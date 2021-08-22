З Росією це не пов'язано: Меркель пояснила, чому не бере участі в Кримській платформі
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Дата візиту до Києва напередодні саміту Кримської платформи канцлерки Німеччини Ангели Меркель обумовлена бажанням обговорити більше питань в двосторонньому форматі і не пов'язана з відносинами з Російською Федерацією.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила сама Меркель на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.
Вона зазначила, що сьогоднішня зустріч відбувається напередодні 30-ї річниці Незалежності України. За її словами, це хороша, але водночас і проблематична дата через ті трагічні події, які відбувалися з Україною.
"І Кримська платформа завтра зіграє важливу роль. На жаль, наш міністр закордонних справ завтра не зможе прилетіти (на саміт Кримської платформи. - Ред.) - це пов'язано з тим, що ситуація в Афганістані дуже важка ... Приїде наш міністр економіки і енергетики, і завтра будуть проведені важливі переговори на полях саміту Кримської платформи, пов'язані з політикою в енергетичній галузі", - сказала Меркель.
Коментуючи припущення журналіста, що вона особисто не братиме участі в саміті Кримської платформи нібито через бажання "догодити Росії", федеральна канцлерка заявила, що "ні, це не свідчить про те".
"Я щойно сказала про те, що ми вважаємо анексію Криму порушенням міжнародного права. І тут нічого не змінилося. Мені моїм візитом, який відбувається близько до "Кримської платформи", йшлося про те, щоб мати можливість обговорювати і питання Мінських домовленостей, і "нормандського формату". Таким чином, це такий прощальний візит. Напевно як федеральна канцлерка я вже не приїду", – сказала Меркель.
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На работе (в Академии Наук ГДР, 1978-1989) активно участвовала в политической жизни: являлась членом районного комитета ССНМ(комсомол) и секретарём по агитации и пропаганде
отвлечь внимание укропипла и успокоить его
пока напёрстки крутятся
О как. Так вот о чем оказывается Крымская платформа. Меркель решила энергетику в Крыму развивать. Мало значит турбин Сименса поставили туда. Хотят еще.
Проследите биографию этой фрау.
Таких чиновников как раз и ценят за способность пройти между капельками.
Вот это и есть настоящая политика. А не "настамнет"
? - зачем он взял власть ...
Порох не довёл бы ситуацию до такого, так как имел больший авторитет и вес в мировой политике,
спасибо вам 73 %,
зебилы - вам имя
Чудесно! Мои искрение поздравления верная фрау макрель !
Как мы обставили этих малороссов с транзитом их газа!