Влада демонструє дріб'язковість і слабкість, - Кличко відреагував на інцидент із візитом Меркель в аеропорту "Бориспіль"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Влада демонструє дріб'язковість і слабкість у зовнішній політиці замість консолідації.
Як передає Цензор.НЕТ, лідер партії "УДАР", мер Києва Віталій Кличко прокоментував ранковий
інцидент в аеропорту "Бориспіль", коли його не пропустили на передбачену протоколом зустріч канцлерки ФРН Ангели Меркель.
Він зазначив, що влада, на жаль, демонструє слабкість у зовнішній політиці.
"Переконаний, у зовнішній політиці влада має демонструвати консолідацію зусиль, а не дріб’язковість і слабкість. А поки що, на жаль, демонструє слабкість… Тим самим ослаблюючи позиції України!" – зазначив Кличко.
Він наголосив, що замість того, щоб думати, як укріплювати українсько-німецькі відносини, на Банковій пів ночі розробляли план, як не допустити зустрічі Меркель із Кличком.
Раніше Віталій Кличко повідомив, що охорона не пропустила його в аеропорт "Бориспіль", де за протоколом він мав зустрічати канцлерку Німеччини Ангелу Меркель. "Прибув в аеропорт "Бориспіль", де за протоколом як мер столиці мав зустрічати канцлерку Німеччини Ангелу Меркель. Як це було і під час її минулих візитів до Києва. Але цього разу мене не пустили. Силою прориватися, звичайно, не буду", - зазначив Кличко.
Будь ласка, зачекайте...
А бабло гєрманскім банкам довєряєшь, нє?
Нема ніяких "савбєсов".
Считать властью убогое шапито 95 -го квартала могут только идиоты.
Остальные видят, что там вообще нет понятия о том, что такое государство и как им вообще управлять.
Ну а инцидент с Кличко демонстрирует только мелочность и попытки мстить тем, в ком эти жалкие клоуны видят себе конкурентов.
Киевский городской голова Виталий Кличко присутствовал на встрече канцлера ФРГ Ангелы Меркель в аэропорту "Борисполь", заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает Радио Свобода.
"В подобных случаях протокол работает четко: все встречающие предупреждаются накануне, согласуется формат и расстановка. Если возникает потребность кого-то срочно добавить - протокол это быстро делает. Как факт - Кличко участвовал во встрече", - утверждает Подоляк.
Чиновник предположил, что Кличко не знает порядка согласования протокольных деталей, а подобные "мелочные скандалы" - тактика "пиарщиков Кличко" для привлечения внимания к самому киевскому меру.
Также Подоляк считает, что столичный градоначальник хочет "дискредитировать государство и исполнительную вертикаль, в которой сам все еще работает".
https://focus.ua/politics/491032-strannaya-istoriya-u-zelenskogo-otreagirovali-na-situaciyu-s-klichko-v-aeroportu-foto
Зєля-піздюк
Хто не згідний?
Тільки наступного разу пиши: зміцнювати та послаблювати.