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Меркель (702) судова реформа (652)

Німеччина готова підтримувати судову реформу і зміни в українському правосудді, - Меркель

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Німеччина готова підтримувати судову реформу і зміни в українському правосудді, - Меркель

Німеччина готова підтримувати судову реформу і реформи в сфері правосуддя в Україні, заявила канцлерка ФРН Ангела Меркель.

Про це канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.

"Я хочу висловити свою високу повагу тим реформам, які підтримує президент і в сфері правосуддя, судової реформи. Це дуже важливі завдання, які відіграють велику роль для довіри громадян до своєї держави, і ми готові підтримувати, допомогти, як тільки ми можемо", - сказала Меркель на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми знаємо, що дуже багато вакансій місць суддів, і тут наша допомога триває", - підкреслила канцлер.

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Топ коментарі
+2
Народ, я, може десь пропустив... а що, ОАСК, вовчий суд - вже закрили? Якщо закрили - то, напевне, судова реформа хоч якось просувається...
А, якщо ні - то де та реформа? яку завжди може скасувати ОАСК...
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22.08.2021 16:46
+1
О! Я-Я...Натюрлих...
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22.08.2021 15:53
+1
германия готова
германия поддержит
германия хочет
германия обеспокоена
германия - мудачка в лице меркель
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22.08.2021 16:07
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О! Я-Я...Натюрлих...
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22.08.2021 15:53 Відповісти
как я понял все ГЛАВНОЕ БЫЛО СКЗААНО УСТНО...... а вот Вова согласился или нет покажет ближайшее время так почем 1 кв. км. Украины???!!!
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22.08.2021 15:53 Відповісти
Допомога в судовій реформі від держави з подвійними стандартами? Цікаво.
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22.08.2021 15:56 Відповісти
Германия готова поддерживать судебную реформу и преобразования в украинском правосудии, - Меркель

Ничего нового. Она готова была это делать и семь лет назад. Вобщем смотрю пошли пустопорожние политические реверансы.
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22.08.2021 15:59 Відповісти
германия готова
германия поддержит
германия хочет
германия обеспокоена
германия - мудачка в лице меркель
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22.08.2021 16:07 Відповісти
Германия тебе ничего не должна ... Ты и твой пи#дюк должен это наконец понять...
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22.08.2021 16:29 Відповісти
Уже навіть не смішно, яка це уже за порядковим номером реформа, ааа точно"95"🤮
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22.08.2021 16:18 Відповісти
Да нє хахатайтє Мєня!!!!
І тут старухєн понєсло (понос чи срачка??)..
🤣🤣
Вийду на пенсію і... таки вже "готова"..
ПІЗдно....застарілий клімакс "Боржомою" лікувати!
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22.08.2021 16:30 Відповісти
Народ, я, може десь пропустив... а що, ОАСК, вовчий суд - вже закрили? Якщо закрили - то, напевне, судова реформа хоч якось просувається...
А, якщо ні - то де та реформа? яку завжди може скасувати ОАСК...
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22.08.2021 16:46 Відповісти
Германия готова поддерживать кремлёвскую нечисть в развале и порабощении Украины.
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22.08.2021 17:17 Відповісти
Меркель,очнись,какие реформы,тут бардак,воровство и аферизм похлеще,чем при потрохе.
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22.08.2021 18:01 Відповісти
"Германия готова поддерживать судебную реформу и преобразования в сфере правосудия и в Украине."
И США готовы, и ЕС.
Только Украина не готова.
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23.08.2021 08:41 Відповісти
О, да
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25.11.2021 03:58 Відповісти
 
 