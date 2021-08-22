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Новини Політика України
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Зеленський (10456) Меркель (702) Кримська платформа (258)

З Росією це не пов'язано: Меркель пояснила, чому не бере участі в Кримській платформі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

З Росією це не пов'язано: Меркель пояснила, чому не бере участі в Кримській платформі

Дата візиту до Києва напередодні саміту Кримської платформи канцлерки Німеччини Ангели Меркель обумовлена бажанням обговорити більше питань в двосторонньому форматі і не пов'язана з відносинами з Російською Федерацією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила сама Меркель на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Вона зазначила, що сьогоднішня зустріч відбувається напередодні 30-ї річниці Незалежності України. За її словами, це хороша, але водночас і проблематична дата через ті трагічні події, які відбувалися з Україною.

"І Кримська платформа завтра зіграє важливу роль. На жаль, наш міністр закордонних справ завтра не зможе прилетіти (на саміт Кримської платформи. - Ред.) - це пов'язано з тим, що ситуація в Афганістані дуже важка ... Приїде наш міністр економіки і енергетики, і завтра будуть проведені важливі переговори на полях саміту Кримської платформи, пов'язані з політикою в енергетичній галузі", - сказала Меркель.

Також читайте: Німеччина готова підтримувати судову реформу і зміни в українському правосудді, - Меркель

Коментуючи припущення журналіста, що вона особисто не братиме участі в саміті Кримської платформи нібито через бажання "догодити Росії", федеральна канцлерка заявила, що "ні, це не свідчить про те".

"Я щойно сказала про те, що ми вважаємо анексію Криму порушенням міжнародного права. І тут нічого не змінилося. Мені моїм візитом, який відбувається близько до "Кримської платформи", йшлося про те, щоб мати можливість обговорювати і питання Мінських домовленостей, і "нормандського формату". Таким чином, це такий прощальний візит. Напевно як федеральна канцлерка я вже не приїду", – сказала Меркель.

