобі потрібно! Ти і так людина світу і кожен керівник будь-якої держави був би радий з тобою поспілкуватися! Тим більше - на рідній мові! Якщо б це сталося, то Ніцой-Фаріон звинуватили б тебе в тому, що ти не на українській з Меркель (через перекладача звичайно) з нею спілкувався! Згадалося, коли в нульових на перемовинах з росіянами один з керівників НАК Нафтогазу, чи Іщенко, чи Івченко вимагав перекладача. Чи можна було надіятись на поступливість росіян при цьому?
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22.08.2021 16:26 Відповісти
квартальці з Блінкіним та Нуланд опростоволосились, пустили їх на самотік, без суфлера. А тут взяли і не пустили Кличка, знов злякалися, що скаже про рівень квартальців (плінтусовий). До того йшло, що не пустять. А Патріарх Варфоломій таки пішов на Аллею, тут квартальцям не проканало шапітовий цирк поламали, тільки гусаки в косоворотках залишились біля ОПУ.
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22.08.2021 16:29 Відповісти
Какая то слабая мелочь не пустила голову на свиданку... пипец.
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22.08.2021 16:57 Відповісти
Пидалика обидели... Не пустили встретить тетю Меркель.. Пришлось опять шуровать на ТВ рассказывать ( с глупым выражением лица.. ну это природное) о статистике по кавиду...
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22.08.2021 17:10 Відповісти
Зелені обхезались перед всією Європою.Там нас давно вважають коллективною Арахамією.
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22.08.2021 17:11 Відповісти
Виталько,это же клоуны,на них нельзя обижаться,давай собирайся в поход на президента,все это зеленое болото нужно осушить и вычистить после них страну.
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22.08.2021 17:21 Відповісти
Зеленый клоун дал сигнал боксеру, что он уже почти никто. Зеленая плесень уже все решила - Кличко нужно убрать. Слишком большие потоки идут через него, а он не хочет делиться...
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22.08.2021 17:42 Відповісти
Согласен с Кличко на все 1000%. Как вариант, достойный кандидат на следующих выборах. Если добавить Кривоноса и Гройсмана, то уже есть с кого выбирать.
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22.08.2021 18:21 Відповісти
кличко хотел цемнуть меркельшу и не допустили? бида яка
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22.08.2021 18:25 Відповісти
Виталя а на хрен ты там нужен? Ты что будешь решать с ней вопросы по СП2 или Донбассу ? Не по сеньке шапка.
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22.08.2021 19:12 Відповісти
По сеньке шапка？тогда,зачем ваш зеля приехал встречаться с Меркель？видосы снять и попиариться？
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22.08.2021 19:56 Відповісти
Миша, сиди в сцисрани и не выделывайся.
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22.08.2021 23:31 Відповісти
Не нравится ? это я тебе по поводу "ваш зеля" написал. Какой он мой? Ты держала свечку когда я голосовал или сама мне его приписала?
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23.08.2021 10:19 Відповісти
Миша, вы даже для расеянина туп. В Украине, у нас, есть протокол.
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23.08.2021 11:28 Відповісти
Михаил Подоляк утверждает, что киевский мэр на встрече Меркель присутствовал и называет случившееся в "Борисполе" тактикой "пиарщиков Кличко" с целью дискредитации власти.
Киевский городской голова Виталий Кличко присутствовал на встрече канцлера ФРГ Ангелы Меркель в аэропорту "Борисполь", заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает Радио Свобода.
"В подобных случаях протокол работает четко: все встречающие предупреждаются накануне, согласуется формат и расстановка. Если возникает потребность кого-то срочно добавить - протокол это быстро делает. Как факт - Кличко участвовал во встрече", - утверждает Подоляк.
Чиновник предположил, что Кличко не знает порядка согласования протокольных деталей, а подобные "мелочные скандалы" - тактика "пиарщиков Кличко" для привлечения внимания к самому киевскому меру.
Также Подоляк считает, что столичный градоначальник хочет "дискредитировать государство и исполнительную вертикаль, в которой сам все еще работает". Влада демонструє дріб'язковість і слабкість, - Кличко відреагував на інцидент із візитом Меркель в аеропорту "Бориспіль" - Цензор.НЕТ 3705
https://focus.ua/politics/491032-strannaya-istoriya-u-zelenskogo-otreagirovali-na-situaciyu-s-klichko-v-aeroportu-foto
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22.08.2021 19:44 Відповісти
Сначала Порошенко прокатил Виталю с президенством, теперь это хочет сделать Зеля.
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22.08.2021 20:28 Відповісти
Путін-*****

Зєля-піздюк

Хто не згідний?
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22.08.2021 20:37 Відповісти
Воістину - так, Віталік.

Тільки наступного разу пиши: зміцнювати та послаблювати.
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23.08.2021 07:16 Відповісти
 
 