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Німеччина готова підтримувати судову реформу і зміни в українському правосудді, - Меркель
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Німеччина готова підтримувати судову реформу і реформи в сфері правосуддя в Україні, заявила канцлерка ФРН Ангела Меркель.
Про це канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.
"Я хочу висловити свою високу повагу тим реформам, які підтримує президент і в сфері правосуддя, судової реформи. Це дуже важливі завдання, які відіграють велику роль для довіри громадян до своєї держави, і ми готові підтримувати, допомогти, як тільки ми можемо", - сказала Меркель на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.
"Ми знаємо, що дуже багато вакансій місць суддів, і тут наша допомога триває", - підкреслила канцлер.
Топ коментарі
+2 Ан Мур
показати весь коментар22.08.2021 16:46
+1 юрий П cf937564
показати весь коментар22.08.2021 15:53
+1 Andy Jumeirach
показати весь коментар22.08.2021 16:07
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Будь ласка, зачекайте...
Ничего нового. Она готова была это делать и семь лет назад. Вобщем смотрю пошли пустопорожние политические реверансы.
германия поддержит
германия хочет
германия обеспокоена
германия - мудачка в лице меркель
І тут старухєн понєсло (понос чи срачка??)..
🤣🤣
Вийду на пенсію і... таки вже "готова"..
ПІЗдно....застарілий клімакс "Боржомою" лікувати!
А, якщо ні - то де та реформа? яку завжди може скасувати ОАСК...
И США готовы, и ЕС.
Только Украина не готова.