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Топ коментарі
+19
Ну канешно с расией не всязано! Звязано с должностью в газпроме!
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22.08.2021 16:04
+18
Лживая фрау Рибентропп...Тьфу!
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22.08.2021 16:04
+17
Ну вы поняли, как сдавать крым без единого выстрела так бабушка Меркель тут как тут, держала нас за руки чтобы мы сдались и не стреляли. А как возвращать крым так она нипричем. Афганистан в какой то жопе мира ей важнее чем какая то Украина видите ли. Все понятно. Х***ло дал бабушке акций Газпрома чтобы не совала нос в крымские дела.
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22.08.2021 16:11
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Фрау как всегда и вашим и нашим а главное себе хорошей. С Россией это не связано: Меркель объяснила, почему не участвует в Крымской платформе - Цензор.НЕТ 1509
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22.08.2021 16:00 Відповісти
Извините,но где вы видите фрау...из бывшей красной комсомолки??
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22.08.2021 16:45 Відповісти
В Германии даже комсомолки были фрау. )
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22.08.2021 17:04 Відповісти
Потому, что меркель старя, дурная калоша!!
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22.08.2021 16:01 Відповісти
еврогопница приехала от гопника кацапа
отвлечь внимание укропипла и успокоить его
пока напёрстки крутятся
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22.08.2021 16:03 Відповісти
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Бездарные политики пытались объединить День незалежности, переговоры об энергетике и Крымскую платформу. В итоге все три позиции потеряли значимость, а Крымская платформа стала фарсом на который никто значимый не приехал, даже Министр иностранных дел.
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22.08.2021 16:04 Відповісти
Бездарные не сошлись в цене с продажными.
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22.08.2021 16:39 Відповісти
Ну канешно с расией не всязано! Звязано с должностью в газпроме!
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22.08.2021 16:04 Відповісти
Лживая фрау Рибентропп...Тьфу!
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22.08.2021 16:04 Відповісти
"Приедет наш министр экономики и энергетики, и завтра будут проведены важные переговоры на полях саммита Крымской платформы, связанные с политикой в ​​энергетической отрасли", - сказала Меркель"
О как. Так вот о чем оказывается Крымская платформа. Меркель решила энергетику в Крыму развивать. Мало значит турбин Сименса поставили туда. Хотят еще.
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22.08.2021 16:07 Відповісти
Меркель типа говорит правду-а мы ей типа верим...
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22.08.2021 16:07 Відповісти
Бабушка устала после встречи с )(уйлом.
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22.08.2021 16:08 Відповісти
Мені цікаво, скільки її буде трясти після Зєлі. З Росією це не пов'язано: Меркель пояснила, чому не бере участі в Кримській платформі - Цензор.НЕТ 3375
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22.08.2021 19:00 Відповісти
Хоча б додому встигла приїхати, втім , яка різниця.
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22.08.2021 20:22 Відповісти
А вы как думали.
Проследите биографию этой фрау.
Таких чиновников как раз и ценят за способность пройти между капельками.
Вот это и есть настоящая политика. А не "настамнет"
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22.08.2021 16:10 Відповісти
Ну вы поняли, как сдавать крым без единого выстрела так бабушка Меркель тут как тут, держала нас за руки чтобы мы сдались и не стреляли. А как возвращать крым так она нипричем. Афганистан в какой то жопе мира ей важнее чем какая то Украина видите ли. Все понятно. Х***ло дал бабушке акций Газпрома чтобы не совала нос в крымские дела.
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22.08.2021 16:11 Відповісти
100 %, правдиві та золоті слова !
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22.08.2021 16:15 Відповісти
как лохов дебильных развели,в гавно макнули и ни при чем
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22.08.2021 16:20 Відповісти
это связано с потоком 2 и с баблом
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22.08.2021 16:19 Відповісти
бабушка! шо ты 3,14 3D ишь? причем здесь афганистан? мухи отдельно от котлет. или ве уже договорено про персональную пенсию от газпрома?
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22.08.2021 16:19 Відповісти
Меркель в повній мірі символізує свою країну - стару шльондру, яка за гроші під кого хоч ляже.
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22.08.2021 16:22 Відповісти
зеля понимает, что после поездки фрау к фуйлу ситуация не нулевая, она - в ещё большем минусе и серьёзной поддержки у него теперь - нет вообще, на что и на кого рассчитывать???
? - зачем он взял власть ...
Порох не довёл бы ситуацию до такого, так как имел больший авторитет и вес в мировой политике,
спасибо вам 73 %,
зебилы - вам имя
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22.08.2021 16:24 Відповісти
Твой Петруччо ,зализал бы бабку до оргазма
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22.08.2021 16:54 Відповісти
За допомогою тебе.
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22.08.2021 19:10 Відповісти
Фрау Риббентроп спалилась по-полному.
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22.08.2021 16:26 Відповісти
Фрау боїться розізлити Путіна: ще чого доброго не візьме її на роботу в спостережну раду Газпрому, як обіцяв...
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22.08.2021 16:31 Відповісти
а все подумали что она так в лоб и ответит - ja .. ja ... это путин, мой корешок многолетний потребовал, угрожая лишить сладкого и денежного...
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22.08.2021 16:42 Відповісти
А должно быть связано. В связи с позицией Путина и РФерии, именно поэтому Меркель и нужно было бы лично участвовать в Крымской платформе и поприсутствовать на 30 летнем юбилее независимости Украины. Вот это бы и была позиция. Где Афганистан и где Украина.. даже по географическим понятиям по отношению к Европе и самой Германии.
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22.08.2021 17:06 Відповісти
так она и так уже ни чего не решает. в сентябре на пенсию. даже в рашки єто понимают. приехала в маскву что бьі убедится в силе ее назначение в газпром или нет ну и попути в Киев, понтьі на последок. что могла то сделала СП-2 завершен, обосранцьі бегают , путин не в Гааге.
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22.08.2021 17:14 Відповісти
Как уже этот еврошлюшный цирк надоел. Мы хотим и не хотим, это связано и не связано З Росією це не пов'язано: Меркель пояснила, чому не бере участі в Кримській платформі - Цензор.НЕТ 4100
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22.08.2021 17:21 Відповісти
Фрау Рибентроп оформила пенсию в Газпроме и теперь хоть потоп !
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22.08.2021 17:37 Відповісти
З Росією це не пов'язано: Меркель пояснила, чому не бере участі в Кримській платформі - Цензор.НЕТ 4086
Чудесно! Мои искрение поздравления верная фрау макрель !
Как мы обставили этих малороссов с транзитом их газа!
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22.08.2021 17:38 Відповісти
Все правильно, даже Меркель не хочет связываться с этой "Крымской платформой". Делегат от США министр энергетики сам по себе говорит о бессмысленности этого мероприятия. Как говорится, разговоры в пользу бедных.
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22.08.2021 17:40 Відповісти
Это ее байден послал к путину и заодно поедь успокой квартальцев, ато скоро берега пустятся. А Вольдемар латает дыры перед выборами у себя в Госдуру. Смотрите, есть у меня еще порох в пороховницах. А квартальцы играют обиженное дитя (природой ?). Фрау сказала, что будет добиваться поставок газа через Украину, ей это будет сподручнее в самом Газпроме. Встреча длилась час, присутствовал Эрмак, поц ничего не сморозил даже наградил фрау орденом. Кстати когда то Меркель вручала Витале высший ордер Германии -золотой германский крест, так что обида поца совсем не детская.
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22.08.2021 17:47 Відповісти
Меркель має ні за що Зеленського ! Тому вона і перилетіла лише на пару годин ....
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22.08.2021 17:50 Відповісти
Меркель має ні за що Зеленського ! Тому вона і перилетіла лише на пару годин ....
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22.08.2021 17:51 Відповісти
якщо сказала, що не зв'язано, значить уже нас зливає калоша німецька.
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22.08.2021 18:08 Відповісти
Крыса она крыса и есть.
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22.08.2021 18:21 Відповісти
Чмырина
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22.08.2021 19:03 Відповісти
комсомолка так и осталась комсомолкой хитро сделанной в штази З Росією це не пов'язано: Меркель пояснила, чому не бере участі в Кримській платформі - Цензор.НЕТ 2354
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22.08.2021 19:28 Відповісти
Ага! З Росією це не пов'язано: Меркель пояснила, чому не бере участі в Кримській платформі - Цензор.НЕТ 6258
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23.08.2021 11:03 Відповісти
 
 